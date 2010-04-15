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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес


   Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Санлукар-де-Баррамеда (Sanlúcar De Barrameda). Древний живописный городок расположился на побережье Атлантического океана в провинции Андалусия.


   В Санлукар-де-Баррамеда сохранились замки и памятники разных эпох, расположен Национальный парк Доньяна (Parque Nacional y Natural de Doñana). Кроме того, Санлукар-де-Баррамеда входит в «винный» треугольник региона. Наряду с Херес-де-ла-Фронтера и Эль-Пуэрто-Санта-Мария, город также является родиной производства испанского напитка хереса. Об этом свидетельствуют множество бодег, расположенных в Санлукар-де-Баррамеда.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес


   В 1297 году Санлукар-де-Баррамеда был дарован королём Кастилии Фернандом IV Алонсо Пересу де Гусману (Alonso Perez de Guzman) в честь героической обороны Тарифы, в ходе которой военачальник потерял старшего сына. В последующие десять лет Перес де Гусман расширил свои владения, стал монополистом в добыче тунца и родоначальником старейшего в Испании герцогского титула Медина-Сидония.


   В XVI веке из Санлукар-де-Баррамеда отплывали многие знаменитые экспедиции. Третий поход Христофора Колумба (Cristoforo Colombo), стартовавший из города 30 мая 1498 года и кругосветное путешествие Фердинанда Магеллана (Ferdinand Magellan) и Хуана Себастьяна Элкано (Juan Sebastian Elcano), начавшееся здесь 10 августа 1519 под предводительством Магеллана и завершившееся 6 сентября 1522 года на единственном корабле Victoria под началом Элкано. А затем Санлукар-де-Баррамеда стал одним из основных перевалочных пунктов для испанских конкистадоров.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес


   В конце XVIII века с началом «хересного бума» в Санлукар-де-Баррамеда неожиданно появился свой особенный вид хереса. Благодаря уникальному климату, при котором температура в винных погребах с одной стороны сильно не опускалась в зимние месяцы, а с другой из-за прохладных морских бризов не поднималась в летние, - защищающий херес от окисления «флор» мог развиваться круглый год и вино приобретало особый деликатный оттенок. Эти особенности были подмечены местными хересоделами, а производимая только в Санлукар-де-Баррамеда разновидность «фино» получила специальное название: «мансанилья» (manzanilla).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес


   В XX веке в Санлукар-де-Баррамеда стала активно развиваться туристическая индустрия. В большей мере этому поспособствовало открытие Национального парка Доньяна, основанного в 1969 году на противоположном от города берегу реки. Попасть в парк можно на специальном кораблике, который переправляется через залив реки Гвадалквивир. На территории парка произрастают редкие виды деревьев, растений, кроме того, парк является местом обитания редких животных и растений, именно поэтому место было взято под охрану государства. Значимость парка настолько велика, что он был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Экосистема парка включает в себя дюны, болота, хвойные лесы, лагуны, заросли редких растений.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес


   Главной исторической достопримечательностью Санлукар-де-Баррамеда считается средневековый замок Сантьяго (Castillo de Santiago), который был построен ещё в конце XV-го века. Замок располагается на самой высокой точке города, откуда хорошо просматривается весь Санлукар-де-Баррамеда, а также устье реки Гвадалквивир. Замок построен в готическом стиле домом Медина Сидония между 1477 и 1478 годами под патронажем Энрике Переса де Гусмана-и-Менесеса, II герцога Медины Сидония и VII лорда Санлукара. Он расположен в северо-восточном углу древней цитадели, построенной во времена Гусмана эль Буэно, первого правителя Санлукара, на краю ущелья, разделяющего муниципалитет на две высоты.


   В городе сохранилось немало церквей. Впечатление произведет и ренессансное строение прихода Санто-Доминго (Iglesia del Convento de Santo Domingo), построенного в XVII веке, и базилика Каридад (Santuario de Nuestra Señora de la Caridad) с её барочными элементами, и церковь Сан-Хорхе (Iglesia de San Jorge), украшенная скульптурами и фресками.


Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2022

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес

 

   Санлукар-де-Баррамеда впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов после дня отдыха.

 

  Этап стартует на побережье Атлантического океана, откуда велогонщики отправятся в сторону Севельи, но проедут её стороной, преодолееют некатегорийный подъём, спуск и финишируют в ещё один некатегорийный подъём в Томаресе

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес

 

   Томарес (Tomares, провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия) во второй раз принимает финиш Вуэльты Испании, впервые в 2017 году, победу тогда одержал Маттео Трентин.


   Томарес как муниципалитет сформировалась в 1891 году. История этой местности началась ещё в римские времена.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес

 

   Несколько лет назад местными строителями был найден клад - около 600 килограмм римских монет, во время проведения канализационных работ в парке на окраине города. Рабочие копали траншею под трубы и ковш экскаватора ударился о твёрдый предмет, на глубине примерно один метр. Работы остановили, а рабочие обнаружили в траншее множество монет в разбитых амфорах. Всего в траншее оказалось 19 амфор. 10 из них были разбиты, остальные запечатаны.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 16 этап, Санлукар-де-Баррамеда - Томарес


  В разбитых сосудах находились десятки тысяч бронзовых монет весом от восьми до десяти граммов каждая. Некоторые из них оказались посеребрёнными. На аверсе монет были изображены император Максимиан (годы правления 285-305) или Константин (годы правления 306-337), на реверсе - различные аллегорические фигуры, например, фигура Изобилия. По словам директора Музея археологии, в Севилье, Аны Наварро (Anna Navaro), амфоры, в которых хранились монеты, не были предназначены для вина или масла - они меньше по размерам и их использовали для перевозки других товаров. Большинство монет не были в обращении, на них отсутствуют следы износа. Учёные предполагают, что найденные деньги предназначались для уплаты налогов или оплаты военным.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Даниил

    Даниил

    Сегодня, 16:27 | Регистрация: 5.05.2022

    Педерсен. Или из отрыва, или общим спринт ом. Хороший холмик перед финишем. Скорее всего, в борьбе за этап там будут главные события.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 15.04.2010

    Хороший этап для вкатывания команд лидеров, но а спринтерам есть шанс побороться за этап, если конечно догонят отрыв.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Хороший этап для вкатывания команд лидеров, но а спринтерам есть шанс побороться за этап, если конечно догонят отрыв.

  • error
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (7)
    error-Фото

    Я рад, что завтра день отдыха. После падения всё ещё есть неудобство, но с каждым днём мне всё лучше. Теперь главное – восстановиться перед финальной неделей, которую надо начать со свежим настроем.

     

    Знает ли товарищ Ремко, что нет ничего опасней дня отдыха при хорошей форме? Еще Деня Меньшов говорил, что правильно проходить дни отдыха это супер важно, особенно, если ты "на ноге". Надеюсь есть, кому его этому научить...

  • zhekinson
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (7)
    zhekinson-Фото

    Цитата: svan
    Точно! С высокой степенью вероятности, вопрос с победителем Вуэльты уже закрыт.

     

    разве что в очковой и горной классифике,в генерале такое можно будет утверждать после 20 этапа.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    M-07-Фото

    Не говорит это ни о чём. Таких, кто может на отдельных гонках и этапах ехать хорошо горы куча, и только единицы хорошо едут даже недельки, не то, что ГТ. Невозможно внезапно превратиться в топового горняка-генеральщика, если не был таковым сразу, как тот же Погачар. Да, Ремко талант изначально, но нигде он не проявлял себя как горняк-многодневщик. Те же Алмейда, Власов и Сиваков проявляли себя куда лучше в горах, что ж они до сих пор всех не выносят, как Ремко вдруг стал на этой Вуэльте без опыта на ГТ, кроме провальной Джиро? Алмейда гонял с ним в команде, но перешёл, ибо Квикстеп не про общий зачёт ГТ (и многие по этим причинам уходили из Квикстепа), и сейчас в команде которая ориентирована на ГТ, Алмейда почему-то едет, как и раньше, от обороны в горах в основном, часто немного отставая о конкурентов а вот Ремко вдруг резко стал топовым горняком и в такой команде.

    Я вот не любил никогда Скай, и взлёты Фрума и Томаса выглядят очень странно, но вот взлёт того же Уиггинза выглядит логично, он постепенно шёл к этому, у него не было внезапных взлётов, как у Ремко сейчас.

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    начало Вуэльты не видел (прогулял в горах Кавказа), но выглядит так, будто Ремко похудел и возмужал. правда с его "талантом" вполне ещё успеет похужать и возмудеть ))

    а вообще Роан Деннис хорошо и просто сказал - "... если он продолжит ехать так, как сейчас, то браво"

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ремко - Рогла , Рогла - Ремко ... вот возьмет Ремко капнет на последних этапах, а Рогла все будет продолжать идти =в своем тэмпе= и что ? кто победитель? 

    ... и будет еще один сюрприз в сезоне, Вуэльту выиграет Мас.

    Как минимум у Маса шансов обойти Роглича больше ,чем у Роглича обойти Ремко.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Freejazz
    Квикстеп - это не ОАЕ, а Юмбо на Вуэльте слабовата. Я лично не думаю, что командно они что-то сделают. Тут только один вопрос - капнет сам Ремко или нет.
    Игра слов. Так все проигравшие и капают . Тот же Йейтс на Джиро, тот же Дюмолон.на Вуэльте.тот же Погачар на туре.. Вот щас Астана с Юмбо подсуетятся на пару и Ремко капнет. И Мувики подсобят с удовольствием..
  • svan
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (7)
    svan-Фото
    Точно! С высокой степенью вероятности, вопрос с победителем Вуэльты уже закрыт.
  • serghi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    serghi-Фото
    Всё что Вы перечислили выше, как раз и говорит о задатках гонщика как генеральщика ГТ, и теперь они проявляются на нынешней Вуэльте. А что касается Шпилака, может он и смог бы стать генеральщиком, но какой смысл рассуждать об этом, в сослагательном наклонении.
  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Даниил-Фото
    Педерсен. Или из отрыва, или общим спринт ом. Хороший холмик перед финишем. Скорее всего, в борьбе за этап там будут главные события.

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