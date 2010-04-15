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Тур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - Манд

Тур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - Манд


   Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Сент-Этьен (Saint-Etienne). Во времена революции Сент-Этьен был ненадолго переименован в Армвилль (Armeville), так как здесь производилось огромное количество оружия. Чуть позже в этом городе началась активная добыча угля, появилось множество шахт и школ горного мастерства. Закрытие шахт в конце прошлого века привело к полному преобразованию всего города. Сейчас это современный развивающийся город.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - Манд


   Туризм стал процветать в Сент-Этьене только в ХХ веке, после прекращения массовой добычи угля. Прежде всего Сент-Этьен будет интересен любителям культурного и познавательного туризма: здесь немало архитектурных достопримечательностей разных эпох и музеев с достойными коллекциями.


   Знакомство с достопримечательностями города Сент-Этьен следует начать с поездки на местных трамваях. Дело в том, что трамвайные пути были заложены в этом городе ещё в 1881 году, задолго до того, как появились трамваи в других городах Франции. При этом трамвайные пути чудом не были разрушены во время наступления Германии в ходе Второй Мировой Войны.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - МандТур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - Манд


   Обязательно стоит побывать в Музее современного искусства (Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole), который обладает, пожалуй, самой огромной коллекцией экспонатов данного направления во всей Франции. Музей современного искусства обладает самым значимым во Франции собранием после Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou). Здесь можно посмотреть на работы Анри Матисса (Henri Matisse), Пабло Пикассо (Pablo Picasso), Энди Уорхолла (Andy Warhol), Клода Моне (Oscar-Claude Monet), Фернан Леже (Fernand Léger). Оригинальное здание музея построили в 1947 году по проекту знаменитого архитектора Жан-Мишель Вильмотта (Jean-Michel Wilmotte).


   Путешественникам из других стран город Сент-Этьен известен благодаря одноименному футбольному клубу, не раз занимавшему первое место в национальных чемпионатах. Не следует проходить мимо Музея футбола, посвященного истории команды Сент-Этьена (спортивная арена «Жоффруа Гишар»).

 

Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2022

 

  

 

 

   Сент-Этьен (Saint-Etienne, административный центр департамента Луара, регион Овернь - Рона - Альпы) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2019 году.

 

  Среднегорный этап с набором высоты 3300 м и финишем после подъёма 2 категории. Этап подходит для отрыва. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Из Сент-Этьена пелотон направится на юго-запад через Массив Централь и по пути преодолеет 4 подъёма 3 категории:

 

подъём 3-й категории Кот-де-Сент-Жюст-Мальмон (Côte de Saint-Just-Malmont), протяжённость 7,7 км, 533-833 м, перепад высот 300 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%;

подъём 3-й категории Кот-де-Шатеньер (Côte de Châtaignier), протяжённость 2,6 км, 600-790 м, перепад высот 190 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 10%;

подъём 3-й категории Кот-де-Грандриё (Côte de Grandrieu), протяжённость 6,3 км, 873-1131 м, перепад высот 258 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%;

подъём 3-й категории Кот-де-ла-Фаж (Côte de la Fage), протяжённость 4,2 км, 1190-1442 м, перепад высот 252 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%. Достигнув наивысшей точки маршрута 14 этапа, велогонщики устремятся на спуск протяженностью 25 км.

 

 

  После спуска начнётся заключительный подъём дня - подъём 2-й категории Кот-де-ла-Круа-Нёв (Côte de la Croix Neuveпротяжённостью 3 км, 752 - 1055 м, перепадом высот 303 м, средним градиентом 10,1%, максимальным градиентом 14%. Подъём Лорана Жалабера.

 

   Вершина подъёма расположена за 1,5 км до финиша в городе Манд (Mende, административный центр департамента Лозер, регион Окситания). Нейтрализация на этапе не действует.

 

   Финишный город Манд расположен в долине Ло региона Лангедок - Руссильон в Центральном Массиве Франции (Massif Central). С давних пор он является перекрёстком торговых путей из Лиона, Оверни и Лангедока. Первоначально названный Мимата (Mimata), вероятно, со ссылкой на горы, которые окружают его, Манд сохранил богатое наследие своей истории, в частности его готический собор Нотр-Дам-э-Сент-Приват (Notre-Dame-et-Saint-Privat) 14-го века, в окружении очаровательных средневековых узких улочек и моста Нотр-Дам 13-го века.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - МандТур де Франс-2022, превью этапов: 14 этап, Сент-Этьен - Манд

 

    Действительно, наряду с 21 другими муниципалитетами Франции, формирование Манд было награждено званием «Земля искусства, истории и этикетки». Манд - смотрит в будущее, это динамичный город, в котором сейчас создаётся бизнес-парк для появления новых компаний. Дважды город был назван «самым спортивным городом во Франции». Манд может похвастаться 80-ю спортивными клубами, широким спектром предлагаемых услуг.

 

Город Манд в истории Тур де Франс

   Город Манд — это прежде всего велоспорт, который полюбил окрестности городка Манд за присутствие очень интересного подъёма - Кот де ла Круа Нёв (Côte de la Croix Neuve). На этом подъёме финишировали многие велосипедные соревнования. Среди них и Гран-При Миди Либри (Grand Prix Midi Libre), велогонка проводилась на протяжении 55 лет с 1949 по 2003 годы. На этой французской велогонке победы одерживали такие велосипедисты как Лоран Дюфо (Laurent Dufaux), Кристоф Ринеро (Christophe Rinero), Виктор Хьюго Пенья (Víctor Hugo Peña). В 1999 казахстанский велосипедист Александр Винокуров (Alexander Vinokourov) выигрывал этап, а в 2001 году, другой казахстанский велосипедист, Андрей Кивилев (Andrei Kivilev) был вторым.

 

   В велоспорте город Манд также знают и по названию подъёма, которое он получил в 2005 году - Подъём Лорана Жалабера (Montée Laurent Jalabert) - протяжённостью 3,1 км, средний градиент 10,1%, максимальный 12%; но история, связанная с этим подъёмом произошла в 1995 году. Этот подъём и есть подъём Кот де ла Круа Нёв.

 

    На маршруте Большой Петли впервые город Манд появился в 1995 году, тогда здесь финишировал 12-й этап и стартовал 13-й Тур де Франс-1995.

 

   12-й этап стартовал в Сант-Этьенне и финишировал в городе Манд. Этап не обещал быть особо зрелищным и интересным. Участникам Тур де Франс-1995 предстояло проехать 222,5 километра через Массив Централь на пути к Пиренеям. После того, как позади остались всего лишь 23 километра дистанции, Лоран Жалабер (Laurent Jalabert) и Дарио Боттаро (Dario Bottaro) уехали в отрыв. Позже к ним присоединились ещё два велогонщика команды ONCE, за которую выступал Жалабер. Беглецы сделали «просвет» в 10 минут и 40 секунд относительно основной группы. Это означало, что Жалабер может стать лидером генеральной классификации. Велокоманда Banesto, за которую выступал Мигель Индурайн (Miguel Indurain) и велокоманда Бьярне Рииса (Bjarne Riis) Gewiss начали совместную работу в пелотоне. Но, слишком поздно. К началу заключительного подъёма отрыв всё ещё имел солидное преимущество над основной группой - 7 минут. В результате Лорану Жалаберу удалось одержать победу, проехав в составе отрыва 198 километров.

 

   С этого дня истинные почитатели Тур де Франс стали ассоциировать Манд с победой Лорана Жалабера в День взятия Бастилии 14 июля 1995 на 12-м этапе Тур де Франс-1995. Из всех его многочисленных побед - в том числе четыре этапа на Тур де Франс - эта, конечно, была самая яркая. Красиво финишировав в гору, он скинул с колеса легенду велоспорта Мигеля Индурайна.

 

  На 13-м этапе Тур де Франс-1995 протяжённостью 245 км, участники велогонки стартовали в Манд и финишировали в городе Ревель (Revel). Победу на 13-м этапе Тур де Франс-1995 одержал украинский велогонщик команды Polti Сергей Ушаков (Serguei Outschakov).

 

   Затем Большая Петля заглянула сюда спустя 10 лет - в 2005 с финишем на 18-м этапе Тур де Франс-2005. Участники велогонки стартовали в городе Альби (Albi), им предстоял этап протяжённостью 189 км.

 

    18-й этап привёл Тур де Франс-2005 в Массив Централь. Как раз перед самым финишем этапа находился Подъём Лорана Жалабера с 10% градиентом. Победу одержал 32-летний испанец Маркос Серрано (Marcos Serrano), который дал повод для праздника своей велокоманде Liberty Seguros. Испанская велокоманда приехала на Тур де Франс-2005 с большими планами, надеясь, что Хосеба Белоки (Joseba Beloki) и Роберто Эрас (Roberto Heras) смогут занять в генеральной классификации высокие места, но эти надежды не оправдались. Победа на этапе была нужна как воздух. Атаковав на последнем подъёме Кот де ла Круа-Неве или Подъём Лорана Жалабера, из группы, где находилось 10 человек, Серрано ехал лишь с одной мыслью – первым пересечь финишную черту.

 

   В это время в пелотоне шла своя борьба. Иван Бассо (Ivan Basso) атаковал на Кот де ла Круа-Неве, и в группе осталось всего четыре человека. За итальянским велогонщиком смогли удержаться лишь Кэдел Эванс, Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Лэнс Армстронг (Lance Armstrong). Александр Винокуров, Микаэль Расмуссен (Michael Rasmussen), Франсиско Мансебо (Francisco Mancebo) и Левай Лайфаймер (Levi Leipheimer) финишировали через 37 секунд после группы Армстронга. Больше всех проиграл Расмуссен, так как его третье место в общем зачёте теперь находилось под угрозой, его и Ульриха отделяло всего 2 минуты 12 секунд. Винокуров также проиграл одну позицию в генеральной классификации, уступив 7-е место Эвансу.

 

  Понадобилось ещё 10 лет, чтобы Тур де Франс вновь посетил город Манд. 12-й этап Тур де Франс-2010, протяжённостью 210,5 км, финишировал в городе Манд. Этот этап в роудбуке был отмечен, как равнинный, однако совершенно не подходил для спринтеров - финишировать предстояло на Подъёме имени Лорана Жалабера.

 

   Весь день пелотон держал уехавшую группу на коротком поводке, ещё бы, ведь в отрыв отобрались весьма серьёзные персонажи, шедшие не так далеко в генеральной классификации - Александр Винокуров, Андреас Клёден (Andréas Klöden) и Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal). Именно эта тройка, скооперировавшись с Василием Кириенко (Vasil Kiryienka), покинула основной отрыв незадолго до финиша, и подошла к подножью финальной горы впереди пелотона. Но увы, им не суждено было выиграть - специалисты по «стенкам» Хоаким Родригес (Joaquim Rodriguez) и Альберто Контадор заняли первые два места, а лучший из отрыва, Александр Винокуров, стал лишь третьим. Кроме того, Контадор вернул свой «должок» в 10 секунд Энди Шлеку.

 

  Манд принимал финиш 14 этапа Тур де Франс-2015, тогда британский велогонщик Стив Каммингс (Stephen Cummings) атаковал из отрыва на заключительном подъёме этапа и за один километр до финиша добрал уехавших ранее из отрыва французских велогонщиков Тибо Пино (Thibaut Pinot) и Романа Барде (Romain Bardet). В отрыве дня велокоманда FDJ обладала численным преимуществом, товарищи по велокоманде вывезли Тибо Пино к финальному подъёму на выгодную позицию. За 1,8 км до финиша Пино добрал атаковавшего за 3,8 км Барде, а затем велогонщики начали дуэль. Французские велогонщики слишком погрузились в борьбу друг с другом и не смогли оказать сопротивление Каммингсу, который догнал их уже после прохождения вершины подъёма, а на последнем повороте обошёл, и первым пересёк финишную черту первым, взяв первую победу в карьере на этапе Тур де Франс.

 

    Позади отрыва шла борьба гонщиков генеральной классификации. Атака Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) на последних километрах гонки не позволила ему оторваться от лидера генеральной классификации Криса Фрума (Christopher Froome), но помогла удалиться от другого соперника, Тиджея Ван Гардерена (Tejay van Garderen). В итоге колумбийский велогонщик поднялся на 2-ю позицию генеральной классификации, а Ван Гардерен спустился на 3-ю. 
  В последний раз на Тур де Франс здесь финишировали в 2018. На 14-м этапе Тур де Франс-2018 пелотон отпустил многочисленный отрыв, который разыграл победу на этапе. А для генеральщиков главным был финальный подъём 2-й категории Кот-де-ла-Круа-Нёв.


    Велогонщик казахстанской команды Astana Pro Team Омар Фраиле (Omar Fraile) предпринял мощную атаку у подножия трехкилометрового подъёма Кот-де-ла-Круа-Нёв, сначала догнав лидировавших впереди бельгийца Яспера Стейвена (Jasper Stuyven) из велокоманды Trek-Segafredo и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors), а затем первым пересёк линию финиша.

 

Омар Фраиле – триумфатор 14-го этапа Тур де Франс-2018

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

    Для Омара Фраиле победа на 14-м этапе Тур де Франс стала дебютной на этапах Большой Петли.


   Атака Приможа Роглича (Primoz Roglic) за 3 км до финиша разорвала группу генеральщиков, но в итоге словенский велогонщик из велокоманды LottoNL-Jumbo выиграл у тройки лидеров генеральной классификации Геранта Томаса, Криса Фрума (Sky) и Тома Дюмулина (Suwneb) 8 секунд и остался на 4-й позиции в генеральной классификации.

 

Примож Роглич, Герант Томас, Крис Фрум, Том Дюмулин, Дэн Мартин о 14-м этапе Тур де Франс-2018

Photo © CORVOS/Team Sunweb


   Том Дюмулин (Sunweb), выпавший после атаки Роглича, добрал основных соперников и дважды атаковал, но ему не удалось уехать от лидеров велокоманды Sky Криса Фрума и Геранта Томаса. Затем Дюмулина атаковали уже лидеры Sky, но нидерландский велогонщик добрал их на вершине подъёма Кот-де-ла-Круа-Нёв.

 

   На Подъёме имени Лорана Жалабера также финишируют участники таких велогонок как Тур дю Лангедок-Руссильон (Tour du Languedoc-Roussillon), Тур дю Жэводан (Tour du Gévaudan), Тур де л'Авенир (Tour de l'Avenir).

 

   На многодневной велогонке Париж-Ницца испанский велогонщик Альберто Контадор дважды выигрывал этапы с финишем на Подъёме Жалабера - в 2007 и 2010 годах.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 11.05.2017

    Хорошая стенка на финише. Погачар конечно попробует

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 15.04.2010

    Я тоже так думаю, что Погачар может взять финиш, если не отпустят отрыв, который и разыграет финиш.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 19:38 | Регистрация: 5.09.2020

      Финиш он скорее всего возьмёт, только из группы, и без особых приобретений в ГК. А победит отрыв.

  3. Гонщик

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: shekn
    Хорошая стенка на финише. Погачар конечно попробует
    Много кто попробует, включая отрыв, а Поги морально уничтожен и фактически упустил победу, эти жалкие потуги с переглядками на АльпД ,говорят о многом . 

  4. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 19:46 | Регистрация: 20.11.2012

    отрыв должен доехать. Вряд ли ОАЭ будет гнать весь этап, выматывая Джамбу и Инеос, ибо на такой стенке много не сделаешь. Ей генералы и ограничатся. Секунд 10 Погачар может отгрызть у кого-то из соперников, вряд ли больше.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (9)
    BlAr-Фото
    А я жалел, что не английский комментарий...
    На смартфоне не до жиру, приходится смотреть исходя из расхода трафика.
  • Альоша Шац
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (9)
    Альоша Шац-Фото
    Власов красавчик! В пелотоне заехал.
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (9)
    Адриен-Фото
    Да во время показа ВИДЕОКАРТИНКИ ненужен никакой комментарий ! Разве только для тех, у кого проблемы со зрением . Зачем, к чему "вести гонку"? Бремя нынешних телекомментаторов - ЗАПОЛНИТЬ время от начала и до конца трансляции анализом, новостями, слухами, экскурсами в историю, какими-то техническими моментами... Чтобы вам, нам, мне было нескучно наблюдать процентов 80-90 велосипедно-шоссейного действа. А для оставшихся 10-20 %% вообще никакой комментарий не нужен, там борьба, страсти, накал, и любой комментатор - Мамучашвили, Курдюков, Кондрашов - иногда просто раздражает , мешает восприятию... Кстати , этап то по профилю и очередности скучноватый, не чета прошлому и тем более позапрошлому. Но именно его поручили Кондрашову. Может быть поэтому комментарий кажется скучным, потому как и действо не очень ? А решающие "приватизировал" Курдюков. Но по любому, к чужому ЧЕСТНОМУ труду следует относится с уважением. Кондрашов , как тот пресловутый пианист, всё же несколько часов старался для нас. К чему "расстреливать"?
  • sixpack
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    sixpack-Фото

    отрыв должен доехать. Вряд ли ОАЭ будет гнать весь этап, выматывая Джамбу и Инеос, ибо на такой стенке много не сделаешь. Ей генералы и ограничатся. Секунд 10 Погачар может отгрызть у кого-то из соперников, вряд ли больше.

  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (9)
    Earl57-Фото
    Интересно было послушать про спортивного директора Юмбы, который работал всегда работал в голландских командах - Рабобанк, Белкин...
  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    BlAr-Фото

    Финиш он скорее всего возьмёт, только из группы, и без особых приобретений в ГК. А победит отрыв.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Гонщик-Фото

    Цитата: shekn
    Хорошая стенка на финише. Погачар конечно попробует
    Много кто попробует, включая отрыв, а Поги морально уничтожен и фактически упустил победу, эти жалкие потуги с переглядками на АльпД ,говорят о многом . 

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Я тоже так думаю, что Погачар может взять финиш, если не отпустят отрыв, который и разыграет финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился скучноват. Как будто порвали группу и эшелоны образовались, а потом все покатились в своих группах. Вот только финиш был интересным.

  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    shekn-Фото
    Хорошая стенка на финише. Погачар конечно попробует

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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