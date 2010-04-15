VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


   Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Арасена (Aracena). Этот городок представляет собой типичный пример андалузской архитектуры, с характерными белыми домиками, выделяющимися на зеленом фоне гор. Археологические находки, найденные в Арасена, свидетельствуют о доисторическом присутствии человека в этих краях (второе тысячелетие до н.э.). Зафиксировано несколько периодов почти полной депопуляции, когда существовавшее немногочисленное население было разбросано по нескольким деревням. Повторное заселение, проведенное леонцами, галичанами и португальцами, не было успешным до начала 15-го века.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


   В первой трети 20-го века в городе появились здания, ставшие символами Арасены, большинство из них были работой севильского архитектора Анибала Гонсалеса (Aníbal González) и позже братьев Санчес-Дальп Мигеля и Хавьера (Sánchez-Dalp Miguel / Javier); последний носил титул маркиза Арасена.


  Экономика и образ жизни в Арасене и ее регионе во многом обусловлены тем, что они являются частью природного парка Сьерра-де-Арасена (parque natural de Sierra de Aracena) и Пикос-де-Ароче (Picos de Aroche). Эта территория была объявлена природным парком в 1989 году и занимает площадь 186 827 га.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


   Улучшения дорожных коммуникаций способствовали тому, что город Арасена стал объектом популярного жилого строительства в регионе Сьерра, а также важным туристическим центром в этом районе, который ежегодно посещают более 140 000 человек.

  Арасена также известна знаменитой ветчиной, которая производится в регионе под названием Jamón de Jabugo. В городе есть даже музей ветчины.


 Основными достопримечательностями Арасены являются его центральная часть и грот Маравильяс (Gruta de las Maravillas).


   Грот или пещеры Маравильяс — это одна из наиболее протяженных пещер в Испании, внутри поражающая своей необыкновенной красотой. Здесь есть двенадцать подземных залов и шесть озер, полных сталактитов и сталагмитов, возраст которых исчисляется миллионами лет. Большое озеро, вода в котором переливается цветами от нежно-голубого до изумрудного оттенков. Общая протяженность пещеры составляет 2200 метров, туристический маршрут занимает 1200 метров. Полость, образованная под воздействием грунтовых вод на известняк и кембрий, начала свое формирование более 500 миллионов лет назад в эпоху мезолита.

 

   Многовековые процессы сформировали не только обширные пространства, но и множество уникальных отложений, таких как синий или красный арагонит. В переходах между подземными залами туристы смогут увидеть явление, схожее с каскадом подземного водопада в виде застывших каменных струй ярко-оранжевого цвета. О существовании воды в пещерах Арасена до сих пор напоминают небольшие озера с кристально чистой водой. Особенно удивительны солевые образования в озере Султана и Изумрудном озере.


   В переводе с испанского грот Маравильяс звучит как «пещера чудес». Открытые для широкой публики в 1914 году, пещеры Маравильяс являются одним из пионеров подземного туризма в Испании.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


  Пещеры Маравильяс открыли благодаря горнодобывающей деятельностьи, развивавшейся в провинции Уэльва в 19-ом веке. Первые исторические упоминания о пещерах Маравильяс датируются 1850 годом во время начала работы рудника в галереях Серро-дель-Кастильо. Данные свидетельства были опубликованы в местной газете El Porvenir. Однако, существует легенда, которая гласит, что первооткрывателем пещер Маравильяс в Арасене был обычный пастух, который потерял корову на пастбище и в её поисках случайно наткнулся на впадину внутри холма.


  Еще в начале 19-го века была изучена лишь малая часть пещер, но уже к середине века были сделаны выводы об общей длине грота, составляющей 2130 метров. Инициативу по изучению внутренних пещерных галерей Арасены взяли на себя Франсиско Хавьер Санчес (Francisco Javier Sánchez), Маркиза де Арасена (Marquesado de Aracena) и Хуан-дель-Сид (Juan del Cid). Именно они поспособствовали открытию пещер для туристов в 1914 году.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


   С тех пор популярность пещер Арасены значительно возросла, а среди посетителей зачастую встречаются главы государств, известные артисты, художники. Одним из первых почитаемых гостей пещер Арасены был король Альфонсо XIII в 1915 году. Кроме того, стены пещер явились съемочной площадкой для фильма «Тарзан в Копях царя Соломона».


   С 1990-х годов на территории грота чудес ежегодно организуются научно-исследовательские конференции по сохранению и поддержанию природных условий и предотвращению возможных последствий человеческого вмешательства. В 2014 году грот Маравильяс отпраздновал первый столетний юбилей со дня своего открытия для туризма.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


   Среди архитектурных памятников Арасены нужно отметить крепостные сооружения, к которым относятся замок и церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Майор-Долор (Castillo de Aracena e Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor). Также стоит посетить Музей современного искусства под открытым небом.


Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2022

   

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа

 

 

  Арасена впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с набором высоты 2500 м и финишем в подъём 2 категории. Этап подходит для отрыва.

 

  Маршрут этапа пересечённый - с многочисленными подъёмами и спусками, однако, организаторы категорию присвоили лишь финальному подъёму.

 

  После 152 км велогонщики окажутся у подножия подъёма 2-й категории Монастерио Де Тентудиа (Monasterio De Tentudía, отм. 1100 м, набор высоты 520 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 12%).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа

 

  Монастерио Де Тентудиа (Monasterio De Tentudía, провинция Бадахос, автономное сообщество Эстремадура), расположенный в городке Калера-де-Леон, впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.


    Финиш 18-го этапа Вуэльты Испании-2022 посвящён монастырю Тентудия. Эта церковь-крепость расположена в испанском городке Калера-де-Леон (Calera de León), в провинции Бадахос. Монастырь находится на вершине Сьерра-де-Тентудия, на высоте 1104 м над уровнем моря. Построенный в XIII веке и расширенный в XVI веке монастырь Тентудия считается одним из лучших образцов испанской архитектуры мудехар. Монастырь Тентудия объявлен историко-художественным памятником Испании, принадлежащим Национальному художественному достоянию, указом от 3 июня 1931 года.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


   Предание гласит, что в этом месте в царствование Фердинанда III Святого (1217-1252) произошло сражение с мусульманами. Когда христианские войска начали терпеть поражение, магистр ордена Сантьяго Пелай Перес де Корреа попросил о помощи Богородицу: «Святая Мария, останови свой день!». И чудесным образом христианские войска смогли добиться победы.


   В благодарность за заступничество Богородицы был построен скит Санта-Мария-де-Тудия, которым управляет Военный орден Сантьяго. В 1514 году по просьбе Фердинанда Католика папа Лев X возвел скит в ранг монастыря, которым продолжал управлять орден Сантьяго. С этого момента он начал расти, пока не стал одним из самых важных в этом военном ордене. В 1518 году изразцовый алтарь для главного алтаря был заказан живущему в Севилье итальянскому художнику Франсиско Никулозо Пизано. Нынешняя церковь была построена в 1559 году, примерно в то же время были построены монашеские кельи и монастырь.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа


  

 

  Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте.  Присоединяйтесь к нам в ТелеграмОдноклассниках,   вКонтакте

По материалам Интернет

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Vuelta a Espana-2022 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    6 сентября 2022 20:02 | Регистрация: 30.06.2017

    С такой травмой эх...  Все видели Роглу сидящего с ободранным коленом и каплями крови на асфальте..вряд ли он сможет в полную силу штурмовать последний подьем.. Разберут его однозначно,,,,а может и стартовать не сможет на этом этапе вообще.  

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    6 сентября 2022 20:16 | Регистрация: 15.04.2010

    Финиш как раз подходил бы для Роглича, но....

  3. Имя: Михаил

    motte

    7 сентября 2022 10:55 | Регистрация: 4.07.2011

    Директор Вуэльты Хавьер Гильен отдал дань уважения Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) после того, как словенец начал неожиданную атаку в конце 16-го этапа, и одновременно выразил надежду, что трехкратный победитель гонки не серьезно пострадал физически. Посмотрим, так же сказано, что его выигранные секунды не стоят этих травм, но , кто не рискует, тот... Всё же уважение рогличу, боец.



    Свежее прилетело

    Роглич не выйдет сегодня на старт.

    Всё, кина не будет, роглич сошел-; (

    1. Имя: Игорь

      _DeKKeR_

      7 сентября 2022 11:31 | Регистрация: 27.05.2017

      Грустно без него будет, Примож и Вуэльта уже так сроднились(

      Аюсо планомерно по стопам Тадея идет, то ли еще будет.

  4. Имя: Борис

    Esperus2006

    7 сентября 2022 12:47 | Регистрация: 15.05.2022

    Детская горка, кто угодно может победить

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    7 сентября 2022 14:27 | Регистрация: 7.12.2014

    Теперь все кроме немногочисленных спринтеров будут стремиться уезжать в отрывы. А ловить отрывы кроме квиков некому, потому что кроме них это никому не нужно...

  6. Имя: Евгений

    zhekinson

    7 сентября 2022 15:34 | Регистрация: 30.06.2015

    сегодня кроме Роглича не стартуют Кокар,Рейн Таарамяэ и Конка,причём команды Ванти и Лотто остаются втроём...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

4 - 11 сентября 2022

Tour of Britain

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

11 сентября 2022

GP de Fourmies

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • DIM
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    DIM-Фото

    О каких "королевских" этапах вы здесь мечтаете при отсутствии короля)) Вуэльта закончилась, переключаемся на Квебек с Монреалем и готовимся к ЧМ!

  • serghi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (51)
    serghi-Фото
    Вам ещё не надоело одну и ту же песню мусолить, уже все знают, что Вы не верите в преображение Ремко из классика раздельщика и генеральщика ГТ...
  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (51)
    M-07-Фото

    Джиро когда была? Времени достаточно прошло уже. И Алмейда и её так же ехал до схода, как сейчас Вуэльту.
    А судить двукратного призёра Вуэльты по подготовительным к ГТ гонкам в сравнении с тем, который ставит на эти гонки очень сомнительно, к тому же они вместе ехали только две гонки, одна из них на самом старте сезона и до начала гонок Мирового Тура. Способности Маса в горах все знают давно, а вот про способности Ремко были только фантазии.
    А Изагирре, которому Эвенпул проиграл Тур Басков в далеко не таких тяжёлых горах, как на Вуэльте, прям супергорняк, раз на Вуэльте у него нет конкурентов?

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (51)
    EL-Fenomeno-Фото

    Взять победу в майке лидера генерала на любом ГТ всегда почётно и мечтательно, так сказать, особенно если это групповой этап, а не ІТТ. Ну да вырезал Рэмко у Гесинка-трудяги, ну так это понятно было, что Роберт не удержался (жаль), как и то что Мас смог бы "натянуть" на финише самого Эвенпула)

    Понравилось как Курдюков дал отчёт, т.е заключение после интервью Контадора со своим учеником..))..ну хотя бы сегодня Энрик Мас Николау атаковал и не раз, а так ещё раз повторюсь сыроват на победу в ГТ. Эх, как же нехватает Роглича...(

    Цитата: uran
    А что с Родригесом случилось? Столько потерять времени.
    Цитата: Freejazz
    Попал в завал в начале гонки (из-за которого сошел Вайн). Сильно подрался и ехал в крови и заплатках. При каждом рывке отставал - его подтягивали Тео и Карапас, но они кончились и с одним из рывков он рывком не справился

    К слову, есть видео с этим завалом? Родригес конкретно там ободрался, у и за Вайна обидно (и жаль). Настоящее открытие этой Вуэльте, теперь Карапаз точно горный король (слабое утешение для Инэоса) с очками меньше 50...до чего докатились орги Вуэльты negative

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (51)
    M-07-Фото
    Фрум, о сомнительности успехов которого я часто пишу, вообще не аргумент. И он сразу начал рвать и в горах, и в разделках.

    Вообще сначала надо отличать тех раздельщиков, которые могут изначально ехать хорошо горы и тех, кто пытается перестроиться под горы. Дюмулин изначально ехал горы хорошо, Меньшов, насколько знаю, тоже, а Уиггинз много лет перестраивался и сушился, а не сразу попёр. И Уиггинз, Меньшов и Дюмулин никогда не летели в горах, по большей части ехали от обороны.
    А откровенных редискаов Армстронга и Ульриха в пример приводить, значит, подтверждать, что с Ремко тоже нечисто, о чём я и пишу. Хотя даже они сразу не начинали рвать горняков в горах. Тот же Армстрог был 4-м на Вуэльте, и то разделки ему помогли, иначе был бы ниже. судя по протоколам.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    Velolife-Фото

    Enric Mas лишил Robert Gesink возможности индивидуально выиграть 2-й этап 77-й Vuelta. Remco не хотел этого делать. Но сделал, взяв 2-й этап. Enric заставил. И убедился, кто является настоящим вожаком пелотона. Завтра на 19-м Enric может вновь проверить, но 2 категорийные горы, отстоящие друг от друга на 60 км, вряд ли укатают вконец красномаечного бельгийца. Жаль Jay Vine, который мог бы продолжить гороховую традицию представителей Down Under на Vuelta. Да, жаль не только его 1-го, но и всех сошедших с ним и до него. Им же несть числа. Но до Мадрида осталось 2 дня! Потерпите!

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (51)
    Velolife-Фото

    Enric Mas лишил Robert Gesink возможности индивидуально выиграть 2-й этап 77-й Vuelta. Remco не хотел этого делать. Но сделал, взяв 2-й этап. Enric заставил. И убедился, кто является настоящим вожаком пелотона. Завтра на 19-м Enric может вновь проверить, но 2 категорийные горы, отстоящие друг от друга на 60 км, вряд ли укатают вконец  красномаечного бельгийца. Жаль Jay Vine, который мог бы продолжить гороховую традицию представителей Down Under на Vuelta. Да, жаль не только его 1-го, но и всех сошедших с ним и до него. Им же несть числа. Но до Мадрида осталось 2 дня! Потерпите!

     

  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (51)
    uran-Фото
    Капнет обязательно, только не в этом году
  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (51)
    uran-Фото
    Видимо память короткая: из этого десятилетия
    Виггинс, Дюмолан, Форум. Постарше Армстронг Ульрих Меньшов
  • Earl57
    Тур Британии-2022. Этап 5 (2)
    Earl57-Фото

    6-й этап отменили из-за траура. Решение по этапам 7 и 8 примут 9 сентября.

    Испанец говорил, что удержать лидерскую майку ему почти невозможно, так как у Мовистара осталась лишь половина команды. После 5-го этапа их и вовсе трое. Но если оставшиеся этапы тоже отменят, то он в итоге станет победителем Тура Британии. Опередив один раз в спринте на несколько миллиметров...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 сентября

Lennard Kamna (Bora-hansgrohe)

Martijn Tusveld (Team DSM)

Josu Etxeberria (Caja Rural - Seguros RGA)

10 сентября

Jon Agirre (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2022 (53)
Август 2022 (196)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)