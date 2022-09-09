Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 10 этап, Эльче - Аликанте



Десятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Эльче (Elche). Это небольшой, но очень красивый город в провинции Аликанте. Эльче буквально утопает в зелени - его окружает зелёный Пальмовый парк (El Palmeral), самый большой в Испании, и финиковые сады. В самом городе тоже множество парков, скверов и красивых зеленых изгородей. Собственных пляжей в городе нет, но в 15 км находится побережье Коста-Бланка, а в самом Эльче протекает река Виналопо, которая делит город пополам.



Город Эльче – один из древнейших городов Испании, начавший свою историю за 5000 лет до н.э., когда первые поселенцы обосновались на склоне холма, ныне носящего название Алькудия (La Alcudía). В V веке до н.э. жители местности основывают первый город, которому дают имя Илики (Ilici). А жители города по сей день называются словом «ilicitano» («илиситано»).



Примерно в это же время создают знаменитую Даму Эльче (Dama de Elche) – каменную скульптуру в виде бюста девушки высотой 56 сантиметров и весом 65 килограммов. С тыльной стороны бюста имеется отверстие диаметром 18 см и шириной 16 см. Считается, что оно служило для хранения реликвий, священных предметов или пепла, как подношения усопшему. Скульптуру нашли случайно 4 августа 1897 года и сначала не поняли ее истинной ценности, зато у всей деревни появилась общая тема для разговоров. В августе того же года Даму Эльче продали французу за 4 000 франков – бешеные деньги по тем временам, и в течение 40 следующих лет она выставлялась в Лувре. Лишь после начала Второй мировой войны, Испания смогла вернуть историческую ценность на родину и до 1971 года добросовестно хранила реликвию в Музее Прадо в Мадриде. Какое-то время скульптура выставлялась в Археологическом музее родного города – Эльче, в настоящий же момент каменную Даму можно увидеть в Национальном Археологическом музее, расположенном в Мадриде.



В 1250 году инфант Альфонсо, будущий король Альфонсо X Мудрый, отбил Эльче у мусульман, присоединив его в Кастильской короне. В 1256 году недовольные мусульмане устроили восстание, за что были изгнаны, и Эльче стал христианским городом. В настоящий момент Эльче является столицей района (комарки) Бахо-Виньялопо. У Эльче есть свой герб – привилегия, которую город получил от короля Альфонсо Х в 1270 году, официальный гимн и популярная хабанера «Aromas ilicitanos», которую исполняют 13 августа на празднике в честь покровительницы города – Пресвятой Девы Асунсьон.



Главная достопримечательность городка – природа. Такого обилия растительности сложно увидеть в каком-либо другом городе Испании. Одной из основных достопримечательностей Эльче стал Пальмовый парк, издалека похожий на настоящий лес, который за уникальность и красоту получил в 2000 году звание Достояния Человечества ЮНЕСКО. Он является самым большим пальмовым парком в Европе, насчитывая более 200 000 деревьев. Считается, что привезли пальму в эти края финикийцы, а уже возделывать и пользоваться ее плодами научились арабы.



Пальма была первым деревом, на которое обратил внимание человек с точки зрения собственной выгоды: она давала ему пищу (кокосы, финики, муку, масло, мед, вино и другие алкогольные напитки) и материалы для строительства жилища. Пальмовый сок циркулирует внутри дерева лишь в центре ствола, что делает растение устойчивым к огню.



Значительной частью пальмового богатства Эльче является Сад Священника (El Huerto del Cura), названный так в честь Хосе Кастаньо Санчеса (José Castaño Sánchez), который был священником и хозяином сада до 1918 года. Размеры этого угодия весьма скромны – всего 13 квадратных километров и 1000 пальм, некоторые из которых живут здесь уже 300 лет. Кроме них в саду еще растут типичные для Средиземноморья лимоны, апельсины, гранаты, рожковое дерево, зизифус, или китайский финик, которые вместе с другими растениями составляют чудесную ботаническую коллекцию Пальмового парка.



Главная гордость парка - Королевская пальма (La Palmera Imperial), получившая свое название благодаря австрийской императрице Элизабет («Сисси»), посетившей парк в 1894 году. Священник Кастаньо, владелец сада на тот момент, назвал пальму в ее честь. Сейчас пальма достигла возраста 165 лет, и это не предел - пальмы легко живут по 200 лет. Главная особенность этого растения - не возраст и не название, а семь симметричных стволов, произрастающих из одного основания. Это явление нарушает известные ботанике традиционные пути развития пальмы (новые стволы проросли не там, не тогда и не в том количестве, как это бывает по средней норме). На данный момент масса стволов так велика, что металлическая конструкция поддерживает дерево, не давая повредить свою целостность.



Эльче – единственное место в мире, где выращивают так называемые «белые пальмы». Специальная техника, скрупулезно передаваемая из поколения в поколение, не позволяет листьям позеленеть. Соблюдая древнюю многовековую технологию обработки пальмовых ветвей для религиозных процессий, умельцы готовят ни с чем не сравнимые художественные композиции из белой пальмы. По традиции, каждый год на Пасхальные праздники изделия из белой пальмы и её веточки высылают церковным и политическим властям: королям Испании, президенту правительства, руководителям европейских государств или Папе Римскому.



К историческим достопримечательностям Эльче относится Базилика Святой Марии (Basílica menor de Santa María de Elche) — одно из самых красивых строений в городе, в котором смешались многие архитектурные стили от готики до классицизма. Она была построена на месте старой мечети в 1334 году, несколько раз разрушена или смыта дождями, а окончательно восстановлена в 1784 году. На колокольне есть смотровая площадка. Рядом с базиликой стоит готическая башня Ла-Калаорра (Torre de la Calahorra) — все, что осталось от крепостных стен. Неподалеку находятся Арабские бани XIV века.



В 4 км к югу от города сохранились археологические раскопки иберийского поселения Алькудия, где в свое время нашли «Даму из Эльче». Все ценное находится в местном Археологическом музее (Museo Arqueológico y de Historia de Elche Alejandro Ramos Folqués), расположенном во дворце Альтамира XV века (Palacio de Altamira). Другой любопытный музей — Палеонтологический (Museo Paleontológico de Elche), где можно посмотреть на динозавров, которых в этих краях откопали в больших количествах.



Важнейшей отраслью экономики в Эльче является сельское хозяйство. В окрестностях Эльче выращивают гранаты, инжир, финики, цитрусовые, хлопок и различную зелень. В промышленном секторе все крутится вокруг обувной индустрии. Эльче создает около 42% всей испанской обуви и является одним из основных производителей в Европе. Экспорт обувных изделий позволяет провинции Аликанте удерживать один из лучших экспортных показателей в стране. В Эльче также развивается металлургическая и химическая промышленности, строительство и торговля.

Альтиметрия 10-го этапа Вуэльта Испании-2022

Эльче впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вторая неделя Вуэльты Испании-2022 открывается индивидуальной разделкой, проложенной вдоль побережья Средиземного моря на юге Испании.

После дня отдыха-перелета велогонщикам предстоит преодолеть равнинную дистанцию протяжённостью 30,9 км индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Из Эльче велогонщики поедут на восток, преимущественно под спуск, и достигнув побережья Средиземного моря, поедут на север по равнине вдоль берега моря.

За 2 км до финиша - небольшой тягун и спуск к финишу этапа в Аликанте (Alicante, административный центр провинции Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Аликанте в последний раз принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2019 году, и победителем стал тогда Сэм Беннетт.

Таким образом, на 10 этапе организаторы предложили равниную гонку с раздельным стартом, проложенную против хода часовой стрелrи вдоль побережья Средиземного моря, с длинными прямыми участками и немногочисленными поворотами. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 35 минут. Лимит времени 35%. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Ремко Эвенепула, Роана Денниса, Итана Хейтера, Жуана Альмейду и других.

Город-курорт Аликанте, один из главных курортов на побережье Коста-Бланка, ведет свою родословную от укрепленного поселения карфагенян. Первые упоминания о городе, расположенном на солнечном побережье Коста-Бланка, появились еще в 3-м веке до нашей эры. Тогда на месте рыбацкой гавани появилось небольшое укреплённое поселение, в которую периодически заходили корабли древних греков, основано карфагенским полководцем Гамилькаром Барка, отцом Ганнибала, в 230 г. до н. э. Греки называли это место - «Акра Левка» - «белый пик» (Akra Leuké), а римляне позже – «Луцентум» - «город светлого сияния» (Lucentum). Этот лакомый кусочек земли, расположенный на стратегическом возвышении, со всех сторон окруженный холмами и имеющий выход к морю, затем приглянулся маврам. После завоевания он стал оживленным торговым городом, позднее — крупным морским портом, а также мавры стали именовать его «аль-Лакант» (al-Laqant), от чего позже и произошло современное название.

В 11-м веке за право стать безраздельными владельцами этих земель боролись уже сами испанцы – Кастильское и Арагонское королевства. Попав в итоге во владения кастильской короны, с 14-го по 15-й век Аликанте начал свое стремительное развитие в качестве крупного центра морской торговли.

К слову, Аликанте в числе немногих других испанских городов выстоял во время попытки завоевания наполеоновскими войсками. Начало 19-го века становится весьма успешной вехой в истории города. Через Испанию прокладывают железнодорожные пути, ставшие связующим звеном между центром и югом страны и окончательно укрепившие позиции этого порта. В период всей Гражданской войны 1936—1939 годов город находился в республиканской зоне и страдал от бомбардировок.

Туристический бум 1970-х годов превратил Аликанте в популярный курорт с красивыми набережными и современной инфраструктурой. Его символ и главная историческая достопримечательность — средневековый замок Санта-Барбара (Castillo de Santa Bárbara) на горе Бенатанкиль (Benacantil), которую за причудливые очертания называют «лицом мавра». Одна из крупнейших средневековых крепостей Испании была построена во времена арабского владычества, а затем достраивалась и модернизировалась в разное время французами и самими испанцами. Она сочетает в себе сразу несколько архитектурных стилей. Также стоит отметить ее удачное местоположение – на вершине горы Бенакантиль (166 метров над уровнем моря). Перед посетителями крепости открываются лучшие панорамы города.

Еще один мавританский след — квартал Санта-Круз (Santacruz) с узкими улочками, яркими пятнами цветов и готической церковью Санта-Мария (Basílica de Santa María), построенной на месте арабской мечети.

Исторический центр Аликанте лежит к западу от горы Бенатанкиль. Ухоженные улицы, старинные храмы, музеи, живописный морской порт, бутики, дорогие отели, модные рестораны, бары и кафе — здесь есть чем заняться днем и где весело провести ночь. Эпицентр курортной жизни — Эспланада, роскошная набережная с пальмовой аллеей и мозаичной мостовой, сложенной из 6 миллионов разноцветных мраморных плиток. По обе стороны от нее высажены пальмы и цветники, а на газонах можно увидеть причудливые скульптуры.

Также стоит посетить местный музей современного искусства – MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante). В его залах собрана внушительная коллекция картин и скульптур, среди которых – работы Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.

Кстати, в этих местах даже те, кто считает себя экспертом в области испанского языка, могут открыть для себя новые лингвистические грани. В регионе распространен валенсийский – один из диалектов каталанского языка. К слову, по этой же причине, помимо кастильско-испанского Alicante, у города есть второе официальное название – валенсийское Alacant.

Пляжи Аликанте десятилетиями привлекают туристов со всей Европы. У подножья горы Бенакантиль расположен пляж Постигет с красивой набережной и чистым мелким песком. Обычно здесь довольно людно из-за обилия туристов, снимающих жилье в центре Аликанте. К северо-востоку от центра находится уютный пляж Альбуферета, а еще восточнее — популярный пляж Сан-Хуан с золотистым песком — самый протяженный (2900 м) и самый широкий (60 м) в городе. Кроме загорающих, здесь бывает много любителей водных видов спорта. Пляж Саладар в тихом жилом районе Урбанова рядом с аэропортом, как и три предыдущих, отмечен Голубым флагом — гарантией чистоты, качества и безопасности. Семьям с детьми подойдет пляж Альмадраба с пологим заходом в море, где почти не бывает высоких волн, и можно любоваться стоящими в бухте маленькими лодочками.

Небольшие каменистые бухточки мыса Кабо-де-Уэртас — прекрасный полигон для любителей изучать подводный мир с трубкой и маской. Если, конечно, их не смутит соседство с нудистами, тоже облюбовавшими здешние камни.

В погожий денек можно отправиться на остров Новая Табарка. Небольшой средиземноморский островок находится примерно в 22 км от Аликанте, потому путь сюда занимает не больше часа. От городского причала на остров ежедневно отправляется множество катамаранов.

Бесспорный фаворит местной кухни — паэлья, традиционное блюдо на основе риса. Она представлена в Аликанте во всех своих ипостасях — с говядиной, кроликом, курицей, улитками, креветками, мидиями и много еще с чем. С паэльей успешно конкурирует ее ближайшая «родственница» — «фидеуа», в которой рис заменен на мелкую вермишель, сваренную в рыбном бульоне. Все остальное — на усмотрение повара, поэтому и рецептов ее приготовления великое множество.

Кроме паэльи и «фидеуа», в любом заведении присутствует категория блюд «кальдера». Их готовят из тушеных морепродуктов, рыбы, мяса с овощами или картофелем и подают с хлебом, обжаренным в оливковом масле. Ну а если из-за жары пропал аппетит, закажите холодный густой суп гаспачо из протертых помидоров.

Самое знаменитое из местных вин «Фондильон де Аликанте» — сладкое, маслянистое и пахнущее коньяком, называют «королевским». Наверное потому, что его подавали к столу Людовика XIV.

Тапас — общее название легких закусок к пиву или вину, которые подаются на кусочках хлеба или на маленьких тарелочках. Их разнообразие ограничено только фантазией повара. Тапас делают из морепродуктов, фаршированных помидоров, сыра, мяса, хамона, словом, из всего, что окажется под рукой.

Тем и хорош Аликанте, что, приехав сюда, обязательно станешь участником какого-нибудь шумного и веселого праздника или фестиваля, которые случаются в городе постоянно.

В феврале жители города, также как и добрая половина Европы и Южной Америки, надев самые немыслимые костюмы, устраивают карнавал с ежедневными шествиями, музыкой и весельем. В последний день перед Великим Постом, все в черном они выходят на грандиозные «похороны сардины» — рыбешки, олицетворяющей все их грехи и пороки.

Во второй четверг после Святой недели можно по примеру 300 000 паломников стать участником красочного шествия, которое движется от собора Святого Николая (Concatedral de San Nicolás de Bari) к монастырю Санта-Фас (Monasterio de la Santa Faz), чтобы почтить хранящуюся там священную реликвию.

Веселый костюмированный праздник «Мавры и христиане» (Moros y Cristianos) с 9 по 12 июня погружает город во времена средневековья и напоминает о сражениях Реконкисты.

В конце июня проходит главный праздник города — фестиваль «Костры святого Иоанна» (Fogueres de Sant Joan): массовые шествия в национальных костюмах, выступления артистов, средневековые рынки, бои быков, выборы первой красавицы и ночные фейерверки, которые заканчиваются сжиганием огромных фигур, символизирующих все плохое, с чем может столкнуться человек. В данном виде фестиваль зародился в 1928 году в качестве конкурента валенсийского Фальяса, проводимого ежегодно в марте.

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