Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес



Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Санлукар-де-Баррамеда (Sanlúcar De Barrameda). Древний живописный городок расположился на побережье Атлантического океана в провинции Андалусия.



В Санлукар-де-Баррамеда сохранились замки и памятники разных эпох, расположен Национальный парк Доньяна (Parque Nacional y Natural de Doñana). Кроме того, Санлукар-де-Баррамеда входит в «винный» треугольник региона. Наряду с Херес-де-ла-Фронтера и Эль-Пуэрто-Санта-Мария, город также является родиной производства испанского напитка хереса. Об этом свидетельствуют множество бодег, расположенных в Санлукар-де-Баррамеда.



В 1297 году Санлукар-де-Баррамеда был дарован королём Кастилии Фернандом IV Алонсо Пересу де Гусману (Alonso Perez de Guzman) в честь героической обороны Тарифы, в ходе которой военачальник потерял старшего сына. В последующие десять лет Перес де Гусман расширил свои владения, стал монополистом в добыче тунца и родоначальником старейшего в Испании герцогского титула Медина-Сидония.



В XVI веке из Санлукар-де-Баррамеда отплывали многие знаменитые экспедиции. Третий поход Христофора Колумба (Cristoforo Colombo), стартовавший из города 30 мая 1498 года и кругосветное путешествие Фердинанда Магеллана (Ferdinand Magellan) и Хуана Себастьяна Элкано (Juan Sebastian Elcano), начавшееся здесь 10 августа 1519 под предводительством Магеллана и завершившееся 6 сентября 1522 года на единственном корабле Victoria под началом Элкано. А затем Санлукар-де-Баррамеда стал одним из основных перевалочных пунктов для испанских конкистадоров.



В конце XVIII века с началом «хересного бума» в Санлукар-де-Баррамеда неожиданно появился свой особенный вид хереса. Благодаря уникальному климату, при котором температура в винных погребах с одной стороны сильно не опускалась в зимние месяцы, а с другой из-за прохладных морских бризов не поднималась в летние, - защищающий херес от окисления «флор» мог развиваться круглый год и вино приобретало особый деликатный оттенок. Эти особенности были подмечены местными хересоделами, а производимая только в Санлукар-де-Баррамеда разновидность «фино» получила специальное название: «мансанилья» (manzanilla).



В XX веке в Санлукар-де-Баррамеда стала активно развиваться туристическая индустрия. В большей мере этому поспособствовало открытие Национального парка Доньяна, основанного в 1969 году на противоположном от города берегу реки. Попасть в парк можно на специальном кораблике, который переправляется через залив реки Гвадалквивир. На территории парка произрастают редкие виды деревьев, растений, кроме того, парк является местом обитания редких животных и растений, именно поэтому место было взято под охрану государства. Значимость парка настолько велика, что он был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Экосистема парка включает в себя дюны, болота, хвойные лесы, лагуны, заросли редких растений.



Главной исторической достопримечательностью Санлукар-де-Баррамеда считается средневековый замок Сантьяго (Castillo de Santiago), который был построен ещё в конце XV-го века. Замок располагается на самой высокой точке города, откуда хорошо просматривается весь Санлукар-де-Баррамеда, а также устье реки Гвадалквивир. Замок построен в готическом стиле домом Медина Сидония между 1477 и 1478 годами под патронажем Энрике Переса де Гусмана-и-Менесеса, II герцога Медины Сидония и VII лорда Санлукара. Он расположен в северо-восточном углу древней цитадели, построенной во времена Гусмана эль Буэно, первого правителя Санлукара, на краю ущелья, разделяющего муниципалитет на две высоты.



В городе сохранилось немало церквей. Впечатление произведет и ренессансное строение прихода Санто-Доминго (Iglesia del Convento de Santo Domingo), построенного в XVII веке, и базилика Каридад (Santuario de Nuestra Señora de la Caridad) с её барочными элементами, и церковь Сан-Хорхе (Iglesia de San Jorge), украшенная скульптурами и фресками.



Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2022

Санлукар-де-Баррамеда впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов после дня отдыха.

Этап стартует на побережье Атлантического океана, откуда велогонщики отправятся в сторону Севельи, но проедут её стороной, преодолееют некатегорийный подъём, спуск и финишируют в ещё один некатегорийный подъём в Томаресе

Томарес (Tomares, провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия) во второй раз принимает финиш Вуэльты Испании, впервые в 2017 году, победу тогда одержал Маттео Трентин.



Томарес как муниципалитет сформировалась в 1891 году. История этой местности началась ещё в римские времена.

Несколько лет назад местными строителями был найден клад - около 600 килограмм римских монет, во время проведения канализационных работ в парке на окраине города. Рабочие копали траншею под трубы и ковш экскаватора ударился о твёрдый предмет, на глубине примерно один метр. Работы остановили, а рабочие обнаружили в траншее множество монет в разбитых амфорах. Всего в траншее оказалось 19 амфор. 10 из них были разбиты, остальные запечатаны.



В разбитых сосудах находились десятки тысяч бронзовых монет весом от восьми до десяти граммов каждая. Некоторые из них оказались посеребрёнными. На аверсе монет были изображены император Максимиан (годы правления 285-305) или Константин (годы правления 306-337), на реверсе - различные аллегорические фигуры, например, фигура Изобилия. По словам директора Музея археологии, в Севилье, Аны Наварро (Anna Navaro), амфоры, в которых хранились монеты, не были предназначены для вина или масла - они меньше по размерам и их использовали для перевозки других товаров. Большинство монет не были в обращении, на них отсутствуют следы износа. Учёные предполагают, что найденные деньги предназначались для уплаты налогов или оплаты военным.

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