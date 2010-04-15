Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

Шестой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в Бильбао (по-баскски Bilbo - Бильбо) – административном центре провинции Бискайя. Это крупный промышленный город, насчитывающий около 400 тыс. жителей.

Бильбао был заложен в 1300 году Доном Диего де Аро на месте деревушки, где издавна селились земледельцы и рыбаки. Став крупным торговым центром, он быстро разросся. В период расцвета Бильбао местная буржуазия возводила для себя помпезные особняки, которые можно видеть в районе Негури (Neguri). В настоящее время город раскинулся по берегам реки Бильбао, в долине, окруженной горами.

Старый город расположен на правом берегу реки Бильбао между мостом Сан-Антон (San Anton), церковью Святого Николая и улицами - Ronda, Somera, Artecalle, Tenderia, Belosti Calle, Carniceria, Barrena. Это так называемые «семь улиц». Из пересекают более современные пешеходные и торговые улицы со множеством кабачков и ресторанов. В центре Старого города возвышается базилика Сантьяго (Santiago) 15-го века. По берегу реки на 14 км растянулась цепочка жилых домов, заводов, верфей.

На другом берегу реки раскинулся район Энсанче (Ensanche). На его главной улице – Gran Via – есть несколько интересных в архитектурном отношении домов. Здесь же расположен парк Донья Касильда Итурриса (Dona Casilda Iturizza) и стадион. Это самый оживленный район, подлинный центр города. Гечо (Guetxo) – обширная зона в устье Бильбао, включающая три района. Здесь много дворцов и роскошных особняков, построенных зажиточными жителями Бильбао в период с 1800 до 1920 годов. Очень живописен маленький порт. Мост, построенный по проекту Эйфеля, связывает Гечо с рабочим районом Португалете (Portugalete).

Бильбао – город весьма оживленный. В нём берегут традиции и смотрят в будущее. Расположенный на полпути между зелеными пейзажами континента и побережьем Бискайского залива, Бильбао гармоничен и богат культурными памятниками, что привлекает туристов.

В Старый город (Casco Viejo), район Эль-Ареналь (El Arenal) можно попасть из центра через мост Ареналь, чтобы сразу оказаться около красивого здания театра Арриага, расположенного напротив старой железнодорожной станции. Улица Correo приведет на Plaza Nueva с ее многочисленными старыми кафе, улица Somberia – к Музею археологии, а улица – Somera – к церкви Святого Антона в стиле рококо. Стоит осмотреть собор Святого Якова в готическом стиле с красивым портиком.

Любителям истории непременно стоит посетить Музей Страны Басков (Museo Vasco), который разместился в прекрасном старинном здании. Здесь экспонируются археологические и этнографические коллекции Страны Басков. Среди редких предметов – идол из Дуранго, относящийся к железному веку.

Любители искусства могут посетить Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes). Собрание включает средневековую живопись и скульптуру, испанскую живопись 16-17 веков. (Эль Греко, Сурбаран, Рибера), а также нидерландскую живопись XVI-XVII вв. (Ван-Дейк), итальянскую (Джентилески) и французскую. В зале №16 экспонируется три портрета кисти Гойи. Целый этаж занимает живопись 20-го столетия: Сулоага, Пикассо, Леже, Кокошка, Вазарелли и другие мастера.

И наконец, главная достопримечательность Бильбао – Музей современного искусства Гуггенхейма (Museo Geggenheim). Этот музей был открыт королем в октябре 1988 года и является настоящим чудом не только из-за произведений искусства, которые в нем выставлены, но и из-за самого здания, шедевра современной архитектуры, задуманного как огромная скульптура из титана, камня и стекла архитектором Франком О.Гери. В начале ХХ в. Был создан фонд – «Соломон Р. Гуггенхейм», собирающий лучшие произведения современного искусства. Он имеет 4 своих музея: два в Нью-Йорке, в Венеции и в Бильбао. В музее Гугенхейма в Бильбао также представлены и шедевры испанских авторов, соответствующие тенденциям современного искусства.

Альтиметрия 6-го этапа Вуэльта Испании-2022

Бильбао принимает старт этапа Вуэльты Испании, в последний раз принимал в 2019 году. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Горный этап с набором высоты 3600 м и финишем в подъём первой категории.

Из Бильбао пелотон отправится на запад и преодолеет подъём 2-й категории Пуэрто де Алисас (Puerto de Alisas, отм. 674 м, набор высоты 510 м, протяжённость 8,7 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Хесус Эррада.

Следующий категорийный подъём - подъём 1-й категории Кольяда де Бренес (Collada de Brenes, отм. 761 м, набор высоты 555 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 15%), Первый подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2022. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

Завершив категорийный спуск и разыграв промежуточный спринт, велогонщики начнут восхождение на заключительный подъём этапа - подъём 1-й категории Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо (Ascensión Al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, отм. 1134 м, набор высоты 828 м, протяжённость 12,6 км, средний градиент 6,55%, максимальный градиент 12%). Первая проверка для генеральщиков связкой двух подъёмов 1 категории.

Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо (исп. Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 6 этап, Бильбао - Асеньсон Аль Пико Хано. Сан-Мигель-де-Агуайо

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