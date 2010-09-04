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Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

 

  Первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 пройдет по улицам Копенгагена (Copenhague), столицы Дании и её крупнейшего города. Копенгаген расположен на берегу пролива Эресунн, разделяющего Данию и Швецию и соединяющего Балтийское и Северное моря.

 

  Он стоит на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер, пронизанных многочисленными каналами в восточной части страны. Копенгаген — один из красивейших европейских городов. Он географически и культурно связывает Скандинавию и Европу,  а также является самым густонаселенным городом Дании и одним из крупнейших в Скандинавии и Северной Европе.

 

  Исторический центр Копенгагена - остров Слотсхольмен, где находилось первое поселение. В переводе с древнедатского языка слово Копенгаген (Køpmannæhafn) означает «гавань для торговцев».

 

 Официальной датой основания Копенгагена является 1167 год., а его основателем считается Абсалон, епископ древней столицы Дании Роскилле, который будучи советником датского короля Вальдемара I Великого получил от монарха распоряжение построить и укрепить город на острове Зеландия, чтобы обеспечить контроль и защиту пролива Эресунн. Так, под руководством Абсалона в 1167 году на ставшем форпостом нового города островке Слотсхольмен выстроили крепость Кастеллет. В 1254 году Копенгаген получил статус торгового города и ряд соответствующих привилегий.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

 

    В 1397 году в противовес Ганзейскому союзу Дания, Швеция и Норвегия объединились под властью единой короны, заключив Кальмарскую унию. В 1410 году в Копенгагене на месте развалин старой крепости началось строительство замка, в котором через 6 лет разместилась королевская резиденция Эрика Померанкского. В 1433 году за Копенгагеном официально закреплен статус столицы объединенного Скадинавского государства Дании, Швеции и Норвегии. В 1479 году основан Копенгагенский университет – первый университет Дании и один из старейших в Европе.

 

   Недовольство Швеции господством Дании привело к распаду Кальмарской унии в 1523 году. Столица Дании несколько столетий несла убытки из бесконечных и неудачных столкновений со шведами, начало XVIII века принесло чуму и сильные пожары, а наполеоновские войны – бомбардировку города со стороны англичан. В результате всех этих бедствий средневековый Копенгаген практически полностью утерян.

 

   Во второй половине XIX века Копенгаген существенно расширил свои границы, пережил мощную волну индустриализации и период интенсивного культурного творчества, известного как «Золотой век Дании». В первой мировой войне Дания соблюдала нейтралитет. Благодаря торговле и с Великобританией, и с Германией Копенгаген процветал и бурно развивался.

 

   9 апреля 1940 года Дания была оккупирована немецкими войсками и освобождена только 5 мая 1945 года. Оккупация нанесла огромный ущерб Копенгагену: город претерпел существенные разрушения. После окончания войны был разработан проект развития и восстановления Копенгагена, известный как план «Фингер», реализация которого началась в 1947 году. Копенгаген достаточно быстро восстановили, и со временем он вернул себе статус одного из главных финансовых центров Северной Европы.

 

   В 2000 году через пролив Эресунн был построен мост, который соединил столицу Дании со шведским городом Мальмё.

 

   Сегодня Копенгаген – это культурный, экономический и политический центр Дании, а также один из самых богатых и дорогих городов мира. Копенгаген — это место, где старые сказки соседствуют с современностью, а тёплый джаз смешивается с холодной электроникой. Город очень удобный для прогулок, он довольно компактный, каждый район отличается аутентичностью, интересной архитектурой, приятными мелочами. В Дании очень любят давать растениям — плющу, винограду — расти по стенам. Пожалуй, это часть знаменитого датского хюгге — счастья в мелочах.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

 

    Копенгаген разделён на 8 частей: Внутренний город (Indre By) - средневековый центр и историческое сердце Копенгагена с узкими улочками, красивыми историческими зданиями и достопримечательностями, церковными шпилями и памятниками истории и культуры; Кристиансхавн (Christianshavn) - изначально рабочий район с многочисленными каналами, построенный триста лет назад. Сегодня является модным местом с яркой ночной жизнью. Славится своими каналами и Христианией — Свободным городом, расположенным в восточной его части, рядом с модным Хольменом. Вестербро (Vesterbro) - одно из хипповых мест с обилием кафе и баров, разбросанных по его главной артерии — Истедгаде.

 

    Фридериксберг (Frederiksberg) - небольшой город, который вырос вокруг одноимённого замка. Сейчас он практически окружён Копенгагеном, но до сих пор является отдельным муниципалитетом. Нёрребро (Nørrebro) - одна из самых оживленных частей Копенгагена с большим количеством иммигрантов, рабочего класса и студентов.

 

    Ёстербро (Østerbro) - уютный район к северу от центра, примечателен «домом» знаменитой Русалочки, цитаделью Кастеллет и многочисленными пирсами для круизных лайнеров и яхт. Амагер (Amager) - остров со своей особой атмосферой и международным аэропортом. Вестегнен (Vestegnen) - юго-западные пригороды с пляжами и кемпингами.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

 

   Одной из главных достопримечательностей и одним из символов Копенгагена является статуя Русалочка. Эта бронзовая статуя расположена на пристани Лангелиние и посвящена героине известной всем сказки Ханса Кристиана Андерсена. Скульптура, созданная датским скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта 23 августа 1913 года и стала подарком датского пивовара Карла Якобсена городу Копенгагену.

 

    Скульптура выполнена из бронзы и гранита и вдохновлена сказкой Андерсена о русалке, которая бросает все ради любви к молодому принцу. Каждое утро и вечер она выходит на поверхность из морской пучины и, сидя на скале, с тоской смотрит на берег в надежде увидеть своего любимого.

 

    Недалеко от пристани Лангелиние расположена Кастеллет (Kastellet) - бывшая цитадель Фредериксхавна, самые старые части которой датируются 1625 годом.

 

   Новая гавань (Nyhavn) - самое очаровательное место Копенгагена с красивыми яркими старинными домами, отличными ресторанами, непринуждённой атмосферой и лодками, пришвартованными вдоль канала. Первоначально (в XVII веке) Нюхавн был оживлённым торговым портом, в который могли заходить корабли со всего мира. Пристань была заполнена моряками, пабами и пивными.

 

   Главная Ратуша Копенгагена расположена на оживлённой площади и была построена между 1892 и 1905 годами. Здание представляет собой сочетание итальянского ренессанса и средневековой датской архитектуры. Башня высотой 106 метров является самой высокой в городе. На вершине башни со шпилем расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город. Часы на башне показывают не только время, но и текущую дату, фазы Луны и даты основных христианских праздников. Над главным входом можно заметить фигуру епископа Абсалона, который фактически основал Копенгаген. Ратуша богато украшена скульптурами и картинами.

 

    Круглая башня (Rundetårn) - одно из самых известных сооружений Копенгагена. Здание было построено в XVII веке как обсерватория. Башня высотой 36 метров до сих пор используется астрономами-любителями.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

 

     Стрёгет (Strøget) - крупнейший торговый район Копенгагена, который сосредоточен вокруг одноимённой улицы. Центральная улица с вереницей магазинов, баров, сувенирных лавок. Она стартует от Ратушной площади, где часто проходят выставки, фестивали и народные гуляния, и заканчивается впечатляющей масштабами, самой большой в городе Королевской площадью. Стрёгет - одна из самых длинных пешеходных улиц Европы с множеством магазинов - от недорогих сетей до самых модных брендов.

 

    Славится столица Дании и своими старинными замками и дворцами. Средин них замок Кронборг (Kronborg), вероятно, самый известный датский замок благодаря «Гамлету» Уильма Шекспира. Он включён в список ЮНЕСКО и расположен на мысе в Северной Зеландии между Эльсинором и шведским Хельсингборгом. Грандиозные укрепления с бастионами и казематами использовались для защиты датской земли от врагов и были резиденцией королевской семьи до конца XVII века. Кронборг имеет красиво оформленные залы с интерьерами в стиле ренессанс и барокко.

 

   Кристиансборг - дворец с восьмивековой историей, расположенный на крошечном острове Слотсхольмен. Именно на этом месте архиепископ Абсалон построил свой замок, вокруг которого вырос будущий Копенгаген. Руины древнего замка и крепости были обнаружены во время строительства дворца. Кристиансборг был построен в 1760 году в стиле барокко. Сейчас здесь располагается датский парламент и верховный суд.

 

    Амалиенборг - внушительный дворцовый комплекс в стиле рококо, построенный между 1746 и 1766 годами в период правления Фредерика V. Дворец является официальной резиденцией датской королевской семьи и состоит из четырёх зданий, выходящих фасадами на большую площадь. Одним из главных символов Амалиенборга является королевская гвардия.

 

    Дворец Розенборг был построен одним из самых знаменитых скандинавских королей Кристианом IV в начале XVII века и некоторое время был резиденцией королевской семьи. Среди его главных достопримечательностей: рыцарский зал с королевскими тронами и тремя серебряными львами в натуральную величину, стоящими на страже, гобелены на стенах и хорошо сохранившиеся интерьеры. Сейчас здесь находится королевский эрмитаж, в котором хранятся драгоценные предметы искусства и королевские регалии.

 

    Фредериксборг - впечатляющий ренессансный замок XVII века, построенный Кристианом IV и расположенный в Хиллероде к северу от Копенгагена. Сейчас в его стенах располагается музей национальной истории, в котором красиво оформленные залы с портретами, историческими картинами, мебелью и декоративным искусством проведут посетителей в путешествие по датской истории и культуре от позднего средневековья до наших дней. Исторические интерьеры и роскошные комнаты создают ощущение смены стилей и эпох, а коллекция портретов является самой большой и значимой в Дании.

 

     В Копенгагене расположено несколько знаменитых музеев. Национальный музей расположен в бывшем королевском дворце XVIII века. Здесь представлены выставки каменного века, эпохи викингов, Средневековья, эпохи Возрождения и современной датской истории. Национальная галерея (SMK) - крупнейший в Дании художественный музей, в котором представлены выдающиеся коллекции датского и международного искусства за последние семь веков. Глиптотека - художественный музей, основанный в 1888 году пивоваром Карлом Якобсеном. В отделе древностей хранятся прекрасные коллекции египетского, греческого, этрусского и римского искусства. Современный отдел представляет датскую живопись и скульптуры XIX и XX веков, а также французское искусство того же периода.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 1 этап, Копенгаген

 

    Музей под открытым небом (Frilandsmuseet) является одним из старейших и крупнейших музеев такого рода в мире. Насчитывает более 50 ферм, мельниц и домов периода 1650-1940 годов. Музей современного искусства (Arken) - одна из лучших в Скандинавии коллекций современного искусства от величайших художников-модернистов до молодых талантов. 

 

    Славится Копенгаген и одним из самых известных парков развлечений в Европе, включающий более 20 аттракционов: американские горки, карусели, зеркальные залы, театры и многое другое. Парк Тиволи был основан в 1843 году и стал настоящим национальным достоянием. Его несколько раз посещал сказочник Андерсен, а сам Уолт Дисней нашёл здесь вдохновение для своего собственного мира. Тиволи — это красивый пейзаж с экзотической архитектурой, историческими зданиями и пышными садами. Ночью тысячи разноцветных огней создают здесь совершенно уникальную сказочную атмосферу.

 

    Летом в Копенгагене открыты несколько бесплатных зон для купания. Главный и самый популярный пляж города — «Амагер» — находится всего 10 минутах езды от центра. Он расположен на одном естественном и нескольких искусственных островах. Северная часть — 4 км белоснежного песка — предназначена для купания, а южная — для пикников и игр. Есть раздельные зоны для детей и взрослых. Этот пляж регулярно получает награду ЮНЕСКО Голубой флаг.

 

Альтиметрия 1-го этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

 

   Копенгаген (дат. København, фр. Copenhague, административный регион Ховедстаден, столица Дании) впервые принимает старт этапа и Гранд-депар всего Тур де Франс. Французский Гран-тур 2022 года стартует в столице Дании с индивидуальной гонки с раздельным стартом, в последний раз Тур де Франс стартовал с индивидуальной разделки в 2017 году, победителем тогда стал Герант Томас. Копенгаген также впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.


   Равнинная разделка протяжённостью 13,2 км с преодолением 23 опасных поворотов проложена по Копенгагену. Линия старта и линия финиша расположены на бульваре имени Ганса Христиана Андерсена - по прямой между ними 500 м.


   Со старта участники отправятся на север до станции копенгагенского метро имени Пауля Хенингсена (Poul Henningsens Plads Station), где, пройдя 9-й поворот на маршруте, развернутся на юг и поедут до промежуточной отсечки времени, расположенной на отм. 6,6 км. Это ровно середина дистанции.

 

 Далее движение на юг продолжится и на завершающих 5-ти километрах первого этапа будут преодолеваться оставшиеся повороты. После трёх 90-градусных поворота на финальном километре велогонщики вернутся на бульвар Ганса Христиана Андерсена.

 

  Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 13,2 км, проложенную по ходу часовой стрелки, равнинную с многочисленными поворотами по старинным улицам трех районов Копенгагена - Нёрребро, Индре Бю, Эстербро.

 

   Повлияют на выступление погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени, например, ветер может как помогать гонщикам, так и мешать.

 

  Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 15 минут до 17 минут. Первый велогонщик стартует в 16:00 CET, последний в 18:55 CET. Лимит времени 25%. Победитель этапа получает первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2022, а также зелёную майку лидера в классификации по очкам.


  Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в разделке итальянца Филиппо Ганну, олимпийского чемпиона словенца Приможа Роглича, бельгийца Ваута ван Арта, нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула, швейцарцев Штефана Кюнга и Штефана Биссегера, британца Геранта Томаса, словенца Тадея Погачара, датчан Каспера Асгрена и Миккеля Бьерга, и других.

 

 

   Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте.  Присоединяйтесь к нам в ТелеграмОдноклассниках,  вКонтакте.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2022.

По материалам Интернет

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 14:31 | Регистрация: 8.07.2013

    Бульвар Ганса Христиана Андерсена звучит романтично. Всем удачи.

    Буду болеть за Миккеля Бьерга , домашняя разделка ,да еще такого уровня пусть повезет парню.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 15:17 | Регистрация: 22.05.2013

    23 поворота biggrin Матье может тоже чем удивит.

    1. SportSpirit

      Сегодня, 15:22 | Регистрация: 4.05.2019

      Тоже жду, что повороты решат. Главное, чтобы все вписались.

      А Матье при подготовке подогнали очередной высокотехнологичный костюмчик, который едет почти сам) 

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:39 | Регистрация: 4.07.2011

    Дорогой городишко, однокомнатная клетушка на окраине аж 350 штук евро, но социальная защита в Дании номер один в европе, как и то, что Дания была первой страной , легализовавшей порно в году 1957, по моему.

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 16:02 | Регистрация: 27.05.2017

    Только бы без серьезных падений. Просто бич последних ТДФ массовые завалы.

    No war!
  5. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 16:11 | Регистрация: 4.09.2010

    массовые завалы на разделке это ещё постараться надо

  6. Имя: Vladimir

    Velolife

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 21.05.2022

    Итак, завтра в Копенгагене Grand Depart. Специалисты и aficionados ставят ставки: оракульствуют, кто же поедет из Roskilde в Maillot Jaune. Список претендентов на победу в ITT (13.2k) длинен:  MVDP (Ned, AFC), Stefan Bissegger (Swi, EFE), Stefan Küng (Swi, GFC, ITT 5xNC), Filippo Ganna (Ita, IGD, ITT 3xWC), Ethan Hayter (Gbr, IGD), Geraint Thomas (Gbr, IGD),  Chris Froome (Gbr, IPT), Primo? Rogli? (Slo, TJV, ITT OC), WVA (Bel, TJV),  Reinardt Janse van Rensburg (RCA, LTS, NC & ACC RSA), Nelson Oliveira (Por, MOV, ITT 4xNC), Kasper Asgreen (Den, QST, ITT 3xNC, ), Luke Durbridge (Aus, BEX), Tadej Poga?ar (Slo, UAD).  Однако среди них я выделил бы особо мотивированного Каспера Асгрина, а также друзей-соперников, «сладкую парочку» из Нидерландов и Бельгии, обоих швейцарцев и, конечно, “Пиппо” Ганну, которому многие прочат победу. Словенцы постараются. Но у них другие приоритеты –  Maillot Jaune GC. И ITT на 20-м этапе. (Пожелаем им проехать её с ветерком. Как в 20-м году.) Остальные также не будут отставать. Разрывы будут минимальными. Печально, но мне не будет хватать Сергея Курдюкова. Его блестящих очерков о велосипедистах, командах, а главное, о достопремичательностях, связанных с Туром. Сам же проехал на fixie (46 х 17) две разделки: позавчера - 52.36 км, вчера - 62.74 км. Посвятил началу TdF. Почти ежедневно получаю уведомления Strava о “кражах у меня лидерства в поместной четьи-минеи” (на некоторых отрезках трасс в МСК). Особенно не растраиваюсь. Радуюсь за других. Это обыкновенная летняя картина, т.к. летом в основном гоняю в Подмосковье. Надеюсь вернуть его в межсезонье. Следую олимпийскому девизу: главное – гоняться и получать удовольствие.

  7. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 16:51 | Регистрация: 31.05.2014

    Технически сложная разделка и потэтому мои предпочтения МВДП.

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:08 | Регистрация: 30.06.2017

    А что с Курдюковым, подскажите?

    Вся жизнь это гонка.
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Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

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Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    Astanaforever-Фото
    А что с Курдюковым, подскажите?
  • kwwk
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    kwwk-Фото

    Технически сложная разделка и потэтому мои предпочтения МВДП.

  • ЛехаСилос
    Тур де Франс-2022: Белая майка ... (2)
    ЛехаСилос-Фото

    Жаль, что Вальверде нет, а так бы у него был серьезный шанс белую прихватить!

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    Velolife-Фото

    Итак, завтра в Копенгагене Grand Depart. Специалисты и aficionados ставят ставки: оракульствуют, кто же поедет из Roskilde в Maillot Jaune. Список претендентов на победу в ITT (13.2k) длинен:  MVDP (Ned, AFC), Stefan Bissegger (Swi, EFE), Stefan Küng (Swi, GFC, ITT 5xNC), Filippo Ganna (Ita, IGD, ITT 3xWC), Ethan Hayter (Gbr, IGD), Geraint Thomas (Gbr, IGD),  Chris Froome (Gbr, IPT), Primo? Rogli? (Slo, TJV, ITT OC), WVA (Bel, TJV),  Reinardt Janse van Rensburg (RCA, LTS, NC & ACC RSA), Nelson Oliveira (Por, MOV, ITT 4xNC), Kasper Asgreen (Den, QST, ITT 3xNC, ), Luke Durbridge (Aus, BEX), Tadej Poga?ar (Slo, UAD).  Однако среди них я выделил бы особо мотивированного Каспера Асгрина, а также друзей-соперников, «сладкую парочку» из Нидерландов и Бельгии, обоих швейцарцев и, конечно, “Пиппо” Ганну, которому многие прочат победу. Словенцы постараются. Но у них другие приоритеты –  Maillot Jaune GC. И ITT на 20-м этапе. (Пожелаем им проехать её с ветерком. Как в 20-м году.) Остальные также не будут отставать. Разрывы будут минимальными. Печально, но мне не будет хватать Сергея Курдюкова. Его блестящих очерков о велосипедистах, командах, а главное, о достопремичательностях, связанных с Туром. Сам же проехал на fixie (46 х 17) две разделки: позавчера - 52.36 км, вчера - 62.74 км. Посвятил началу TdF. Почти ежедневно получаю уведомления Strava о “кражах у меня лидерства в поместной четьи-минеи” (на некоторых отрезках трасс в МСК). Особенно не растраиваюсь. Радуюсь за других. Это обыкновенная летняя картина, т.к. летом в основном гоняю в Подмосковье. Надеюсь вернуть его в межсезонье. Следую олимпийскому девизу: главное – гоняться и получать удовольствие.

  • Shalam s Urala
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    массовые завалы на разделке это ещё постараться надо

  • uran
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    uran-Фото
    Только бы без серьезных падений. Просто бич последних ТДФ массовые завалы.
  • motte
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    motte-Фото

    Дорогой городишко, однокомнатная клетушка на окраине аж 350 штук евро, но социальная защита в Дании номер один в европе, как и то, что Дания была первой страной , легализовавшей порно в году 1957, по моему.

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Тоже жду, что повороты решат. Главное, чтобы все вписались.

    А Матье при подготовке подогнали очередной высокотехнологичный костюмчик, который едет почти сам) 

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    velodoctor-Фото

    23 поворота biggrin Матье может тоже чем удивит.

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022: Гороховая м ... (8)
    velodoctor-Фото

    Может Вудс сможет побороться, ему или этап или горох хотя б примерить. Этап конечно реальнее.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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