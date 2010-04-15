Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава



Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Вильявисьоса (Villaviciosa) - яблочной столицы Астурийского княжества. Город расположен на берегу реки Вильявисьоса (Ría de Villaviciosa), которая впадает в океан. Всего в 11 км от Вильявисьоса находится место, которое изменило историю Испании. Именно там, неподалёку от Вильявисьоса, ступил на астурийскую землю король Карл I, считающийся объединителем страны, состоявшей на тот момент из двух независимых королевств. На месте его высадки каждый год, в середине августа, проходит праздник, включающий в себя историческую реконструкцию этого события. Имеется и памятник, увековечивший это событие.



Вильявисьоса - город с историей, которая началась в средние века. Тогда эта местность называлась Малиайо (Maliayo), она охватывала и соседние территории. Это название появляется в исторических документах с IX века. В 1270 году Альфонсо X Кастильский основал нынешний город, известный по разным документах с разными названиями - Пуэбла (Puebla), Пола (Pola) или Побла-де-Малиайо (Pobla de Maliayo). Альфонсо X Кастильский приказывает заселить город и приступает к строительству величественного замка. С XIV века, вместо Малиайо и Побла-де-Малиайо, в документах появляются новые названия Вильявисьоса и Побла-де-Вильявисьоса, в итоге город получает своё окончательное название - Вильявисьоса, которое означает «плодородный город».



И ведь это название совершенно оправданно. Яблоневые сады покрывают огромные пространства прилегающих к городу районам. Местные жители убеждены: хоть человек и покинул рай из-за яблок, с помощью сидра он может вновь оказаться там. Производят сидр в Вильявисьоса относительно недавно, всего-то лет двести. Но исключительно из яблок особых сортов, выращенных рядом с городом и по тщательно отработанной технологии. Сидр из Вильявисьосы производят в сотнях местных сидрерий, поставляют во все уголки Испании и также в другие страны. Сидр называют напитком королей и моряков.



В Вильявисьосе царит настоящий культ сидра. Практически каждый производитель проводит регулярные экскурсии, дегустации, предлагает туристам поучаствовать в его производстве, соблюдая все тонкости технологии. Особенно активируются сидровые дегустации и всё, связанное с сидром, в сентябре, когда, традиционно, его и начинают готовить.



В городе Вильявисьосе обязательно стоит прогуляться по берегу реки, на котором до сих пор целы старинные водяные мельницы. Или побывать в шахте, где когда-то добывали агат. Или вообще в местном экомузее в нескольких километрах от города прокатиться на астурийском пони, поработать на гончарном круге, своими руками сварить по старинным рецептам и попробовать астурийское пиво.



Кроме яблочного культа в Вильявистосе находится большое количество храмов и монастырей, как и везде в Испании. Город Вильявисьоса – составная часть специального паломнического маршрута по католическим святыням Астурии.



Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2022

Вильявисьоса во второй раз принимает старт Вуэльты Испании, впервые в 2020 году. Первая неделя Вуэльты Испании-2022 завершается горным этапом с набором высоты 3700 м и финишем в подъём 1 категории.

Первые 48 км - слабопересеченный рельеф, на последующих 100 км пелотон преодолеет 4 категорийных подъёма:

2-й категории Альто дель Торно (Alto del Torno, отм. 533 м, набор высоты 456 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 12%),

1-й категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fito, отм. 577 м, набор высоты 536 м, протяжённость 9 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 12%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Бауке Моллема,

3-й категории Альто де ла Льяма (Alto de la Llama, отм. 428 м, набор высоты 367 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2007 году, первым на вершине был Карлос Барредо;

3-й категории Ла Кампа (La Campa, отм. 400 м, набор высоты 385 м, протяжённость 9,3 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%), На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

Разыграв бонусные секунды, велогонщики отправятся на небольшой спуск и через 19 км пересеченного рельефа окажутся у подножия заключительного подъёма дня.

Подъём 1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava) отм. 750 м, перепад высот 504 м, протяжённость 3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%, представляет собой короткую и крутую стенку со средним двузначным градиентом и узкой дорогой. Он начинается со средних градиентов в 10%, далее от 15% до 17%. После 2,7 км будет небольшая полочка, но потом снова вверх, где ждут максимальные градиенты, лишь ближе к вершине пойдёт выполаживание до 7%.

Этап финиширует в Наве (Les Praeres. Nava, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия), город во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании, впервые 2018 году, тогда

Борьба генеральщиков началась за 4 км до финиша, когда проредившаяся группа фаворитов добрала Михала Квятковского (Sky), последнего велогонщика из отрыва дня.

Первым на финальном подъёме 1-й категории Альто лес Праэрес атаковал Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из LottoNL-Jumbo, но не смог уехать от соперников. Просвет до Крёйсвейка закрыли велогонщики велокоманды Movistar Ричард Карапас (Richard Carapaz) и Алехандро Вальверде. Дважды на Альто-лес-Праэрес атаковали Наиро Кинтана (Movistar) и Мигель Лопес (Astana), но успешной стала атака Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).

26-летний британский велогонщик велокоманды Mitchelton-Scott атаковал за 650 м до финиша. В итоге он на 2 секунды опередил колумбийского велогонщика Мигеля Лопеса (Astana). Это вторая победа на этапе испанского Гран-тура в карьере Саймона Йейтса, первый этап он выиграл в 2016 году. Саймон Йейтс вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2018, одержав победу на 14-м этапе.

Мигель Лопес улучшил своё положение в генеральной классификации, поднявшись на одну позицию, и занимал теперь 4-е место, уступая лидеру 47 секунд.

Алехандро Вальверде поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступал Саймону Йейтсу 20 секунд. Наиро Кинтана замкнул тройку лидеров с отставанием в 25 секунд.

На финише 9-го этапа Вуэльты Испании-2022 участникам предстоит преодолеть подъём 1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava) отм. 750 м, перепад высот 500 м, протяжённость 4 км, средний градиент 11,5%, максимальный градиент 25%, представляет собой короткую и крутую стенку со средним двузначным градиентом и узкой дорогой. Он начинается со средних градиентов в 10%, далее от 15% до 17%. После 2,7 км будет небольшая полочка, но потом снова вверх, где ждут максимальные градиенты, лишь ближе к вершине пойдёт выполаживание до 7%.

Лес Праэрес де Нава в дословном переводе и в прямом смысле означает «пастбища» (Les Praeres) Навы (Nava) – «навские пастбища». Лес Праэрес де Нава — это часть склона горы, высота которой достигает 751 м над уровнем моря. Находится эта местность вблизи городка Нава, на севере Испании. Склон является частью горного хребта Сьерра де Пеньямайор (Sierra de Peñamayor) в центре Астурии, главной вершиной которого является Пик Тригейро (Trigueiro) достигающий в высшей своей точке 1 977 м над уровнем моря.

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