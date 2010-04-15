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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава


   Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022  стартует в городе Вильявисьоса (Villaviciosa) - яблочной столицы Астурийского княжества. Город расположен на берегу реки Вильявисьоса (Ría de Villaviciosa), которая впадает в океан. Всего в 11 км от Вильявисьоса находится место, которое изменило историю Испании. Именно там, неподалёку от Вильявисьоса, ступил на астурийскую землю король Карл I, считающийся объединителем страны, состоявшей на тот момент из двух независимых королевств. На месте его высадки каждый год, в середине августа, проходит праздник, включающий в себя историческую реконструкцию этого события. Имеется и памятник, увековечивший это событие.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава


   Вильявисьоса - город с историей, которая началась в средние века. Тогда эта местность называлась Малиайо (Maliayo), она охватывала и соседние территории. Это название появляется в исторических документах с IX века. В 1270 году Альфонсо X Кастильский основал нынешний город, известный по разным документах с разными названиями - Пуэбла (Puebla), Пола (Pola) или Побла-де-Малиайо (Pobla de Maliayo). Альфонсо X Кастильский приказывает заселить город и приступает к строительству величественного замка. С XIV века, вместо Малиайо и Побла-де-Малиайо, в документах появляются новые названия Вильявисьоса и Побла-де-Вильявисьоса, в итоге город получает своё окончательное название - Вильявисьоса, которое означает «плодородный город».

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава


   И ведь это название совершенно оправданно. Яблоневые сады покрывают огромные пространства прилегающих к городу районам. Местные жители убеждены: хоть человек и покинул рай из-за яблок, с помощью сидра он может вновь оказаться там. Производят сидр в Вильявисьоса относительно недавно, всего-то лет двести. Но исключительно из яблок особых сортов, выращенных рядом с городом и по тщательно отработанной технологии. Сидр из Вильявисьосы производят в сотнях местных сидрерий, поставляют во все уголки Испании и также в другие страны. Сидр называют напитком королей и моряков.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава


   В Вильявисьосе царит настоящий культ сидра. Практически каждый производитель проводит регулярные экскурсии, дегустации, предлагает туристам поучаствовать в его производстве, соблюдая все тонкости технологии. Особенно активируются сидровые дегустации и всё, связанное с сидром, в сентябре, когда, традиционно, его и начинают готовить.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава


   В городе Вильявисьосе обязательно стоит прогуляться по берегу реки, на котором до сих пор целы старинные водяные мельницы. Или побывать в шахте, где когда-то добывали агат. Или вообще в местном экомузее в нескольких километрах от города прокатиться на астурийском пони, поработать на гончарном круге, своими руками сварить по старинным рецептам и попробовать астурийское пиво.


   Кроме яблочного культа в Вильявистосе находится большое количество храмов и монастырей, как и везде в Испании. Город Вильявисьоса – составная часть специального паломнического маршрута по католическим святыням Астурии.


Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2022

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава

 

    Вильявисьоса во второй раз принимает старт Вуэльты Испании, впервые в 2020 году. Первая неделя Вуэльты Испании-2022 завершается горным этапом с набором высоты 3700 м и финишем в подъём 1 категории.

 

  Первые 48 км - слабопересеченный рельеф, на последующих 100 км пелотон преодолеет 4 категорийных подъёма:

 

   2-й категории Альто дель Торно (Alto del Torno, отм. 533 м, набор высоты 456 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 12%),

 

  1-й категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fito, отм. 577 м, набор высоты 536 м, протяжённость 9 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 12%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Бауке Моллема,

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава

 

  3-й категории Альто де ла Льяма (Alto de la Llama, отм. 428 м, набор высоты 367 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2007 году, первым на вершине был Карлос Барредо;

 

  3-й категории Ла Кампа (La Campa, отм. 400 м, набор высоты 385 м, протяжённость 9,3 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%), На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

 

  Разыграв бонусные секунды, велогонщики отправятся на небольшой спуск и через 19 км пересеченного рельефа окажутся у подножия заключительного подъёма дня.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава

 

 

  Подъём 1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava) отм. 750 м, перепад высот 504 м, протяжённость 3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%, представляет собой короткую и крутую стенку со средним двузначным градиентом и узкой дорогой. Он начинается со средних градиентов в 10%, далее от 15% до 17%. После 2,7 км будет небольшая полочка, но потом снова вверх, где ждут максимальные градиенты, лишь ближе к вершине пойдёт выполаживание до 7%.

 

  Этап финиширует в Наве (Les Praeres. Nava, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия), город во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании, впервые 2018 году, тогда

 

Борьба генеральщиков началась за 4 км до финиша, когда проредившаяся группа фаворитов добрала Михала Квятковского (Sky), последнего велогонщика из отрыва дня.


Первым на финальном подъёме 1-й категории Альто лес Праэрес атаковал Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из LottoNL-Jumbo, но не смог уехать от соперников. Просвет до Крёйсвейка закрыли велогонщики велокоманды Movistar Ричард Карапас (Richard Carapaz) и Алехандро Вальверде. Дважды на Альто-лес-Праэрес атаковали Наиро Кинтана (Movistar) и Мигель Лопес (Astana), но успешной стала атака Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).


26-летний британский велогонщик велокоманды Mitchelton-Scott атаковал за 650 м до финиша. В итоге он на 2 секунды опередил колумбийского велогонщика Мигеля Лопеса (Astana). Это вторая победа на этапе испанского Гран-тура в карьере Саймона Йейтса, первый этап он выиграл в 2016 году. Саймон Йейтс вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2018, одержав победу на 14-м этапе.


Мигель Лопес улучшил своё положение в генеральной классификации, поднявшись на одну позицию, и занимал теперь 4-е место, уступая лидеру 47 секунд.


Алехандро Вальверде поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступал Саймону Йейтсу 20 секунд. Наиро Кинтана замкнул тройку лидеров с отставанием в 25 секунд.

 

  

 На финише 9-го этапа Вуэльты Испании-2022 участникам предстоит преодолеть подъём 1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava)  отм. 750 м, перепад высот 500 м, протяжённость 4 км, средний градиент 11,5%, максимальный градиент 25%, представляет собой короткую и крутую стенку со средним двузначным градиентом и узкой дорогой. Он начинается со средних градиентов в 10%, далее от 15% до 17%. После 2,7 км будет небольшая полочка, но потом снова вверх, где ждут максимальные градиенты, лишь ближе к вершине пойдёт выполаживание до 7%.  

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 9 этап, Вильявисьоса - Альто лес Праэрес. Нава

 

   Лес Праэрес де Нава в дословном переводе и в прямом смысле означает «пастбища» (Les Praeres) Навы (Nava) – «навские пастбища». Лес Праэрес де Нава — это часть склона горы, высота которой достигает 751 м над уровнем моря. Находится эта местность вблизи городка Нава, на севере Испании. Склон является частью горного хребта Сьерра де Пеньямайор (Sierra de Peñamayor) в центре Астурии, главной вершиной которого является Пик Тригейро (Trigueiro) достигающий в высшей своей точке 1 977 м над уровнем моря.

 

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По материалам Интернет

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  1. MVDP

    Вчера, 19:12 | Регистрация: 3.10.2020

    Хорош крутячок, Родригеса бы сюда.

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 19:52 | Регистрация: 5.09.2020

    Так как дальше - выходной, то атаки на последней горе среди лидеров ГК неизбежны. Основных вопросов два: отдадут ли этап отрыву (мой прогноз - да, если там будут горняки, не представляющие угрозы в ГК), и проверит ли какая-то команда Квиков серьезно (мой ответ - нет, так как не видно реальной силы ни у кого из конкурентов).

    Больших разрывов и серьёзной перетасовки ГК по итогам этапа я не ожидаю, разделка во вторник поменяет больше.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:37 | Регистрация: 15.04.2010

    Два крутых финиша за два дня это уже круто. Да ещё перед самим финишем 24% эта стена многих отсеет.

  4. Гонщик

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 28.05.2017

    Если этот Ремко и завтра удержиться, то его шансы на победу увеличатся кратно. 

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 3.07.2011

    Где-то читал, что последний километр по гравию. Не знаю так или нет, но крутяк тяжелый, хотя больше полуминуты здесь серьезным соперникам не привезешь.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Пока только 1 гонщик выиграл 2 горных этапа. И этот гонщик Jay Vine! Звезда Zwift восходит новой звездой Vuelta! Veni, vidi, vici Vine!

     

  • VeloliveTeam
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

     

    Никаких обид. Просто стечение разных обстоятельств.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этот Вайн действительно красюк. Взял уже 2 горных этапа, сегодня ещё и все 6 горных вершин (и уже настоящий горный король). Альпецин должна быть очень довольная...не МВДП единым, так сказать)

    Рэмко мне кажется где то точно забуксует, но не завтра, а через неделю. И уделает его не знаменитый ученик колёсник Контадора, а экс прыгун Рогла; но правда подождёи ещё до разделки во вторник, она тоже думаю многое прояснит.

    Цитата: Николай Н.
    Крутая горка на финише своё дело сделала. Показала кто в таких горах настоящий горняк. Вайн это будут новая звезда из горняков, с ним придется считаться. Больше всего потерял Паша, для него такие крутяки не по силам.

    а Завтра, т.е. уже сегодня будет гора ещё по круче bb и там тоже будут по одному фактичски финишировать.

    Павел капнул, да, но зато Карапаз кончился, а на воскресном этапе думаю вообще закатит в какой то групетто...очень жаль( С другой стороны ТАО прибавил и на уровне у них держиться молодой К.Родригес Кано. Может даже выстрелит на каком то этапе, а когда каптет Рэмко то и белую майку может прихватить и не зачоно как сейчас, а в натуре)

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    на ТДФ было.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Sezar-Фото

    Цитата: shekn
    Who is mister Vine?

    Мистер Звифт. Человек, который еще на Туре Норвегии в горах выдавал ватты Погачара. Ну и в отрыве на прошлой Вуэльте творил чудеса. 

  • Sezar
    Тур Германии-2022. Этап 3 (1)
    Sezar-Фото

    Мда, щас еще Берналь будет годы от травмы восстанавливаться. А говорили, что восстановление идет быстро.

  • Sezar
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 8 (2)
    Sezar-Фото

    Вот уже и первый. Улучшенный Ремко:)

  • shekn
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    shekn-Фото
    Who is mister Vine?
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    Sezar-Фото

    Где-то читал, что последний километр по гравию. Не знаю так или нет, но крутяк тяжелый, хотя больше полуминуты здесь серьезным соперникам не привезешь.

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