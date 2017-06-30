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Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2022

 

 

  16 декабря в Мадриде был представлен маршрут Вуэльты Испании-2022. 77-й выпуск испанского Гранд-тура стартует 19 августа в Утрехте (Нидерланды), а финиширует 11 сентября в Мадриде.

  Организаторы Вуэльты Испании-2022 подготовили маршрут с 4 среднегорными и 7 горными этапами, 6 равнинными, из которых два завершатся горным финишем на высоте, а также две гонки на время – командная, которая откроет 77-й выпуск Вуэльты Испании и индивидуальная. Общая протяжённость маршрута составит 3280,5 км.

 

 

 

  Командная гонка на время протяжённостью 23,3 км, открывающая Вуэльту Испании-2022 , будет проложена по улицам Утрехта (Нидерланды). 2-й и 3-й этапы пройдут по территории Нидерландов и дадут шанс спринтерам.

 

  После трёх этапов в Нидерландах в день отдыха участники вернутся в Испанию, в Страну Басков. На 4-м этапе их ждёт среднегорный этап с подъёмами 2-й и 3-й категории и финишем в подъём, где может быть разыгран спринт из проредившегося пелотона, или этап заберёт отрыв. Впервые с 2012 года Вуэльта посетит все три провинции Страны Басков.

 

5-й этап с финишем в Бильбао включает прохождение пять категорийных подъёмов и финишем после спуска с последнего.

 

6-й этап проложен по горам Кантабрии и финиширует в подъём 1-й категории Пико Хано (Pico Jano), который раньше не входил в маршрут испанского Гранд-тура.

 

В Астурии проложены два этапа с горными финишами. 7-й этап с долгим подъёмом 1-й категории до вершины Сан-Глорио (San Glorio), которая будет пройдена на середине 190-километровой дистанции.

8-й этап с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём 1-й категории Кольяу Фанкуайя (Colláu Fancuaya), который никогда не входил в маршрут Вуэльты.

 

9-й этап – один из труднейших этапов выпуска с прохождением четырёх подъёмов и финишем в подъём-«стенку» 1-й категории Лес-Праэрес (Les Praeres).

 

Вторая неделя начнётся в провинции Аликанте. 

10-й этап, середина маршрута Вуэльты Испании-2022 – плоская 31,1 км индивидуальная гонка на время, где на результат может повлиять ветер на отрезке, проложенном вдоль берега в Аликанте.

 

  После индивидуальной гонки на время на 11-м этапе шанс получат спринтеры. Но на 12-м этапе после долгой дороги по равнинам этап завершится финишем в подъём 1-й категории Пеньяс Бланкас (Peñas Blancas) со средним градиентом в 6,2% и максимальными участками до 13%. Этот подъём уже был в маршруте Вуэльты Испании, входил в маршруты Вуэльты Андалусии, но на этот раз он будет на 4 км длиннее.

На 13-м этапе, вторая часть которого равнинная, спринтеры снова смогут побороться за победу.

 

14-й этап с классическим для Вуэльты Испании подъёмом по узким дорогам в финале этап и финишем в подъём 1-й категории (Sierra de la Pandera).

15-й этап, второй подряд с горным финишем, с общим набором высоты  4000 м и финишем в Сьерра-Невада.

 

После двух горных этапов внимание вновь переключится на спринтеров, у которых будет последний перед Мадридом шанс померяться силами на 16-м этапе.

 

17-й этап – среднегорный, в качестве «разминки» перед решающими горами завершится финишем в подъём 2-й категории.

 

18-й этап с прохождением подъёмов 2-й и 1-й категории и финишем в подъём 1-й категории на вершине Альто дель Пиорналь (Alto del Piornal).

 

19-й этап – «двугорбый» круговой, с двукратным прохождением подъёма Пиелаго финишем после протяжённого спуска.

 

20-й этап, где определится победитель 77-го выпуска Вуэльты Испании, классический этап испанского Гранд-тура с двумя кругами по склонам Пуэрто де Навасеррада (Puerto de Navacerrada).

 

Завершится Вуэльта Испания-2022 в Мадриде традиционным этапом дружбы и спринтерской развязкой.

 

 

19.08. Пятница. Этап 1: Utrecht - Utrecht (TTT), 23.2 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


20.08. Суббота. Этап 2: 'S-Hertogenbosch - Utrecht, 175.1 км

 

 Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута

 

21.08. Воскресенье. Этап 3: Breda - Breda, 193.2 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


22.08. Понедельник. День отдыха.


23.08. Вторник. Этап 4: Vitoria Gasteiz - Laguardia, 153.5 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


24.08. Среда. Этап 5: Irun - Bilbao, 187 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


25.08. Четверг. Этап 6: Bilbao - Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, 180 км

 

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута

 

 


26.08. Пятница. Этап 7: Camargo - Cistierna, 190.1 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


27.08. Суббота. Этап 8: La Pola Llaviana/Pola De Laviana - Colláu Fancuaya, 154.5 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


28.08. Воскресенье. Этап 9: Villaviciosa - Les Praeres. Nava, 175.5 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


29.08. Понедельник. День отдыха.

 


30.08. Вторник. Этап 10: Elche - Alicante (ITT), 31.1 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


31.08. Среда. Этап 11: Elpozo Alimentación - Cabo De Gata, 193 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


1.09. Четверг. Этап 12: Salobreña - Peñas Blancas. Estepona, 195.5 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


2.09. Пятница. Этап 13: Ronda - Montilla, 171 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


3.09. Суббота. Этап 14: Montoro - Sierra De La Pandera, 160.3 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


4.09. Воскресенье. Этап 15: Martos - Sierra Nevada, 148.1 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


5.09. Понедельник. День отдыха.


6.09. Вторник. Этап 16: Sanlúcar De Barrameda - Tomares, 188.9 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


7.09. Среда. Этап 17: Aracena - Monasterio De Tentudía, 160 км

 

Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута

 

8.09. Четверг. Этап 18: Trujillo - Alto Del Piornal, 191.7 км

 

 Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


9.09. Пятница. Этап 19: Talavera De La Reina - Talavera De La Reina, 132.7 км

 

 Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


10.09. Суббота. Этап 20: Moralzarzal - Puerto De Navacerrada, 175.5 км

 

 Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута


11.09. Воскресенье. Этап 21: Las Rozas - Madrid, 100.5 км

 

 Вуэльта Испании-2022. Презентация маршрута

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот эта горная Вуэльта будет на заглядение. Видимо испанцы после слов Погачара, построили маршрут для схватки двух героев современности его и Роглича. Очень много финишей в гору. А это значит что нас ждет интригующая схватка и увлекающая картинка на экране.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото

    Предварительно на Вуэльту от ОАЭ:

    Погачар 

    Алмейда 

    Солер 

    (там где Тадей.. там и Майка) 

  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото
    Читайте внимательно - "горная группа"!
    Написал всех кто есть в команде + Поланц
    Сомнительно.. что Улисси кроме Джиро будет катать ГТ, но при сходе там.. может и Вуэльту поехать
  • Earl57
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma
    Горная группа Погачара: Алмейда, Майка, Формоло, Беннет, Солер... Улисси, Кови, Макналти, Кошта, Хирши
    У ОАЭ шикарный набор гонцов

    Угу, особенно для ТТТ... И кто них вообще поедет Вуэльту, кроме Солера? Вы бы хоть поинтересовались, когда Улисси Вуэльту ездил.

  • Meridale
    Марк Падун подписал контракт с ... (12)
    Meridale-Фото

    Остаётся надеяться, что в новой команде Воутерс поможет ему расти. А то с Education складывается впечатление, что это команда постоянных "попыток" и кратковременных победных вспышек.
    Победы есть, но стратегических заявок на серьёзные многдневные гонки как-то нет.

  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото
    Горная группа Погачара: Алмейда, Майка, Формоло, Беннет, Солер... Улисси, Кови, Макналти, Кошта, Хирши
    У ОАЭ шикарный набор гонцов
  • Earl57
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Earl57-Фото
    Но у Джамбо и Инеоса ситуация с ТТТ получше будет. И горняки у них получше.
  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото

    Если Тур будет успешным, тогда будет решать или Вуэльта или ЧМ + Ломбардия 

    Программа с 2 ГТ, 4 монументами, недельными гонками, ЧМ + СБ, ФВ и тд.. ну это слишком даже для Погачара! 

    Если не выиграет Тур (и не будет при этом физических травм), то должен рвать и крушить все на Вуэльте 

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022. Презента ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот эта горная Вуэльта будет на заглядение. Видимо испанцы после слов Погачара, построили маршрут для схватки двух героев современности его и Роглича. Очень много финишей в гору. А это значит что нас ждет интригующая схватка и увлекающая картинка на экране.
  • Sezar
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Sezar-Фото

    Так все будут в такой ситуации. После одного тяжелого Грантура. Почти все.

  • Earl57
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Earl57-Фото
    Тама маршрут Вуэльты презентовали. Без перенапряга не получится однако. Командная гонка на 23 км на 1-м этапе, мало спринтов и много-много гор. Как-то сомнительно, что ОАЭ не поймают там кучу времени. ИТТ 31 км на 2-й неделе, аккурат посередине Вуэльты. У горняков будет масса возможностей отыграть время...

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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