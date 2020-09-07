Тур де Франс-2020: Превью

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Тур де Франс (Tour de France) - 2020
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Тур де Франс-2020: Альтиметрия маршрута
|29.08 Суббота. Этап 1: Ницца - Ницца, 156 км
30.08 Воскресенье. Этап 2: Ницца - Ницца, 186 км
31.08 Понедельник. Этап 3: Ницца - Систерон, 198 км
1.09 Вторник. Этап 4: Ситсерон - Орсьер Мерле, 160,5 км
2.09 Среда. Этап 5: Гап - Прива, 183 км
3.09 Четверг. Этап 6: Ле Тей - Подъём Айгуал, 191 км
4.09 Пятница. Этап 7: Мийо - Лавор, 168 км
5.09 Суббота. Этап 8: Казер-сюо-Гарон - Луданвьель, 141 км
6.09 Воскресенье. Этап 9: По - Ларёнс, 153 км
7.09 Понедельник. День отдыха.
8.09 Вторник. Этап 10: Остров Орлеон Ле-Шато-д’Олерон - Остров Ре Сен-Мартен-де-Ре, 168,5 км
9.09 Среда. Этап 11: Шателайон-Плаж - Пуатье, 167,5 км
10.09 Четверг. Этап 12: Шовиньи - Сарран, 218 км
11.09 Пятница. Этап 13: Шатель-Гийон - Пью мари Па дэ Пероль Puy Mary, 191,5 км
12.09 Суббота. Этап 14: Клермон-Ферран - Лион, 194 км
13.09 Воскресенье. Этап 15: Лион - Гран-Коломбье, 174,5 км
14.09 Понедельник. День отдыха.
15.09 Вторник. Этап 16: Ла Тур-дю-Пен - Виллар-де-Ланс Коте 2000, 164 км
16.09 Среда. Этап 17: Гренобль - Мерибель Коль де ла Лоз, 170 км
17.09 Четверг. Этап 18: Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон, 175 км
18.09 Пятница. Этап 19: Бург-ан-Брес - Шампаньоль, 166,5 км
19.09 Суббота. Этап 20: Люр - Ла Планш де Бель Фий (ITT), 36,2 км
20.09 Воскресенье. Этап 21: Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля, 122 км
|Тур де Франс-2020: LIVE-Чат
|Тур де Франс-2020: Цифры и числа
Страницы истории Тур де Франс
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