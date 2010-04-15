Тур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - Пейрагюд

Семнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Сен-Годенс (Saint-Gaudens). Город расположился у подножия Пиренеев на плато над рекой Гаронна. Как у многих городов на перекрёстке путей, история Сен-Годанса началась в античности.

В 18 км от города находится одна из крупнейших галло-римских вилл, которые можно увидеть во Франции, колонны и некоторые части зданий прекрасно сохранились, вилла раскинулась на 19 гектаров и даёт возможность прикоснуться к эпохе римлян. Вилла состояла из двухсот помещений, там были баня, водопровод, бассейны. Также виллы были оснащены системой подпольного отопления. Некоторые из бассейнов служили для хранения живых устриц, которых владельцам виллы привозили со Средиземного моря.

Но вернёмся в Сен-Годанс. Город был назван по имени молодого пастуха Годана, в конце 5 века убитого вестготами за отказ переходить в их веру. Центром города стала романская церковь 11 века, которая сейчас является главной исторической достопримечательностью Сен-Годанса. Строительство этой церкви, носящей имя Святого Петра, было завершено в 13 веке.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - Пейрагюд

Именно вокруг церкви и монастыря формировался Сан-Годенс. Коллегиальная церковь Святого Петра является образцом трёхнефной базилики пиренейского типа с квадратной башней-донжоном и бойницами, превращающими церковь в крепость. В башне находится один из самых старых карильонов, состоящим из 36 колоколов, и датирующийся 14 веком. Три больших гобелена работы 18 века украшают неф церкви, они являются шедеврами французского декоративно-прикладного искусства.

В городе сохранилось также несколько высоких старинных зданий, напоминающих о средневековом периоде истории города, правда, в 19 веке эти дома получили дополнения в виде балконов. В Сен-Годансе много зданий 18 века, а для того, чтобы насладиться потрясающим видом на Пиренеи, надо побывать на верхнем этаже зданий по бульвару Бепмаль. Современные веяния не оставили Сен-Годенс в стороне. В середине марта 2014 года в историческом центре города открылась оснащённая по последнему слову техники мультимедиа-библиотека и музыкальная школа. В наши дни экономику города поддерживает производство обоев, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

Город Сен-Годенс в истории Тур де Франс

Сен-Годенс тесно связан с историей Большой Петли и входит в число нескольких пиренейских городов, хорошо известных болельщикам велоспорта. Так, в 1955 году в Сен-Годенсе Луизон Бобе (Louison Bobet) взял жёлтую майку, которая сделала его первым велогонщиком в истории Тур де Франс, выигравшим гонку три раза подряд.

Город 10 раз принимал финиши и 14 раз – старт этапов Тур де Франс. В 1976 году Люсьен ван Имп (Lucien van Impe), стартовав в Сен-Годенсе, бросил своему сопернику Йоопу Зутемельку (Joop Zoetemelk) более трёх секунд и взял свою единственную победу на Тур де Франс. На финише этапа, принёсшего победу на Тур де Франс Ван Имп говорил: «Когда я в форме, то пью очень мало, потому что у меня плохой желудок. Утром на этап я уехал из Сен-Годенса всего с одним бачком, который так и остался наполовину полным».

Сен-Годенс в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2014 году.



Альтиметрия 17-го этапа Тур де Франс-2022

Наимение протяженный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 300 м и финишем в подъём первой категории. Со старта пелотон отправится на запад и после розыгрыша промежуточного спринта, расположенного на 33 км маршрута, повернеёт на юг и начнёт плавно подниматься в горы.

Первой вершиной на пути велогонщиков будет подъём 1-й категории Коль д’Аспен (Col d'Aspin) протяжённость 12 км, 705 - 1490 м, перепад высот 785 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%. В последний раз перодолевали на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине был Жулиан Алафилипп.

Короткий спуск и следующий подъем - подъём 2-й категории Ла-Уркетт-д’Ансизан (La Hourquette d'Ancizan) протяжённость 8,2 км, 1148-1564 м, набор высоты 486 м, средний градиент 5,1%, максимальный 10%. В последний раз перодолевали на Тур де Франс в 2016 году, первым на вершине был Тибо Пино.

Пройдя вершину подъёма, велогонщики пройдут 10-км спуск и далее 28 км до вершины 1-й категории Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron Azet), протяженность 10,7 км, 848 - 1580 м, перепад высот 732 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 12%.

В последний раз присутствовал в прошлом году, а с этой стороны перодолевали на Тур де Франс в 2016 году, первым на вершине был Ваут Пулс.

Вершина подъёма расположена за 20 км до финиша этапа, 9 км из которых скоростной спуск и немного равнины приведут велогонщиков к подножию заключительного подъёма 17 этапа Тур де Франс-2022.

Подъём 1-й категории Пейрагюд (Peyragudes), протяженность 8 км, 953 - 1580 м, перепад высот 627 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%. Впервые пелотон будет подниматься по северному склону, а не через Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde). Заключительные 2,4 км со средним градиентом 8,4 км и максимальными градиентами до 16%.

Пейрагюд (Peyragudes, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания) в 3-й раз будет принимать финиш этапа, в последний раз на Тур де Франс-2017, первым был Роман Барде, тогда:

В итоге к финальному подъёму Пейрагюд (Peyragudes) впереди остались лишь 10 велогонщиков – Крис Фрум, Микель Ниеве и Микель Ланда (Sky), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Фабио Ару (Astana Pro Team), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Джордж Беннетт (George Bennett) из LottoNL-Jumbo, Дэн Мартин (Quick Step Floors), Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) из UAE Team Emirates и Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott.

Первым на крутых градиентах Пейрагюд попробовала уехать Джордж Беннетт, потом атаку предпринял Фабио Ару, но Роман Барде оказался сильнее соперников. Французский велогонщик атаковал на финальных 50 метрах дистанции и обошёл на финише Ригоберто Урана и Фабио Ару, опередив их на две секунды. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м через 22 секунды после победителя и потерял жёлтую майку лидера, которую носил с 5-го этапа.

Фабио Ару, отыгравший благодаря бонусным секундам у Криса Фрума 24 секунды, стал новым лидером генеральной классификации, где теперь опережал британского гонщика команды Sky на 6 секунд.

Пейрагюд – сравнительно молодой горнолыжный курорт, образовавшийся в 1988 году, но курорт чрезвычайно популярный. Еще до того, как сюда потянулись лыжники, здесь отдыхали любители термальных вод. А еще в 1997 году здесь снимали кадры для фильма о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда»: правда, Пиренеи исполняли роль Гималаев, в которых, по сценарию, происходили события. Кинематографистов привлекли безлюдные снежные склоны, освещенные солнцем, отсутствие строительства вокруг и наличие аэродрома в непосредственной близости от курорта.