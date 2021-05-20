Тур де Франс-2022, превью этапов: 10 этап, Морзин Порт дю Солей - Межев



Десятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в Морзине (Morzine), который является частью крупнейшего в мире горнолыжного курорта Порт-дю-Солей («Врата солнца»). Морзин расположен на французской части территории, занимаемой Порт-дю-Солей между французским Монбланом и Женевским озером на высоте 1000 м, у самой границы со Швейцарией.

В 1181 году Морзин был усадебной территорией аббатства Олпс, цистерцианского монастыря в 7 км от него. В средние века усадьбы являлись сельскохозяйственными центрами. Усадьбы снабжали монастырь продуктами питания, одеждой, утварью и строительными материалами. В Морзине такая усадьба содержалась братьями-мирянами, которые возделывали землю и разводили скот.



С XVIII по начало XX века разработка сланцевых карьеров стала основной экономики Морзина, прежде чем примерно с 1930 года на смену пришел зимний туризм, хотя даже в 2015 году оставались несколько карьеров, которые все еще разрабатывались.

Морзин окружён легендарными для велоспорта вершинами, чем он и интересен многим туристам. Кроме того, здесь есть готический собор и памятники архитектуры эпохи романтизма.



Морзин в истории Тур де Франс



22 года назад на 16 этапе Тур де Франс-2000, пожалуй, в самую отчаянную атаку современного велоспорта ушёл Марко Пантани (Marco Pantani). Это не было войной за генеральную классификацию – это была битва Марко Пантани и Лэнса Армстронга (Lance Armstrong). На 16 этапе, от Куршевель до Морзин, участникам предстояло преодолеть четыре большие горы, Коль де Сези (Col de Saisies), Коль де Аравис (Col des Aravis), Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière) и Коль де Жу План (Col de Joux Plane).



Армстронг ожидал, что именно там между ним и Пантани начнётся настоящая война. Пантани атаковал на Коль де Сези, когда предстояло проехать ещё более чем 120 трудных альпийских километров. У велокоманды Армстронга U.S. Postal не оставалось никакого выбора – они должны были преследовать. Пантани действовал сообща с Фернандо Эскартином (Fernando Escartin) и товарищем по велокоманде Ришара Виранка (Richard Virenque), Паскалем Эрве (Pascal Herve). Трио все ещё лидировало на Коль де ла Коломбьер, но, когда они спускались, американская команда, которая возглавляла пелотон, догнала беглецов. Казалось, что вторая попытка Пантани наказать Армстронга потерпела неудачу. На Коль де Жу План Пантани отстал и потерял контакт с группой Армстронга.



Но часы неустанного преследования взяли своё. В голове пелотона остались четверо: Ян Ульрих (Jan Ullrich), Лэнс Армстронг, Ришар Виранк и Роберто Эрас (Roberto Heras). Во время преследования Армстронг чувствовал себя настолько хорошо, что проехал мимо зоны передачи питания, ничего не взяв. Этот провал он позже назвал, «ничтожная ошибка, невероятная для профессионала». На подъёме, когда предстояло проехать ещё 20 км, Армстронг не мог удерживаться с остальными. В 10 километрах от вершины он выдохся.

Два года подряд он повторял одну и ту же ошибку (смотрите этап 15, Тур де Франс-1999) - недостаточно поел. Усмотрев в этом шанс для себя, Ульрих поехал в гору, настолько быстро, насколько мог. Армстронг, с помощью невероятной силы воли прошёл заключительные километры Коль де Жу План и затем устремился вниз с другой стороны горы в Морзин. Поскольку физическая форма Ульриха явно не соответствовала той, с которой он выиграл Тур де Франс-1997, проблемы заголодавшего Армстронга никакой выгоды ему не принесли.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 10 этап, Морзин Порт дю Солей - Межев



Виранк выиграл этап, но Армстронг потерял относительно Ульриха только полторы минуты. Как у Раймона Пулидора (Raymond Poulidor), карьера Ульриха была усыпана упущенными моментами, которые могли принести победу на Тур де Франс. Пантани провёл вечер, страдая от ужасных желудочных проблем, и сошёл с гонки на следующий день. Армстронг был очень возмущён убийственной атакой Пантани, но, возможно, если бы итальянец не имел проблем с желудком, то сумел бы выиграть этап. В любом случае, он выполнил свою мечту, своё желание «взорвать этап». Армстронг сказал, что те мучительные минуты на Коль де Жу План были худшими в его карьере. А этап для Ришара Виранка, это была самая крупная его победа за последние три года.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 10 этап, Морзин Порт дю Солей - Межев



Своей самоубийственной атакой великий Пират поставил на место Армстронга вместе с его армадой. На Коль де Жу План Пират проиграл всё, что только мог, но своим одиночным отрывом он буквально похоронил «почтальонов», которые вынуждены были оставить капитана без поддержки в последней горе. Уже после Сэйси пелотон проигрывал минуту, а рядом с американцем остались только Кевин Ливингстон (Kevin Livingston) и Тайлер Хэмилтон (Tyler Hamilton), а к концу этапа Лэнс вынужден был закрывать атаки едва ли не всех своих конкурентов самостоятельно и в итоге «поймал» 2 минуты отставания. Пират проиграл на том этапе тринадцать минут, но это не имеет никакого значения. Его атака стала примером спортивного мужества и способности бороться до конца. Пантани ещё раз доказал, что он действительно великий.

Альтиметрия 10-го этапа Тур де Франс-2022

Морзин Порт дю Солей (Morzine Les Portes du Soleil, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2010 году. "Ворота Солнца" открывают вторую неделю Тур де Франс-2022 среднегорным этапом с финишем в подъём 2 категории. Этап подходит для отрыва.

Со старта пелотон отправится на север и преодолеет подъём 4-й категории Кот-де-Шевено (Côte de Chevenoz), протяжённость 2,2 км, 744-808 м, перепад высот 64 м, средний градиент 2,9%, максимальный градиент 5%.

Достигнув южного берега Женевского озера или Лемана (Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève), пелотон развернётся на юг и начнёт преодолевать подъём протяжённостью 27 км, который завершится на вершине 3-й категории Коль-де-Жамба (Col de Jambaz), протяжённость 6,7 км, 773-1028 м, перепад высот 255 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 8%.

Далее 20 км спуска до подножия подъёма 4-й категории Кот-де-Шатийон-сюр-Клюзе (Côte de Châtillon-sur-Cluses), протяжённость 4,5 км, 485-661 м, перепад высот 176 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%. Короткий спуск и следующие 27 км по равнине до подножия заключительного подъёма этапа.

Подъём 2-й категории Монте-де-л'альтипор-де-Межев (Montée de l'altiport de Megève), протяжённость 19,2 км, 603-1382 м, перепад высот 779 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%.

Вершина подъеёма расположена за 2,2 км до финиша этапа и заключительные километры в гору. Межев (Megeve, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы) во второй раз принимает финиш этапа Тур де Франс.

На границе департамента Савойя уютно расположился городок Межев - один из самых престижных и живописных горнолыжных курортов с мировой известностью. Центр городка с пешеходными зонами с мощёными улицами, здания со старинной архитектурой создают атмосферу настоящей савойской деревни.

Межев вместе с соседними курортами образует горнолыжную область Эвазьон Мон Блан (Evasion Mont Blanc) с общей протяжённостью 219-и трасс около 445 км с великолепной панорамой на Монблан и 107 подъёмниками.Большая их часть доступны прямо из посёлка.





Для начинающих лыжников и сноубордистов на склонах оборудованы простые трассы, огороженные от основного потока. Всего их около 80; самые просторные и длинные располагаются в зоне Лё Мон д’Арбуа.

Красных трасс 60: к ним относятся спуски с Лё Жайэ, Комблукс и других склонов. Самые сложные трассы (их 29), как и экстремальные вне трассовые спуски, можно найти в районе Монт Жёли (Mont Joly), Мон Жу (Mont Joux), Ля Кот 2000, Рошбрюн - например, трасса, названная в честь знаменитого лыжника Эмиля Алле, или 220-метровая Ле Монт Блан д'Ор (Les Mont Blanc d'Or) для слалома-гиганта. Они не очень длинные, но крутые и бугристые: покорить их смогут лишь настоящие профессионалы.

Станция предлагает разные по сложности горнолыжные трассы, из которых чёрных 23, красных 60, голубых 50 и зелёных 29. Для новичков трасса "Мандарин" даёт возможность научиться кататься на лыжах в адаптированных условиях, а для профессионалов острые ощущения гарантируют трассы повышенной сложности - Розай (Rosay) и Ля Прэнсесс Нуар (La Princesse Noire). Максимальная высота 2525 м.

Ели, растущие вдоль трасс, позволяют при желании разнообразить катание и проезжать между деревьев.

Множество горных и равнинных маршрутов предлагаются любителям беговых лыж и снегоступов. Среди зимних развлечений имеются также сноупарк со звуковыми эффектами и оборудованием для хаф-пайпа, пирамидами, два катка, бассейны, поло и гольф на снегу. В Межев находится одна из престижнейших в Европе лыжных школ.



В 1976 году в Межеве прошёл первый юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Затем ещё трижды каток принимал юниорские чемпионаты мира. Неоднократно здесь проходили чемпионаты Франции по фигурному катанию.



На Тур де Франс-2016 Межев появился и в качестве финишного этапа на 16-м этапе и в качестве стартового на 20-м. 16-й этап, индивидуальная гонка на время протяженностью 17 км, участники гонки стартовали в Салланш (Sallanches) и финишировали в Межеве. Лидер гонки Крис Фрум (Chris Froome) из велокоманды Sky одержал победу на горной разделке Тур де Франс-2016. Это был уже второй этап, выигранный 31-летним британским велогонщиком в этом выпуске французского Гран-тура.

Крис Фрум прошёл 17-км дистанцию этапа за 30 минут 43 секунды со средней скоростью 33,203 км/ч, на 21 секунду опередив своего ближайшего соперника – чемпиона Нидерландов в разделке Тома Дюмулина (Tom Dumoulin) из Giant-Alpecin.



Крис Фрум всю дистанцию проехал на разделочном велосипеде, на отметке 10 км он уступал Тому Дюмулину 10 секунд, а на отсечке 13,5 км уже опережал нидерландского велогонщика на 13 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул итальянский велогонщик команды Astana Фабио Ару (Fabio Aru), уступивший Крису Фруму 33 секунды.



Удерживая жёлтую майку на протяжении 10 этапов, Крис Фрум укрепил своё лидерство в генеральной классификации. Его ближайший соперник, голландец Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo уступаел ему 3 минуты 52 секунды, британец Адам Йейтс (Adam Yates) из Orica-BikeExchange шёл на третьей позиции и проигрывал Крису Фруму 4 минуты 16 секунд.

Photo © Tim De Waele/Team KATUSHA

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