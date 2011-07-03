Презентация маршрута Тур де Франс-2022

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 14:31
Маршрут Тур де Франс-2022 - презентация
В Париже, во Дворце конгрессов 14 октября состоялась презентация 109-го маршрута Тур де Франс. Французский Гранд-тур в 2022 году пройдёт с 1 по 24 июля.
Большая Петля в 2022 году протянется помимо Франции по территории ещё трёх стран – Дании, Бельгии, Швейцарии. Это наибольшое количество стран в маршруте с 2017 года. Дания станет 10-й страной, принявшей Гран-Депар Тур де Франс, и самой северной в истории Тура.
Из 21 этапа:
6 равнинных,
7 среднегорных,
6 горных с 5 горными финишами (Ла-Планш-де-Бель-Фий, Коль-дю-Гранон, Альп д’Юэз, Пейрагюд, Отакам),
2 индивидуальные гонки на время,
2 дня отдыха,
1 день трансфера.
Призовой фонд Тур де Франс-2022 составит 2,3 миллиона евро, включая 500 000 евро победителю генеральной классификации.
Общая протяжённость маршрута Тур де Франс-2022 составит 3328 км. 29 подъёмов – 2-й, 1-й и высшей категорий.
Тур де Франс-2022 стартует в столице Дании – Копенгагене с 13-км индивидуальной гонки на время. В Данни пройдут три первых этапа Большой Петли. В день отдыха пелотон вернётся во Францию, где гонщиков ждёт 20 км брусчатки классики Париж-Рубэ, и первый горный финиш на Ла-Планш-де-Бель-Фий (La Planche des Belles Filles), и легендарные Телеграф, Галибье, Коль-де-Круа-де-Фер и Альп д’Юэз, и финальная неделя в Пиренеях. Завершится 109-й выпуск индивидуальной гонкой на время и традиционным этапом дружбы, финиширующим в Париже, на Елисейских Полях.
Машрут Тур де Франс-2022 пройдёт по четырём горным массивам – Вогезам, Альпам, Массиф Централь и Пиренеям.
На этапе до Аренберга (Порт-дю-Ино) гонщикам предстоит пройти 19,4 км брусчатки – 11 секторов длиной от 1,3 до 2,8 км.
Неделя в Альпах начнётся с 11-го этапа с горным финишем на Коль-дю-Гранон (Col de Granon), который возвращается на Тур де Франс через 36 лет. 2413 м высоты и те же самые дороги, где Бернар Ино в 1986 году в последний раз в карьере надел жёлтую майку лидера.
14 июля в День взятия Бастилии состоится этап с финишем на Альп д’Юэз. В последний раз 21 «шпильку» легендарного подъёма проходили четыре года назад.
По дороге к Пиренеям спринтеры смогут вписать своё имя в историю на этапах до Сент-Этьенна и Каркасона. Пиренеи – Коль д’Аспен, Оркетт д’Ансизан (Hourquette d'Ancizan) и Пейрагюд, Отакам, Обиск и впервые в маршруте Тура - Коль-де-Санделль (1378 м).
На финальной неделе в Пиренеях будет два горных финиша подряд – 17-й и 18-й этапы финишируют на Пейрагюд (Peyragudes) и Отакам (Hautacam).
По дороге к вершине Пейрагюд придётся преодолеть Коль д’Аспен (Col d'Aspin), Уркетт д’Ансизан (Hourquette d'Ancizan) и Коль-де-Валь-Лурон-Азе ( Col de Val Louron-Azet) и кульминация этапа – 8 км с 7,8% до вершины Пейрагюд.
Следующий пиренейский горный этап до вершины Отакам включает в себя прохождение Коль д’Обиск (Col d'Aubisque) и Коль-де-Санделль (Col des Spandelles) и финальный подъём 13,6 км с 7,8% до Отакам.
Общая протяжённость индивидуальных гонок на время составит 53 км – 13 км открывающая гонку разделка и 40 км разделка на предпоследнем, 20-м этапе от Маривалая до Рокамадура.
1.07 Пятница. Этап 1: Copenhague - Copenhague (ITT), 13 км
2.07 Суббота. Этап 2: Roskilde - Nyborg, 199 км
3.07 Воскресенье. Этап 3: Vejle - Sønderborg, 182 км
4.07 Понедельник День отдыха.
5.07 Вторник. Этап 4: Dunkerque - Calais, 172 км
6.07 Среда. Этап 5: Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 155 км
7.07 Четверг. Этап 6: Binche - Longwy, 220 км
8.07 Пятница. Этап 7: Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176 км
9.07 Суббота. Этап 8: Dole - Lausanne, 184 км
10.07 Воскресенье. Этап 9: Aigle - Châtel Les Portes du Soleil, 183 км
11.07 Понедельник. День отдыха.
12.07 Вторник. Этап 10: Morzine Les Portes du Soleil - Megève, 148 км
13.07 Среда. Этап 11: Albertville - Col du Granon, 149 км
14.07 Четверг. Этап 12: Briançon - Alpe d'Huez, 166 км
15.07 Пятница. Этап 13: Bourg d'Oisans - Saint-Étienne, 193 км
16.07 Суббота. Этап 14: Saint-Étienne - Mende, 195 км
17.07 Воскресенье. Этап 15: Rodez - Carcassonne, 200 км
18.07 Понедельник. День отдыха
19.07 Вторник. Этап 16: Carcassonne - Foix, 179 км
20.07 Среда. Этап 17: Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 км
21.07 Четверг. Этап 18: Lourdes - Hautacam, 143 км
22.07 Пятница. Этап 19: Castelnau-Magnoac- Cahors, 189 км
23.07 Суббота. Этап 20: Lacapelle-Marival - Rocamadour (ITT), 40 км
24.07 Воскресенье. Этап 21: Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées, 112 км
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