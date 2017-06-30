 Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2022



16 декабря в Мадриде был представлен маршрут Вуэльты Испании-2022. 77-й выпуск испанского Гранд-тура стартует 19 августа в Утрехте (Нидерланды), а финиширует 11 сентября в Мадриде.

Организаторы Вуэльты Испании-2022 подготовили маршрут с 4 среднегорными и 7 горными этапами, 6 равнинными, из которых два завершатся горным финишем на высоте, а также две гонки на время – командная, которая откроет 77-й выпуск Вуэльты Испании и индивидуальная. Общая протяжённость маршрута составит 3280,5 км.

Командная гонка на время протяжённостью 23,3 км, открывающая Вуэльту Испании-2022 , будет проложена по улицам Утрехта (Нидерланды). 2-й и 3-й этапы пройдут по территории Нидерландов и дадут шанс спринтерам.

После трёх этапов в Нидерландах в день отдыха участники вернутся в Испанию, в Страну Басков. На 4-м этапе их ждёт среднегорный этап с подъёмами 2-й и 3-й категории и финишем в подъём, где может быть разыгран спринт из проредившегося пелотона, или этап заберёт отрыв. Впервые с 2012 года Вуэльта посетит все три провинции Страны Басков.

5-й этап с финишем в Бильбао включает прохождение пять категорийных подъёмов и финишем после спуска с последнего.

6-й этап проложен по горам Кантабрии и финиширует в подъём 1-й категории Пико Хано (Pico Jano), который раньше не входил в маршрут испанского Гранд-тура.

В Астурии проложены два этапа с горными финишами. 7-й этап с долгим подъёмом 1-й категории до вершины Сан-Глорио (San Glorio), которая будет пройдена на середине 190-километровой дистанции.

8-й этап с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём 1-й категории Кольяу Фанкуайя (Colláu Fancuaya), который никогда не входил в маршрут Вуэльты.

9-й этап – один из труднейших этапов выпуска с прохождением четырёх подъёмов и финишем в подъём-«стенку» 1-й категории Лес-Праэрес (Les Praeres).

Вторая неделя начнётся в провинции Аликанте.

10-й этап, середина маршрута Вуэльты Испании-2022 – плоская 31,1 км индивидуальная гонка на время, где на результат может повлиять ветер на отрезке, проложенном вдоль берега в Аликанте.

После индивидуальной гонки на время на 11-м этапе шанс получат спринтеры. Но на 12-м этапе после долгой дороги по равнинам этап завершится финишем в подъём 1-й категории Пеньяс Бланкас (Peñas Blancas) со средним градиентом в 6,2% и максимальными участками до 13%. Этот подъём уже был в маршруте Вуэльты Испании, входил в маршруты Вуэльты Андалусии, но на этот раз он будет на 4 км длиннее.

На 13-м этапе, вторая часть которого равнинная, спринтеры снова смогут побороться за победу.

14-й этап с классическим для Вуэльты Испании подъёмом по узким дорогам в финале этап и финишем в подъём 1-й категории (Sierra de la Pandera).

15-й этап, второй подряд с горным финишем, с общим набором высоты 4000 м и финишем в Сьерра-Невада.

После двух горных этапов внимание вновь переключится на спринтеров, у которых будет последний перед Мадридом шанс померяться силами на 16-м этапе.

17-й этап – среднегорный, в качестве «разминки» перед решающими горами завершится финишем в подъём 2-й категории.

18-й этап с прохождением подъёмов 2-й и 1-й категории и финишем в подъём 1-й категории на вершине Альто дель Пиорналь (Alto del Piornal).

19-й этап – «двугорбый» круговой, с двукратным прохождением подъёма Пиелаго финишем после протяжённого спуска.

20-й этап, где определится победитель 77-го выпуска Вуэльты Испании, классический этап испанского Гранд-тура с двумя кругами по склонам Пуэрто де Навасеррада (Puerto de Navacerrada).

Завершится Вуэльта Испания-2022 в Мадриде традиционным этапом дружбы и спринтерской развязкой.

19.08. Пятница. Этап 1: Utrecht - Utrecht (TTT), 23.2 км



20.08. Суббота. Этап 2: 'S-Hertogenbosch - Utrecht, 175.1 км

21.08. Воскресенье. Этап 3: Breda - Breda, 193.2 км



22.08. Понедельник. День отдыха.



23.08. Вторник. Этап 4: Vitoria Gasteiz - Laguardia, 153.5 км



24.08. Среда. Этап 5: Irun - Bilbao, 187 км



25.08. Четверг. Этап 6: Bilbao - Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, 180 км



26.08. Пятница. Этап 7: Camargo - Cistierna, 190.1 км



27.08. Суббота. Этап 8: La Pola Llaviana/Pola De Laviana - Colláu Fancuaya, 154.5 км



28.08. Воскресенье. Этап 9: Villaviciosa - Les Praeres. Nava, 175.5 км



29.08. Понедельник. День отдыха.



30.08. Вторник. Этап 10: Elche - Alicante (ITT), 31.1 км



31.08. Среда. Этап 11: Elpozo Alimentación - Cabo De Gata, 193 км



1.09. Четверг. Этап 12: Salobreña - Peñas Blancas. Estepona, 195.5 км



2.09. Пятница. Этап 13: Ronda - Montilla, 171 км



3.09. Суббота. Этап 14: Montoro - Sierra De La Pandera, 160.3 км



4.09. Воскресенье. Этап 15: Martos - Sierra Nevada, 148.1 км



5.09. Понедельник. День отдыха.



6.09. Вторник. Этап 16: Sanlúcar De Barrameda - Tomares, 188.9 км



7.09. Среда. Этап 17: Aracena - Monasterio De Tentudía, 160 км

8.09. Четверг. Этап 18: Trujillo - Alto Del Piornal, 191.7 км



9.09. Пятница. Этап 19: Talavera De La Reina - Talavera De La Reina, 132.7 км



10.09. Суббота. Этап 20: Moralzarzal - Puerto De Navacerrada, 175.5 км



11.09. Воскресенье. Этап 21: Las Rozas - Madrid, 100.5 км