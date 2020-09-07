Тур де Франс-2020: Превью

Кристоф выловил рыбку в мутной ниццеанской воде.

Начало, как и ожидалось, нервное. Неужели у Пино повреждена ключица,как то он неуверенно руку держал. Вот будет досада.

За Пашу боюсь на завтрашнем этапе,как бы не сошел (если стартует завтра конечно).