Тур де Франс-2019: Превью

Совсем недавно данный товарищ писал "Болей за русских швейцарцев на здоровье, никто слова не говорит плохого я по крайней мере ни один раз не написал плохого, не разу не оскорбил, не издевался никогда не желал неудачи, не хамил.А почему вот российские болельщики постоянно оскорбляют Астану и его гонцов?."

и после этого пишет:

"Санвеб отстойная команда в этом году...ничего внятного не показывающая..губящая одарованного спортсмена Дюмолона. Видно же всем."