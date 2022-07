Тур де Франс-2022, превью этапов: 10 этап, Морзин Порт дю Солей - Межев

"Rest day facts: Did you know that the wearer of a leader's jersey gets prize money, even if he is only the wearer and not the official leader of the relevant classification?

Pidcock gets prize money for wearing the youth jersey while Pogacar is the official leader but already wears the yellow jersey Same for Jakobsen with green jersey when WvA was riding in Yellow

How much is prize money ?

€300 for every day"

Знаете ли вы, что носитель призовой майки получает призовые деньги, даже если он только носит ее и не является официальным лидером классификации.

Пидкок получает призовые деньги за ношение белой майки, хотя официальный лидер молодежной классификации Погачар, который едет в желтой майке. Также Якобсен получал призовые за ношение зеленой майки, пока Ван Арт был в желтой.

З00 евро каждый день.

Примечание: ежедневные призовые идут только за ту майку, которую гонщик носил в этот день. Итоговые призовые в Париже получит официальный владелец.