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Тур де Франс-2020: Превью

 

Тур де Франс (Tour de France) - 2020

 

Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

Тур де Франс-2019: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2019: Гороховая майка. Претенденты

Тур де Франс-2019: Белая майка. Претенденты
   Желтая майка Зеленая майка Горная майка Белая майка
Фавориты Фавориты Фавориты Фавориты
 

Тур де Франс-2020: Альтиметрия маршрута      
Тур де Франс-2020: Составы команд

Тур де Франс-2020: Текущие результаты
29.08 Суббота. Этап 1: Ницца - Ницца, 156 км
30.08 Воскресенье. Этап 2: Ницца - Ницца, 186 км
31.08 Понедельник. Этап 3: Ницца - Систерон, 198 км
1.09 Вторник. Этап 4: Ситсерон - Орсьер Мерле, 160,5 км
2.09 Среда. Этап 5: Гап - Прива, 183 км
3.09 Четверг. Этап 6: Ле Тей - Подъём Айгуал, 191 км
4.09 Пятница. Этап 7: Мийо - Лавор, 168 км
5.09 Суббота. Этап 8: Казер-сюо-Гарон - Луданвьель, 141 км
6.09 Воскресенье. Этап 9: По - Ларёнс, 153 км
7.09 Понедельник. День отдыха.
8.09 Вторник. Этап 10: Остров Орлеон Ле-Шато-д’Олерон - Остров Ре Сен-Мартен-де-Ре, 168,5 км
9.09 Среда. Этап 11: Шателайон-Плаж - Пуатье, 167,5 км
10.09 Четверг. Этап 12: Шовиньи - Сарран, 218 км
11.09 Пятница. Этап 13: Шатель-Гийон - Пью мари Па дэ Пероль Puy Mary, 191,5 км
12.09 Суббота. Этап 14: Клермон-Ферран - Лион, 194 км
13.09 Воскресенье. Этап 15: Лион - Гран-Коломбье, 174,5 км
14.09 Понедельник. День отдыха.
15.09 Вторник. Этап 16: Ла Тур-дю-Пен - Виллар-де-Ланс Коте 2000, 164 км
16.09 Среда. Этап 17: Гренобль - Мерибель Коль де ла Лоз, 170 км
17.09 Четверг. Этап 18: Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон, 175 км
18.09 Пятница. Этап 19: Бург-ан-Брес - Шампаньоль, 166,5 км
19.09 Суббота. Этап 20: Люр - Ла Планш де Бель Фий (ITT), 36,2 км
20.09 Воскресенье. Этап 21: Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля, 122 км 
 
Тур де Франс-2020: LIVE-Чат
Тур де Франс-2020: Цифры и числа
Страницы истории Тур де Франс
Официальный сайт Тур де Франс-2020
Итоги Тур де Франс-2020 по очкам Мирового рейтинга

 

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7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    patar-Фото

    А я думал, что Трек Стёйвена развозить будет. Но видимо авторитет чм-майки задавил)))

    Это результаты без нейтролизации? Вроде 3 км общей группой проезжали...

    Интересно сколько генералы схватили? Порт, Лопез? Ейтс?

  • levonardo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    levonardo-Фото
    Турини могли бы НС выдать, чего уж там.
  • kimi
    La Course by Le Tour de France ... (2)
    kimi-Фото

    это все доехавшие или будут еще данные

  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    patar-Фото
    Ну, у Пино вечно что-то не так.
    Вообще-то с его психикой, как бы для него и без травмы тур не закончился. Дизмораль его бьет сильнее асфальта
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    patar-Фото
    Ну... я бы так не сказал... Саган, Беннет, Вивиани, Ниццоло спринтовали. Тот же Бол в прошлом году этап Вуэльты (вроде бы, не помню) на спринте взял. Педерсен уже в этом году спринт выигрывал. Ну, Юэн 6 минут отыгрывал, понятно, что маловероятен был его спринт. Кого Вы еще-то ждали на финише? Уверенно выиграл.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    Да очень нервный этап получился с неожиданной концовкой. Боюсь что многие из тех кто сегодня падал и получил небольшие травмы, на завтрашнем этапе могут еще поймать отстование.

  • kwwk
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    kwwk-Фото
    Нормальный у нас интернет, хочет работает, хочет нет)))
  • aksbor
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    aksbor-Фото

    Кристоф выловил рыбку в мутной ниццеанской воде.

    Начало, как и ожидалось, нервное. Неужели у Пино повреждена ключица,как то он неуверенно руку держал. Вот будет досада.

    За Пашу боюсь на завтрашнем этапе,как бы не сошел (если стартует завтра конечно).

  • kwwk
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    kwwk-Фото
    Сейчас пообнуляют наверное
  • velodoctor
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
    velodoctor-Фото

    Молодец Кристофф, но насколько от везения завичсит все, половину спринтеров заперли.

    Сиваков бедолага, первый тур, первый этап и сразу навернулся сильно. 

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Giovanni Carboni (Bardiani CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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