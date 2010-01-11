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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада


   Пятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Мартос (Martos). Небольшой провинциальный городок расположен в юго-западной части провинции Хаэн, входящий в состав автономного сообщества Андалусия, район Большой Хаэн. Мартос расположен на склоне горы Пенья (La Peña) высотой 1000 метров над уровнем моря, горного хребта Сьерра-Джабалкуз (Sierra de Jabalcuz).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада


  История городка уходят к доисторическим временам, с появления первых поселений вокруг внушительной скалы, возвышающейся над городом. Именно эта особенность стала основной причиной того, что исторический центр Мартоса состоит из узких, извилистых и крутых улочек, в то время как новые кварталы расположены на равнине долины Гвадалквивир к западу и юго-западу от города. Исторический центр Мартоса был объявлен объектом культурного наследия Испании с категорией историко-художественного комплекса.


   В средние века оборона Мартоса была усилена за счёт строительства многочисленных укреплений. До сегодняшних дней сохранились остатки стен, укреплявших замок, а также тюремная башня. Городская ратуша расположена на Пласа-де-ла-Конститусьон в здании бывшей тюрьмы. Это один из самых ярких образцов испанской архитектуры маньеризма.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада


   Это сооружение эпохи Возрождения, построенное в стиле маньеризма, спроектировано архитектором Франсиско де Кастильо «Эль-Мосо» (Francisco de Herrera “el Mozo”), имеет величественный фасад, украшенный скульптурными фигурами Милосердия и Справедливости. Оно имеет квадратную форму и два этажа, а жилые помещения расположены по периметру центрального внутреннего двора.

  В художественном отношении особенно выделяется портик на главном фасаде. Он расположен между двумя дорическими колоннами, под антаблементом, украшенным гербом династии Габсбургов. Остальную часть главного фасада украшают геральдические знаки, эпиграфические надписи и лепные украшения в стиле маньеризма. В интерьере зала заседаний стоит особо отметить уникальную керамическую плитку.


   Здесь же на площади расположена церковь Святой Марты (Real Iglesia Parroquial de Santa Marta). Здание построено в самом сердце старого города, на руинах арабской мечети 1219 года. Церковь носит имя покровительницы города Святой Марты. Рядом с ней находится небольшая часовня Нуэстро Падре Хесус Назарено (capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада


   В парке Мануэля Карраско можно полюбоваться на фонтан Фуэнте-Нуэва, построенный в XVI-м веке. Интересно пройтись по пешеходной улице, расположенной на склонах Ла-Пенья, откуда открывается прекрасный вид на весь город. На вершине Ла-Пенья, достигающей высоты около 1000 метров, находятся остатки средневекового замка Кастильо-де-ла-Пенья (Castillo de la Peña).


   Город Мартос является ремесленным и торговым центром для окрестных населённых пунктов. В Мартосе функционируют мелкие металлообрабатывающие и химические предприятия. Развиваются также отрасли, связанные с переработкой пластмассы, автомобильная промышленность, строительство дорог и другие. Здесь также расположены заводы по производству деталей автомобильного освещения, благодаря высокому качеству которых Мартос может конкурировать на международном уровне.


   В Мартосе также расположены большие плантации оливковых деревьев. Благодаря высокому качеству оливкового масла, город считается ведущим производителем этого продукта в мире, и даже имеет свой собственный сорт оливок. В конце XIX-го – начале ХХ веков благодаря промышленному производству оливкового масла Мартос переживал экономический подъём. Это нашло отражение в архитектуре города. В 90-х годах 19 века здесь появилась железная дорога – один из основных путей экспорта оливкового масла. В городе в 1984 году установлен памятник в честь людей, работающих в оливковых рощах - скульптура мужчины и женщины вместе с традиционными инструментами для сбора оливок и извлечения из них масла.


Альтиметрия 15-го этапа Вуэльта Испании-2022

   

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада

 

 

  Мартос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вторая неделя Вуэльты Испании-2022 завершается горным этапом с набором высоты 4000 м и финишем в подъём высшей категории.

 

  На первой половине этапе велогонщики поедут по пересеченному рельефу с преодолением подъёма 3-й категории Пуэрто дель Кастильо (Puerto del Castillo, отм. 940 м, набор высоты 305 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%).

 

   С 70 км маршрута начнётся тягун протяжённостью 30 км до Моначиль (Monachil), по пути в Гранаде будет разыгран промежуточный спринт.

 

  От Моначиль начнётся восхождение на подъём первой категория Альто-дель-Пурче (Alto del Purche, высота 1490 м, перепад высот 690 м, протяжённость 9,1 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент – 17%).

 

  Первые 6,8 км с набором высоты 630 м, далее 700 м спуска и заключительный километр со средним градиентом в 10%. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2017 году, первым на вершине был Адам Йейтс.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада

 

   После прохождения вершины Альто-дель-Пурче и скоростного 11-км спуска пелотон начнёт подъём к наивысшей отметке Вуэльты Испании-2022.

 

  Сначала придётся покорить Альто-де-Асальянас (Alto de Hazallanas, высота 1680 м, перепад высот 905 м, протяжённость 16,3 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент – 22%), являющийся составной частью заключительного подъёма дня.

 

   Альто-де-Асальянас - гора двухступенчатая. Первые 6 км - со средним градиентом 5%, затем 2-километровая полочка и небольшой, но крутой спуск, после которого начинается стена. Первые 1,5 км подъёма с градиентами от 10% до 22%, после небольшой полочки еще 3,2 км со средним градиентом в 12,3% и максимальными участками в 18%. Заключительные 2 км до вершины - выполаживание до средних 7,8%.

 

  Заключительный подъём дня - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora, специальная категория Cima Alberto Fernandez, высота 2512 м, перепад высот 1642 м, протяжённость 19,3 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент – 22%).

 

  Заключительные 10 км - с градиентами от 4 до 8%, на высотах от 2 км над уровнем моря до наивысшей отметки Вуэльты Испании-2022 - 2512 м Альто-Ойя-де-ла-Мора.

 

   Победитель этапа получает 20 очков в зачет гороховой майки. В последний раз Сьерра Невада (исп. Sierra Nevada, провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия) принимала финиш этапа в 2017 году.

 

  Учитывая накопившуюся усталость после двух недель гонки, заоблачные высоты, а также предстоящий день отдыха, можно надеяться на большие разрывы и атаки в пелотоне.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада

 

За 28 км до финиша из пелотона атаковали Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Мигель Лопес (Astana Pro Team), а в это время впереди Адам Йейтс сбросил попутчиков и поехал в одиночку.


За 23 км до финиша Контадор и Лопес добрали отставшего от Йейтса Романа Барде, и поехали втроём. В это время они опережали пелотон на полминуты, а Адам Йейтс находился от них в 54 секундах. Но этой группе так и не удалось добиться значительного преимущества над группой красной майки. За 16 км до финиша группа Контадора добрала ехавшего в одиночку Стевена Крёйсвейка, а Адам Йейтс в этот момент опережал их на одну минуту 14 секунд. Группа генеральщиков находилась в 50 секундах от группы Контадора.


Единственным, кто попытался атаковать из группы генеральщиков на финальном подъёме Альто-Ойя-де-ла-Мора, был Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). Он поехал за 14 км до финиша, но он не смог создать значительного просвета, и через 3 км вернулся в группу фаворитов.


За 6 км до финиша Мигель Лопес атаковал, а Роман Барде и Альберто Контадор не смогли ответить на ускорение. Преимущество Адама Йейтса в этот момент сократилось до 46 секунд. Мигель Лопес добрал Адама Йейтса за 4 км до финиша, а затем сбросил его, продолжив уезжать в одиночку.


Мигель Лопес (Astana Pro Team) сделал дубль, после победы на 11-м этапе выиграв 15-й этап Вуэльты Испании-2017 с финишем в Сьерра-Неваде (Sierra Nevada). Он покорил наивысшую отметку Вуэльты Испании-2017 - вершину Альто-Ойя-де-ла-Мора, расположенную на высоте 2510 м.

 

Группа Криса Фрума (Sky) добрала Контадора и Барде за 3,8 км, а менее чем за 2 км до финиша из группы фаворитов атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin). Догнать Лопеса ему уже не удалось, но российский велогонщик, финишировавший 2-м через 36 секунд, сумел опередить своего ближайшего соперника в генеральной классификации Вилко Келдермана (Sunweb) на 9 секунд. Благодаря этому и бонусным секундам Ильнур Закарин поднялся на третью строчку генеральной классификации.


Крис Фрум (Sky) перед вторым днём отдыха защитил красную майку лидера. Также Крис Фрум вернул себе зелёную майку лидера в очковой классификации, забрав её у Маттео Трентина (Quick Step Floors).

 

 

 

    Сьерра Невада  - самый южный горнолыжный курорт Европы, который находится на юге Испании, всего в 32 км от Гранады, в 160 км от Малаги, где расположен ближайший международный аэропорт, и в 435 км от Мадрида. Яркое солнце, хороший снег и отличные трассы различного уровня сложности привлекают как горнолыжников, так и поклонников сноуборда во всём мире. Хребет Сьерра-Невада сформировался в то же самое время, что и европейские Альпы, он сложен доломитами, известняками и кристаллическими сланцами. Высота двадцати горных пиков Сьерра-Невады превышает 3000 метров. Самая высокая точка Сьерра-Невады – гора Муласен (Mulhacén) высотой 3478 метров, на которой находился самый южный в Европе ледник, растаявший в 1913 году и пик Велета (Pico del Veleta) - 3396 метров. Вся территория Сьерра-Невада в 1986 году получила статус Биосферного заповедника ЮНЕСКО.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада

 

   Горнолыжный курорт Сьерра-Невада, расположившийся на высоте 2100 метров, известен давно, но его популярность возросла в разы за последние 10 лет - 45 трасс общей протяженностью более 60 км с перепадом высот до 1,200 м, 23 подъемника с общей пропускной способностью более 32 тысячи человек в час, специальные трассы для параллельного слалома и сноуборда. Любителям горного отдыха не придётся волноваться, если зима не будет радовать снежным покровом, потому что качественное снежное покрытие в этом случае будет обеспечено целым комплексом снежных пушек.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада

 

    В 1996 году на склонах Сьерра Невады успешно прошел чемпионат мира по горнолыжному спорту. С тех пор здесь ежегодно проходят соревнования европейского и мирового уровня. Сьерра-Невада даёт возможность не торопиться заканчивать катание до захода солнца, ведь там специально оборудованы две освещенные трассы: 3300 м (перепад - 545 м) и 1100 м (перепад - 295 м). Качество трасс лучшего в Европе горнолыжного курорта выбрал для себя король Испании Хуан Карлос.
   Вуэльта и Сьерра-Невада «знакомы» с 1979 года. 
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По материалам Интернет

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  1. Имя: Даниил

    Даниил

    Вчера, 18:25 | Регистрация: 5.05.2022

    День х для всех.

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 18:37 | Регистрация: 31.05.2014

    Лучше гор могут быть только горы (ц). Высота на этом этапе главное.

    Этап пройдет под лозунгом "Добить Ремко".

    Завтра у Астаны идеальный шанс с Лопесом, но надо всей команде поработать.

  3. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 18:47 | Регистрация: 5.09.2020

    Интересно, Роглич договорился завтра рвануть с Лопесом, и поэтому не стал вырезать у него 2 бонусные секунды?

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Вчера, 18:49 | Регистрация: 31.05.2014

      Предположу, что да, именно Лопес можее быть главным компаньеном без угрозы самому РОгличу.

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Вчера, 18:55 | Регистрация: 5.09.2020

        И без угрозы, и очень сильный именно на такой горе. Отличный союзник, если отбросить личные качества. Но ведь и Лопесу это может быть выгодно, в том числе и для ГК!

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 15.04.2010

    А мне интересно, сможет завтра Карапас взять 3 финиш. Вить его могут снова отпустить в отрыв. Для него такая гора как раз подходит.

  5. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 19:44 | Регистрация: 5.09.2020

    Что-то я не вижу в альтиметрии этапа никакой Альто де Асальянас!

    1. Velolive-Team

      Вчера, 19:50 | Регистрация: 11.01.2010

      Альто-де-Асальянас (Alto de Hazallanas, высота 1680 м), является составной частью заключительного подъёма дня - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora, высота 2512 м)

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Вчера, 20:06 | Регистрация: 5.09.2020

        В том и дело, что не получается! Нет промежуточной высоты за 1600 перед последним подъёмом, а профили не совпадают, ни в складчину (2+3), ни если бы 2 была бы частью 3. В общем, не стыкуется никак.

        1. Velolive-Team

          Вчера, 20:19 | Регистрация: 11.01.2010

          стыкуйте от Pinos Genil до начала пологой части Альто-Ойя-де-ла-Мора, примерно точка 2 в желтом квадрате на карте

          1. Имя: Борис

            BlAr

            Сегодня, 02:38 | Регистрация: 5.09.2020

            Там стыкуется только первая, пологая часть и спуск, а потом начинается финальная гора. На основной части Асальянес обозначен маленький контруклон между двух крутяков, а на финишной горе его нет.

  6. Имя: dmar

    dmar

    Вчера, 21:38 | Регистрация: 25.05.2019

    Лопесу помешать взять этап может только Карапас. Либо джорнато но. Граммар наци, не?

  7. Имя: Даниил

    Даниил

    Вчера, 21:47 | Регистрация: 5.05.2022

    А ещё завтра стартует Тур Британии. Это последняя гонка для Ричи Порта.

    1. Имя: Николай

      marketbk

      Вчера, 21:52 | Регистрация: 24.12.2010

      Как летит время, вроде недавно-дождливый этап на Джиро, после которого он в розовом, это было Джиро -2010

    2. Имя: Михаил

      velodoctor

      Вчера, 22:02 | Регистрация: 22.05.2013

      Порт это про боль, умел все и нефига не выиграл....

      1. RVL

        Вчера, 22:13 | Регистрация: 30.08.2012

        Это, да...
        Помню видос как он круто плывет в бассейне...и втык в мотоцикл на тдф, с последующей пробежкой фрума..но была и красота в его исполнении на гт

  8. RVL

    Вчера, 21:49 | Регистрация: 30.08.2012

    Карапас рвет всю неделю, сегодня  отдержался- молоток .

    Не думаю, что завтра опять пойдет 

  9. Имя: Vladimir

    Velolife

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 21.05.2022

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  10. Имя: Евгений

    khramtsow

    Сегодня, 02:07 | Регистрация: 16.12.2020

    про меня забыли! Последнюю в карьере мне отдайте)

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Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    BlAr-Фото
    Там стыкуется только первая, пологая часть и спуск, а потом начинается финальная гора. На основной части Асальянес обозначен маленький контруклон между двух крутяков, а на финишной горе его нет.
  • khramtsow
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    khramtsow-Фото

    про меня забыли! Последнюю в карьере мне отдайте)

  • EL-Fenomeno
    Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Ис ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото
    На 14-м этапе Рэмко на финиш заехал вместе с Аюсо...заражал его) Если бельгиец на 15-м этапе схватит жёсткий кризис, потом, зная характер Эвенпула, может и сойти от перенервоза и досады, хотя официально в протоколе напишут - СХОД из-за КОВИДа (который подцепил от испанца). Прошу прощения за плоский юмор, но эта ситуация с Хуаном Аюсо действительно попахивает двойными стандартами :-[
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Серафим-Фото
    Если только морально/аморально.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото
    Это, да...
    Помню видос как он круто плывет в бассейне...и втык в мотоцикл на тдф, с последующей пробежкой фрума..но была и красота в его исполнении на гт
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    velodoctor-Фото
    Порт это про боль, умел все и нефига не выиграл....
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    marketbk-Фото
    Как летит время, вроде недавно-дождливый этап на Джиро, после которого он в розовом, это было Джиро -2010
  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото

    Карапас рвет всю неделю, сегодня  отдержался- молоток .

    Не думаю, что завтра опять пойдет 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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