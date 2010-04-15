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Тур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - Пейрагюд

Тур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - Пейрагюд

 

   Семнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Сен-Годенс (Saint-Gaudens). Город расположился у подножия Пиренеев на плато над рекой Гаронна. Как у многих городов на перекрёстке путей, история Сен-Годанса началась в античности.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - Пейрагюд

 

  В 18 км от города находится одна из крупнейших галло-римских вилл, которые можно увидеть во Франции, колонны и некоторые части зданий прекрасно сохранились, вилла раскинулась на 19 гектаров и даёт возможность прикоснуться к эпохе римлян. Вилла состояла из двухсот помещений, там были баня, водопровод, бассейны. Также виллы были оснащены системой подпольного отопления. Некоторые из бассейнов служили для хранения живых устриц, которых владельцам виллы привозили со Средиземного моря.

 

   Но вернёмся в Сен-Годанс. Город был назван по имени молодого пастуха Годана, в конце 5 века убитого вестготами за отказ переходить в их веру. Центром города стала романская церковь 11 века, которая сейчас является главной исторической достопримечательностью Сен-Годанса. Строительство этой церкви, носящей имя Святого Петра, было завершено в 13 веке.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - ПейрагюдТур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - Пейрагюд

 

   Именно вокруг церкви и монастыря формировался Сан-Годенс. Коллегиальная церковь Святого Петра является образцом трёхнефной базилики пиренейского типа с квадратной башней-донжоном и бойницами, превращающими церковь в крепость. В башне находится один из самых старых карильонов, состоящим из 36 колоколов, и датирующийся 14 веком. Три больших гобелена работы 18 века украшают неф церкви, они являются шедеврами французского декоративно-прикладного искусства.

 

  В городе сохранилось также несколько высоких старинных зданий, напоминающих о средневековом периоде истории города, правда, в 19 веке эти дома получили дополнения в виде балконов. В Сен-Годансе много зданий 18 века, а для того, чтобы насладиться потрясающим видом на Пиренеи, надо побывать на верхнем этаже зданий по бульвару Бепмаль. Современные веяния не оставили Сен-Годенс в стороне. В середине марта 2014 года в историческом центре города открылась оснащённая по последнему слову техники мультимедиа-библиотека и музыкальная школа. В наши дни экономику города поддерживает производство обоев, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

 

 

Город Сен-Годенс в истории Тур де Франс

 

  Сен-Годенс тесно связан с историей Большой Петли и входит в число нескольких пиренейских городов, хорошо известных болельщикам велоспорта. Так, в 1955 году в Сен-Годенсе Луизон Бобе (Louison Bobet) взял жёлтую майку, которая сделала его первым велогонщиком в истории Тур де Франс, выигравшим гонку три раза подряд.

 

    Город 10 раз принимал финиши и 14 раз – старт этапов Тур де Франс. В 1976 году Люсьен ван Имп (Lucien van Impe), стартовав в Сен-Годенсе, бросил своему сопернику Йоопу Зутемельку (Joop Zoetemelk) более трёх секунд и взял свою единственную победу на Тур де Франс. На финише этапа, принёсшего победу на Тур де Франс Ван Имп говорил: «Когда я в форме, то пью очень мало, потому что у меня плохой желудок. Утром на этап я уехал из Сен-Годенса всего с одним бачком, который так и остался наполовину полным».

 

   Сен-Годенс  в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2014 году.

 
Альтиметрия 17-го этапа Тур де Франс-2022

  

 

 

 

  Наимение протяженный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 300 м и финишем в подъём первой категории. Со старта пелотон отправится на запад и после розыгрыша промежуточного спринта, расположенного на 33 км маршрута, повернеёт на юг и начнёт плавно подниматься в горы.

 

  Первой вершиной на пути велогонщиков будет подъём 1-й категории Коль д’Аспен (Col d'Aspin) протяжённость 12 км, 705 - 1490 м, перепад высот 785 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%. В последний раз перодолевали на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине был Жулиан Алафилипп.

 

 

 

  Короткий спуск и следующий подъем - подъём 2-й категории Ла-Уркетт-д’Ансизан (La Hourquette d'Ancizanпротяжённость 8,2 км1148-1564 м, набор высоты 486 м, средний градиент 5,1%, максимальный 10%. В последний раз перодолевали на Тур де Франс в 2016 году, первым на вершине был Тибо Пино.

 

  Пройдя вершину подъёма, велогонщики пройдут 10-км спуск и далее 28 км до вершины 1-й категории Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron Azet), протяженность 10,7 км, 848 - 1580 м, перепад высот 732 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 12%.

 

  В последний раз присутствовал в прошлом году, а с этой стороны перодолевали на Тур де Франс в 2016 году, первым на вершине был Ваут Пулс.

 

  Вершина подъёма расположена за 20 км до финиша этапа, 9 км из которых скоростной спуск и немного равнины приведут велогонщиков к подножию заключительного подъёма 17 этапа Тур де Франс-2022.

 

 

  Подъём 1-й категории Пейрагюд (Peyragudes), протяженность 8 км, 953 - 1580 м, перепад высот 627 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%. Впервые пелотон будет подниматься по северному склону, а не через Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde). Заключительные 2,4 км со средним градиентом 8,4 км и максимальными градиентами до 16%.

 

   Пейрагюд (Peyragudes, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания) в 3-й раз будет принимать финиш этапа, в последний раз на Тур де Франс-2017, первым был Роман Барде, тогда:

 

В итоге к финальному подъёму Пейрагюд (Peyragudes) впереди остались лишь 10 велогонщиков – Крис Фрум, Микель Ниеве и Микель Ланда (Sky), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Фабио Ару (Astana Pro Team), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Джордж Беннетт (George Bennett) из LottoNL-Jumbo, Дэн Мартин (Quick Step Floors), Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) из UAE Team Emirates и Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott.


   Первым на крутых градиентах Пейрагюд попробовала уехать Джордж Беннетт, потом атаку предпринял Фабио Ару, но Роман Барде оказался сильнее соперников. Французский велогонщик атаковал на финальных 50 метрах дистанции и обошёл на финише Ригоберто Урана и Фабио Ару, опередив их на две секунды. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м через 22 секунды после победителя и потерял жёлтую майку лидера, которую носил с 5-го этапа.


   Фабио Ару, отыгравший благодаря бонусным секундам у Криса Фрума 24 секунды, стал новым лидером генеральной классификации, где теперь опережал британского гонщика команды Sky на 6 секунд.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 17 этап, Сен-Годенс - Пейрагюд

 

    Пейрагюд – сравнительно молодой горнолыжный курорт, образовавшийся в 1988 году, но курорт чрезвычайно популярный. Еще до того, как сюда потянулись лыжники, здесь отдыхали любители термальных вод. А еще в 1997 году здесь снимали кадры для фильма о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда»: правда, Пиренеи исполняли роль Гималаев, в которых, по сценарию, происходили события. Кинематографистов привлекли безлюдные снежные склоны, освещенные солнцем, отсутствие строительства вокруг и наличие аэродрома в непосредственной близости от курорта.

По материалам Интернет

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  1. qwinter

    Вчера, 18:31 | Регистрация: 16.07.2021

    Завтра должно быть жарко, финиш на градиенте 16%, разборки генеральщиков не может не быть.

    И Томаса должны тут отцепить окончательно и бесповоротно. Вернутся ему будет негде.

  2. Имя: si40w

    si40w

    Вчера, 18:51 | Регистрация: 5.09.2019

    Цитата: qwinter
    Завтра должно быть жарко, финиш на градиенте 16%, разборки генеральщиков не может не быть.

    И Томаса должны тут отцепить окончательно и бесповоротно. Вернутся ему будет негде.
    Опережая великого гуру reforg34, скажу, что Томаса не отцепить. Он с Фрумом и Кинтаной к моменту подъезда к финишной горе будут уже в 4-5 минутах впереди этих молодых выскочек

  3. reforg34

    Вчера, 19:13 | Регистрация: 19.04.2019

    На этом этапе будем ждать Контадоровскую атаку от Томаса, т.к. много гор, а это как говорится "то что доктор прописал". Пора уже перехватывать желтую майку у других гонщиков. Откладывать это дело на 20 этап рискованно.

  4. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 19:15 | Регистрация: 5.09.2020

    Рискну сделать следующий прогноз - победа отрыва (не верю в настрой и возможности команд фаворитов), и привоз Вингегором секунд всем конкурентам. Последний подъём - под него. Помешать ему может лишь собственная чрезмерная осторожность или (не дай Бог) форс-мажор.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 20:13 | Регистрация: 17.05.2015

      Форс-мажор - это НЕПРЕОДОЛИМОЕ обстоятельство, непредсказуемое событие. А что, разве завалы , падения уже не части - неотъемлемые - шоссейного велоспорта, во многом предопределяющие конечный результат? И, кстати, совершаемые ошибочными действиями самих неудачников. Даже выбежавшая собака или вышедшая на трассу корова по большому счету не является форм-мажором в чистом виде. А форс-мажор - это землетрясение, наводнение, падение метеорита перед велосипедом... Я к тому, что если произойдет НЕфорс-мажор, обязательно раздастся целый хор голосов, девальвирующий ЗАСЛУЖЕННУЮ победу "бенефициара", мол, случайность, везение и т.п. ...

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Вчера, 20:26 | Регистрация: 5.09.2020

        Форс-мажор - это обстоятельство непреодолимой силы. Если гонщика сшибают в завале, то для этого конкретного гонщика - это форс-мажор. Если на гонщика нападает зритель-неадекват, или ему под колесо кидают пук сена - это форс-мажор. Если он падает сам, или по вине своих сокомандников - это ошибка, своя или команды.
        Что до нашего случая, то в чём-то готов с вами согласиться. Падение по своей вине вполне реально, и оно способно помешать Йонасу реализовать свои шансы.

  5. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 19:38 | Регистрация: 31.05.2014

    Этап этот и следующий под отрыв, ну нету в Юмбо и Эмиратах золотого запаса гонцов для контроля отрыва. Так что начало этапа должно быть интересным по отбору в отрыв, предположу, что улизнет в него кто-то со второго эшелона генерала.

  6. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 19:52 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: si40w
    Цитата: qwinter
    Завтра должно быть жарко, финиш на градиенте 16%, разборки генеральщиков не может не быть.

    И Томаса должны тут отцепить окончательно и бесповоротно. Вернутся ему будет негде.
    Опережая великого гуру reforg34, скажу, что Томаса не отцепить. Он с Фрумом и Кинтаной к моменту подъезда к финишной горе будут уже в 4-5 минутах впереди этих молодых выскочек
    si40w- ещё один курильщик травы !

  7. qwinter

    Вчера, 20:10 | Регистрация: 16.07.2021

    Цитата: kwwk
    Этап этот и следующий под отрыв, ну нету в Юмбо и Эмиратах золотого запаса гонцов для контроля отрыва. Так что начало этапа должно быть интересным по отбору в отрыв, предположу, что улизнет в него кто-то со второго эшелона генерала.
    Ставлю на Власова)))

  8. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 15.04.2010

    И снова будут разборки у лидеров, но верней всего будет отрыв и они разыграют финиш.

  9. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 20.11.2012

    короткие этапы частенько проходят весело. 

     

    Фрумстера в отрыв!

  10. SportSpirit

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 4.05.2019

    Ой, я помню тот финиш 2017) когда Ланда хотел показать кто в команде сильнейший просто поехал своим темпом, а Фрум встал в подъем. Потом в кадр попали разборки Sky во время закатки.

     

    Банально говорить, что этот этап подходит Барде) тем более что форма Барде, кажется, не подходит к этапу. 

     

    А вот Кинтана идет в набор, тихой сапой подкравшись к Пиренеям. 

     

    Есть интуитивное ощущение, что выпадет Томас.

     

    Ну и самое интересное - как Вингегор сбросит Погачараdirol

     

     

  11. Гонщик

    Вчера, 22:06 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: qwinter
    Завтра должно быть жарко, финиш на градиенте 16%, разборки генеральщиков не может не быть.

    И Томаса должны тут отцепить окончательно и бесповоротно. Вернутся ему будет негде.
    Вот только кто отцеплять будет, Поги конечно  попытается , но впереди силовая разделка, на которой можно и второго места лишиться. 

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 22:12 | Регистрация: 5.09.2020

      Отцепит Вингегор, если решит атаковать. Но вряд ли наберёт большую разницу. Думаю, в пределах минуты.

  12. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 26.04.2017

    Надеюсь, завтра жёлтая майка вернётся на плечи законного владельца - Погачара.

  13. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 8.07.2013

    Эх , в такие моменты жалееш что нет =машины времени=, забежал вперед все подсмотрел и разузнал - потом отматал все обратно и с умным видом сделал свой прогноз. Скорее всего завтра будет все !!! Только делая свой прогноз, не ошибитесь в очередносте и масштабе событий.

     

    ... Ясно одно, Вингегору достаточно отдержаться ,а Погачару нужно ликвидировать дифицит в минуту лучше пол-торы. Скорее всего будут серьезные перестановки с третьего по девятое место.

  14. Гонщик

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: SVS
    Надеюсь, завтра жёлтая майка вернётся на плечи законного владельца - Погачара.
    Ага ага, майка как раз у законного владельца и только какая нить пакость со стороны команды шейхов, могут помочь потерять её. 

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Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Уго Уль или как бы сказал товарищ Кондрашов - Хоул (хоть на самом деле он таки Хьюго(у) Хул) абсолютно заслуженно выиграл этап, почти в стиле недавного Мэтьюса, двинув заранее и на крутых градиентах удержался. Не знаю догнал бы его Йоргенсен, если бы не упал на спуске, но у израильской команды есть 2-я победа на этом Туре + 3 место Уудзи)) и для Канады тоже праздник!

    Цитата: lazhu
    на последней горке точно будет движуха

    Я тоже её (движухи) хотел, увы, но там её как таковой и не было (отставали те кого напрягали сильнейшие), хотя случился неожиданный движ на первой горе. И вот тут я подумал: Погачар пробовал заранее, потом даже на спуске, а на крутых градиентах Пегер(а) либо сам уже не смог, либо понял, что Вингегора не отцепит...в таком повороте/ключе событий мне даже стало немного досадно что у Майки на развозе на 2-й горе случился трабл с велосипедом. Не будь этого, уверен что Тадей хоть 1 раз, но попробовал ближе к макушке (и спуску).

    Цитата: Astanaforever
    Поздравляем Хуго с первой проф. победой и еще какой. !!!!

    Если я правильно услышал, победитель сказал, что посвятил эту победу своему брату который погиб/умер...было слышно как он сказал for my brother, показывая при этом на камеру крестик (или кулон какой то). Исправьте, если ошибся. 

    Цитата: kwwk
    А Фрумыч то лучший в генерале от  Israel - Premier Tech.

    Уже в ТОП-25 ok

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Надеюсь, завтра жёлтая майка вернётся на плечи законного владельца - Погачара.
    Ага ага, майка как раз у законного владельца и только какая нить пакость со стороны команды шейхов, могут помочь потерять её. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Эх , в такие моменты жалееш что нет =машины времени=, забежал вперед все подсмотрел и разузнал - потом отматал все обратно и с умным видом сделал свой прогноз. Скорее всего завтра будет все !!! Только делая свой прогноз, не ошибитесь в очередносте и масштабе событий.

     

    ... Ясно одно, Вингегору достаточно отдержаться ,а Погачару нужно ликвидировать дифицит в минуту лучше пол-торы. Скорее всего будут серьезные перестановки с третьего по девятое место.

  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    SVS-Фото

    Надеюсь, завтра жёлтая майка вернётся на плечи законного владельца - Погачара.

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    BlAr-Фото
    Отцепит Вингегор, если решит атаковать. Но вряд ли наберёт большую разницу. Думаю, в пределах минуты.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    BlAr-Фото
    На их сайте teamjumbovisma.com есть подтверждение моих слов. Все говорят о плане и том, что удалось его выполнить.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не совсем так, просто все удачно для них закончилось.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: qwinter
    Завтра должно быть жарко, финиш на градиенте 16%, разборки генеральщиков не может не быть.

    И Томаса должны тут отцепить окончательно и бесповоротно. Вернутся ему будет негде.
    Вот только кто отцеплять будет, Поги конечно  попытается , но впереди силовая разделка, на которой можно и второго места лишиться. 

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    DenisRodikov-Фото

    Я не совсем понял зачем Ineos в конце тянули, имея Ейтца в догоняющей группе. Кажется, что только себе хуже сделали...
    А этап - да, красивый. Очень крутые последние три километра подъёма своё дело сделали. И очень живописная, узкая дорога.

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    RVL-Фото
    по острию прошлись...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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