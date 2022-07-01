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Тур де Франс-2022: Превью

Тур де Франс (Tour de France) - 2022

 

Тур де Франс-2021. Жёлтая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021: Гороховая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021: Белая майка. Претенденты
   Желтая майка Зеленая майка Горная майка Белая майка
Фавориты Фавориты Фавориты Фавориты
 

Тур де Франс-2022: Альтиметрия маршрута      
Тур де Франс-2022: Составы команд

Тур де Франс-2022: Текущие результаты
1.07 Пятница. Этап 1: Копенгаген - Копенгаген (ITT), 13,2 км
2.07 Суббота. Этап 2: Роскилле - Нюборг, 202,2 км
3.07 Воскресенье. Этап 3: Вайле - Сённерборг, 182 км
4.07 Понедельник День отдыха.
5.07 Вторник. Этап 4: Дюнкерк - Кале, 171,5 км
6.07 Среда. Этап 5: Лиль - Аренберг Порт дю Эно, 157 км
7.07 Четверг. Этап 6: Бенш - Лонгви, 219,9 км
8.07 Пятница. Этап 7: Томблен - Планш Де Бель Фий, 176,3 км
9.07 Суббота. Этап 8: Доль - Лозанна, 186,3 км
10.07 Воскресенье. Этап 9: Эгль - Шатель Порт дю Солей, 192,9 км
11.07 Понедельник. День отдыха.
12.07 Вторник. Этап 10: Морзин Порт дю Солей - Межев, 148,1 км
13.07 Среда. Этап 11: Альбервиль - Коль де Гранон, 151,7 км
14.07 Четверг. Этап 12: Бриансон - Альп-д’Юэз, 165,1 км
15.07 Пятница. Этап 13: Ле-Бур-д'Уазан - Сент-Этьен, 192,6 км
16.07 Суббота. Этап 14: Сент-Этьен - Манд, 192,5 км
17.07 Воскресенье. Этап 15: Родез - Каркасон, 202,5 км
18.07 Понедельник. День отдыха
19.07 Вторник. Этап 16: Каркасон - Фуа, 178,5 км
20.07 Среда. Этап 17: Сен-Годенс - Пейрагюд, 129,7 км
21.07 Четверг. Этап 18: Лурд - Отакам, 143,2 км
22.07 Пятница. Этап 19: Кастельно-Маньоак - Каор, 188,3 км
23.07 Суббота. Этап 20: Лакапель-Мариваль - Рокамадур (ITT), 40,7 км
24.07 Воскресенье. Этап 21: Пари-Ла-Дефанс Арена - Париж Елисейские Поля, 115,6 км
 
Тур де Франс-2022: LIVE-Чат
Тур де Франс-2022: Цифры и числа
Страницы истории Тур де Франс
Официальный сайт Тур де Франс-2022
Итоги Тур де Франс-2022 по очкам Мирового рейтинга

 

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Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (18)
    velodoctor-Фото

    Все гонщики разные, в повороты входят на разной скорости, кто-то рискует, а кто-то не уверен в сцеплении настолько и боится. Кто-то лучше разгоняется, всё же они (повороты) должны сыграть какую-то роль в результате.
    А если пойдет дождь, то тогда возможно будет лотерея риска.

  • Gorn9k
    Стартовый протокол 1-го этапа ... (3)
    Gorn9k-Фото

    Между 17 00 и 18 00 СЕТ ветер поменяется со встречного на встречно-боковой (на большинстве трассы) и усилится.
    Дождь передают с 19 00 СЕТ.
    Так что не удивлюсь, если результаты у стратующих между 17 30 и 18 30 СЕТ будут относительно лучше других

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022: Гороховая м ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тибо Пино ещё в мая заявил что будет бороться за горох - удачи ему (буду за него и Барде).

    К всем претендентам что "засветились" в фаворитах на польку-дот майку добавлю: Сторера (аки "тёмная лошадка"), Карузо, Годю, Мартинес (если в генерале не получится), а ещё: Мартина, Кямну и возможно даже Фульсанг(а)...почему бы и нет.

    12 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2022 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков.

    На Джиро только за гору 1-й категории можно было взять 40 очков, а тут самый "урожайный" этап "аж" 60 negative Когда уже орги пересмотрят свое отношение к начислению этих самых очков в горный зачёт Тура. Ну как так, гора высшей категори и только 20 баллов первому, Могли бы хоть на Галибье, как Чима Коппи сувенир Анри Дегранжа, дать 30 или даже 40 очков первому покорителю...  

     

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (18)
    Velolife-Фото
    Думаю, что с Курдюковым всё в порядке. Но нет Евроспорта-ТВ, и нет Курдюкова. Печально!
  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (18)
    Velolife-Фото
    надо постоянно крутить педали. колени разгибаются, сгибаются. ноги как поршни. без остановки. велосипед как авто на механике. на треке проезжают ещё больше. в этом-то и прикол.
  • Astanaforever
    Стартовый протокол 1-го этапа ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Интересное я увидел в протоколе. Астана как хитро тусанула карты . Димон Груздев будет стартовать за Рогличем и будет катить в графике Приможа.А вот остальные следом как Барде, Томас и Погачар уже будут ориентироваться по графику Димона. Только вот потянут они или нет , это другой вопрос. Алга Груздь.!!!))))
  • kwwk
    Стартовый протокол 1-го этапа ... (3)
    kwwk-Фото

    Одним словом все самое интересное в первой половине протокола.

  • Esperus2006
    Составы команд на Тур де Франс ... (49)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Не знаю,что больше повлияло,результат анализа на КОВИД или что-то другое,но считаю правильным решение заменить Баттистеллу на одного из двух запасных(Бод,Рябушенко) и что выбор пал на второго,более опытного в таких гонках-Рябушенко.Бод уже участвовал в итальянском Г-Туре,а Баттистелла будет иметь возможность выступить на Вуэльте,где вырисовывается состав с новыми именами в таких гонках,если конечно смогут выступить там Круз,Лопез,а почему бы нет и В.Нибали.
    Ковид. Не вижу позитива в замене Батистеллы, он мог бы за этапы бороться. А так состав очень слаб, вообще ничего от Астаны не жду, рад буду ошибиться. Так бы из элиты не вылететь случайно. Одна надежда на Лёшу осталась. Круз вообще нулевой в этом сезоне, вряд ли к Вуэльта чудо произойдет. Лопеса тоже толком в деле не видели
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Тоже жду, что повороты решат. Главное, чтобы все вписались.

    А Матье при подготовке подогнали очередной высокотехнологичный костюмчик, который едет почти сам) 
    Решит зверинная сила, повороты ерундовые, не серпантин, так что Гана или Арт. 

     

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    спасибо
    https://www.youtube.com/watch?v=YtsWN8v4_O0
    маршрут на завтра

Страницы истории велоспорта

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Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

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Simon Guglielmi (Team Arkea - Samsic)

Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)

2 июля

Brandon Alejandro Rojas Vega (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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