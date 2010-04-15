Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна



Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina), провинции Таледо. Талавере-де-ла-Рейна окружён сетью гор и разделён пополам рекой Тахо (которую также называют Тагус, Tagus, Tajo).



Талавера-де-ла-Рейна во все века была процветающим городом – всемирную славу ему принесло изготовление керамики. Гончарные изделия Талаверы были известны ещё в 3-4 веках, во времена вестготов. Как и остальные города Испании, Талавера-де-ла-Рейна был завоёван арабами в 712 году, но новые правители привнесли в культуру города много нового. Город пополнился фонтанами, водяными мельницами, торговля пошла в гору, а гончарные традиции лишь укрепились. Арабы укрепили город высокими стенами, построили дворцы и мечети.

Несколько участков защитных стен Талаверы-де-ла-Рейна сохранились до нашего времени. Одна из них, построенная в 10 веке при Абд ар-Рахмане III является самой старой. Эта стена единственная в своём роде из всех стен, построенных во времена арабского владычества в Испании, материалом для неё служили каменные блоки древних римских построек.



В 11 веке, когда город был отвоёван у мавров Альфносо VI, Талавера-де-ла-Рейна оставался одним из главных экономических центров Пиренейского полуострова. Прекрасные образцы керамики, созданные мастерами Талаверы, можно найти во всех крупнейших музеях мира и самых известных дворцах Европы. Они характеризуются частично монохромной (голубой), частично разноцветной росписью с изображением животных, людей и сцен повседневной жизни.

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна



Одной из главных достопримечательностей Талаверы-де-ла-Рейна, относящейся к 16 веку, является базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Прадо (La Basílica de Nuestra Señora del Prado). Место, где она построено, считалось священным ещё в римские времена. На месте нынешней базилики во времена арабского владычества был храм, переделанный арабами в стиле мудехар, но по легенде, даже в то время в часовне совершались христианские богослужения.



В 16 веке здание было переделано в стиле ренессанс. В 17 веке искусная керамическая плитка мастеров Талаверы-де-ла-Рейна украсила базилику, благодаря чему её стали называть «Сикстинской капеллой испанской керамики».

Альтиметрия 19-го этапа Вуэльта Испании-2022

Талавера-де-ла-Рейна в последний раз принимала старт этапа Вуэльты Испании в 2018 году, а финиш - в 2011 году, победителем тогда стал Марсель Киттель.

Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2022. Среднегорный этап с набором высоты 2300 м. Этап подходит для отрыва.

Этап представляет собой кольцевую гонку, проложенную против хода часовой стрелки, с двойным прохождением подъёма 2-й категории Пуэрто дель Пьелаго (Puerto del Piélago, отм. 1227 м, набор высоты 522 м, протяжённость 9,3 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%).

Со старта велогонщики сразу же начнут подъём протяжённостью 30 км с набором высоты в 900 м до вершины Пуэрто дель Пьелаго, после второго прохождения вершины до финиша этапа останется 42 км. Заключительные километры по равнине с востока на запад.

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