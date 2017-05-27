- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- 9-08-2022, 18:46
Вуэльта Испании-2022. Цифры и числа
77-й раз за последние 87 лет пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 19 августа по 11 сентября пелотон ожидает 21 этап и трии дня отдыха. Гран-тур начнётся в Утрехте с командной гонки с раздельным стартом. Завершится Вуэльта Испании-2022 в Мадриде 11 сентября "этапом дружбы". Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2022 от составит 3280,1 км.
Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2022 следующим образом 1 индивидуальная разделка, 1 командная разделка, 7 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 6 среднегорных этапов.
Немного цифр и чисел:
0 этапов протяженностью 200 км и более;
1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (15-й этап);
1 финиш этапа в гору 2-й категории (17 этап);
3 дня отдыха
3 этапа с финишем в некатегорийные подъемы;
3 секунды бонификации за 1-е место на бонусной премии, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;
6 финишей этапов в гору 1-й категории (6, 8, 9, 12, 14 и 18 этапы);
8 этапов финишируют в подъемы различных категорий;
9 горных вершин совпадает с бонусной премией;
10 промежуточных спринтов совпадают с бонусной премией;
10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделок);
15 этапов с категорийными подъемами;
19 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;
19 промежуточных спринтерских финишей;
20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 15-м этапе;
20 очков получает победитель на промежуточном спринте в зачет зеленой майки;
20 очков получает победитель разделки и горного этапа в зачет зеленой майки;
21 этап на Вуэльте Испании-2022;
23 велокоманды на старте Вуэльте Испании-2022;
23,3 км протяжённость командной разделки (TTT) на 1 этапе;
30 очков получает победитель среднегорного этапа в зачет зеленой майки;
30,9 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 10 этапе;
43 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2022;
50 очков получает победитель спринтерского этапа в зачет зеленой майки;
96,7 км этап "дружбы" в Мадриде;
138,3 км наименее протяжённый этап (19 этап);
172,44 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;
172,6 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без этапа дружбы);
173,84 км составит средняя протяжённость этапов Вуэльты Испании-2022 (без разделок и этапа дружбы);
175,5 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе (без разделки);
192 км третий по протяжённости этап (18 этап);
192,7 км второй по протяжённости этап (12 этап);
193,2 км наиболее протяжённый этап (3 этап);
391,6 км по территории Нидерландов и немного Бельгии;
2512 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2022 - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora) (15 этап);
2512 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2022 - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora) (15 этап);
3600 м набор высоты на 6 этапе;
3500 м набор высоты на 8 этапе;
3700 м набор высоты на 9 этапе;
3000 м набор высоты на 12 этапе;
3100 м набор высоты на 14 этапе;
4000 м набор высоты на 15 этапе;
2500 м набор высоты на 17 этапе;
3500 м набор высоты на 18 этапе;
3800 м набор высоты на 20 этапе.
Горная классификация:
1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;
14 горных премий 1-й категории;
14 горных премий 2-й категории;
12 горных премии 3-й категории;
2 горные премии 4-й категории.
Условно Вуэльту Испании-2022 можно разделить на две части - первая часть из 13 этапов, на которых велогонщиков ожидает 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 10 подъёмов третьей категории, 2 подъёма четвертой категории,
В том числе: 4 этапа с финишем в подъём 1-й категории.
Вторая часть: с 14-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 подъём специальной категории, 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 2 подъёма третьей категории.
В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.
Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2022:
20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2022 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);
850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).
1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140
11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка
26-30 место: по 24 очка
31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков
Этапы Вуэльты Испании-2022:
19.08. Пятница. Этап 1: Utrecht - Utrecht (TTT), 23.3 км
20.08. Суббота. Этап 2: 'S-Hertogenbosch - Utrecht, 175.1 км
21.08. Воскресенье. Этап 3: Breda - Breda, 193.2 км
22.08. Понедельник. День отдыха.
23.08. Вторник. Этап 4: Vitoria Gasteiz - Laguardia, 152.5 км
24.08. Среда. Этап 5: Irun - Bilbao, 187.2 км
25.08. Четверг. Этап 6: Bilbao - Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, 181.2 км
26.08. Пятница. Этап 7: Camargo - Cistierna, 190 км
27.08. Суббота. Этап 8: La Pola Llaviana/Pola De Laviana - Colláu Fancuaya, 153.4 км
28.08. Воскресенье. Этап 9: Villaviciosa - Les Praeres. Nava, 171.4 км
29.08. Понедельник. День отдыха.
30.08. Вторник. Этап 10: Elche - Alicante (ITT), 30.9 км
31.08. Среда. Этап 11: Elpozo Alimentación - Cabo De Gata, 191.2 км
1.09. Четверг. Этап 12: Salobreña - Peñas Blancas. Estepona, 192.7 км
2.09. Пятница. Этап 13: Ronda - Montilla, 168.4 км
3.09. Суббота. Этап 14: Montoro - Sierra De La Pandera, 160.3 км
4.09. Воскресенье. Этап 15: Martos - Sierra Nevada, 149.6 км
5.09. Понедельник. День отдыха.
6.09. Вторник. Этап 16: Sanlúcar De Barrameda - Tomares, 189.4 км
7.09. Среда. Этап 17: Aracena - Monasterio De Tentudía, 162.3 км
8.09. Четверг. Этап 18: Trujillo - Alto Del Piornal, 192 км
9.09. Пятница. Этап 19: Talavera De La Reina - Talavera De La Reina, 138.3 км
10.09. Суббота. Этап 20: Moralzarzal - Puerto De Navacerrada, 181 км
11.09. Воскресенье. Этап 21: Las Rozas - Madrid, 96.7 км
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