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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера


   Четырнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в Монторо (Montoro). Городок расположен в восточной части провинции Кордова, на небольшой возвышенности, на берегу реки Гвадалквивир, которая делит его на две части.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера


   Наличие поселений в Монторо подтверждается археологическими находками доисторических времен. Предполагается, что первое поселение было основано греческими колонизаторами, которые назвали его Айпорой или Эпорой (Aypora / Eipora), хотя это не было достоверно подтверждено. В результате археологических раскопок в этих местах были обнаружены архитектурные сооружения и погребальный инвентарь, которые в настоящее время выставлены в Провинциальном археологическом музее Кордовы. Эти находки датируются примерно 4500-5000 годами до н.э. В средние века город Монторо стал важной мавританской крепостью.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера


   Кроме прекрасных пейзажей, окружающих город, в Монторо есть целый ряд туристических достопримечательностей: например, мост над рекой (Puente de las Doncellas o de las Donadas) и церковь Сан-Бартоломе (Parroquia San Bartolome) — оба эти сооружения датируются XV веком; руины замка Ла-Мота и замок Хулиа; крутые улицы с белыми домами; различные часовни и башня Вильяверде (Torre del Castillo de Villaverde).

 


Альтиметрия 14-го этапа Вуэльта Испании-2022

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера

 

  Монторо в последний раз принммал старт этапа Вуэльты Испании в 2000 году. Горный этап с набором высоты 3100 м и финишем в подъём 1 категории.

 

  Преимущественно равнинный профиль первой половины этапа, начиная с 75 км сменят горы. 32 км тягуна завершатся на вершине 3-й категории Пуэрто де Сьете Пилильяс (Puerto de Siete Pilillas, отм. 931 м, набор высоты 348 м, протяжённость 9,9 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 10%).

 

  После череды коротких спусков и подъёмов велогонщики начнут подъём протяжённостью 10 км до вершины некатегорийного подъёма Альто-де-Вальдепеньяс-де-Хаэн (Alto de Valdepeñas de Jaén), по пути разыграв промежуточный спринт.

 

  После короткого спуска начнется подъём 2-й категории Пуэрто де Лос Вильярес (Puerto de Los Villares, отм. 1191 м, набор высоты 575 м, протяжённость 10,4 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%), На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

 

  После небольшой полочки начнётся восхождение на заключительный подъём дня Сьерра де ла Пандера (Sierra de La Pandera, провинция Хаэн, автономное сообщество Андалусия).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера

 

   Подъем 1-й категории Сьерра де ла Пандера (Sierra de La Pandera, отм. 1820 м, перепад высот 657 м, протяжённость 8,4 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 13%).

 

   Это ступенчатый подъём, первые 2 км с градиентами от 7 до 12%, далее "полочка" 2 км со средним градиентом 3%, затем километровый участок со средним градиентом 10%, после которого снова будет выполаживание, а следующие 4 км - "стенка" с градиентами от 8 до 13%. После небольшого спуска заключительные 500 м подъёма со средним градиентом 8%.

 

   Подъём тяжёлый, но на следующем, 15-м этапе, маршрут будет ещё сложнее, и скорее всего этап разделится на две части, генеральщики будут следить друг за другом, а отрыв уедет за победой.

 

В последний раз в 2017 году, тогда

    Отрыв дня рассыпался во время прохождения подъема 2-й категории Альто-де-Вальдепеньяс-де-Хаэн. Рафалу Майке в отрыве помогал его товарищ по команде Патрик Конрад (Patrick Konrad), который, отработав на своего капитана, выпал на финальном подъёме дня высшей категории Сьерра де ла Пандера.


   За 10 км до финиша Рафал Майка, который на тот момент остался впереди вместе с Руем Коштой (UAE Team Emirates), ускорился и сбросил своего попутчика, продолжив уезжать в одиночку.


   Несмотря на то, что в группе генеральщиков на Сьерра де ла Пандера начались атаки, Рафал Майка сумел удержать преимущество и взять победу на этапе, опередив ближайшего преследователя, Мигеля Лопеса (Astana Pro Team) на 27 секунд.

 

   В группе генеральщиков первым решил уехать от своих соперников Эстебан Чавес (Orica-Scott), ускорившийся после атаки потерявшего надежду на генеральную классификацию Романа Барде (AG2R La Mondiale) за 4 км до финиша. Альберто Контадор (Trek-Segafredo) сразу отреагировал на ускорение Чавеса и закрыл просвет, затем к ним переложился Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). Контадор и Нибали пытались уехать от своих соперников, атакуя несколько раз, но в итоге за 2 км до финиша Фрум добрал беглецов, и группа генеральщиков собралась. В ней находились Мигель Лопес (Astana Pro Team), Крис Фрум (Sky), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Вилко Келдерман (Sunweb), Эстебан Чавес (Orica-Scott) и Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).


За 1,8 км до финиша Мигель Лопес атаковал, и никто из соперников не закрыл просвет. Лопес финишировал 2-м, а тройку лучших на этапе замкнул Винченцо Нибали, который благодаря бонусным секундам сократил отставание от Криса Фрума на 4 секунды. Крис Фрум сохранил красную майку лидера.

 

   Сьерра де ла Пандера является самой высокой точкой Сьерра-Сур (Sierra Sur (Jaén), высота вершины составляет 1872 метра над уровнем моря. С вершины Сьерра де ла Пандера простирается великолепный вид на горный массив Сьерра-Невада (Sierra Nevada), растекающуюся по долине реку Кьебрахано (Quiebrajano), а также видны пики Сьерра Махина (Sierra Mágina) и обширные склоны Природного парка Сьеррас де Касорла (Sierra de Cazorla).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 14 этап, Монторо - Сьерра де ла Пандера

 

   Практически на самой макушке Сьерра де ла Пандера находится военная база (Red Territorial de Mando). Многие ошибочно полагают, что эта база является пунктом управления ракетами и на ней установлены радары. База была построена американцами, но использовалась только испанскими военными, являлась телефонным центром. Предназначается эта база прежде всего для технического обслуживания и технической поддержки армии.

 
   В настоящее время весь периметр и территории военной базы находятся под инфракрасным наблюдением, фиксирующим любое движение. На территории базы имеются смотровая, огневая и вертолётная площадки.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 5.09.2020

    Ну что, кто-нибудь из генеральщиков рискнёт атаковать на спуске? Если да, то этап может стать сверхсобытийным. Если нет, нас может ждать колхоз или небольшие разрывы на последних километрах этапа. 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Лопес твой выход. Твоя гора. Иначе ..пролет в ген.классификации.

    Вся жизнь это гонка.
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