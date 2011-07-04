Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 1 этап, Утрехт - Утрехт



Первый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Утрехт (Utrecht) - небольшая провинция и ее столица Утрехт находятся в самом центре Нидерландов. Город расположен в дельте Рейна, на берегах рек-каналов Лейдсе-Рейн и Кромме-Рейн. Утрехт - четвертый город по количеству жителей в стране и религиозная столица нидерландских католиков.



Многие называют Нидерланды «Голландией», что с официальной точки зрения неверно. Существует две Голландии - Южная и Северная - это всего лишь две из 12 провинций Нидерландов. Эти две Голландии были самыми развитыми и богатыми провинциями. О них гремела слава по всей Европе, поэтому и саму страну стали называть Голландией.



Величественный Утрехт - один из старейших городов Нидерландов, который пережил полное разрушение и, затем постепенно полностью восстановился. Он похож на город-государство, состоит из трех линий каналов и массы окрестных поселений. Характерной чертой Утрехта являются двухъярусные каналы, берега, связанные многочисленными мостиками с прилегающими домами. В средневековье многие дома, расположенные на берегах каналов, служили складами - грузы с барж на склады переваливались напрямую. Сейчас никаких грузовых барж на каналах нет, теперь по ним курсируют лодки и каноэ, выполняющие роль городского транспорта, перевозящие туристов и местных жителей.



Одной из многих достопримечательностей Утрехта является его старинный центр - прекрасная, оживленная, историческая часть города, окруженная двухъярусными каналами XIII-го века, уникальными для Нидерландов. Каналы называются двухъярусными потому, что первые этажи домов, и прилегающие части берега, используются под многочисленные рестораны, летние кафе; а на втором, у самой воды, тротуар для прогулки.

Самый главный канал города называется «Канал Аудеграхт», что в переводе означает «Старый канал», он знаменитость. Проезжая часть, как обычно принято, располагается по обе стороны канала на уровне берега, а сам канал протекает в нескольких метрах ниже. Благодаря этим метрам появилась возможность сделать еще одну набережную, там рестораторы обустроили самые уютные кафе в городе. Из старинных домов на канале Аудеграхт нужно выделить дом под номером 99, когда-то он был рыцарским замком, а в наши дни там расположен «Kasteel Oudan» - самый дорогой и изысканный ресторан Утрехта. В подвале этого замка стоит собственная пивоварня.



Главным символом города, его визитной карточкой, является 112-метровый Домский собор святого Мартина (Dom van Utrecht), самый старинный готический собор с самым высоким в Нидерландах шпилем. Его начали строить в 1254 году как кафедральный храм Утрехтской епископии, а закончили в 1580 году. В 1674 году не имевшая прочных креплений центральная часть собора была разрушена смерчем. Последствия этого разрушения устранили только в 1826 году.

Внутри церкви находятся две часовни: часовня Святого Михаила (часовня, которая использовалась епископом) и Эгмондская часовня (частная часовня епископа Георга Эгмондского). Тринадцать колоколов церкви, весом от 880 до 18 000 фунтов, названные в честь различных святых, были отлиты в 1505 году. А поднявшись по 465 ступенькам в башне, на смотровую площадку, можно насладиться потрясающим и великолепным видом города.

Утрехт - город аббатств и монастырей, находящийся под покровительством Святого Мартина (St Maarten). Единственный в истории голландский Папа Римский Адриан Флоризон (Paus Adrianus VI) был родом из Утрехта. Утрехтская Уния (Unie van Utrecht), важнейший для истории Нидерландов союз, был заключен 23 января 1579 года в Утрехте. Утрехтская Уния - военно-политическое объединение северных провинций Нидерландов против испанского владычества и созданной в Валлонии Аррасской унии, которая поддерживала католическую Испанию. Положила начало созданию независимого государства на севере страны.



Утрехт - старинный университетский город, здесь более 40 000 студентов. Утрехтский университет, считается одним из крупнейших в Нидерландах и один из старейших в Европе, был основан еще в XVII веке, и действует по сей день.



В городе имеется несколько интересных музеев. В Национальном музее музыкальных автоматов можно увидеть коллекцию музыкальных часов и органов. Музей монет, музей общества искусства и науки, Железнодорожный музей, Центральный музей (в нем находится собрание произведений искусства начала XVII века) и одна из крупнейших в стране коллекций средневекового искусства в музее христианства.



Самый большой замок Нидерландов также расположен именно в Утрехте. Замок Де Хаар (De Haar) - роскошный замок с башнями, турелями, рвами по периметру и висячими мостами. В замке также выставлены многие произведения искусства. Возле замка находится романтическая часовня. Замок окружен красивыми парками и садами, они являются неотъемлемой частью общего ансамбля. Когда-то со всей провинции сюда было доставлено около 7 000 деревьев, возраст которых составлял не менее 40 лет, для того чтобы создалось ощущение "взрослого", векового парка. Первые упоминания о замке Де Хаар относятся к 14 веку. Говорят, здесь можно встретить призрак рыцаря Конрада, владевшего замком в Средние века. Бедняге не повезло и он утонул в крепостном рву у стен собственного замка.



В городе на площади Вреденбург (Vredenburg) каждую среду, пятницу и субботу открывается огромный рынок под открытым небом. По субботам можно также посетить цветочный рынок Яанскерхоф (Janskerkhof) и цветочный рынок на Удеграхт (Oudegracht). Помимо этого, каждую субботу открывается цветочный рынок ‘Janskerkhof’. Летом в Утрехте проводятся музыкальные фестивали, джазовые вечеринки, а музыканты играют на каждом углу вообще круглый год.

Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2022

Утрехт впервые принимает старт этапа и всей Вуэльты Испании. На первом этапе Вуэльты Испании-2022 организаторы устроили командную гонку на время протяжённостью 23,3 км. В последний раз Вуэльта Испании стартовала с командной разделки в 2019 году. Утрехт впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Равнинная командная разделка проложена против хода часовой стрелки по северной и западной части Утрехта. Длинные прямые участки с 24 поворотами и несколькими круговыми развязками приведут команды на финиш.

Первая команда стартует в 18:30 CET. Интервал старта между командами 4 минуты. Зачет времени команды по пятому гонщику. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 24-25 минут. Лимит времени 35%. Первый из команды-победительницы этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022.

Фаворитами этапа можно назвать команды Jumbo - Visma, INEOS, QuickStep, BikeExchange-Jayco, UAE Team Emirates, Movistar и другие. Разрывы между командами могут достигать 1-2 минуты.

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