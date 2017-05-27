Вуэльта Испании-2022. Цифры и числа

77-й раз за последние 87 лет пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 19 августа по 11 сентября пелотон ожидает 21 этап и трии дня отдыха. Гран-тур начнётся в Утрехте с командной гонки с раздельным стартом. Завершится Вуэльта Испании-2022 в Мадриде 11 сентября "этапом дружбы". Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2022 от составит 3280,1 км.

Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2022 следующим образом 1 индивидуальная разделка, 1 командная разделка, 7 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 6 среднегорных этапов.

Немного цифр и чисел:

0 этапов протяженностью 200 км и более;

1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (15-й этап);

1 финиш этапа в гору 2-й категории (17 этап);

3 дня отдыха

3 этапа с финишем в некатегорийные подъемы;

3 секунды бонификации за 1-е место на бонусной премии, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;

6 финишей этапов в гору 1-й категории (6, 8, 9, 12, 14 и 18 этапы);

8 этапов финишируют в подъемы различных категорий;

9 горных вершин совпадает с бонусной премией;

10 промежуточных спринтов совпадают с бонусной премией;

10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделок);

15 этапов с категорийными подъемами;



19 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;

19 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 15-м этапе;

20 очков получает победитель на промежуточном спринте в зачет зеленой майки;

20 очков получает победитель разделки и горного этапа в зачет зеленой майки;

21 этап на Вуэльте Испании-2022;

23 велокоманды на старте Вуэльте Испании-2022;

23,3 км протяжённость командной разделки (TTT) на 1 этапе;

30 очков получает победитель среднегорного этапа в зачет зеленой майки;

30,9 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 10 этапе;

43 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2022;

50 очков получает победитель спринтерского этапа в зачет зеленой майки;

96,7 км этап "дружбы" в Мадриде;

138,3 км наименее протяжённый этап (19 этап);

172,44 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;

172,6 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без этапа дружбы);

173,84 км составит средняя протяжённость этапов Вуэльты Испании-2022 (без разделок и этапа дружбы);

175,5 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе (без разделки);

192 км третий по протяжённости этап (18 этап);

192,7 км второй по протяжённости этап (12 этап);

193,2 км наиболее протяжённый этап (3 этап);

391,6 км по территории Нидерландов и немного Бельгии;

2512 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2022 - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora) (15 этап);

2512 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2022 - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora) (15 этап);

3600 м набор высоты на 6 этапе;

3500 м набор высоты на 8 этапе;

3700 м набор высоты на 9 этапе;

3000 м набор высоты на 12 этапе;

3100 м набор высоты на 14 этапе;

4000 м набор высоты на 15 этапе;

2500 м набор высоты на 17 этапе;

3500 м набор высоты на 18 этапе;

3800 м набор высоты на 20 этапе.



Горная классификация:



1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;

14 горных премий 1-й категории;

14 горных премий 2-й категории;

12 горных премии 3-й категории;

2 горные премии 4-й категории.

Условно Вуэльту Испании-2022 можно разделить на две части - первая часть из 13 этапов, на которых велогонщиков ожидает 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 10 подъёмов третьей категории, 2 подъёма четвертой категории,

В том числе: 4 этапа с финишем в подъём 1-й категории.

Вторая часть: с 14-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 подъём специальной категории, 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 2 подъёма третьей категории.



В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.

Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2022:

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2022 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков

Этапы Вуэльты Испании-2022:

19.08. Пятница. Этап 1: Utrecht - Utrecht (TTT), 23.3 км

20.08. Суббота. Этап 2: 'S-Hertogenbosch - Utrecht, 175.1 км

21.08. Воскресенье. Этап 3: Breda - Breda, 193.2 км

22.08. Понедельник. День отдыха.

23.08. Вторник. Этап 4: Vitoria Gasteiz - Laguardia, 152.5 км

24.08. Среда. Этап 5: Irun - Bilbao, 187.2 км

25.08. Четверг. Этап 6: Bilbao - Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, 181.2 км

26.08. Пятница. Этап 7: Camargo - Cistierna, 190 км

27.08. Суббота. Этап 8: La Pola Llaviana/Pola De Laviana - Colláu Fancuaya, 153.4 км

28.08. Воскресенье. Этап 9: Villaviciosa - Les Praeres. Nava, 171.4 км

29.08. Понедельник. День отдыха.

30.08. Вторник. Этап 10: Elche - Alicante (ITT), 30.9 км

31.08. Среда. Этап 11: Elpozo Alimentación - Cabo De Gata, 191.2 км

1.09. Четверг. Этап 12: Salobreña - Peñas Blancas. Estepona, 192.7 км

2.09. Пятница. Этап 13: Ronda - Montilla, 168.4 км

3.09. Суббота. Этап 14: Montoro - Sierra De La Pandera, 160.3 км

4.09. Воскресенье. Этап 15: Martos - Sierra Nevada, 149.6 км

5.09. Понедельник. День отдыха.

6.09. Вторник. Этап 16: Sanlúcar De Barrameda - Tomares, 189.4 км

7.09. Среда. Этап 17: Aracena - Monasterio De Tentudía, 162.3 км

8.09. Четверг. Этап 18: Trujillo - Alto Del Piornal, 192 км

9.09. Пятница. Этап 19: Talavera De La Reina - Talavera De La Reina, 138.3 км

10.09. Суббота. Этап 20: Moralzarzal - Puerto De Navacerrada, 181 км

11.09. Воскресенье. Этап 21: Las Rozas - Madrid, 96.7 км