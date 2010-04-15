Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 18 этап, Трухильо - Альто дель Пиорналь



Восемнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в небольшом городе Трухильо (Trujillo), который считается самым привлекательным городом Эстремадуры. Он представляет собой классический набор богатейших особняков, башен и замков, остающихся фактически нетронутыми с XVI столетия. Всем этим великолепием Трухильо обязан своему уроженцу Франсиско Писарро (Francisco Pizarro) - «завоевателю Перу» и одному из культовых персонажей местных легенд.



Первое поселение на гранитной горе-батолите, ныне занимаемой городом, возникло еще в доисторические времена. Во времена римлян это место называлось Тургалия. Здесь проходила римская дорога, которая связывала Мериду и Сарагосу. В V-м веке здесь поселились вестготы, которых в VIII-м веке сменили мавры. После нашествия мавров город стал одним из важных пунктов в регионе, находившемся в тени Мадрида.



Известно, что в 1186 году кастильцами было предпринято несколько попыток отбить населённый пункт у арабов, однако они окончились неудачей. Мавры были изгнаны из Трухильо только 25 января 1232 года, в годы правления Фердинанда III Кастильского. Во время Реконкисты город стал важным стратегическим пунктом и центром торговли. Статус города был пожалован Трухильо в 1430 году Хуаном II Кастильским. В 1465 году привилегии свободного рынка.



В XVI-м веке происходит быстрый рост города. Развитию Трухильо помогало, что в нём родились или жили известные конкистадоры: Франсиско Писарро, Диего Гарсия де Паредес (Diego García de Paredes) и Франсиско де Орельяна (Francisco de Orellana) - первый исследователь Амазонки. Многие из участников конкисты, разбогатев в Новом свете, вернулись в город и построили красивые особняки. В XVII-XIX веке Трухильо был значительно поврежден во время военных конфликтов, а его значение упало.



Это один из самых очаровательных небольших городков региона с большой средневековой площадью, которую многие считают одной из красивейших в стране.



Площадь Майор (Plaza Mayor de Trujillo) раскинулась в центре плотной сети улиц старых кварталов, окруженная дворцами и церковью, дюжиной кафе и ресторанов, вокруг которых и кипит почти вся жизнь города. По периметру площади Майор расположены важные исторические и религиозные здания: церкви Сан-Франциско (Iglesia de San Francisco) XVII века, Санта-Клара (Convento de Santa Clara) конец XV века и Сан-Мартин (Iglesia de San Martín) построена между XIV-XVI веками, многочисленные дворцы и особняки XVI-XVIII веков.



Одно из самых выдающихся зданий на площади - дворец Щита (Palacio municipal o alhóndiga), построенный в XVI веке Франсиско Писсаро. Красивый балкон украшен декором в стиле платереско и щитом знаменитого конкистадора. В центре возвышается бронзовая статуя Писарро - подарок американского скульптора, некого Карлоса Рамси (Carlos Ramsi), 1929 года. В юго-западном углу площади возвышается дворец Ла-Конкиста (Palacio de la Conquista) - самый большой из особняков Трухильо, славящийся скульптурной отделкой крыши, символизирующей двенадцать месяцев. По диагонали расположена большая церковь Сан-Мартин, здесь находится некрополь, в котором захоронены многие исследователи Америки, в том числе Франсиско де Орельяна. Рядом находится дворец Лос-Дукес-де-Сан-Карлос (Palacio de San Carlos) с живописными дымоходами на крыше, так похожими на пирамиды индейцев Нового Света.



Альтиметрия 18-го этапа Вуэльта Испании-2022

Трухильо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 1 категории. Третий по протяжённости этап Вуэльты Испании-2022.

Этап делится на две части - первая половина - пересеченный рельеф без категорийных подъёмов с движением на север, вторая начнётся с разворота на восток преодолением некатегорийного подъёма и далее подъёма 2-й категории Альто де ла Деспера (Alto de la Desperá, отм. 997 м, набор высоты 327 м, протяжённость 3,7 км, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%).

После скоростного спуска и пересечённого рельефа начнется подъём по восточному склону до вершины 1-й категории Альто дель Пиорналь (Alto del Piornal, отм. 1270 м, набор высоты 682 м, протяжённость 13,5 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 12%), На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2006 году, первым на вершине был Анхель Вальехо (Angel Vallejo).

Покорив наивысшую отметку этапа, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 25 км по юго-западному склону, завершив который, проедут по равнине на северо-восток и начнут восхождение по западному склону до вершины 1-й категории Альто дель Пиорналь (Alto del Piornal, отм. 1166 м, набор высоты 747 м, протяжённость 13,4 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%), где и будет определен победитель этапа.

Пиорналь (Piornal, провинция Касерес, автономное сообщество Эстремадура) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Телеграм, Одноклассниках, вКонтакте.