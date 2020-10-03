Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 13 этап, Ронда - Монтилья



Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в древнем городе Ронда (Ronda), провинция Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Город расположен на высоте в 723 м над уровнем моря в 50 км к северу от Марбельи и Коста-дель-Соль, в 100 км северо-восточнее Малаги в Андалусии. Ронда возвышается на двух массивных плато, соединенных между собой Новым мостом (Puente Nuevo), протянувшимся над ущельем Эль-Тахо (El Tajo de Ronda) 100-метровой глубины.

В настоящее время живописная Ронда, один из наиболее крупных «белых городков» Андалусии, превратилась в популярный туристический центр.



Ронда - музей под открытым небом. Один из старейших городов Европы. Старый и Новый город - районы Ронды, основанные в XIII и XVIII веке соответственно. Старый город сохранил множество исторических памятников архитектуры: арабскую (мавританскую) крепость Алькабар, арабские бани, построенные в XIII-XIV веках, соборную церковь Санта-Мария-де-ла-Энкарнасьен XV-го века, отличающуюся смешением романского, арабского и готического стилей, и, конечно же, Новый мост, соединяющий новую и старую части города, с галереями спуска в ущелье, где протекает река Гуадалевин. Кроме него в Ронде частично сохранились - Римский мост (Puente San Miguel), возведённый арабами в XIII-м веке на месте моста, построенного в римские времена, и Старый мост (Puente Viejo).



Ронда - родина корриды. Именно здесь в 1784 году была построена первая большая арена для быков в Испании — Пласа-де-Торос (Plaza de Toros), она является действующей и в наши дни. В дни, когда нет корриды, открыты двери музея тауромакии (искусства ведения боя быков).



Альтиметрия 13-го этапа Вуэльта Испании-2022

Ронда впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. 13 этап в пятницу. Спринтерский этап без категорийных подъёмов с финишем в некатегорийный подъём.

Со старта пелотон отправится на северо-восток по пересеченному рельефу. Разыграв промежуточный спринт и бонусные секунды, велогонщики развернутся на юго-запад и поедут финишировать в Монтилью (Montilla, провинция Кордова, автономное сообщество Андалусия), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Заключительные километры - некатегорийный подъём с участками градиента до 7%. Финальный километр со средним градиентом в 5%.



Город Монтилья расположен всего в 40 километрах от Кордовы, среди виноградников и оливковых деревьев, в ореоле многовековой истории. Этот город славится своими винами и высококачественным оливковым маслом.



В Монтилье когда-то зародилась Виноградно-винодельческая ярмарка Андалусии. В самом сердце Андалусии, среди пологих холмов «Южной Кампиньи» на территории ДО «Монтилья-Морилес» (DO Montilla-Moriles) раскинулось королевство винограда сорта «Педро Хименес». Своим появлением в Андалусии виноград «Педро Хименес» обязан религиозным войнам XVI века. Пока король Испании вел войну с протестантами в Нидерландах, неприметный солдат его армии Петер Сименс спасал из огня черенки виноградной лозы. Потом он привез их домой в свою деревню под Кордовой. Светлокожая северная виноградная красавица с берегов Рейна, полюбила климат и почвы Кампиньи, и, преобразовалась в «Педро Хименес».



Виноделы Монтильи и Морилеса быстро оценили особые качества винограда «Педро Хименес», и вскоре он стал основным в регионе (95% производимого вина). Другие сорта используются только в молодых винах (joven). Так, благодаря использованию эксклюзивного местного сорта лозы, не имеющей аналогов в Испании, Д.О Монтилья-Морилес превратилось в совершенно уникальное явление в мире энологии. «Педро Хименес» вдохновил не только виноделов, но и энотуристов. Специально для них был создан винный маршрут Монтилья-Морилес.



Этот регион контролируемого происхождения вина известен великолепными винами с высоким содержанием алкоголя (14,5 – 20°), произведенными по технологии «солера»: фино, амонтильядо, пало кортадо, олоросо. Фирменный херес из Монтильи называется амонтильядо.



Каждый год в первые дни сентября (с 2-го по 5-е) в Монтилье отмечается праздник сбора винограда. Он начинается с отжима винограда, собранного на местных виноградниках. Первое сусло всегда предлагается в качестве приношения Богородице Виньяс. Помимо традиционного виноградного приношения, программа праздника включает различные конкурсы, связанные с виноделием.



В городе расположен Музей оливкового масла (Museo del Aceite Juan Colín), где можно познакомиться с историей продукта. В экспозиции музея представлена коллекция оливкового масла и старинные способы производства масла, которые использовались в поместье Хуана Колина в прежние времена. Поместье Хуана Колина занималось производством оливкового масла с конца XVI-м века. Владелец поместья, Хуан Колин, занимал должности заместителя мэра и судебного пристава города Монтилья. Поместье, носящее его имя, изначально было посвящено разведению лошадей, деятельность, которая в то время принесла ему огромное признание. Разведение лошадей в поместье Хуана Колина даже отражено в нескольких исторических текстах по местной истории, и в музее на крупномасштабной картине, написанной известной художницей из Монтильи Марией Хосе Руис Лопес.



В городе Монтилье сохранились ренессансный дворец герцогов Мединасели (Palacio de los duques de Medinaceli) и развалины замка рода Кордова (Alhorí del antiguo castillo de Montilla), из которого происходил самый знаменитый уроженец Монтильи — Гонсало Фернандес де Кордова (Gonzalo Fernández de Córdoba), князь Ольбии и Сант-Анджелло — испанский генерал и военный реформатор, во многом благодаря его выдающимся победам Испания в XVI века стала одной из самых мощных военных держав в Европе. Получил прозвище Великий Капитан (El Gran Capitán), был, возможно, одним из основоположников тактики ведения позиционной войны. Многими историками считается одним из лучших военных деятелей своего времени. За всю свою карьеру проиграл только одно сражение — битву при Семинаре.

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