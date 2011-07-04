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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт


   Первый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Утрехт (Utrecht) - небольшая провинция и ее столица Утрехт находятся в самом центре Нидерландов. Город расположен в дельте Рейна, на берегах рек-каналов Лейдсе-Рейн и Кромме-Рейн. Утрехт - четвертый город по количеству жителей в стране и религиозная столица нидерландских католиков.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт


   Многие называют Нидерланды «Голландией», что с официальной точки зрения неверно. Существует две Голландии - Южная и Северная - это всего лишь две из 12 провинций Нидерландов. Эти две Голландии были самыми развитыми и богатыми провинциями. О них гремела слава по всей Европе, поэтому и саму страну стали называть Голландией.


   Величественный Утрехт - один из старейших городов Нидерландов, который пережил полное разрушение и, затем постепенно полностью восстановился. Он похож на город-государство, состоит из трех линий каналов и массы окрестных поселений. Характерной чертой Утрехта являются двухъярусные каналы, берега, связанные многочисленными мостиками с прилегающими домами. В средневековье многие дома, расположенные на берегах каналов, служили складами - грузы с барж на склады переваливались напрямую. Сейчас никаких грузовых барж на каналах нет, теперь по ним курсируют лодки и каноэ, выполняющие роль городского транспорта, перевозящие туристов и местных жителей.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт

 


   Одной из многих достопримечательностей Утрехта является его старинный центр - прекрасная, оживленная, историческая часть города, окруженная двухъярусными каналами XIII-го века, уникальными для Нидерландов. Каналы называются двухъярусными потому, что первые этажи домов, и прилегающие части берега, используются под многочисленные рестораны, летние кафе; а на втором, у самой воды, тротуар для прогулки.

 

   Самый главный канал города называется «Канал Аудеграхт», что в переводе означает «Старый канал», он знаменитость. Проезжая часть, как обычно принято, располагается по обе стороны канала на уровне берега, а сам канал протекает в нескольких метрах ниже. Благодаря этим метрам появилась возможность сделать еще одну набережную, там рестораторы обустроили самые уютные кафе в городе. Из старинных домов на канале Аудеграхт нужно выделить дом под номером 99, когда-то он был рыцарским замком, а в наши дни там расположен «Kasteel Oudan» - самый дорогой и изысканный ресторан Утрехта. В подвале этого замка стоит собственная пивоварня.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт


   Главным символом города, его визитной карточкой, является 112-метровый Домский собор святого Мартина (Dom van Utrecht), самый старинный готический собор с самым высоким в Нидерландах шпилем. Его начали строить в 1254 году как кафедральный храм Утрехтской епископии, а закончили в 1580 году. В 1674 году не имевшая прочных креплений центральная часть собора была разрушена смерчем. Последствия этого разрушения устранили только в 1826 году.

 

   Внутри церкви находятся две часовни: часовня Святого Михаила (часовня, которая использовалась епископом) и Эгмондская часовня (частная часовня епископа Георга Эгмондского). Тринадцать колоколов церкви, весом от 880 до 18 000 фунтов, названные в честь различных святых, были отлиты в 1505 году. А поднявшись по 465 ступенькам в башне, на смотровую площадку, можно насладиться потрясающим и великолепным видом города.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт

 

   Утрехт - город аббатств и монастырей, находящийся под покровительством Святого Мартина (St Maarten). Единственный в истории голландский Папа Римский Адриан Флоризон (Paus Adrianus VI) был родом из Утрехта. Утрехтская Уния (Unie van Utrecht), важнейший для истории Нидерландов союз, был заключен 23 января 1579 года в Утрехте. Утрехтская Уния - военно-политическое объединение северных провинций Нидерландов против испанского владычества и созданной в Валлонии Аррасской унии, которая поддерживала католическую Испанию. Положила начало созданию независимого государства на севере страны.


   Утрехт - старинный университетский город, здесь более 40 000 студентов. Утрехтский университет, считается одним из крупнейших в Нидерландах и один из старейших в Европе, был основан еще в XVII веке, и действует по сей день.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт


   В городе имеется несколько интересных музеев. В Национальном музее музыкальных автоматов можно увидеть коллекцию музыкальных часов и органов. Музей монет, музей общества искусства и науки, Железнодорожный музей, Центральный музей (в нем находится собрание произведений искусства начала XVII века) и одна из крупнейших в стране коллекций средневекового искусства в музее христианства.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт


   Самый большой замок Нидерландов также расположен именно в Утрехте. Замок Де Хаар (De Haar) - роскошный замок с башнями, турелями, рвами по периметру и висячими мостами. В замке также выставлены многие произведения искусства. Возле замка находится романтическая часовня. Замок окружен красивыми парками и садами, они являются неотъемлемой частью общего ансамбля. Когда-то со всей провинции сюда было доставлено около 7 000 деревьев, возраст которых составлял не менее 40 лет, для того чтобы создалось ощущение "взрослого", векового парка. Первые упоминания о замке Де Хаар относятся к 14 веку. Говорят, здесь можно встретить призрак рыцаря Конрада, владевшего замком в Средние века. Бедняге не повезло и он утонул в крепостном рву у стен собственного замка.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт


   В городе  на площади Вреденбург (Vredenburg) каждую среду, пятницу и субботу открывается огромный рынок под открытым небом. По субботам можно также посетить цветочный рынок Яанскерхоф (Janskerkhof) и цветочный рынок на Удеграхт (Oudegracht). Помимо этого, каждую субботу открывается цветочный рынок ‘Janskerkhof’. Летом в Утрехте проводятся музыкальные фестивали, джазовые вечеринки, а музыканты играют на каждом углу вообще круглый год.

 

Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2022

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт

 

   Утрехт впервые принимает старт этапа и всей Вуэльты Испании. На первом этапе Вуэльты Испании-2022 организаторы устроили командную гонку на время протяжённостью 23,3 км. В последний раз Вуэльта Испании стартовала с командной разделки в 2019 году. Утрехт впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

    Равнинная командная разделка проложена против хода часовой стрелки по северной и западной части Утрехта. Длинные прямые участки с 24 поворотами и несколькими круговыми развязками приведут команды на финиш.

 

  Первая команда стартует в 18:30 CET. Интервал старта между командами 4 минуты. Зачет времени команды по пятому гонщику. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 24-25 минут. Лимит времени 35%. Первый из команды-победительницы этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022.

 

    Фаворитами этапа можно назвать команды Jumbo - Visma, INEOS, QuickStep, BikeExchange-Jayco, UAE Team Emirates, Movistar и другие. Разрывы между командами могут достигать 1-2 минуты.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Две минуты разрыва, это будет приговором для претендентов за генерал, в случае слабого заезда . команды или всякого форс мажора на этапе.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Главное, не завалиться джамбе

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Комментарии

  • motte
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    motte-Фото

    Главное, не завалиться джамбе

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Две минуты разрыва, это будет приговором для претендентов за генерал, в случае слабого заезда . команды или всякого форс мажора на этапе.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: EL-Fenomeno
    Почему Отар М. называл датчанина Бьерга Бьяо !? Или может же это только мне так поСлышалось   

    Это особенность произношения (впервые форсилось на Группетто). Если слушать датский - то там черт ногу сломит и близко к Бьяо. Если слушать английский (GSN), то там они произносят Бьерг, но с учетом произношения получается как Бье. Если брать практику транскрибирования русского языка - то Бьерг. Так что можно выбирать по вкусу.

    Тогда выходит что и действующий победитель Тура Йонас Vingegaard звучит, т.е. произносится (как ?) Вингегор/Вингегард/Винегор/Вингегаард/Винега(а)р dash

    Цитата: VeloVelo
    Кюнг снова без победы.

    Ну каг бэ перед этим 2 года подряд чемпион Европы в ІТТ, но то что невезуч в плане проигрышей долей секунды это факт доказанный на ОИ в Японии и подтверждено на ЧЕ-2022 

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото
    Хорошо бы знать как начисляются очки в подобных рейтингах. Командные разделки на высоком уровне давно не проводились, делать расчеты на основе индивидуальных гонок или на основе трекового опыта гонщиков (TTT по городу) или на основе командных выступлений прошлых лет? все относительно.
  • SVS
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (6)
    SVS-Фото

    Ну, в целом, да. Однако, обезболивающее снижает негативный эффект от спазмов и других болей. И, таким образом улучшает результат (локально).

    И я согласен с возмущением избирательностью применения строгости закона (не в данном конкретном случае, а всегда, вообще).

  • HalidS
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (18)
    HalidS-Фото
    Ждем экспертное мнение Reforgа,я думаю все-таки Вальверде напоследок
  • Freejazz
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (8)
    Freejazz-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Почему Отар М. называл датчанина Бьерга Бьяо !? Или может же это только мне так поСлышалось   

     

    Это особенность произношения (впервые форсилось на Группетто). Если слушать датский - то там черт ногу сломит и близко к Бьяо. Если слушать английский (GSN), то там они произносят Бьерг, но с учетом произношения получается как Бье. Если брать практику транскрибирования русского языка - то Бьерг. Так что можно выбирать по вкусу.

  • Earl57
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Альмейда Аюзо МакНалти Оливейра Поланц
    5 - раздельщиков ни в одной команде нет никто не будет брать на горную Вуэльту 5 раздельщиков ...
    p.s. Понятие раздельщик в шоссейном велоспорте нет ,это не трек. Проще написать гонщик умеющий хорошо ехать разделку.
     предложите свою тройку очень интересно будет сравнить Ваше видение

    Ну например на PCS такой рейтинг команд на ТТТ

    https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-a-espana/2022/gc/startlist/best-tim
    e-trial-teams

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Кюнг снова без победы.

  • uran
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (6)
    uran-Фото
    Цитата: Astanaforever
    WADA и UCI пусть разберутся в своих взаимоотношениях в регламенте использования запрещенных препаратов спортсменами и придут к единому консенсусу. А то получается одним сальбутамол разрешается , а другим трамадол запрещается в зависимости от ранга гонщика и его заслуг. Одних дисквалифицируют на годы, других же просто порицают местом в таблице.

    Луц восьмой. Ураааа!

    )))))

    Трамадол» является опиоидным наркотическим анальгетиком с сильной анальгезирующей активностью и быстрым длительным эффектом действия. Анальгезирующее действие развивается через 15—30 мин после приема внутрь и продолжается до 6 часов. Он может вызывать головокружение, тошноту, сонливость.Нифига себе не допинг!!!!!! Хе-хе
    Если его применение не способствует повышению результатов то разумно что не допинг. Наркотик не равно допинг, алкоголь и никотин тоже наркотик.

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