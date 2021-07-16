Тур де Франс-2022, превью этапов: 21 этап, Нантер - Пари-Ла-Дефанс Арена - Париж Елисейские Поля



Двадцать первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в Нантере (Nanterre) — одном из крупнейших пригородов Парижа. Город является значимым экономическим центром страны, в котором ежегодно появляются сотни новых предприятий. Кроме того, в Нантере сосредоточены организации общегосударственного и международного значения: префектура департамента Верхняя Сена, Торгово-промышленная Палата Парижа, Танцевальная школа Парижской Оперы, Архитектурная школа, консульства иностранных государств (Марокко, Тунис, Алжир), штаб-квартиры ряда крупных компаний и фирм и располагается крупнейший в стране университет (Université Paris-Nanterre), что делает город студенческим.



Среди промышленных отраслей наиболее развитыми и значимыми для экономики Нантера являются электроника, электротехника, металлургия и автоматика.



Имеется в хронологии Нантера значимое историческое событие. В мае 1968 года в городе прошли крупнейшие студенческие демонстрации, которые привели ко всеобщей забастовке по всей стране. Она стала самой крупной забастовкой в истории рабочих движений Франции, а также привела к кризису общества и, как выразился в то время первый президент Пятой республики Шарль де Голль (Charles de Gaulle), к «кризису цивилизации».



Сегодня Нантер типичный французский городок, в котором расположены некоторые важные примечательные достопримечательности. Среди них выделяются Собор святой Женевьевы (Cathédrale Sainte-Geneviève), который был уничтожен во времена Великой Французской революции и восстановлен в 1924 году и привлекательное здание мэрии Нантера.



На территории Нантера расположен крупнейший концертный зал в Европе и крытый стадион многоцелевого использования - Пари-Ла-Дефанс Арена (Paris La Défense Arena), прямо перед Большой аркой Дефанса (La Grande Arche de la Fraternité). Это один из двух крытых стадионов многоцелевого использования на континенте (второй — «Теленор Арена» в пригороде Осло). До её открытия крупнейшим в Европе крытым стадионом был «Олимпийский» в Москве.



Арену стровтли с 2013 по 2017 год как домашний стадион для регбийного клуба «Расинг 92» на смену их старому стадиону «Ив дю Мануар», поэтому её иногда называют Арена 92. Площадка доступна в трёх различных конфигурациях: для соревнований по регби номинальная вместимость составляет 32 000 человек, для концертов — 40 000 человек, и наконец, для видов спорта внутри закрытых помещений (что возможно благодаря подвижной крыше) — как минимум 5 000 человек. В здании также размещается 33 000 м² офисных пространств, 300 студенческих комнат, магазины, пивоварня и ресторан изысканной кухни. Зал Пари-Ла-Дефанс Арена оснащен одним из крупнейших проекционных экранов в мире площадью 1 400 м2 с акустической системой Avel Acoustique.



В 2024 году во время летних Олимпийских игр на стадионе пройдут соревнования по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте, а также решающие матчи гандбольных турниров.

Альтиметрия 21-го этапа Тур де Франс-2022

Пари-Ла-Дефанс Арена (Paris La Défense Arena), расположенная в Нантере (Nanterre, административный центр департамента О-де-Сен, регион Иль-де-Франс) во второй раз принимает старт заключительного этапа Тур де Франс, впервые в 1992 году. Этап "дружбы" с финишем на Елисейских Полях определит обладателя зеленой майки.

Из Нантера пелотон отправится, потягивая шампанское, преодолеет заключительный категорийный подъём Тур де Франс-2022 - подъём 4-й категории Кот-дю-Паве-де-Гард (Cote du Pavé des Gardes), протяжённость 1,3 км, 95-180 м, перепад 85 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 8%.

Впервые линию финиша пересекут в Париже (Paris, административный центр департамента Париж и региона Иль-де-Франс) на 61,2 км. При девятом пересечении линии финиша на Елисейских Полях в столице Франции мы узнаем имя победителя 21 этапа 109-го выпуска Тур де Франс.

Классический финиш этапа на Елиссейских Полях завершится борьбой спринтеров, оставшихся в гонке.

Париж - город, в котором есть всё: кривые улочки и грандиозные бульвары, знаменитые монументы и убогие задворки, роскошные рестораны и маленькие бистро, оперные театры и джазовые подвальчики, солидные буржуа и бездомные, блеск и нищета огромного города. Это город, в котором современная жизнь живёт бок о бок с историей. Полный тайн, он продолжает жить, удивляя и восхищая всех, кто соприкасается с ним.



Один из современников писал: «В Париже каждый находит свой город. Это зеркало, в котором всегда видишь то, что хочешь, потому что отражаешься в нем ты сам». Для кого-то Париж – столица мира, для кого-то – город любви. Каждый находит в нем то, что ищет, но несомненно одно: Париж всегда ярок и неуловим.



Побывайте на острове Сите, зайдите в Нотр-Дам, прогуляйтесь по широким бульварам и прекрасным площадям этого города, бросьте взгляд на Елисейские Поля, посмотрите на город с Эйфелевой башни, загляните в кварталы Сен-Жермен и Марэ, познакомитесь с букинистами на набережной Сены.



Три самые известные парижские достопримечательности — это древний Собор Парижской Богоматери, построенный на острове Сите ещё в 12-м веке, Эйфелева башня и Триумфальная арка - конструкции 19-го века.



Ажурная металлическая башня, построенная по проекту инженера Эйфеля, задумывалась как временная постройка, служащая входом на Всемирную выставку 1889 года. Но она не только пережила само это мероприятие, но и стала с тех пор истинным символом города. На севере и на юге от неё над линией горизонта возвышаются базилика Сакре-Кёр, построенная на вершине холма Монмартр, и одинокая башня Тур Монпарнас, особенно выделяющаяся на фоне своего «плоского» района.



Историческая ось памятников архитектуры пересекает город из центра на запад. Начинаясь от знаменитого на весь мир музея Лувр, она продолжается через сад Тюильри, проспект Елисейские поля до самой Триумфальной арки в центре площади. В самом центре исторической части находится Дом инвалидов, в котором находится военный музей, здесь же покоятся останки Наполеона Бонапарта. Тут же и бывшая церковь Пантеон, охраняющая вечный покой некогда знаменитых французских деятелей. Бывший королевский дворец Консьержери стал на время Великой французской революции тюрьмой для свергнутой королевы, откуда она была впоследствии конвоирована для публичной казни.



В 1163 году епископ Морис Сюлли решил построить собор, который был бы достоин Парижа и всей Франции, в том месте, где начиналась история Парижа, когда на острове поселились первые парижане. Так началась история Собора Парижской Богоматери, ставшего шедевром готической архитектуры. От храма Юпитера, на месте которого был осуществлён этот проект, остался лишь западный фасад - портал Святой Анны. Великолепные огромные витражи, окна-розы, стрельчатые арки, готические шпили и н-образный фасад и сейчас привлекают массу туристов.



Кроме того, в Париже стоит посетить Культурный центр имени Жоржа Помпиду, Латинский квартал, Люксембургский сад, современный район Дефанс и многие другие интересные места и, конечно же, рестораны, без которых неспешное путешествие по Парижу не будет полным.



Город Париж в истории Тур де Франс



Тур де Франс и Париж тесно связаны с самого рождения Большой Петли. Из Парижа Тур де Франс стартовал с 1903 по 1950 годы (кроме 1926 года), и в 1963 году. На Тур де Франс-1963 участники вышли на старт 1-го этапа в Париже, но отсчёт километров гонки официально начался в городе Ножар-сюр-Марн (Nogent-sur-Marne).



Париж принимал старт 5-го этапа Тур де Франс-1951. Пролог Тур де Франс-2003 стартовал в Париже.



В 1966 году Тур де Франс в последний раз финишировал на велодроме Парк де Пранс (Parc de Princes). Закончилась традиция, длившаяся с 1903 года. Вскоре после окончания Тур де Франс-1966 велодром был снесён. Затем, в период с 1968 по 1974 годы, финиш Большой Петли принимал городок Венсен (Vincennes), пригород Валь-де-Марн (Val de Marne) в восточном пригороде Парижа.



Финиш Тур де Франс вернулся в Париж в 1975 году. С Тур де Франс-1975 последний этап трёхнедельного французского Гран-тура и награждение победителей Большой Петли проходит на Елисейских Полях.



Подошёл к концу наш очередной велосипедный тур по городам маршрута Тур де Франс. Сегодня хотим поблагодарить всех причастных к этому величественному празднику, легендарной велогонке, заставляющей биться сильнее сердца не только профессиональных велосипедистов, но и болельщиков, которые неустанно следят за всеми перипетиями Большой петли вместе с нами на протяжении многих лет на страницах сайта VeloLIVE.com и наших страниц в социальных сетях в в Телеграм, Одноклассниках, вКонтакте.