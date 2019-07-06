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Тур де Франс-2019: Превью

 

Тур де Франс (Tour de France) - 2019

 

Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

Тур де Франс-2019: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2019: Гороховая майка. Претенденты

Тур де Франс-2019: Белая майка. Претенденты
   Желтая майка Зеленая майка Горная майка Белая майка
Фавориты Фавориты Фавориты Фавориты
 

Тур де Франс-2019: Альтиметрия маршрута      
Тур де Франс-2019: Составы команд

Тур де Франс-2019: Текущие результаты
 
06.07 Суббота. Этап 1: Брюссель - Брюссель (Дворец Лакен), 194,5 км
07.07 Воскресенье. Этап 2: Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум) (TTT), 27,6 км
08.07 Понедельник. Этап 3: Бенш - Эперне, 215 км
09.07 Вторник. Этап 4: Реймс - Нанси, 213,5 км
10.07 Среда. Этап 5: Сен-Дье-де-Вож - Кольмар, 175,5 км
11.07 Четверг. Этап 6: Мюлуз - Планш Де Бель Фий, 160,5 км
12.07 Пятница. Этап 7: Бельфор - Шалон-сюр-Сон, 230 км
13.07 Суббота. Этап 8: Макон - Сент-Этьен, 200 км
14.07 Воскресенье. Этап 9: Сент-Этьен - Бриуд, 170, км
15.07 Понедельник. Этап 10: Сен-Флур - Альби, 217,5 км
16.07 Вторник. День отдыха
17.07 Среда. Этап 11: Альби - Тулуза, 167 км
18.07 Четверг. Этап 12: Тулуза - Баньер-де-Бигор, 209,5 км
19.07 Пятница. Этап 13: По - По (ITT), 27,2 км
20.07 Суббота. Этап 14: Тарб - Коль дю Турмале, 117,5 км
21.07 Воскресенье. Этап 15: Лиму - Фуа (Пра д'Альби), 185 км
22.07 Понедельник. День отдыха
23.07 Вторник. Этап 16: Ним - Ним, 177 км
24.07 Среда. Этап 17: Пон-дю-Гар - Гап, 200 км
25.07 Четверг. Этап 18: Амбрён - Валуар, 208 км
26.07 Пятница. Этап 19: Сен-Жан-де-Морьен - Тинь, 126,5 км
27.07 Суббота. Этап 20: Альбервиль - Валь Торанс (Шале дю Торанс), 130 км
28.07 Воскресенье. Этап 21: Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля, 128 км
Тур де Франс-2019: LIVE-Чат
Тур де Франс-2019: Цифры и числа
Страницы истории Тур де Франс
Официальный сайт Тур де Франс-2019
Итоги Тур де Франс-2019 по очкам Мирового рейтинга

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки велолайв

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • reforg34
    Менеджер Sunweb удивлён новост ... (22)
    reforg34-Фото
    Совсем недавно данный товарищ писал "Болей за русских швейцарцев на здоровье, никто слова не говорит плохого я по крайней мере ни один раз не написал плохого, не разу не оскорбил, не издевался никогда не желал неудачи, не хамил.А почему вот российские болельщики постоянно оскорбляют Астану и его гонцов?."
    и после этого пишет:
    "Санвеб отстойная команда в этом году...ничего внятного не показывающая..губящая одарованного спортсмена Дюмолона. Видно же всем."
  • ktilp-12
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (22)
    ktilp-12-Фото

     Удачи всем гонщикам! Пусть Тур пройдет без серьезных травм.

    Нам зрителям желаю красивых и не скучных этапов на гонках. 

  • salomon
    Крис Фрум выписан из больницы ... (6)
    salomon-Фото
    Повезло парню, если честно...
  • salomon
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (7)
    salomon-Фото
    Прощай, cannonball ...
  • salomon
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (22)
    salomon-Фото
    Я за эшелоны на бельгийских ветрах !!! Вот бы был сюжет ! А ?
  • pac1ent
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (22)
    pac1ent-Фото
    Лучшее качество- подписка. И не тормозит, и картинка идеальная.
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (22)
    Николай Н.-Фото

    http://tivix.co/334-evrosport_2.html Вот тут есть евроспорт 1 и 2. Качество хорошее.

  • Бакеша
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (22)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Mikael
    Всем привет. Чет не понял что это за этап. Классика или спринтерский? По мне так больше классика, а буки дают чисто спринтерский. На Велленса 1 к 800 например.
    Больше похож на классику
  • Серафим
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (22)
    Серафим-Фото

    А нет варианта поставить тарелку? Весь комплект НТВ-плюс - 4500, в основном пакете Евроспорт 1, Евроспорт 2. Месяца 3 пакет бесплатный, потом рублей 120 в месяц.
    Мучиться с интернет-трансляциями надоело смертельно. Был рессивер другой системы, подключил к той же тарелке НТВ, теперь не нарадуюсь. Не говоря уже о том, что хорошее качество на экране 40 дюймов - это не ломать глаза в монитор.

  • Mikael
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (22)
    Mikael-Фото

    Всем привет. Чет не понял что это за этап. Классика или спринтерский? По мне так больше классика, а буки дают чисто спринтерский. На Велленса 1 к 800 например.

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Вуэльта Испании

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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