Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 17 этап, Арасена - Монастерио Де Тентудиа



Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Арасена (Aracena). Этот городок представляет собой типичный пример андалузской архитектуры, с характерными белыми домиками, выделяющимися на зеленом фоне гор. Археологические находки, найденные в Арасена, свидетельствуют о доисторическом присутствии человека в этих краях (второе тысячелетие до н.э.). Зафиксировано несколько периодов почти полной депопуляции, когда существовавшее немногочисленное население было разбросано по нескольким деревням. Повторное заселение, проведенное леонцами, галичанами и португальцами, не было успешным до начала 15-го века.



В первой трети 20-го века в городе появились здания, ставшие символами Арасены, большинство из них были работой севильского архитектора Анибала Гонсалеса (Aníbal González) и позже братьев Санчес-Дальп Мигеля и Хавьера (Sánchez-Dalp Miguel / Javier); последний носил титул маркиза Арасена.



Экономика и образ жизни в Арасене и ее регионе во многом обусловлены тем, что они являются частью природного парка Сьерра-де-Арасена (parque natural de Sierra de Aracena) и Пикос-де-Ароче (Picos de Aroche). Эта территория была объявлена природным парком в 1989 году и занимает площадь 186 827 га.



Улучшения дорожных коммуникаций способствовали тому, что город Арасена стал объектом популярного жилого строительства в регионе Сьерра, а также важным туристическим центром в этом районе, который ежегодно посещают более 140 000 человек.

Арасена также известна знаменитой ветчиной, которая производится в регионе под названием Jamón de Jabugo. В городе есть даже музей ветчины.



Основными достопримечательностями Арасены являются его центральная часть и грот Маравильяс (Gruta de las Maravillas).



Грот или пещеры Маравильяс — это одна из наиболее протяженных пещер в Испании, внутри поражающая своей необыкновенной красотой. Здесь есть двенадцать подземных залов и шесть озер, полных сталактитов и сталагмитов, возраст которых исчисляется миллионами лет. Большое озеро, вода в котором переливается цветами от нежно-голубого до изумрудного оттенков. Общая протяженность пещеры составляет 2200 метров, туристический маршрут занимает 1200 метров. Полость, образованная под воздействием грунтовых вод на известняк и кембрий, начала свое формирование более 500 миллионов лет назад в эпоху мезолита.

Многовековые процессы сформировали не только обширные пространства, но и множество уникальных отложений, таких как синий или красный арагонит. В переходах между подземными залами туристы смогут увидеть явление, схожее с каскадом подземного водопада в виде застывших каменных струй ярко-оранжевого цвета. О существовании воды в пещерах Арасена до сих пор напоминают небольшие озера с кристально чистой водой. Особенно удивительны солевые образования в озере Султана и Изумрудном озере.



В переводе с испанского грот Маравильяс звучит как «пещера чудес». Открытые для широкой публики в 1914 году, пещеры Маравильяс являются одним из пионеров подземного туризма в Испании.



Пещеры Маравильяс открыли благодаря горнодобывающей деятельностьи, развивавшейся в провинции Уэльва в 19-ом веке. Первые исторические упоминания о пещерах Маравильяс датируются 1850 годом во время начала работы рудника в галереях Серро-дель-Кастильо. Данные свидетельства были опубликованы в местной газете El Porvenir. Однако, существует легенда, которая гласит, что первооткрывателем пещер Маравильяс в Арасене был обычный пастух, который потерял корову на пастбище и в её поисках случайно наткнулся на впадину внутри холма.



Еще в начале 19-го века была изучена лишь малая часть пещер, но уже к середине века были сделаны выводы об общей длине грота, составляющей 2130 метров. Инициативу по изучению внутренних пещерных галерей Арасены взяли на себя Франсиско Хавьер Санчес (Francisco Javier Sánchez), Маркиза де Арасена (Marquesado de Aracena) и Хуан-дель-Сид (Juan del Cid). Именно они поспособствовали открытию пещер для туристов в 1914 году.



С тех пор популярность пещер Арасены значительно возросла, а среди посетителей зачастую встречаются главы государств, известные артисты, художники. Одним из первых почитаемых гостей пещер Арасены был король Альфонсо XIII в 1915 году. Кроме того, стены пещер явились съемочной площадкой для фильма «Тарзан в Копях царя Соломона».



С 1990-х годов на территории грота чудес ежегодно организуются научно-исследовательские конференции по сохранению и поддержанию природных условий и предотвращению возможных последствий человеческого вмешательства. В 2014 году грот Маравильяс отпраздновал первый столетний юбилей со дня своего открытия для туризма.



Среди архитектурных памятников Арасены нужно отметить крепостные сооружения, к которым относятся замок и церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Майор-Долор (Castillo de Aracena e Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor). Также стоит посетить Музей современного искусства под открытым небом.



Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2022

Арасена впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с набором высоты 2500 м и финишем в подъём 2 категории. Этап подходит для отрыва.

Маршрут этапа пересечённый - с многочисленными подъёмами и спусками, однако, организаторы категорию присвоили лишь финальному подъёму.

После 152 км велогонщики окажутся у подножия подъёма 2-й категории Монастерио Де Тентудиа (Monasterio De Tentudía, отм. 1100 м, набор высоты 520 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 12%).

Монастерио Де Тентудиа (Monasterio De Tentudía, провинция Бадахос, автономное сообщество Эстремадура), расположенный в городке Калера-де-Леон, впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.



Финиш 18-го этапа Вуэльты Испании-2022 посвящён монастырю Тентудия. Эта церковь-крепость расположена в испанском городке Калера-де-Леон (Calera de León), в провинции Бадахос. Монастырь находится на вершине Сьерра-де-Тентудия, на высоте 1104 м над уровнем моря. Построенный в XIII веке и расширенный в XVI веке монастырь Тентудия считается одним из лучших образцов испанской архитектуры мудехар. Монастырь Тентудия объявлен историко-художественным памятником Испании, принадлежащим Национальному художественному достоянию, указом от 3 июня 1931 года.



Предание гласит, что в этом месте в царствование Фердинанда III Святого (1217-1252) произошло сражение с мусульманами. Когда христианские войска начали терпеть поражение, магистр ордена Сантьяго Пелай Перес де Корреа попросил о помощи Богородицу: «Святая Мария, останови свой день!». И чудесным образом христианские войска смогли добиться победы.



В благодарность за заступничество Богородицы был построен скит Санта-Мария-де-Тудия, которым управляет Военный орден Сантьяго. В 1514 году по просьбе Фердинанда Католика папа Лев X возвел скит в ранг монастыря, которым продолжал управлять орден Сантьяго. С этого момента он начал расти, пока не стал одним из самых важных в этом военном ордене. В 1518 году изразцовый алтарь для главного алтаря был заказан живущему в Севилье итальянскому художнику Франсиско Никулозо Пизано. Нынешняя церковь была построена в 1559 году, примерно в то же время были построены монашеские кельи и монастырь.





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