Тур де Франс-2022: Превью

Тибо Пино ещё в мая заявил что будет бороться за горох - удачи ему (буду за него и Барде).

К всем претендентам что "засветились" в фаворитах на польку-дот майку добавлю: Сторера (аки "тёмная лошадка"), Карузо, Годю, Мартинес (если в генерале не получится), а ещё: Мартина, Кямну и возможно даже Фульсанг(а)...почему бы и нет.

12 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2022 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков.

На Джиро только за гору 1-й категории можно было взять 40 очков, а тут самый "урожайный" этап "аж" 60 Когда уже орги пересмотрят свое отношение к начислению этих самых очков в горный зачёт Тура. Ну как так, гора высшей категори и только 20 баллов первому, Могли бы хоть на Галибье, как Чима Коппи сувенир Анри Дегранжа, дать 30 или даже 40 очков первому покорителю...