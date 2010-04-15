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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна


Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina), провинции Таледо.  Талавере-де-ла-Рейна окружён сетью гор и разделён пополам рекой Тахо (которую также называют Тагус, Tagus, Tajo).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна


   Талавера-де-ла-Рейна во все века была процветающим городом – всемирную славу ему принесло изготовление керамики. Гончарные изделия Талаверы были известны ещё в 3-4 веках, во времена вестготов. Как и остальные города Испании, Талавера-де-ла-Рейна был завоёван арабами в 712 году, но новые правители привнесли в культуру города много нового. Город пополнился фонтанами, водяными мельницами, торговля пошла в гору, а гончарные традиции лишь укрепились. Арабы укрепили город высокими стенами, построили дворцы и мечети.

 

 Несколько участков защитных стен Талаверы-де-ла-Рейна сохранились до нашего времени. Одна из них, построенная в 10 веке при Абд ар-Рахмане III является самой старой. Эта стена единственная в своём роде из всех стен, построенных во времена арабского владычества в Испании, материалом для неё служили каменные блоки древних римских построек.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна


  В 11 веке, когда город был отвоёван у мавров Альфносо VI, Талавера-де-ла-Рейна оставался одним из главных экономических центров Пиренейского полуострова. Прекрасные образцы керамики, созданные мастерами Талаверы, можно найти во всех крупнейших музеях мира и самых известных дворцах Европы. Они характеризуются частично монохромной (голубой), частично разноцветной росписью с изображением животных, людей и сцен повседневной жизни.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-РейнаВуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна


   Одной из главных достопримечательностей Талаверы-де-ла-Рейна, относящейся к 16 веку, является базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Прадо (La Basílica de Nuestra Señora del Prado). Место, где она построено, считалось священным ещё в римские времена. На месте нынешней базилики во времена арабского владычества был храм, переделанный арабами в стиле мудехар, но по легенде, даже в то время в часовне совершались христианские богослужения.


   В 16 веке здание было переделано в стиле ренессанс. В 17 веке искусная керамическая плитка мастеров Талаверы-де-ла-Рейна украсила базилику, благодаря чему её стали называть «Сикстинской капеллой испанской керамики».

 

Альтиметрия 19-го этапа Вуэльта Испании-2022

  

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 19 этап, Талавера-де-ла-Рейна

 

 

  Талавера-де-ла-Рейна  в последний раз принимала старт этапа Вуэльты Испании в 2018 году, а финиш -  в 2011 году, победителем тогда стал Марсель Киттель.

 

  Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2022. Среднегорный этап с набором высоты 2300 м. Этап подходит для отрыва.

 

  Этап представляет собой кольцевую гонку, проложенную против хода часовой стрелки, с двойным прохождением подъёма 2-й категории Пуэрто дель Пьелаго (Puerto del Piélago, отм. 1227 м, набор высоты 522 м, протяжённость 9,3 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%).

 

  Со старта велогонщики сразу же начнут подъём протяжённостью 30 км с набором высоты в 900 м до вершины Пуэрто дель Пьелаго, после второго прохождения вершины до финиша этапа останется 42 км. Заключительные километры по равнине с востока на запад.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:14 | Регистрация: 15.04.2010

    Лидеры будут отдыхать и готовится к королевскому этапу. Верней всего уедет отрыв и разыграет финиш.

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:24 | Регистрация: 4.08.2018

    Интересно, зачем в конце Вуэльты поставили юниорский этап? Будет день полуотдыха, понимаю, если бы 20 этап был очень тяжёлым и эпическим. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    BlAr-Фото

    Не смотрю Вуэльту после вылета Роглича. Так в чём дело, догнали Гесинка из отрыва и на пару вырезали у него финиш? Ну и правильно сделали. Гесинк позволил себя догнать и обогнать, значит, не заслужил победу. Точка.

  • ded_le
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    ded_le-Фото

    Не понимаю претензий к Масу. Победа на этапе - одна из задач у Мовистара. Мас делает для этого что может.

    Вообще забавно тут читать коментарии про Маса: Мас сидит на чужом колесе - плохо, "колесничает", Мас атаковал и попытался выиграть этап - тоже плохо, отбирает победы.  biggrin

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Серафим-Фото

    Интересно, зачем в конце Вуэльты поставили юниорский этап? Будет день полуотдыха, понимаю, если бы 20 этап был очень тяжёлым и эпическим. 

  • MVDP
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    MVDP-Фото
    Алмейда после Джиро, тот же Хиндли явно не блещет. Мас после Тура, к тому же его на всех недельках этого года Ремко объехал.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Лидеры будут отдыхать и готовится к королевскому этапу. Верней всего уедет отрыв и разыграет финиш.

  • Freejazz
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    Freejazz-Фото
    Попал в завал в начале гонки (из-за которого сошел Вайн). Сильно подрался и ехал в крови и заплатках. При каждом рывке отставал - его подтягивали Тео и Карапас, но они кончились и с одним из рывков он рывком не справился
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    Николай Н.-Фото

    Гора без крутиков и Рэмко себя чувствовал нормально, по тому и так быстро догнал отрыв. Вить разделку он едет быстрей всех. А если бы на финише было бы круто, то финиш он бы не взял. В этой разборки не хватало Роглича, было бы интересней. Посмотрим, что будет на 20 этапе.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    M-07-Фото

    Отсутствие конкурентов? Мы говорим о хорошем горняке-генеральщике или же о раздельщике-классике? Ремко еле в десятке должен удерживаться максимум, он даже уровня Алмейды в горах до этой Вуэльты не демонстрировал. Тем более Ремко не в команде под ГТ, из которой даже более высококлассные горняки, чем он, когти рвали в команды, заточенные на ГТ, те же Мас и Алмейда, а он вдруг их обоих рвёт, как тузик грелку.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    M-07-Фото
    Ну вы и за Фрума болеете, который внезапно в один момент из ничего не выигрывавшего ноунейма в 26 лет стал доминатором. И, конечно же, там всё было чисто. А вот тот же Лэндис редиска, раз поймали, хотя у него куда логичнее всё было на Туре-2006.
  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    uran-Фото
    А что с Родригесом случилось? Столько потерять времени.

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