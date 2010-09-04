Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

Первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 пройдет по улицам Копенгагена (Copenhague), столицы Дании и её крупнейшего города. Копенгаген расположен на берегу пролива Эресунн, разделяющего Данию и Швецию и соединяющего Балтийское и Северное моря.

Он стоит на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер, пронизанных многочисленными каналами в восточной части страны. Копенгаген — один из красивейших европейских городов. Он географически и культурно связывает Скандинавию и Европу, а также является самым густонаселенным городом Дании и одним из крупнейших в Скандинавии и Северной Европе.

Исторический центр Копенгагена - остров Слотсхольмен, где находилось первое поселение. В переводе с древнедатского языка слово Копенгаген (Køpmannæhafn) означает «гавань для торговцев».

Официальной датой основания Копенгагена является 1167 год., а его основателем считается Абсалон, епископ древней столицы Дании Роскилле, который будучи советником датского короля Вальдемара I Великого получил от монарха распоряжение построить и укрепить город на острове Зеландия, чтобы обеспечить контроль и защиту пролива Эресунн. Так, под руководством Абсалона в 1167 году на ставшем форпостом нового города островке Слотсхольмен выстроили крепость Кастеллет. В 1254 году Копенгаген получил статус торгового города и ряд соответствующих привилегий.

В 1397 году в противовес Ганзейскому союзу Дания, Швеция и Норвегия объединились под властью единой короны, заключив Кальмарскую унию. В 1410 году в Копенгагене на месте развалин старой крепости началось строительство замка, в котором через 6 лет разместилась королевская резиденция Эрика Померанкского. В 1433 году за Копенгагеном официально закреплен статус столицы объединенного Скадинавского государства Дании, Швеции и Норвегии. В 1479 году основан Копенгагенский университет – первый университет Дании и один из старейших в Европе.

Недовольство Швеции господством Дании привело к распаду Кальмарской унии в 1523 году. Столица Дании несколько столетий несла убытки из бесконечных и неудачных столкновений со шведами, начало XVIII века принесло чуму и сильные пожары, а наполеоновские войны – бомбардировку города со стороны англичан. В результате всех этих бедствий средневековый Копенгаген практически полностью утерян.

Во второй половине XIX века Копенгаген существенно расширил свои границы, пережил мощную волну индустриализации и период интенсивного культурного творчества, известного как «Золотой век Дании». В первой мировой войне Дания соблюдала нейтралитет. Благодаря торговле и с Великобританией, и с Германией Копенгаген процветал и бурно развивался.

9 апреля 1940 года Дания была оккупирована немецкими войсками и освобождена только 5 мая 1945 года. Оккупация нанесла огромный ущерб Копенгагену: город претерпел существенные разрушения. После окончания войны был разработан проект развития и восстановления Копенгагена, известный как план «Фингер», реализация которого началась в 1947 году. Копенгаген достаточно быстро восстановили, и со временем он вернул себе статус одного из главных финансовых центров Северной Европы.

В 2000 году через пролив Эресунн был построен мост, который соединил столицу Дании со шведским городом Мальмё.

Сегодня Копенгаген – это культурный, экономический и политический центр Дании, а также один из самых богатых и дорогих городов мира. Копенгаген — это место, где старые сказки соседствуют с современностью, а тёплый джаз смешивается с холодной электроникой. Город очень удобный для прогулок, он довольно компактный, каждый район отличается аутентичностью, интересной архитектурой, приятными мелочами. В Дании очень любят давать растениям — плющу, винограду — расти по стенам. Пожалуй, это часть знаменитого датского хюгге — счастья в мелочах.

Копенгаген разделён на 8 частей: Внутренний город (Indre By) - средневековый центр и историческое сердце Копенгагена с узкими улочками, красивыми историческими зданиями и достопримечательностями, церковными шпилями и памятниками истории и культуры; Кристиансхавн (Christianshavn) - изначально рабочий район с многочисленными каналами, построенный триста лет назад. Сегодня является модным местом с яркой ночной жизнью. Славится своими каналами и Христианией — Свободным городом, расположенным в восточной его части, рядом с модным Хольменом. Вестербро (Vesterbro) - одно из хипповых мест с обилием кафе и баров, разбросанных по его главной артерии — Истедгаде.

Фридериксберг (Frederiksberg) - небольшой город, который вырос вокруг одноимённого замка. Сейчас он практически окружён Копенгагеном, но до сих пор является отдельным муниципалитетом. Нёрребро (Nørrebro) - одна из самых оживленных частей Копенгагена с большим количеством иммигрантов, рабочего класса и студентов.

Ёстербро (Østerbro) - уютный район к северу от центра, примечателен «домом» знаменитой Русалочки, цитаделью Кастеллет и многочисленными пирсами для круизных лайнеров и яхт. Амагер (Amager) - остров со своей особой атмосферой и международным аэропортом. Вестегнен (Vestegnen) - юго-западные пригороды с пляжами и кемпингами.

Одной из главных достопримечательностей и одним из символов Копенгагена является статуя Русалочка. Эта бронзовая статуя расположена на пристани Лангелиние и посвящена героине известной всем сказки Ханса Кристиана Андерсена. Скульптура, созданная датским скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта 23 августа 1913 года и стала подарком датского пивовара Карла Якобсена городу Копенгагену.

Скульптура выполнена из бронзы и гранита и вдохновлена сказкой Андерсена о русалке, которая бросает все ради любви к молодому принцу. Каждое утро и вечер она выходит на поверхность из морской пучины и, сидя на скале, с тоской смотрит на берег в надежде увидеть своего любимого.

Недалеко от пристани Лангелиние расположена Кастеллет (Kastellet) - бывшая цитадель Фредериксхавна, самые старые части которой датируются 1625 годом.

Новая гавань (Nyhavn) - самое очаровательное место Копенгагена с красивыми яркими старинными домами, отличными ресторанами, непринуждённой атмосферой и лодками, пришвартованными вдоль канала. Первоначально (в XVII веке) Нюхавн был оживлённым торговым портом, в который могли заходить корабли со всего мира. Пристань была заполнена моряками, пабами и пивными.

Главная Ратуша Копенгагена расположена на оживлённой площади и была построена между 1892 и 1905 годами. Здание представляет собой сочетание итальянского ренессанса и средневековой датской архитектуры. Башня высотой 106 метров является самой высокой в городе. На вершине башни со шпилем расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город. Часы на башне показывают не только время, но и текущую дату, фазы Луны и даты основных христианских праздников. Над главным входом можно заметить фигуру епископа Абсалона, который фактически основал Копенгаген. Ратуша богато украшена скульптурами и картинами.

Круглая башня (Rundetårn) - одно из самых известных сооружений Копенгагена. Здание было построено в XVII веке как обсерватория. Башня высотой 36 метров до сих пор используется астрономами-любителями.

Стрёгет (Strøget) - крупнейший торговый район Копенгагена, который сосредоточен вокруг одноимённой улицы. Центральная улица с вереницей магазинов, баров, сувенирных лавок. Она стартует от Ратушной площади, где часто проходят выставки, фестивали и народные гуляния, и заканчивается впечатляющей масштабами, самой большой в городе Королевской площадью. Стрёгет - одна из самых длинных пешеходных улиц Европы с множеством магазинов - от недорогих сетей до самых модных брендов.

Славится столица Дании и своими старинными замками и дворцами. Средин них замок Кронборг (Kronborg), вероятно, самый известный датский замок благодаря «Гамлету» Уильма Шекспира. Он включён в список ЮНЕСКО и расположен на мысе в Северной Зеландии между Эльсинором и шведским Хельсингборгом. Грандиозные укрепления с бастионами и казематами использовались для защиты датской земли от врагов и были резиденцией королевской семьи до конца XVII века. Кронборг имеет красиво оформленные залы с интерьерами в стиле ренессанс и барокко.

Кристиансборг - дворец с восьмивековой историей, расположенный на крошечном острове Слотсхольмен. Именно на этом месте архиепископ Абсалон построил свой замок, вокруг которого вырос будущий Копенгаген. Руины древнего замка и крепости были обнаружены во время строительства дворца. Кристиансборг был построен в 1760 году в стиле барокко. Сейчас здесь располагается датский парламент и верховный суд.

Амалиенборг - внушительный дворцовый комплекс в стиле рококо, построенный между 1746 и 1766 годами в период правления Фредерика V. Дворец является официальной резиденцией датской королевской семьи и состоит из четырёх зданий, выходящих фасадами на большую площадь. Одним из главных символов Амалиенборга является королевская гвардия.

Дворец Розенборг был построен одним из самых знаменитых скандинавских королей Кристианом IV в начале XVII века и некоторое время был резиденцией королевской семьи. Среди его главных достопримечательностей: рыцарский зал с королевскими тронами и тремя серебряными львами в натуральную величину, стоящими на страже, гобелены на стенах и хорошо сохранившиеся интерьеры. Сейчас здесь находится королевский эрмитаж, в котором хранятся драгоценные предметы искусства и королевские регалии.

Фредериксборг - впечатляющий ренессансный замок XVII века, построенный Кристианом IV и расположенный в Хиллероде к северу от Копенгагена. Сейчас в его стенах располагается музей национальной истории, в котором красиво оформленные залы с портретами, историческими картинами, мебелью и декоративным искусством проведут посетителей в путешествие по датской истории и культуре от позднего средневековья до наших дней. Исторические интерьеры и роскошные комнаты создают ощущение смены стилей и эпох, а коллекция портретов является самой большой и значимой в Дании.

В Копенгагене расположено несколько знаменитых музеев. Национальный музей расположен в бывшем королевском дворце XVIII века. Здесь представлены выставки каменного века, эпохи викингов, Средневековья, эпохи Возрождения и современной датской истории. Национальная галерея (SMK) - крупнейший в Дании художественный музей, в котором представлены выдающиеся коллекции датского и международного искусства за последние семь веков. Глиптотека - художественный музей, основанный в 1888 году пивоваром Карлом Якобсеном. В отделе древностей хранятся прекрасные коллекции египетского, греческого, этрусского и римского искусства. Современный отдел представляет датскую живопись и скульптуры XIX и XX веков, а также французское искусство того же периода.

Музей под открытым небом (Frilandsmuseet) является одним из старейших и крупнейших музеев такого рода в мире. Насчитывает более 50 ферм, мельниц и домов периода 1650-1940 годов. Музей современного искусства (Arken) - одна из лучших в Скандинавии коллекций современного искусства от величайших художников-модернистов до молодых талантов.

Славится Копенгаген и одним из самых известных парков развлечений в Европе, включающий более 20 аттракционов: американские горки, карусели, зеркальные залы, театры и многое другое. Парк Тиволи был основан в 1843 году и стал настоящим национальным достоянием. Его несколько раз посещал сказочник Андерсен, а сам Уолт Дисней нашёл здесь вдохновение для своего собственного мира. Тиволи — это красивый пейзаж с экзотической архитектурой, историческими зданиями и пышными садами. Ночью тысячи разноцветных огней создают здесь совершенно уникальную сказочную атмосферу.

Летом в Копенгагене открыты несколько бесплатных зон для купания. Главный и самый популярный пляж города — «Амагер» — находится всего 10 минутах езды от центра. Он расположен на одном естественном и нескольких искусственных островах. Северная часть — 4 км белоснежного песка — предназначена для купания, а южная — для пикников и игр. Есть раздельные зоны для детей и взрослых. Этот пляж регулярно получает награду ЮНЕСКО Голубой флаг.

Альтиметрия 1-го этапа Тур де Франс-2022

Копенгаген (дат. København, фр. Copenhague, административный регион Ховедстаден, столица Дании) впервые принимает старт этапа и Гранд-депар всего Тур де Франс. Французский Гран-тур 2022 года стартует в столице Дании с индивидуальной гонки с раздельным стартом, в последний раз Тур де Франс стартовал с индивидуальной разделки в 2017 году, победителем тогда стал Герант Томас. Копенгаген также впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.



Равнинная разделка протяжённостью 13,2 км с преодолением 23 опасных поворотов проложена по Копенгагену. Линия старта и линия финиша расположены на бульваре имени Ганса Христиана Андерсена - по прямой между ними 500 м.





Со старта участники отправятся на север до станции копенгагенского метро имени Пауля Хенингсена (Poul Henningsens Plads Station), где, пройдя 9-й поворот на маршруте, развернутся на юг и поедут до промежуточной отсечки времени, расположенной на отм. 6,6 км. Это ровно середина дистанции.

Далее движение на юг продолжится и на завершающих 5-ти километрах первого этапа будут преодолеваться оставшиеся повороты. После трёх 90-градусных поворота на финальном километре велогонщики вернутся на бульвар Ганса Христиана Андерсена.

Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 13,2 км, проложенную по ходу часовой стрелки, равнинную с многочисленными поворотами по старинным улицам трех районов Копенгагена - Нёрребро, Индре Бю, Эстербро.

Повлияют на выступление погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени, например, ветер может как помогать гонщикам, так и мешать.

Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 15 минут до 17 минут. Первый велогонщик стартует в 16:00 CET, последний в 18:55 CET. Лимит времени 25%. Победитель этапа получает первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2022, а также зелёную майку лидера в классификации по очкам.



Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в разделке итальянца Филиппо Ганну, олимпийского чемпиона словенца Приможа Роглича, бельгийца Ваута ван Арта, нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула, швейцарцев Штефана Кюнга и Штефана Биссегера, британца Геранта Томаса, словенца Тадея Погачара, датчан Каспера Асгрена и Миккеля Бьерга, и других.

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