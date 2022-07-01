Тур де Франс-2022: Превью

1.07 Пятница. Этап 1: Копенгаген - Копенгаген (ITT), 13,2 км 2.07 Суббота. Этап 2: Роскилле - Нюборг, 202,2 км 3.07 Воскресенье. Этап 3: Вайле - Сённерборг, 182 км 4.07 Понедельник День отдыха. 5.07 Вторник. Этап 4: Дюнкерк - Кале, 171,5 км 6.07 Среда. Этап 5: Лиль - Аренберг Порт дю Эно, 157 км 7.07 Четверг. Этап 6: Бенш - Лонгви, 219,9 км 8.07 Пятница. Этап 7: Томблен - Планш Де Бель Фий, 176,3 км 9.07 Суббота. Этап 8: Доль - Лозанна, 186,3 км 10.07 Воскресенье. Этап 9: Эгль - Шатель Порт дю Солей, 192,9 км 11.07 Понедельник. День отдыха. 12.07 Вторник. Этап 10: Морзин Порт дю Солей - Межев, 148,1 км 13.07 Среда. Этап 11: Альбервиль - Коль де Гранон, 151,7 км 14.07 Четверг. Этап 12: Бриансон - Альп-д’Юэз, 165,1 км 15.07 Пятница. Этап 13: Ле-Бур-д'Уазан - Сент-Этьен, 192,6 км 16.07 Суббота. Этап 14: Сент-Этьен - Манд, 192,5 км 17.07 Воскресенье. Этап 15: Родез - Каркасон, 202,5 км 18.07 Понедельник. День отдыха 19.07 Вторник. Этап 16: Каркасон - Фуа, 178,5 км 20.07 Среда. Этап 17: Сен-Годенс - Пейрагюд, 129,7 км 21.07 Четверг. Этап 18: Лурд - Отакам, 143,2 км 22.07 Пятница. Этап 19: Кастельно-Маньоак - Каор, 188,3 км 23.07 Суббота. Этап 20: Лакапель-Мариваль - Рокамадур (ITT), 40,7 км 24.07 Воскресенье. Этап 21: Пари-Ла-Дефанс Арена - Париж Елисейские Поля, 115,6 км
Все гонщики разные, в повороты входят на разной скорости, кто-то рискует, а кто-то не уверен в сцеплении настолько и боится. Кто-то лучше разгоняется, всё же они (повороты) должны сыграть какую-то роль в результате. А если пойдет дождь, то тогда возможно будет лотерея риска.
Между 17 00 и 18 00 СЕТ ветер поменяется со встречного на встречно-боковой (на большинстве трассы) и усилится. Дождь передают с 19 00 СЕТ. Так что не удивлюсь, если результаты у стратующих между 17 30 и 18 30 СЕТ будут относительно лучше других
Тибо Пино ещё в мая заявил что будет бороться за горох - удачи ему (буду за него и Барде).
К всем претендентам что "засветились" в фаворитах на польку-дот майку добавлю: Сторера (аки "тёмная лошадка"), Карузо, Годю, Мартинес (если в генерале не получится), а ещё: Мартина, Кямну и возможно даже Фульсанг(а)...почему бы и нет.
12 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2022 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков.
На Джиро только за гору 1-й категории можно было взять 40 очков, а тут самый "урожайный" этап "аж" 60 Когда уже орги пересмотрят свое отношение к начислению этих самых очков в горный зачёт Тура. Ну как так, гора высшей категори и только 20 баллов первому, Могли бы хоть на Галибье, как Чима Коппи сувенир Анри Дегранжа, дать 30 или даже 40 очков первому покорителю...
Интересное я увидел в протоколе. Астана как хитро тусанула карты . Димон Груздев будет стартовать за Рогличем и будет катить в графике Приможа.А вот остальные следом как Барде, Томас и Погачар уже будут ориентироваться по графику Димона. Только вот потянут они или нет , это другой вопрос. Алга Груздь.!!!))))
Не знаю,что больше повлияло,результат анализа на КОВИД или что-то другое,но считаю правильным решение заменить Баттистеллу на одного из двух запасных(Бод,Рябушенко) и что выбор пал на второго,более опытного в таких гонках-Рябушенко.Бод уже участвовал в итальянском Г-Туре,а Баттистелла будет иметь возможность выступить на Вуэльте,где вырисовывается состав с новыми именами в таких гонках,если конечно смогут выступить там Круз,Лопез,а почему бы нет и В.Нибали.
Ковид. Не вижу позитива в замене Батистеллы, он мог бы за этапы бороться. А так состав очень слаб, вообще ничего от Астаны не жду, рад буду ошибиться. Так бы из элиты не вылететь случайно. Одна надежда на Лёшу осталась. Круз вообще нулевой в этом сезоне, вряд ли к Вуэльта чудо произойдет. Лопеса тоже толком в деле не видели