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- Дата:
- Сегодня, 17:31
Тур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - Манд
Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Сент-Этьен (Saint-Etienne). Во времена революции Сент-Этьен был ненадолго переименован в Армвилль (Armeville), так как здесь производилось огромное количество оружия. Чуть позже в этом городе началась активная добыча угля, появилось множество шахт и школ горного мастерства. Закрытие шахт в конце прошлого века привело к полному преобразованию всего города. Сейчас это современный развивающийся город.
Туризм стал процветать в Сент-Этьене только в ХХ веке, после прекращения массовой добычи угля. Прежде всего Сент-Этьен будет интересен любителям культурного и познавательного туризма: здесь немало архитектурных достопримечательностей разных эпох и музеев с достойными коллекциями.
Знакомство с достопримечательностями города Сент-Этьен следует начать с поездки на местных трамваях. Дело в том, что трамвайные пути были заложены в этом городе ещё в 1881 году, задолго до того, как появились трамваи в других городах Франции. При этом трамвайные пути чудом не были разрушены во время наступления Германии в ходе Второй Мировой Войны.
Обязательно стоит побывать в Музее современного искусства (Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole), который обладает, пожалуй, самой огромной коллекцией экспонатов данного направления во всей Франции. Музей современного искусства обладает самым значимым во Франции собранием после Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou). Здесь можно посмотреть на работы Анри Матисса (Henri Matisse), Пабло Пикассо (Pablo Picasso), Энди Уорхолла (Andy Warhol), Клода Моне (Oscar-Claude Monet), Фернан Леже (Fernand Léger). Оригинальное здание музея построили в 1947 году по проекту знаменитого архитектора Жан-Мишель Вильмотта (Jean-Michel Wilmotte).
Путешественникам из других стран город Сент-Этьен известен благодаря одноименному футбольному клубу, не раз занимавшему первое место в национальных чемпионатах. Не следует проходить мимо Музея футбола, посвященного истории команды Сент-Этьена (спортивная арена «Жоффруа Гишар»).
Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2022
Сент-Этьен (Saint-Etienne, административный центр департамента Луара, регион Овернь - Рона - Альпы) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2019 году.
Среднегорный этап с набором высоты 3300 м и финишем после подъёма 2 категории. Этап подходит для отрыва. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Из Сент-Этьена пелотон направится на юго-запад через Массив Централь и по пути преодолеет 4 подъёма 3 категории:
подъём 3-й категории Кот-де-Сент-Жюст-Мальмон (Côte de Saint-Just-Malmont), протяжённость 7,7 км, 533-833 м, перепад высот 300 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%;
подъём 3-й категории Кот-де-Шатеньер (Côte de Châtaignier), протяжённость 2,6 км, 600-790 м, перепад высот 190 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 10%;
подъём 3-й категории Кот-де-Грандриё (Côte de Grandrieu), протяжённость 6,3 км, 873-1131 м, перепад высот 258 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%;
подъём 3-й категории Кот-де-ла-Фаж (Côte de la Fage), протяжённость 4,2 км, 1190-1442 м, перепад высот 252 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%. Достигнув наивысшей точки маршрута 14 этапа, велогонщики устремятся на спуск протяженностью 25 км.
После спуска начнётся заключительный подъём дня - подъём 2-й категории Кот-де-ла-Круа-Нёв (Côte de la Croix Neuve) протяжённостью 3 км, 752 - 1055 м, перепадом высот 303 м, средним градиентом 10,1%, максимальным градиентом 14%. Подъём Лорана Жалабера.
Вершина подъёма расположена за 1,5 км до финиша в городе Манд (Mende, административный центр департамента Лозер, регион Окситания). Нейтрализация на этапе не действует.
Финишный город Манд расположен в долине Ло региона Лангедок - Руссильон в Центральном Массиве Франции (Massif Central). С давних пор он является перекрёстком торговых путей из Лиона, Оверни и Лангедока. Первоначально названный Мимата (Mimata), вероятно, со ссылкой на горы, которые окружают его, Манд сохранил богатое наследие своей истории, в частности его готический собор Нотр-Дам-э-Сент-Приват (Notre-Dame-et-Saint-Privat) 14-го века, в окружении очаровательных средневековых узких улочек и моста Нотр-Дам 13-го века.
Действительно, наряду с 21 другими муниципалитетами Франции, формирование Манд было награждено званием «Земля искусства, истории и этикетки». Манд - смотрит в будущее, это динамичный город, в котором сейчас создаётся бизнес-парк для появления новых компаний. Дважды город был назван «самым спортивным городом во Франции». Манд может похвастаться 80-ю спортивными клубами, широким спектром предлагаемых услуг.
Город Манд в истории Тур де Франс
Город Манд — это прежде всего велоспорт, который полюбил окрестности городка Манд за присутствие очень интересного подъёма - Кот де ла Круа Нёв (Côte de la Croix Neuve). На этом подъёме финишировали многие велосипедные соревнования. Среди них и Гран-При Миди Либри (Grand Prix Midi Libre), велогонка проводилась на протяжении 55 лет с 1949 по 2003 годы. На этой французской велогонке победы одерживали такие велосипедисты как Лоран Дюфо (Laurent Dufaux), Кристоф Ринеро (Christophe Rinero), Виктор Хьюго Пенья (Víctor Hugo Peña). В 1999 казахстанский велосипедист Александр Винокуров (Alexander Vinokourov) выигрывал этап, а в 2001 году, другой казахстанский велосипедист, Андрей Кивилев (Andrei Kivilev) был вторым.
В велоспорте город Манд также знают и по названию подъёма, которое он получил в 2005 году - Подъём Лорана Жалабера (Montée Laurent Jalabert) - протяжённостью 3,1 км, средний градиент 10,1%, максимальный 12%; но история, связанная с этим подъёмом произошла в 1995 году. Этот подъём и есть подъём Кот де ла Круа Нёв.
На маршруте Большой Петли впервые город Манд появился в 1995 году, тогда здесь финишировал 12-й этап и стартовал 13-й Тур де Франс-1995.
12-й этап стартовал в Сант-Этьенне и финишировал в городе Манд. Этап не обещал быть особо зрелищным и интересным. Участникам Тур де Франс-1995 предстояло проехать 222,5 километра через Массив Централь на пути к Пиренеям. После того, как позади остались всего лишь 23 километра дистанции, Лоран Жалабер (Laurent Jalabert) и Дарио Боттаро (Dario Bottaro) уехали в отрыв. Позже к ним присоединились ещё два велогонщика команды ONCE, за которую выступал Жалабер. Беглецы сделали «просвет» в 10 минут и 40 секунд относительно основной группы. Это означало, что Жалабер может стать лидером генеральной классификации. Велокоманда Banesto, за которую выступал Мигель Индурайн (Miguel Indurain) и велокоманда Бьярне Рииса (Bjarne Riis) Gewiss начали совместную работу в пелотоне. Но, слишком поздно. К началу заключительного подъёма отрыв всё ещё имел солидное преимущество над основной группой - 7 минут. В результате Лорану Жалаберу удалось одержать победу, проехав в составе отрыва 198 километров.
С этого дня истинные почитатели Тур де Франс стали ассоциировать Манд с победой Лорана Жалабера в День взятия Бастилии 14 июля 1995 на 12-м этапе Тур де Франс-1995. Из всех его многочисленных побед - в том числе четыре этапа на Тур де Франс - эта, конечно, была самая яркая. Красиво финишировав в гору, он скинул с колеса легенду велоспорта Мигеля Индурайна.
На 13-м этапе Тур де Франс-1995 протяжённостью 245 км, участники велогонки стартовали в Манд и финишировали в городе Ревель (Revel). Победу на 13-м этапе Тур де Франс-1995 одержал украинский велогонщик команды Polti Сергей Ушаков (Serguei Outschakov).
Затем Большая Петля заглянула сюда спустя 10 лет - в 2005 с финишем на 18-м этапе Тур де Франс-2005. Участники велогонки стартовали в городе Альби (Albi), им предстоял этап протяжённостью 189 км.
18-й этап привёл Тур де Франс-2005 в Массив Централь. Как раз перед самым финишем этапа находился Подъём Лорана Жалабера с 10% градиентом. Победу одержал 32-летний испанец Маркос Серрано (Marcos Serrano), который дал повод для праздника своей велокоманде Liberty Seguros. Испанская велокоманда приехала на Тур де Франс-2005 с большими планами, надеясь, что Хосеба Белоки (Joseba Beloki) и Роберто Эрас (Roberto Heras) смогут занять в генеральной классификации высокие места, но эти надежды не оправдались. Победа на этапе была нужна как воздух. Атаковав на последнем подъёме Кот де ла Круа-Неве или Подъём Лорана Жалабера, из группы, где находилось 10 человек, Серрано ехал лишь с одной мыслью – первым пересечь финишную черту.
В это время в пелотоне шла своя борьба. Иван Бассо (Ivan Basso) атаковал на Кот де ла Круа-Неве, и в группе осталось всего четыре человека. За итальянским велогонщиком смогли удержаться лишь Кэдел Эванс, Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Лэнс Армстронг (Lance Armstrong). Александр Винокуров, Микаэль Расмуссен (Michael Rasmussen), Франсиско Мансебо (Francisco Mancebo) и Левай Лайфаймер (Levi Leipheimer) финишировали через 37 секунд после группы Армстронга. Больше всех проиграл Расмуссен, так как его третье место в общем зачёте теперь находилось под угрозой, его и Ульриха отделяло всего 2 минуты 12 секунд. Винокуров также проиграл одну позицию в генеральной классификации, уступив 7-е место Эвансу.
Понадобилось ещё 10 лет, чтобы Тур де Франс вновь посетил город Манд. 12-й этап Тур де Франс-2010, протяжённостью 210,5 км, финишировал в городе Манд. Этот этап в роудбуке был отмечен, как равнинный, однако совершенно не подходил для спринтеров - финишировать предстояло на Подъёме имени Лорана Жалабера.
Весь день пелотон держал уехавшую группу на коротком поводке, ещё бы, ведь в отрыв отобрались весьма серьёзные персонажи, шедшие не так далеко в генеральной классификации - Александр Винокуров, Андреас Клёден (Andréas Klöden) и Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal). Именно эта тройка, скооперировавшись с Василием Кириенко (Vasil Kiryienka), покинула основной отрыв незадолго до финиша, и подошла к подножью финальной горы впереди пелотона. Но увы, им не суждено было выиграть - специалисты по «стенкам» Хоаким Родригес (Joaquim Rodriguez) и Альберто Контадор заняли первые два места, а лучший из отрыва, Александр Винокуров, стал лишь третьим. Кроме того, Контадор вернул свой «должок» в 10 секунд Энди Шлеку.
Манд принимал финиш 14 этапа Тур де Франс-2015, тогда британский велогонщик Стив Каммингс (Stephen Cummings) атаковал из отрыва на заключительном подъёме этапа и за один километр до финиша добрал уехавших ранее из отрыва французских велогонщиков Тибо Пино (Thibaut Pinot) и Романа Барде (Romain Bardet). В отрыве дня велокоманда FDJ обладала численным преимуществом, товарищи по велокоманде вывезли Тибо Пино к финальному подъёму на выгодную позицию. За 1,8 км до финиша Пино добрал атаковавшего за 3,8 км Барде, а затем велогонщики начали дуэль. Французские велогонщики слишком погрузились в борьбу друг с другом и не смогли оказать сопротивление Каммингсу, который догнал их уже после прохождения вершины подъёма, а на последнем повороте обошёл, и первым пересёк финишную черту первым, взяв первую победу в карьере на этапе Тур де Франс.
Велогонщик казахстанской команды Astana Pro Team Омар Фраиле (Omar Fraile) предпринял мощную атаку у подножия трехкилометрового подъёма Кот-де-ла-Круа-Нёв, сначала догнав лидировавших впереди бельгийца Яспера Стейвена (Jasper Stuyven) из велокоманды Trek-Segafredo и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors), а затем первым пересёк линию финиша.
Photo credit: ©Bettiniphoto
Для Омара Фраиле победа на 14-м этапе Тур де Франс стала дебютной на этапах Большой Петли.
Атака Приможа Роглича (Primoz Roglic) за 3 км до финиша разорвала группу генеральщиков, но в итоге словенский велогонщик из велокоманды LottoNL-Jumbo выиграл у тройки лидеров генеральной классификации Геранта Томаса, Криса Фрума (Sky) и Тома Дюмулина (Suwneb) 8 секунд и остался на 4-й позиции в генеральной классификации.
Photo © CORVOS/Team Sunweb
Том Дюмулин (Sunweb), выпавший после атаки Роглича, добрал основных соперников и дважды атаковал, но ему не удалось уехать от лидеров велокоманды Sky Криса Фрума и Геранта Томаса. Затем Дюмулина атаковали уже лидеры Sky, но нидерландский велогонщик добрал их на вершине подъёма Кот-де-ла-Круа-Нёв.
На Подъёме имени Лорана Жалабера также финишируют участники таких велогонок как Тур дю Лангедок-Руссильон (Tour du Languedoc-Roussillon), Тур дю Жэводан (Tour du Gévaudan), Тур де л'Авенир (Tour de l'Avenir).
На многодневной велогонке Париж-Ницца испанский велогонщик Альберто Контадор дважды выигрывал этапы с финишем на Подъёме Жалабера - в 2007 и 2010 годах.
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