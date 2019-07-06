Тур де Франс-2019: Превью

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Тур де Франс (Tour de France) - 2019
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Тур де Франс-2019: Альтиметрия маршрута
Тур де Франс-2019: Текущие результаты
|06.07 Суббота. Этап 1: Брюссель - Брюссель (Дворец Лакен), 194,5 км
07.07 Воскресенье. Этап 2: Брюссель (Королевский дворец) - Брюссель (Атомиум) (TTT), 27,6 км
08.07 Понедельник. Этап 3: Бенш - Эперне, 215 км
09.07 Вторник. Этап 4: Реймс - Нанси, 213,5 км
10.07 Среда. Этап 5: Сен-Дье-де-Вож - Кольмар, 175,5 км
11.07 Четверг. Этап 6: Мюлуз - Планш Де Бель Фий, 160,5 км
12.07 Пятница. Этап 7: Бельфор - Шалон-сюр-Сон, 230 км
13.07 Суббота. Этап 8: Макон - Сент-Этьен, 200 км
14.07 Воскресенье. Этап 9: Сент-Этьен - Бриуд, 170, км
15.07 Понедельник. Этап 10: Сен-Флур - Альби, 217,5 км
16.07 Вторник. День отдыха
17.07 Среда. Этап 11: Альби - Тулуза, 167 км
18.07 Четверг. Этап 12: Тулуза - Баньер-де-Бигор, 209,5 км
19.07 Пятница. Этап 13: По - По (ITT), 27,2 км
20.07 Суббота. Этап 14: Тарб - Коль дю Турмале, 117,5 км
21.07 Воскресенье. Этап 15: Лиму - Фуа (Пра д'Альби), 185 км
22.07 Понедельник. День отдыха
23.07 Вторник. Этап 16: Ним - Ним, 177 км
24.07 Среда. Этап 17: Пон-дю-Гар - Гап, 200 км
25.07 Четверг. Этап 18: Амбрён - Валуар, 208 км
26.07 Пятница. Этап 19: Сен-Жан-де-Морьен - Тинь, 126,5 км
27.07 Суббота. Этап 20: Альбервиль - Валь Торанс (Шале дю Торанс), 130 км
28.07 Воскресенье. Этап 21: Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля, 128 км
|Тур де Франс-2019: LIVE-Чат
|Тур де Франс-2019: Цифры и числа
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