Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 12 этап, Салобренья - Пеньяс Бланкас. Эстепона



Двенадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Салобренья (Salobreña). Небольшой город-курорт, расположен в самом центре побережья Коста Тропикаль в провинции Гранада, автономное сообщество Андалусия. Салобренья - один из так называемых «белых городов», которыми так гордится Андалусия. Этот древний городок прильнул к Средиземному морю у небольшого утеса. Его расположение между горным хребтом, который защищает Салобренью от холодных северных ветров и теплый ветер, прилетающий со стороны соседнего африканского континента, способствовали созданию здесь особого субтропического микроклимата.



Салобренья - город с многовековой историей и богатым наследием. История поселения уходит корнями в далекое прошлое, во времена неолита, около 6000 лет назад. В пещере дель Капитан оставили свой след кочующие пастухи. А утёс во времена римлян служил одновременно святилищем богини Танит и некрополем.



Зенита славы Салобренья достигла при арабском владычестве. Город был завоеван Абделасидом, превратившим его в вооруженную крепость. С арабами в городе появились водохранилища-цистерны, были выстроены оборонительные башни, из которых до наших дней дошла только Торре дель Брокаль.



Салобренья, наравне с другими городами Гранадского королевства, перешла Католическим королям в 1489 году. Бывшая мусульманская мечеть превратилась в католическую церковь, посвященную Деве Марии Дель Росарио, а минарет стал служить жителям Салобреньи колокольней. Но это еще не предвещало начало мирной жизни. На протяжении XVI, XVII, XVIII веков Салобренья являлась целью разбойничьих захватов североафриканских пиратов.



На сегодняшний день Салобренья превратилась в средиземноморский курорт. В Салобренье царит мягкий тропический климат. Зимой температура воздуха здесь не опускается ниже +14°С, а летом не поднимается выше +32°С. Город находится в окружении живописной тропической растительности, плантаций сахарного тростника и фруктовых садов.



Вдоль песчаных пляжей курорта в последние годы построены многочисленные отели и туристические комплексы. На шести километрах береговой линии Салобреньи можно встретить и красивые тихие бухты, и несколько больших пляжей с очень хорошими удобствами. Два живописных пляжа Салобреньи: Эль Пенон (El Penon) и Ла Гуардиа (La Guardia) разделяются большой скалой, которая располагается у самой кромки моря. Напротив городской набережной, на пляже Ла Гуардиа, находится охраняемая территория, на которой удалось восстановить морское дно и вернуть традиционные виды флоры и фауны. Пляж Ла Гвардиа в Салобренье имеет длину более одного километра и ширину около 25 метров. Пляж усыпан галькой и темным песком.



Главной достопримечательностью Салобреньи является одноименный замок (El Castillo de Salobreña), доставшийся в наследство от эпохи мусульманского правления в городе. Крепость занимает западную часть вершины холма, высотой около 80 метров. Замок имеет трапециевидную форму и состоит из трех частей. Наиболее древняя часть замка была построена во времена Насридов. По ее периметру расположены четыре башни: Torre del Homenaje, Torre Nueva, Torre del Polvorín и Torre Vieja, а внутри старой части замка расположены остатки маленького дворца и бань.

Два строго оборонительных бастиона были построены уже испанцами в конце пятнадцатого века. Один из них защищает цитадель с востока юго-востока, с наиболее уязвимой стороны - где замок граничит с городской застройкой. Здесь были расположены артеллерийские батареи и две башни: El Cubo и La Batería (пятиугольной формы). С северной стороны, со стороны гор, замок прикрывали Torre del Agua, Torre de la Coracha и Torre el Baluarte.



Первоначально этот скалистый холм был островом, позднее воды реки Гуадальфео (Guadalfeo) нанесли дамбу, соединившую его с материком, а в настоящее время, вершина холма, где расположен замок, находится в 700 метрах от моря.



Первое поселение на этом месте основали VIII веке до нашей эры финикийцы, они назвали его Селамбина (Selambina). Позднее их вытеснили карфагеняне, а II веке до н.э. до Салобреньи добрались римляне. При них к основному занятию местных жителей - рыболовству прибавилось выращивание винограда и оливковых деревьев. В римский период город был известен под названием Сегальвина (Segalvina).



В результате мусульманского вторжения на Пиренейский полуостров в 713 году побережье в районе современной Салобреньи было занято войсками эмира Абд аль Азиза, сына Мусы. В X веке, арабский географ Аль Рази в своем трактате пишет о замке Салобрека (Salobreсa), расположенном на побережье Кора де Эльвира (Cora de Elvira). Замок играл очень важную роль в гранадском эмирате. Салобренья была ближайшим морским портом к столице эмирата, Гранаде, до которой всего 70 километров. На протяжении веков, она достраивалась как сугубо оборонительное сооружение. При правлении династии Насридов в замке был возведен королевский дворец для отдыха, и помещения для содержания высокопоставленных узников.



Замок имеет трапециевидную форму, его наиболее древняя часть была построена во времена Насридов. По ее периметру расположены четыре башни, а внутри старой части замка расположены остатки маленького дворца и бань. Два оборонительных бастиона были построены уже испанцами в конце XV века. Один из них защищает цитадель со стороны городской застройки. С северной стороны, со стороны гор, замок прикрывали еще 3 башни. С башен замка открывается великолепный вид на город, Средиземное море, окружающие горы и даже горы Сьерра-Невада.

Альтиметрия 12-го этапа Вуэльта Испании-2022

Салобренья впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Второй по протяжённости этап Вуэльты Испании-2022.

Со старта пелотон отправится на запад вдоль побережья Средиземного моря. Проезхав Малагу и углубившись в Пиренейский полуостров, велогонщики начнут преодолевать некатегорийный подъём протяжённостью 30 км с набором высоты в 600 м. Далее скоростной спуск к побережью в Марбелье. И еще 27 км по побережью Коста-дель-Соль-Оксиденталь на запад до Эстепоны (Estepona, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), где будет разыгран промежуточный спринт и бонусные секунды.

Финал - восхождение в подъём 1-й категории Пуэрто де лас Пеньяс Бланкас виа Эстепона (Puerto de las Peñas Blancas via Estepona, отм. 1270 м, набор высоты 1239 м, протяжённость 19 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 15%).

Эстепона в последний раз принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2013 году, но ниже до отметки 980 м над уровнем моря, тогда:

В начале этапа сформировался отрыв, который с трудом отпустили. Среди гонщиков, отъехавших в отрыв, был Бартош Хузарски (Bartosz Huzarski, NetApp-Endura), который стал виртуальным лидером. Вскоре Хузарски вывалил из отрыва, а в пелотоне его сокомандники начали вести активную деятельность, работая на Леопольда Кёнига.

Отрыв был съеден пелотоном за пять км до финиша. Кёниг атаковал на завершающем этап подъёме 1-й категории за 2 км до финиша, но его догнала группа Ивана Бассо (Ivan Basso, Cannondale) и Николаса Роча, после чего чешский гонщик предпринял новую атаку, за 500 м до финиша прошёл уехавшего ранее Игора Антона (Igor Anton, Euskaltel - Euskadi), и выиграл этап. Леопольд Кёниг взял свою первую победу на этапе Гран-тура, выиграв 8-й этап Вуэльты Испании-2013, доказав тем самым, что организаторы не зря дали вайлд-кард его команде NetApp-Endura. 8-й этап с финишем в гору привёл к перестановкам в общем зачёте, красная майка лидера вновь сменила владельца, в неё облачился Николас Роч.

Город Эстепона расположен на средиземноморском побережье Коста-дель-Соль всего в 25 км от Марбельи, на границе с Коста-де-Ла-Лус. Раскинувшаяся у подножия горы Сьерра-Бермея, высота которой достигает 1500 м. Эстепона олицетворяет собой один из самых престижных курортов на побережье Коста-дель-Соль и славится в качестве одного из самых красивых мест на побережье Средиземного моря.

Центральная часть Эстепоны – «старый город» – очень похож на типичный андалусский провинциальный городок: белые домики, красные крыши, очень узенькие улочки, неспешный ритм жизни. На окраине старого города расположен порт, который был построен в 1977 году. Здесь можно арендовать лодку или яхту для морских прогулок. По воскресеньям, с утра пораньше, в порту открывается большой рынок. Вокруг «старого города» и порта сосредоточена основная часть всех увеселительных заведений Эстепоны.

Эстепона основана римлянами, в ХХ веке город был основательно перестроен. От порта к центру города тянется небольшой бульвар. Любимое место прогулок туристов — Площадь Цветов (Plaza de las Flores) с 22-метровой часовой башней с колокольней Торре де Релох, построенной в 15 веке. Раньше в этом самом месте проводились бои быков, а теперь террасы уютных кафе усыпаны цветами, а вокруг растёт множество апельсиновых деревьев. Каждую среду на площади работает рынок, где продаются многочисленные сувениры и изделия испанских мастеров. На площади Миссионеров располагается Муниципальный Палеонтологический музей. Также тут располагается неповторимый Музей боя быков, где хранятся костюмы самых известных тореадоров Испании. А главное сокровище "старого города" - изящная церковь Вирхен де лос Ремедиос XVIII века.

Неподалёку от этого места на улице Кастильо (Castillo) возвышаются сохранившиеся стены древнего замка - крепости Кастильо Cан Луиса XVI века. Это то, что сохранилось от некогда неприступного поселения иберийцев, носившего название Ла-Сальдуба. Особого внимания заслуживают красивейшие особняки Старой Эстепоны - Каса де ла Боррега (Casa de la Borrega) и Каса дель Макиз де Мондехар (Casa del Marquis de Mondejar).

Эстепона - курортный город. Пляжная зона Кристо, к которой относится великолепный пляж Ла-Рада и множество баров и ресторанов. Пляж Ла-Рада был награжден европейским Голубым флагом за чистоту прибрежных вод и благоустроенность пляжа. Вечером пляж подсвечивается множеством огней. Всего пляжи Эстепоны простираются на 22 километра самой южной курортной зоны Испании Коста-дель-Соль. Отсюда в хорошую погоду открывается фантастический вид на гору Сьерра Бермея, мыс Гибралтар и соседний континент – Африка.

Мало кто знает, что с пляжа, прилегающего к отелю «Kempinski Resort», осенью улетают в Африку птицы. В течение недели на небольшом клочке земли собираются тысячи птиц, чтобы в один момент, словно по команде невидимого дирижера, сорваться ввысь. Любители полного единения с природой могут посетить нудистский пляж Costa Natura, один из крупнейших на побережье. Кроме пляжного отдыха город известен любителям гольфа. 8 из 40 площадок для гольфа Коста-дель-Соль расположены в Эстепоне.

В пригороде Эстепоны расположен замечательный аквапарк и уникальный тематический сафари-парк приключений Сельво Адвентюра (Selwo Aventura), где дикие животные живут почти на свободе, а туристы катаются среди них в кузове специальных грузовиков. Здесь, на территории в 100 гектаров, в естественных условиях живут львы, носороги, жирафы, слоны, водные животные, птицы и рептилии - словом, представители фауны со всех континентов. Потрясающее зрелище и незабываемые впечатления гарантированы.

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