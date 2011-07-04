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Тур де Франс-2022: Цифры и числа

Тур де Франс-2022: Цифры и числа

 

 

В 109-й раз за последние 119 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 1 июля по 24 июля и будет состоять из 21 этапа и 3 дней отдыха. Гонка начнется с индивидуальной разделки протяженностью 13,2 км, проложенной по столице Дании - Копенгагену.

 

  Завершится Тур де Франс-2021 24 июля в Париже, столице Франции, на Елисейских полях 21-м этапом протяженностью 115,6 км.

 

  Общая протяженность маршрута от Копенгагена через территорию Дании, Бельгии, Швейцарии и до финиша на Елисейских Полях составит 3346,5 км, на которых гонщиков ожидают 2 индивидуальных гонки на время, 7 горных, 6 среднегорных и 6 равнинных этапов.

 




 

 

 

Цифры и числа:

 

 

1 этап с финишем в подъем 3-й категории;

1 этап с финишем в некатегорийный подъем;

 

2 этапа с финишем в гору 1-й категории;

2 этапа с финишем после горы 2-й категории;

2 индивидуальных гонки с раздельным стартом;

 

3 этапа с финишем в гору высшей категории;

3 этапа без категорийных подъемов;

3 этапа протяженностью 200 и более км;


10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделок), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;

13,2 км индивидуальная разделка на 1-м этапе Тур де Франс-2022;

14 июля - День взятия Бастилии в четверг на 12 этапе;

 

19 промежуточных спринтерских финишей;

19,4 км общая протяженность участков брусчатки на 5-м этапе Тур де Франс-2022;

20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте, горном этапе и индивидуальной разделке;

 

22 команды выйдут на старт Тур де Франс-2022;

25% лимит времени на индивидуальной разделке на 1 и 20 этапах;

30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише среднегорного этапа;

 

40,7 км индивидуальная разделка на 20-м этапе Тур де Франс-2022;

50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише этапа 1 и 2 категории сложности;

53,9 км общая протяженность индивидуальных разделок Тур де Франс-2022;

 

69,4 км по территории Бельгии;

115,6 км этап "дружбы" (21 этап);

129,7 км наименее протяженный этап (17 этап);

 

159,93 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без этапа "дружбы" и разделки);

175,42 км средняя протяженность этапов на 2 неделе;

176 участников выйдут на старт Тур де Франс-2022;

 

176,5 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2022 (без разделок и этапа "дружбы");

185,6 км средняя протяженность этапов на 1 неделе (без разделки);
202,5 км второй по протяженности этап (15 этап);


219,9 км наиболее протяженный этап (6 этап);

256,5 км по территории Швейцарии;

397,4 км по территории Дании;

 

2 067 м - вершина Коль-де-ла-Круа-де-Фер (Железный Крест) - Col de la Croix de Fer (12 этап);

2 413 м - вершина Коль-де-Гранон Серр-Шевалье - Col du Granon Serre Chevalier - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2022 и вторая за всю историю Тур де Франс (11 этап);

2 642 м - вершина Коль дю Галибье - Col du Galibier - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2022 (11 этап);

2 642 м - вершина Коль дю Галибье - Col du Galibier - наивысшая точка 12 этапа Тур де Франс-2022.

 

Набор высоты:

 

2 200 м набор высоты на 7 этапе;
3 300 м набор высоты на 9 этапе;

2 400 м набор высоты на 10 этапе;

 

4 000 м набор высоты на 11 этапе;

4 500 м набор высоты на 12 этапе;

 

3 300 м набор высоты на 14 этапе;
2 300 м набор высоты на 15 этапе;

 

2 800 м набор высоты на 16 этапе;
3 300 м набор высоты на 17 этапе;
3 900 м набор высоты на 18 этапе.

О "красном горохе":


7 горных премий высшей категории (Categorie H);
10 горных премий 1 категории;
6 горных премий 2 категории;
16 горных премий 3 категории;
22 горные премии 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

 

Условно Тур де Франс-2022 можно разделить на 2 части, с 1-го по 12-ый этап гонщикам предстоит покорить:

 

- 5 гор высшей категории:

11 этап - Коль дю Галибье - Col du Galibier и финиш на Коль-де-Гранон Серр-Шевалье - Col du Granon Serre Chevalier;

12 этап - Коль дю Галибье - Col du Galibier, Коль-де-ла-Круа-де-Фер - Col de la Croix de Fer и финиш на Альп-д'Юэз - Alpe d'Huez;

 

- 4 горы первой категории:

7 этап - финиш на Ла-сюпер-Планш-де-Бель-Фий - La super Planche des Belles Filles;

9 этап - Коль-де-ла-Круа - Col de la Croix), финиш после Па-де-Моржан - Pas de Morgins);

11 этап - Коль-дю-Телеграф - Col du Télégraphe;

 

- 3 горы второй категории:

10 этап - финиш после Монте-де-л'альтипор-де-Межев - Montée de l'altiport de Megève);
- 7 гор третьей категории:

8 этап - финиш на Кот-дю-Стад-олимпик - Côte du Stade olympique;

- 18 подъемов четвертой категории;

- финиш 6 этапа в некатегорийный подъем Кот-де-Релижьёс - Côte des Religieuses.

 

 

С 13-го и по 21-й этапы:

- 2 горы высшей категории:

18 этап - Обиск - Col d'Aubisque, финиш на Отакам - Hautacam;

 

- 6 гор первой категории:

16 этап - Пор де Лер - Port de Lers и Мюр де Пегер - Mur de Peguere;

17 этап - Коль д’Аспен - Col d'Aspin, Коль-де-Валь Лурон-Азе - Col de Val Louron-Azet и финиш на Пейрагюд - Peyragudes;

18 этап - Коль-де-Спандель - Col de Spandelles;

 

- 3 горы второй категории:

14 этап - финиш после Кот-де-ла-Круа-Нёв (Côte de la Croix Neuve);

- 9 гор третьей категории;

- 4 подъема четвертой категории.

 

Очки на Тур де Франс-2022 в зачет Мирового рейтинга

 

25 очков получает лидер Тур де Франс-2022 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5);

 

120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25);

 

1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175

11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50
21-25 место: по 40 очков

26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков

Этапы Тур де Франс-2022:

1.07 Пятница. Этап 1: Copenhague - Copenhague (ITT), 13.2 км
2.07 Суббота. Этап 2: Roskilde - Nyborg, 202.2 км
3.07 Воскресенье. Этап 3: Vejle - Sønderborg, 182 км
4.07 Понедельник. День отдыха.
5.07 Вторник. Этап 4: Dunkerque - Calais, 171.5 км
6.07 Среда. Этап 5: Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 153.7 км
7.07 Четверг. Этап 6: Binche - Longwy, 219.9 км
8.07 Пятница. Этап 7: Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176.3 км
9.07 Суббота. Этап 8: Dole - Lausanne, 186.3 км
10.07 Воскресенье. Этап 9: Aigle - Châtel Les Portes du Soleil, 192.9 км
11.07 Понедельник. День отдыха.
12.07 Вторник. Этап 10: Morzine Les Portes du Soleil - Megève, 148.1 км
13.07 Среда. Этап 11: Albertville - Col du Granon, 151.7 км
14.07 Четверг. Этап 12: Briançon - Alpe d'Huez, 165.1 км
15.07 Пятница. Этап 13: Bourg d'Oisans - Saint-Étienne, 192.6 км
16.07 Суббота. Этап 14: Saint-Étienne - Mende, 192.5 км
17.07 Воскресенье. Этап 15: Rodez - Carcassonne, 202.5 км
18.07 Понедельник. День отдыха.
19.07 Вторник. Этап 16: Carcassonne - Foix, 178.5 км
20.07 Среда. Этап 17: Saint-Gaudens - Peyragudes, 129.7 км
21.07 Четверг. Этап 18: Lourdes - Hautacam, 143.2 км
22.07 Пятница. Этап 19: Castelnau-Magnoac- Cahors, 188.3 км
23.07 Суббота. Этап 20: Lacapelle-Marival - Rocamadour (ITT), 40.7 км
24.07 Воскресенье. Этап 21: Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées, 115.6 км

 

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Теги к статье: Тур де Франс превью Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2022 маршрут Мировой Тур Франция Дания

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:46 | Регистрация: 4.07.2011

    Красивое начало с такой разделки, смотрю, на днях , Альберто свой новый аурум на галибье обкатывал.

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (4)
    velodoctor-Фото
    Скоро, такими темпами сшибать начнут генеральщиков- конкурентов)
  • motte
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (1)
    motte-Фото

    Красивое начало с такой разделки, смотрю, на днях , Альберто свой новый аурум на галибье обкатывал.

  • Earl57
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (4)
    Earl57-Фото
    Вряд ли Лефевр хотел чтобы его гонщики побеждали такими способами. И с таким уроном для репутации команды. Общественность бушует от негодования. И все отмечают с каким достоинством Велленс повел себя в этой непростой ситуации.
    Там была инициатива гонщиков и спортдиректора, который стал защищать Лампарта и утверждал, что Ив не сделал ничего плохого. Мол Велленс сам виноват, неправильно выбрал позицию, поехал не по той стороне...
  • Freejazz
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (4)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Earl57
    Лампарта дисквалифицировали, но добытая нечестным путем победа Шмидта осталась.diablo

    Да, там Квик-Степ мерзко сработал. Вероятно, Шмид был сильнее, но не доказал это честным путем (хотя он сам был только частью блокировки). Чувствуется. что недостаток побед начинает раздражать руководство и это передается гонщикам.

  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 4 (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    Я понимаю, но от этого не легче. И дело даже не в Рогличе или Погачаре, на их месте может быть кто угодно (вспомните Фрума и его главенствование на разных ТдФ, причём подряд)
    Когда на больших гонках (даже не беру этот Тур Словении - странно что Мохорич не поБоролся на нём за 3-е итоговое место) одна команда доминирует так, что к её капитану другие фавориты не могут приблизится вообще, то о какой борьбе, не говорю уже об интриге, может идти речь. Ты ждёшь этих решающих горных этапов или там ключевой разделки, но в душе понимаешь, что чуда не будет и результат (победителя) почти ясен.
    Приближается Тур де Франс...нужен форс-мажор))
  • Earl57
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (4)
    Earl57-Фото

    Лампарта дисквалифицировали, но добытая нечестным путем победа Шмидта осталась.diablo

  • BAXUTOB
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (3)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: marketbk
    Какая глупая ошибка, оказался переход Зейца. Потерял 2 года!!!
    Так он травму позвоночника получил плюс два сезона были в разгар короны. Будь он в Астане, также было бы. Он не из-за команды потерял эти сезоны
  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    velodoctor-Фото

    Кстати мужчины начиная с 60 места ( Фил Жила) проиграли победительнице в разделке среди женщин. От Ремко американка Фолклер отстала на 3:20 за 26 км. 

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    sixpack-Фото

    главная сенсация это Груздев нв 23м месте

    Хорошо проехал Игита, молодец. Мартинес показал ногу, так что у Инеоса есть еще ягоды в ягодицах, хотя ЖМ им не по зубам. Уж не знаю, как там отковидит Ейтс, штука труднопредсказуемая.

     

  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    Yuriy 17-Фото

    Кинтана всё же рассекретился (не рано ли - это может стоит ему победы на Тур де Франс) и гоняет сейчас на La Route d'Occitanie

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