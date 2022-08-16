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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт


   Второй этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Хертогенбос (S-Hertogenbosch). Южный по меркам северной страны город расположен приблизительно в 80 км юго-восточнее Амстердама. Хертогенбос получил права города в 1184 году, что сделало его одним из старейших городов Нидерландов.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт


   Хертогенбос в переводе означает «герцогский лес». Герцог Генрих I Брабантский (1183-1235) основал этот город на лесистых дюнах и болотах. До XVI века город процветал и даже был вторым в стране после Утрехта. Название города в народе частенько сокращается до Денбос.


   Город-крепость, оплот католической веры, Хертогенбос  - родина одного из самых известных и загадочных художников в истории человечества, великого Иеронима Босха (Hieronymus Bosch). Именно здесь он жил и писал картины, которые до сих пор будоражат умы, удивляют, возмущают, пугают, веселят. В Хертогенбосе проходит множество посвященных Босху событий, иногда крайне необычных. Можно подгадать время и попасть, например, в цирк на представление, посвященное героям картин Босха, или на световое шоу. Но даже в самый обычный день можно познакомиться с персонажами босхианы: их фигурки встречаются по всему городу в самых неожиданных местах. А чтобы полностью ощутить атмосферу легкого безумия, можно заглянуть в сад Босха и известный на весь мир арт-центр художника.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт


  Уютный город узких средневековых переулков, подземных каналов будто рассказывает волшебную сказку с хорошим концом. Хертогенбос считается едва ли не самым красивым городом страны. Несмотря на свой далеко не юный возраст город хорошо сохранился, по нему приятно гулять.


   Отличительная черта Хертогенбоса — обилие скульптур. Так, к примеру, на привокзальной площади стоит фонтан-колонна с золотым драконом наверху. Эту скульптуру городу подарил королевский наместник Брабанта в память об умерших жене и дочери. Имеется также статуя писающего мальчика, правда делает он это гораздо откровеннее, нежели чем в Брюсселе. Также есть каменные девочка с мальчиком, играющие в чехарду, есть группа людей с зонтами и т.д.


   В самом центре Хертогенбоса, на рыночной площади, расположено несколько построек, сохранившихся с XIII-XVI веков, - самый старый кирпичный дом страны, средневековый колодец, мастерская Босха и Ратуша. По вторникам и четвергам на площади возникает городской рынок.


   Влекущей туристов достопримечательностью Хертогенбоса является построенное в XIII веке здание Дэ Мориаан (De Moriaan). В этом старейшем нидерландском кирпичном доме встречались реформисты, разрабатывавшие в XVI столетии планы изгнания католиков. Некоторые сохранившиеся фрагменты здания относятся к средневековью, среди которых опорные балки и перекрытия. Верхняя часть здания относится, вероятно, к началу XIV века, а подвальные помещения особняка являются, возможно, старейшими сооружениями в городе.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт


   В 1956 году администрация Хертогенбоса хотела снести старинное здание для того, чтобы освободить пространство для дорожного движения, но на специально созванном собрании было решено сохранить дом. Вскоре он был отреставрирован и признан государственным памятником. Сейчас его занимают местный туристический офис.


   Перед тем, как приобрести свой современный облик, здание городской ратуши претерпело значительные изменения за долгую историю своего существования. Всё началось в XIII веке со строительства каменного здания, в котором в 1366 году разместилось городское правительство, а в 1372 году здание уже стало называться ратушей. К этому же времени относится старейший колокол ратуши. В 1430 году часть здания сгорела. В XVI веке ратуша была восстановлена и расширена благодаря пристройке зданий слева и справа. В 1670 году ратуша была в значительной степени перестроена, в результате чего готический стиль уступил место классицизму.


   Подвальные помещения ратуши в это время использовались для проведения праздников и приемов, часть из них сдавалась в аренду, здесь размещалась городская стража, а затем тюрьма. В начале ХХ века здание было вновь отреставрировано: задний фасад был дополнен галереей, построены два новых крыльца и отремонтированы подвальные помещения. В 1927 году они вновь стали использоваться для проведения приемов.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт


   Собор Святого Иоанна (De Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist) является национальным памятником Нидерландов и получает финансовую поддержку нидерландского правительства. Строительство готической церкви Святого Иоанна началось приблизительно в 1220 году и завершилось в 1340 году. Трансепт и хоры были закончены в 1450 году. Строительство готической башни было завершено в 1525 году. Ширина церкви составляет 62 метра, длина 115 метров. Высота башни составляет 73 метра. Местное население называет церковь Kanjermonumen («Высокий памятник»).


   Первоначально церковь Святого Иоанна была приходской, после образования епархии Хертогенбоса в 1559 году стала кафедральным собором епархии.


   В 1584 году пожар уничтожил деревянную перегородку готической башни, и она упала, повредив крышу церкви. В 1830 году повторный пожар повредил западную башню, которая была восстановлена в 1842 году.


   С 1629 по 1810 годы кальвинистская община города использовала церковь в своих целях, в результате чего храм значительно обветшал. В 1810 году по указу Наполеона, посетившего город, храм вернули католической церкви. С 1859 года началось длительное постепенное восстановление церкви, которое продолжается до нашего времени. Главные части церкви сегодня ещё находятся в лесах. Происходит восстановление кирпичной кладки фасада.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт


   Во время реставрации были созданы 25 статуй ангелов. Последний ангел серии держит мобильный телефон и носит джинсы. «У телефона всего одна кнопка», - поясняет скульптор, создатель статуй, - «и к ней привязан прямой телефонный номер бога». Ангел, использующий мобильное устройство, был первым, который получил одобрение у отцов католической церкви, которые ранее отвергали варианты с реактивными двигательными установками на спинах ангелов.

Альтиметрия 2-го этапа Вуэльта Испании-2022

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 2 этап, Хертогенбос - Утрехт

 

   Хертогенбос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап по территории Нидерландов.

 

   После 103 км по равнине велогонщики начнут подъём к вершине 4-й категории Альто де Амеронгсе (Alto de Amerongse, отм. 70 м, набор высоты 45 м, протяжённость 2,1 км, средний градиент 2,4%, максимальный градиент 6%). Первый категорийный подъём на Вуэльте Испании-2022. Первый на вершине становится обладателем гороховой майки лидера горной классификации и 2 очка в горный зачёт.

 

   На 158,3 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2022, также на нём будут разыграны бонификационные секунды. Первый на спринте получает 20 очков, очки получают первые 5 велогонщиков. 

 

 

   Этап завершится в Утрехте, который во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании (впервые вчера). На финише действует нейтрализация и спринтерский протокол. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зелёной майки и становится обладателем зелёной майки лидера классификации по очкам.  

 

   Заключительные километры дистанции - многочисленные повороты. Фаворитами можно назвать Тима Мерлира, Сэма Беннетта, Мадса Педерсена, Паскаля Аккермана и других.

 

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По материалам Интернет

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Tour de l'Avenir-2022. Пролог (7)
    velodoctor-Фото

    Прочитал у Салима, что разрывы не пойдут в генерал, просто формально раздадут майки и все. Тогда вопросов нет.

  • Earl57
    Стартовый протокол разделки на ... (18)
    Earl57-Фото

    У Инеоса сегодня напряженный день. Помимо Вуэльты и Тура Дании, где Шеффилд борется за общий зачет, еще и Пидкок вечером вступает в борьбу на чемпионате Европы.

    Там, кстати, у его главного соперника за титул Матиаса Флюкигера вчера вечером в допинг-пробе нашли запрещенный анаболик. Списать всё на зараженное мясо вряд ли получится. В Европе применение этого препарата в животноводстве запретили еще в 1985 г., а в США хотя для откорма животных разрешено, но запрещено наличие в мясе для потребителей. ЮСАДА уже поспешили заявить, что в США это строго контролируется.

  • Esperus2006
    Стартовый протокол разделки на ... (18)
    Esperus2006-Фото
    У Астаны Луценко - хорошая разделка, Нибали - хорошая, Лопес - нормальная, Федоров - отличная. Батистелла, Де Ла Круз - норм. Только в Пронском и Техеде сомнения. Не выиграют, но и много упускать не должны
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой же красивый оказывается город УТРЕХТ, сколько там всего разного; блин, аж захотелось туда хоть на 1 день holl Судя по фоткам из церемонии открытия было классно и весело, особенно моемнты когда команды на лодках под_плывали)

    Цитата: motte
    Главное, не завалиться джамбе

    Да никому, главное, не завалиться. ТТТ возвращается и это очень здорово, но и опасно в тоже время, тем более если колесят по городским улицам.

    Вот немого непонимаю почему такой поздний старт (Юмба вобще в 9 вечера будет начинать!). Это связано с жарой, ветром или просто с рабочем днём пятницы ???

  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2022. Пролог (7)
    Earl57-Фото

    Бельгийцев ну никак нельзя назвать гонщиками из невелосипедной страны. Однако из 27-ми команд хуже их ТТТ проехали только сборные Испании, Эритреи и Эквадора. И возглавляет команду Бельгии гонщик Боры Cian Uijtdebroeks, которого называли главным фаворитом гонки в целом. Тем не менее они словили 29 сек отставания.

    К слову орги обещают показывать последние полтора часа этапов 1-7 на сайте гонки и на ютубе. А этапы 8 и 9 традиционно транслирует Евроспорт.  

  • Earl57
    Стартовый протокол разделки на ... (18)
    Earl57-Фото
    Именно что слаженная работа решает. А про нее в этом составе ОАЭ говорить ну очень сложно. Алмейда и Макналти уже ездили вместе несколько раз и сотрудничества между ними не наблюдалось. Аюсо вообще никогда и никому не помогает. Похоже он считает, что помогать должны именно ему, потому что он главная звезда в команде после Погачара. Так что там каждый сам по себе...
  • velodoctor
    Стартовый протокол разделки на ... (18)
    velodoctor-Фото

    Я думаю, в ттт много решает слаженная работа и темповые возможности гонщиков, не факт что команды с большим количеством хороших раздельщиков смогут уж слишком много привезти, помните как байк ексченж ездила хорошо командные гонки. Жду с нетерпением, очень интересный вид, как раз подходит для первого этапа грандтура.

  • velodoctor
    Tour de l'Avenir-2022. Пролог (7)
    velodoctor-Фото

    Такое себе, командная гонка на этом уровне отсеивает гонщиков из невелосипедных стран. Помните проигрыш Падуна в минуту с лишним в командной гонке на молодежной Джиро, который в итоге стоил ему возможной победы, так как отставание от победителя у него было около 10 секунд в конце гонки.



    А условно какие-то колумбийцы/эквадорцы, могут и под 2 мин поймать на чуть более длинной дистанции. Ещё вопрос в снаряжении, всем ли доступны ТТ байки? Вчера на 4км были команды поймавшие по 50 секунд.

  • MVDP
    Tour de l'Avenir-2022. Пролог (7)
    MVDP-Фото

    Мощно прокатили, почти как на треке.

  • uran
    Tour de l'Avenir-2022. Пролог (7)
    uran-Фото
    Я бы предложил на старте команды парами выпускать, гонка на выбывание. Вот был бы эпик))

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