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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап,  Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

 

   Шестой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в Бильбао (по-баскски Bilbo - Бильбо) – административном центре провинции Бискайя. Это крупный промышленный город, насчитывающий около 400 тыс. жителей.

 

  Бильбао был заложен в 1300 году Доном Диего де Аро на месте деревушки, где издавна селились земледельцы и рыбаки. Став крупным торговым центром, он быстро разросся. В период расцвета Бильбао местная буржуазия возводила для себя помпезные особняки, которые можно видеть в районе Негури (Neguri). В настоящее время город раскинулся по берегам реки Бильбао, в долине, окруженной горами. 

 

 

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

    Старый город расположен на правом берегу реки Бильбао между мостом Сан-Антон (San Anton), церковью Святого Николая и улицами - Ronda, Somera, Artecalle, Tenderia, Belosti Calle, Carniceria, Barrena. Это так называемые «семь улиц». Из пересекают более современные пешеходные и торговые улицы со множеством кабачков и ресторанов. В центре Старого города возвышается базилика Сантьяго (Santiago) 15-го века. По берегу реки на 14 км растянулась цепочка жилых домов, заводов, верфей.

 

    На другом берегу реки раскинулся район Энсанче (Ensanche). На его главной улице – Gran Via – есть несколько интересных в архитектурном отношении домов. Здесь же расположен парк Донья Касильда Итурриса (Dona Casilda Iturizza) и стадион. Это самый оживленный район, подлинный центр города. Гечо (Guetxo) – обширная зона в устье Бильбао, включающая три района. Здесь много дворцов и роскошных особняков, построенных зажиточными жителями Бильбао в период с 1800 до 1920 годов. Очень живописен маленький порт. Мост, построенный по проекту Эйфеля, связывает Гечо с рабочим районом Португалете (Portugalete).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

    Бильбао – город весьма оживленный. В нём берегут традиции и смотрят в будущее. Расположенный на полпути между зелеными пейзажами континента и побережьем Бискайского залива, Бильбао гармоничен и богат культурными памятниками, что привлекает туристов.
      В Старый город (Casco Viejo), район Эль-Ареналь (El Arenal) можно попасть из центра через мост Ареналь, чтобы сразу оказаться около красивого здания театра Арриага, расположенного напротив старой железнодорожной станции. Улица Correo приведет на Plaza Nueva с ее многочисленными старыми кафе, улица Somberia – к Музею археологии, а улица – Somera – к церкви Святого Антона в стиле рококо. Стоит осмотреть собор Святого Якова в готическом стиле с красивым портиком.

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

     Любителям истории непременно стоит посетить Музей Страны Басков (Museo Vasco), который разместился в прекрасном старинном здании. Здесь экспонируются археологические и этнографические коллекции Страны Басков. Среди редких предметов – идол из Дуранго, относящийся к железному веку.

 

    Любители искусства могут посетить Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes). Собрание включает средневековую живопись и скульптуру, испанскую живопись 16-17 веков. (Эль Греко, Сурбаран, Рибера), а также нидерландскую живопись XVI-XVII вв. (Ван-Дейк), итальянскую (Джентилески) и французскую. В зале №16 экспонируется три портрета кисти Гойи. Целый этаж занимает живопись 20-го столетия: Сулоага, Пикассо, Леже, Кокошка, Вазарелли и другие мастера.  

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

    И наконец, главная достопримечательность Бильбао – Музей современного искусства Гуггенхейма (Museo Geggenheim). Этот музей был открыт королем в октябре 1988 года и является настоящим чудом не только из-за произведений искусства, которые в нем выставлены, но и из-за самого здания, шедевра современной архитектуры, задуманного как огромная скульптура из титана, камня и стекла архитектором Франком О.Гери. В начале ХХ в. Был создан фонд – «Соломон Р. Гуггенхейм», собирающий лучшие произведения современного искусства. Он имеет 4 своих музея: два в Нью-Йорке, в Венеции и в Бильбао. В музее Гугенхейма в Бильбао также представлены и шедевры испанских авторов, соответствующие тенденциям современного искусства.

 

Альтиметрия 6-го этапа Вуэльта Испании-2022

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

   Бильбао принимает старт этапа Вуэльты Испании, в последний раз принимал в 2019 году. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Горный этап с набором высоты 3600 м и финишем в подъём первой категории.

 

  Из Бильбао пелотон отправится на запад и преодолеет подъём 2-й категории Пуэрто де Алисас (Puerto de Alisas, отм. 674 м, набор высоты 510 м, протяжённость 8,7 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Хесус Эррада.

 

 Следующий категорийный подъём - подъём 1-й категории Кольяда де Бренес (Collada de Brenes, отм. 761 м, набор высоты 555 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 15%), Первый подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2022. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

  Завершив категорийный спуск и разыграв промежуточный спринт, велогонщики начнут восхождение на заключительный подъём этапа - подъём 1-й категории Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо (Ascensión Al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, отм. 1134 м, набор высоты 828 м, протяжённость 12,6 км, средний градиент 6,55%, максимальный градиент 12%). Первая проверка для генеральщиков связкой двух подъёмов 1 категории. 

 

  Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо (исп. Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

  

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-АгуайоВуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 15.04.2010

    Две горки 1 категории это уже этап для горняков, но всё же наверно уедет отрыв.

  2. Гонщик

    Сегодня, 20:29 | Регистрация: 28.05.2017

     

    Этап под Роглича, будет газовать... 

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    s75-Фото
    Все ждут от Хейтера невероятных подвигов ))

    P.S думал за кого проголосовать в опросе, выбрал нейтрального кандидата - бедолагу Хейга.
  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 6 (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Харольд Мартин Лопез(Эквадор) молодежная Астана заехал седьмым.Будущее Астаны,если кто-либо не переманит.На такой трассе-это выше ,чем хорошо. Не полный протокол,как там Бруссенский?Лучший из казахстанцев.

    Бруссенский в отрыв ездил. И не в первый раз.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Гонщик-Фото

     

    Этап под Роглича, будет газовать... 

  • patar
    Тур Германии-2022. Пролог (2)
    patar-Фото
    А трек опять второй)
  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Gorn9k-Фото
    Так рогла еще и носом дышал, пока другие легкие выплевывали
  • Gorn9k
    Тур Германии-2022. Пролог (2)
    Gorn9k-Фото

    На треке индивидуалки длиннее, чем эти современные разделки.
    3 минуты работы, позорище

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    Gorn9k-Фото

    Скоро все холмистые этапы под отрыв переминуют в "Солер".
    Хейтер закончился не начавшись, ЖуЖу не в форме, но это еще и вчера было понятно.

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    Даниил-Фото
    А тем временем закончился пролог тура Германии. Победил Ганна, опередив на 2 секунды Моллему. А на туре Пуату второй день подряд побеждает Серро. И молодой парень из Аркеи на классике Дронвейкурс.
  • Esperus2006
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 6 (3)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Харольд Мартин Лопез(Эквадор) молодежная Астана заехал седьмым.Будущее Астаны,если кто-либо не переманит.На такой трассе-это выше ,чем хорошо. Не полный протокол,как там Бруссенский?Лучший из казахстанцев.
    Глеб спринтер же, его и близко на таком рельефе нет. Лучший Пронский с гандикапом 56, Винокуровы около минуты, Николя ближе
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Две горки 1 категории это уже этап для горняков, но всё же наверно уедет отрыв.

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