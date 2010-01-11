Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 15 этап, Мартос - Сьерра Невада



Пятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Мартос (Martos). Небольшой провинциальный городок расположен в юго-западной части провинции Хаэн, входящий в состав автономного сообщества Андалусия, район Большой Хаэн. Мартос расположен на склоне горы Пенья (La Peña) высотой 1000 метров над уровнем моря, горного хребта Сьерра-Джабалкуз (Sierra de Jabalcuz).



История городка уходят к доисторическим временам, с появления первых поселений вокруг внушительной скалы, возвышающейся над городом. Именно эта особенность стала основной причиной того, что исторический центр Мартоса состоит из узких, извилистых и крутых улочек, в то время как новые кварталы расположены на равнине долины Гвадалквивир к западу и юго-западу от города. Исторический центр Мартоса был объявлен объектом культурного наследия Испании с категорией историко-художественного комплекса.



В средние века оборона Мартоса была усилена за счёт строительства многочисленных укреплений. До сегодняшних дней сохранились остатки стен, укреплявших замок, а также тюремная башня. Городская ратуша расположена на Пласа-де-ла-Конститусьон в здании бывшей тюрьмы. Это один из самых ярких образцов испанской архитектуры маньеризма.



Это сооружение эпохи Возрождения, построенное в стиле маньеризма, спроектировано архитектором Франсиско де Кастильо «Эль-Мосо» (Francisco de Herrera “el Mozo”), имеет величественный фасад, украшенный скульптурными фигурами Милосердия и Справедливости. Оно имеет квадратную форму и два этажа, а жилые помещения расположены по периметру центрального внутреннего двора.

В художественном отношении особенно выделяется портик на главном фасаде. Он расположен между двумя дорическими колоннами, под антаблементом, украшенным гербом династии Габсбургов. Остальную часть главного фасада украшают геральдические знаки, эпиграфические надписи и лепные украшения в стиле маньеризма. В интерьере зала заседаний стоит особо отметить уникальную керамическую плитку.



Здесь же на площади расположена церковь Святой Марты (Real Iglesia Parroquial de Santa Marta). Здание построено в самом сердце старого города, на руинах арабской мечети 1219 года. Церковь носит имя покровительницы города Святой Марты. Рядом с ней находится небольшая часовня Нуэстро Падре Хесус Назарено (capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno).



В парке Мануэля Карраско можно полюбоваться на фонтан Фуэнте-Нуэва, построенный в XVI-м веке. Интересно пройтись по пешеходной улице, расположенной на склонах Ла-Пенья, откуда открывается прекрасный вид на весь город. На вершине Ла-Пенья, достигающей высоты около 1000 метров, находятся остатки средневекового замка Кастильо-де-ла-Пенья (Castillo de la Peña).



Город Мартос является ремесленным и торговым центром для окрестных населённых пунктов. В Мартосе функционируют мелкие металлообрабатывающие и химические предприятия. Развиваются также отрасли, связанные с переработкой пластмассы, автомобильная промышленность, строительство дорог и другие. Здесь также расположены заводы по производству деталей автомобильного освещения, благодаря высокому качеству которых Мартос может конкурировать на международном уровне.



В Мартосе также расположены большие плантации оливковых деревьев. Благодаря высокому качеству оливкового масла, город считается ведущим производителем этого продукта в мире, и даже имеет свой собственный сорт оливок. В конце XIX-го – начале ХХ веков благодаря промышленному производству оливкового масла Мартос переживал экономический подъём. Это нашло отражение в архитектуре города. В 90-х годах 19 века здесь появилась железная дорога – один из основных путей экспорта оливкового масла. В городе в 1984 году установлен памятник в честь людей, работающих в оливковых рощах - скульптура мужчины и женщины вместе с традиционными инструментами для сбора оливок и извлечения из них масла.



Альтиметрия 15-го этапа Вуэльта Испании-2022

Мартос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вторая неделя Вуэльты Испании-2022 завершается горным этапом с набором высоты 4000 м и финишем в подъём высшей категории.

На первой половине этапе велогонщики поедут по пересеченному рельефу с преодолением подъёма 3-й категории Пуэрто дель Кастильо (Puerto del Castillo, отм. 940 м, набор высоты 305 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%).

С 70 км маршрута начнётся тягун протяжённостью 30 км до Моначиль (Monachil), по пути в Гранаде будет разыгран промежуточный спринт.

От Моначиль начнётся восхождение на подъём первой категория Альто-дель-Пурче (Alto del Purche, высота 1490 м, перепад высот 690 м, протяжённость 9,1 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент – 17%).

Первые 6,8 км с набором высоты 630 м, далее 700 м спуска и заключительный километр со средним градиентом в 10%. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2017 году, первым на вершине был Адам Йейтс.

После прохождения вершины Альто-дель-Пурче и скоростного 11-км спуска пелотон начнёт подъём к наивысшей отметке Вуэльты Испании-2022.

Сначала придётся покорить Альто-де-Асальянас (Alto de Hazallanas, высота 1680 м, перепад высот 905 м, протяжённость 16,3 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент – 22%), являющийся составной частью заключительного подъёма дня.

Альто-де-Асальянас - гора двухступенчатая. Первые 6 км - со средним градиентом 5%, затем 2-километровая полочка и небольшой, но крутой спуск, после которого начинается стена. Первые 1,5 км подъёма с градиентами от 10% до 22%, после небольшой полочки еще 3,2 км со средним градиентом в 12,3% и максимальными участками в 18%. Заключительные 2 км до вершины - выполаживание до средних 7,8%.

Заключительный подъём дня - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora, специальная категория Cima Alberto Fernandez, высота 2512 м, перепад высот 1642 м, протяжённость 19,3 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент – 22%).

Заключительные 10 км - с градиентами от 4 до 8%, на высотах от 2 км над уровнем моря до наивысшей отметки Вуэльты Испании-2022 - 2512 м Альто-Ойя-де-ла-Мора.

Победитель этапа получает 20 очков в зачет гороховой майки. В последний раз Сьерра Невада (исп. Sierra Nevada, провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия) принимала финиш этапа в 2017 году.

Учитывая накопившуюся усталость после двух недель гонки, заоблачные высоты, а также предстоящий день отдыха, можно надеяться на большие разрывы и атаки в пелотоне.

За 28 км до финиша из пелотона атаковали Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Мигель Лопес (Astana Pro Team), а в это время впереди Адам Йейтс сбросил попутчиков и поехал в одиночку.

За 23 км до финиша Контадор и Лопес добрали отставшего от Йейтса Романа Барде, и поехали втроём. В это время они опережали пелотон на полминуты, а Адам Йейтс находился от них в 54 секундах. Но этой группе так и не удалось добиться значительного преимущества над группой красной майки. За 16 км до финиша группа Контадора добрала ехавшего в одиночку Стевена Крёйсвейка, а Адам Йейтс в этот момент опережал их на одну минуту 14 секунд. Группа генеральщиков находилась в 50 секундах от группы Контадора.

Единственным, кто попытался атаковать из группы генеральщиков на финальном подъёме Альто-Ойя-де-ла-Мора, был Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). Он поехал за 14 км до финиша, но он не смог создать значительного просвета, и через 3 км вернулся в группу фаворитов.

За 6 км до финиша Мигель Лопес атаковал, а Роман Барде и Альберто Контадор не смогли ответить на ускорение. Преимущество Адама Йейтса в этот момент сократилось до 46 секунд. Мигель Лопес добрал Адама Йейтса за 4 км до финиша, а затем сбросил его, продолжив уезжать в одиночку.

Мигель Лопес (Astana Pro Team) сделал дубль, после победы на 11-м этапе выиграв 15-й этап Вуэльты Испании-2017 с финишем в Сьерра-Неваде (Sierra Nevada). Он покорил наивысшую отметку Вуэльты Испании-2017 - вершину Альто-Ойя-де-ла-Мора, расположенную на высоте 2510 м. Группа Криса Фрума (Sky) добрала Контадора и Барде за 3,8 км, а менее чем за 2 км до финиша из группы фаворитов атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin). Догнать Лопеса ему уже не удалось, но российский велогонщик, финишировавший 2-м через 36 секунд, сумел опередить своего ближайшего соперника в генеральной классификации Вилко Келдермана (Sunweb) на 9 секунд. Благодаря этому и бонусным секундам Ильнур Закарин поднялся на третью строчку генеральной классификации.

Крис Фрум (Sky) перед вторым днём отдыха защитил красную майку лидера. Также Крис Фрум вернул себе зелёную майку лидера в очковой классификации, забрав её у Маттео Трентина (Quick Step Floors).

Сьерра Невада - самый южный горнолыжный курорт Европы, который находится на юге Испании, всего в 32 км от Гранады, в 160 км от Малаги, где расположен ближайший международный аэропорт, и в 435 км от Мадрида. Яркое солнце, хороший снег и отличные трассы различного уровня сложности привлекают как горнолыжников, так и поклонников сноуборда во всём мире. Хребет Сьерра-Невада сформировался в то же самое время, что и европейские Альпы, он сложен доломитами, известняками и кристаллическими сланцами. Высота двадцати горных пиков Сьерра-Невады превышает 3000 метров. Самая высокая точка Сьерра-Невады – гора Муласен (Mulhacén) высотой 3478 метров, на которой находился самый южный в Европе ледник, растаявший в 1913 году и пик Велета (Pico del Veleta) - 3396 метров. Вся территория Сьерра-Невада в 1986 году получила статус Биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Горнолыжный курорт Сьерра-Невада, расположившийся на высоте 2100 метров, известен давно, но его популярность возросла в разы за последние 10 лет - 45 трасс общей протяженностью более 60 км с перепадом высот до 1,200 м, 23 подъемника с общей пропускной способностью более 32 тысячи человек в час, специальные трассы для параллельного слалома и сноуборда. Любителям горного отдыха не придётся волноваться, если зима не будет радовать снежным покровом, потому что качественное снежное покрытие в этом случае будет обеспечено целым комплексом снежных пушек.

В 1996 году на склонах Сьерра Невады успешно прошел чемпионат мира по горнолыжному спорту. С тех пор здесь ежегодно проходят соревнования европейского и мирового уровня. Сьерра-Невада даёт возможность не торопиться заканчивать катание до захода солнца, ведь там специально оборудованы две освещенные трассы: 3300 м (перепад - 545 м) и 1100 м (перепад - 295 м). Качество трасс лучшего в Европе горнолыжного курорта выбрал для себя король Испании Хуан Карлос.

Вуэльта и Сьерра-Невада «знакомы» с 1979 года.