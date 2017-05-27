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Вуэльта Испании-2022. Цифры и числа

Вуэльта Испании-2022. Цифры и числа

Вуэльта Испании-2022

77-й раз за последние 87 лет пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 19 августа по 11 сентября пелотон ожидает 21 этап и трии дня отдыха. Гран-тур начнётся в Утрехте с командной гонки с раздельным стартом. Завершится Вуэльта Испании-2022 в Мадриде 11 сентября "этапом дружбы". Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2022 от составит 3280,1 км.

 

Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2022 следующим образом 1 индивидуальная разделка, 1 командная разделка, 7 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 6 среднегорных этапов.

 

Немного цифр и чисел: 

 

0 этапов протяженностью 200 км и более;

1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (15-й этап);

1 финиш этапа в гору 2-й категории (17 этап);

 

3 дня отдыха

3 этапа с финишем в некатегорийные подъемы;

3 секунды бонификации за 1-е место на бонусной премии, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;

 

6 финишей этапов в гору 1-й категории (6, 8, 9, 12, 14 и 18 этапы); 

8 этапов финишируют в подъемы различных категорий;

9 горных вершин совпадает с бонусной премией; 

 

10 промежуточных спринтов совпадают с бонусной премией;

10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделок);

15 этапов с категорийными подъемами; 


19 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;

19 промежуточных спринтерских финишей; 

20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 15-м этапе;

 

20 очков получает победитель на промежуточном спринте в зачет зеленой майки;

20 очков получает победитель разделки и горного этапа в зачет зеленой майки;

21 этап на Вуэльте Испании-2022;

 

23 велокоманды на старте Вуэльте Испании-2022;

23,3 км протяжённость командной разделки (TTT) на 1 этапе;

30 очков получает победитель среднегорного этапа в зачет зеленой майки;

 

30,9 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 10 этапе;

43 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2022;

50 очков получает победитель спринтерского этапа в зачет зеленой майки;

 

96,7 км этап "дружбы" в Мадриде;

138,3 км наименее протяжённый этап (19 этап);

172,44 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;

 

172,6 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без этапа дружбы);

173,84 км составит средняя протяжённость этапов Вуэльты Испании-2022 (без разделок и этапа дружбы); 

175,5 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе (без разделки);

 

192 км третий по протяжённости этап (18 этап);

192,7 км второй по протяжённости этап (12 этап);

193,2 км наиболее протяжённый этап (3 этап);

 

391,6 км по территории Нидерландов и немного Бельгии;

2512 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2022 - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora) (15 этап);

2512 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2022 - Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora) (15 этап);

 

3600 м набор высоты на 6 этапе; 

3500 м набор высоты на 8 этапе; 

3700 м набор высоты на 9 этапе; 

 

3000 м набор высоты на 12 этапе; 

3100 м набор высоты на 14 этапе; 
4000 м набор высоты на 15 этапе; 

 

2500 м набор высоты на 17 этапе; 

3500 м набор высоты на 18 этапе; 

3800 м набор высоты на 20 этапе. 
 

Горная классификация:


1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;
14 горных премий 1-й категории;
14 горных премий 2-й категории;
12 горных премии 3-й категории;

2 горные премии 4-й категории.

 

Условно Вуэльту Испании-2022 можно разделить на две части - первая часть из 13 этапов, на которых велогонщиков ожидает 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 10 подъёмов третьей категории, 2 подъёма четвертой категории, 
В том числе: 4 этапа с финишем в подъём 1-й категории.

 

Вторая часть: с 14-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 подъём специальной категории, 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 2 подъёма третьей категории.


В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории,  2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.

 

Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2022:

 

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2022 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

 

850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

  

Этапы Вуэльты Испании-2022: 

 

19.08. Пятница. Этап 1: Utrecht - Utrecht (TTT), 23.3 км
20.08. Суббота. Этап 2: 'S-Hertogenbosch - Utrecht, 175.1 км
21.08. Воскресенье. Этап 3: Breda - Breda, 193.2 км
22.08. Понедельник. День отдыха.
23.08. Вторник. Этап 4: Vitoria Gasteiz - Laguardia, 152.5 км
24.08. Среда. Этап 5: Irun - Bilbao, 187.2 км
25.08. Четверг. Этап 6: Bilbao - Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, 181.2 км
26.08. Пятница. Этап 7: Camargo - Cistierna, 190 км
27.08. Суббота. Этап 8: La Pola Llaviana/Pola De Laviana - Colláu Fancuaya, 153.4 км
28.08. Воскресенье. Этап 9: Villaviciosa - Les Praeres. Nava, 171.4 км
29.08. Понедельник. День отдыха.
30.08. Вторник. Этап 10: Elche - Alicante (ITT), 30.9 км
31.08. Среда. Этап 11: Elpozo Alimentación - Cabo De Gata, 191.2 км
1.09. Четверг. Этап 12: Salobreña - Peñas Blancas. Estepona, 192.7 км
2.09. Пятница. Этап 13: Ronda - Montilla, 168.4 км
3.09. Суббота. Этап 14: Montoro - Sierra De La Pandera, 160.3 км
4.09. Воскресенье. Этап 15: Martos - Sierra Nevada, 149.6 км
5.09. Понедельник. День отдыха.
6.09. Вторник. Этап 16: Sanlúcar De Barrameda - Tomares, 189.4 км
7.09. Среда. Этап 17: Aracena - Monasterio De Tentudía, 162.3 км
8.09. Четверг. Этап 18: Trujillo - Alto Del Piornal, 192 км
9.09. Пятница. Этап 19: Talavera De La Reina - Talavera De La Reina, 138.3 км
10.09. Суббота. Этап 20: Moralzarzal - Puerto De Navacerrada, 181 км
11.09. Воскресенье. Этап 21: Las Rozas - Madrid, 96.7 км

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    9 августа 2022 21:49 | Регистрация: 30.06.2017

    Неужели мы увидим ком.разделку после стольких лет? Ураа. Вуэльта как бы кто не говорил, всегда была горной и за это ее любят не меньше ТдФ. Ну, а, что остается испанцам противопоставить популярности Тура? Только и горы. Вспомнил Кашечкина на Вуэльте как он зажигал вместе с Вино в горах. И Ланду, который занес Ару на олимп в Мадриде в 15 г...своим комбэком на 19 этапе где просто размазал Дюмолона в горах своими отвлекающими атаками и успевал вернуться к капитану. Эпический этап вышел.. На Томе не было лица после финиша. Аж жаль его стало. Вооо была Астана..просто машина, их горный поезд разносил всех. Не то ,что щас.. Увы.

    Вся жизнь это гонка.

    1. M-07

      10 августа 2022 12:44 | Регистрация: 27.05.2017

      Мне места в 10-ке наших гонщиков в общем зачёте дороже побед всяких Ару. Я не болею за команды, я болею за отдельных гонщиков, и особенно за всех наших. Поэтому я очень рад за два подряд Тур де Франс в топ-10 у Луценко, а дела до иностранных побед у меня нет (если я не болею конкретно за гонщиков).

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    10 августа 2022 15:52 | Регистрация: 1.05.2018

    Роглич то в итоге поедет, есть информация?

  3. vadi

    10 августа 2022 16:47 | Регистрация: 9.08.2020

    Надо бы. Роглич умеет делать Вуэльту красивой и интересной.  Чего только его прошлогодний рейд на 50(?) км в паре с Берналем стоит.  Еще самого Берналя бы, да здорового Фрума, да Контадора.  Нынче таких отвязных бойцов мало.

    1. M-07

      10 августа 2022 18:51 | Регистрация: 27.05.2017

      Здорового Шлека-младшего ещё бы, жаль, что у него такая короткая карьера сложилась, мог много выиграть, но не успел. А рейды у него не хуже Контадора были, но о его рейдах почему-то вспоминают редко.

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Комментарии

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Только Соса в другой гонке, его просто переоценили в начале, он шел по стопам Береаля и все ждали того же, и я в том числе. Хотя ему всего 24, я думаю, как генеральщик он не состоится, его максимум это этапы грандтуров в дни с хорошим самочувствием из не самого сильного отрыва. Кстати при средней 38, один китайский гонщик не вписался в лимит сегодня.

  • Earl57
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Соса 75-й из 86-ти финишировавших. Отставание 25 с половиной минут. 49-й в ГК, и это тогда, когда Мовистар находится на грани вылета в проконти и команде необходимы очки UCI. А ведь некоторые люди от него прорыва ожидали...

  • tds
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    tds-Фото
    Француз "одной ногой выиграл этот финиш"!
  • nightbuster33
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    nightbuster33-Фото

    После повторного просмотра последнего километра гонки:Глебу пришлось притормозить,чтобы объехать вставшего перед ним гонщика справа от него(1-ый раз),навалившегося на него гонщика слевой стороны стороны(2-ой раз), а  когда он выбрался из толкотни победитель был уже  в метрах 5-6 впереди. Он заметен в пелетоне своей ГРОМАДОЙ и правильным выбором места в пелетоне,чтобы своевременно среагировать на действия соперников.

  • RVL
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    RVL-Фото

    Первый взял как алафилип-классным панчем

    Глеб,  по траектории как Саган ...обходил всех слаломом с 5 позиции

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Здорово, надеюсь дальше больше. good

  • Makus
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Makus-Фото
    Фантастика просто, молодец!!! Финиш в горку с его массой!!!!
  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Прям второй Ремко. Молодчик!
  • nightbuster33
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    nightbuster33-Фото

    Впервые, за последнее время, Астана не ошиблась в своем выборе.Это великолепно.Сейчас Астана имеет 3+(1)? вакатных места для полноценного пополнения своего состава,кроме стажеров.

  • дрокер
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    дрокер-Фото
    Ничего себе, Глеб в первой же гонке заехал вторым! Молодец!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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