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Презентация маршрута Тур де Франс-2022

Маршрут Тур де Франс-2022 - презентация

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

 

  В Париже, во Дворце конгрессов 14 октября состоялась презентация 109-го маршрута Тур де Франс. Французский Гранд-тур в 2022 году пройдёт с 1 по 24 июля.

 

Большая Петля в 2022 году протянется помимо Франции по территории ещё трёх стран – Дании, Бельгии, Швейцарии. Это наибольшое количество стран в маршруте с 2017 года. Дания станет 10-й страной, принявшей Гран-Депар Тур де Франс, и самой северной в истории Тура.

 

Из 21 этапа:

6 равнинных,

7 среднегорных,

6 горных с 5 горными финишами (Ла-Планш-де-Бель-Фий, Коль-дю-Гранон, Альп д’Юэз, Пейрагюд, Отакам),

2 индивидуальные гонки на время,

2 дня отдыха,

1 день трансфера.

 

Призовой фонд Тур де Франс-2022 составит 2,3 миллиона евро, включая 500 000 евро победителю генеральной классификации.

 

Общая протяжённость маршрута Тур де Франс-2022 составит 3328 км. 29 подъёмов – 2-й, 1-й и высшей категорий.

 

  Тур де Франс-2022 стартует в столице Дании – Копенгагене с 13-км индивидуальной гонки на время. В Данни пройдут три первых этапа Большой Петли. В день отдыха пелотон вернётся во Францию, где гонщиков ждёт 20 км брусчатки классики Париж-Рубэ, и первый горный финиш на Ла-Планш-де-Бель-Фий (La Planche des Belles Filles), и легендарные Телеграф, Галибье, Коль-де-Круа-де-Фер и Альп д’Юэз, и финальная неделя в Пиренеях. Завершится 109-й выпуск индивидуальной гонкой на время и традиционным этапом дружбы, финиширующим в Париже, на Елисейских Полях.

 

Машрут Тур де Франс-2022 пройдёт по четырём горным массивам – Вогезам, Альпам, Массиф Централь и Пиренеям.

 

На этапе до Аренберга (Порт-дю-Ино) гонщикам предстоит пройти 19,4 км брусчатки – 11 секторов длиной от 1,3 до 2,8 км.

 

  Неделя в Альпах начнётся с 11-го этапа с горным финишем на Коль-дю-Гранон (Col de Granon), который возвращается на Тур де Франс через 36 лет. 2413 м высоты и те же самые дороги, где Бернар Ино в 1986 году в последний раз в карьере надел жёлтую майку лидера.

 

14 июля в День взятия Бастилии состоится этап с финишем на Альп д’Юэз. В последний раз 21 «шпильку» легендарного подъёма проходили четыре года назад. 

 

 По дороге к Пиренеям спринтеры смогут вписать своё имя в историю на этапах до Сент-Этьенна и Каркасона. Пиренеи – Коль д’Аспен, Оркетт д’Ансизан (Hourquette d'Ancizan) и Пейрагюд, Отакам, Обиск и впервые в маршруте Тура - Коль-де-Санделль (1378 м).

 

  На финальной неделе в Пиренеях будет два горных финиша подряд – 17-й и 18-й этапы финишируют на Пейрагюд (Peyragudes) и Отакам (Hautacam).
По дороге к вершине Пейрагюд придётся преодолеть Коль д’Аспен (Col d'Aspin), Уркетт д’Ансизан (Hourquette d'Ancizan) и Коль-де-Валь-Лурон-Азе ( Col de Val Louron-Azet) и кульминация этапа – 8 км с 7,8% до вершины Пейрагюд.


Следующий пиренейский горный этап до вершины Отакам включает в себя прохождение Коль д’Обиск (Col d'Aubisque) и Коль-де-Санделль (Col des Spandelles) и финальный подъём 13,6 км с 7,8% до Отакам.

 

  Общая протяжённость индивидуальных гонок на время составит 53 км – 13 км открывающая гонку разделка и 40 км разделка на предпоследнем, 20-м этапе от Маривалая до Рокамадура.

 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

 

1.07 Пятница. Этап 1: Copenhague - Copenhague (ITT), 13 км


2.07 Суббота. Этап 2: Roskilde - Nyborg, 199 км


3.07 Воскресенье. Этап 3: Vejle - Sønderborg, 182 км


4.07 Понедельник День отдыха.


5.07 Вторник. Этап 4: Dunkerque - Calais, 172 км


6.07 Среда. Этап 5: Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 155 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2022


7.07 Четверг. Этап 6: Binche - Longwy, 220 км

 

 


8.07 Пятница. Этап 7: Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022


9.07 Суббота. Этап 8: Dole - Lausanne, 184 км

 


10.07 Воскресенье. Этап 9: Aigle - Châtel Les Portes du Soleil, 183 км

 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022


11.07 Понедельник. День отдыха.


12.07 Вторник. Этап 10: Morzine Les Portes du Soleil - Megève, 148 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022


13.07 Среда. Этап 11: Albertville - Col du Granon, 149 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022


14.07 Четверг. Этап 12: Briançon - Alpe d'Huez, 166 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 


15.07 Пятница. Этап 13: Bourg d'Oisans - Saint-Étienne, 193 км


16.07 Суббота. Этап 14: Saint-Étienne - Mende, 195 км

 


17.07 Воскресенье. Этап 15: Rodez - Carcassonne, 200 км


18.07 Понедельник. День отдыха

 

19.07 Вторник. Этап 16: Carcassonne - Foix, 179 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022


20.07 Среда. Этап 17: Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 


21.07 Четверг. Этап 18: Lourdes - Hautacam, 143 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022 Презентация маршрута Тур де Франс-2022 Презентация маршрута Тур де Франс-2022

 

22.07 Пятница. Этап 19: Castelnau-Magnoac- Cahors, 189 км


23.07 Суббота. Этап 20: Lacapelle-Marival - Rocamadour (ITT), 40 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2022


24.07 Воскресенье. Этап 21: Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées, 112 км

 

 

 Презентация маршрута Тур де Франс-2022 Презентация маршрута Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура альтиметрия маршрут Тур де Франс

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 15:02 | Регистрация: 4.05.2017

    Разделка 40км, это серьезно.

    Погги-Божьи ноги поедет за триплом.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 15:30 | Регистрация: 27.07.2011

    Ну вообще то Рогла чемпион ОИ в разделке)))

    1. Имя: Олекса

      red

      Вчера, 16:03 | Регистрация: 30.11.2017

      когда не падает

  3. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 15:49 | Регистрация: 4.07.2011

    Шикарный тур, шикарная презентация, смотрел с удовольствием, тадей последним в приветствие перед Алла, в знак того что самый крутой в пелотоне, и тадей был одет как дэнди, галстук, запонки, классика и красота!

     

  4. reforg34

    Вчера, 16:14 | Регистрация: 19.04.2019

    Вполне под Фрума профиль. Если без форс-мажоров и тренировка пойдет по плану, большие шансы будут взять свой 4 ТДФ в карьере. Томасу и Кинтане остается либо бороться за 2 место или же пропускать ТДФ.

    1. reforg34

      Вчера, 16:15 | Регистрация: 19.04.2019

      тренировочный процесс*

    2. Имя: Олег

      Karmatron

      Вчера, 20:08 | Регистрация: 6.06.2019

      Томас в жёлтом сделает дубль на Альп д'Юэз. Финальную разделку он, может и не выиграет, но все равно заберет тур. Фрум выше третьего места точно не поднимется, а Роглича так вообще спихнут с подиума на последнем этапе.

    3. Имя: Сергей

      BaTman

      Вчера, 21:06 | Регистрация: 8.09.2017

      К сожалению Ваш комментарий идеально подходит под Тур 2016-2017 года. Как бы мы не хотели, но Фруми не может вернуться в былую форму. Но судя по его инстаграмму и езде, не сильно и хочет. Он просто катается для кайфа и всё.

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:14 | Регистрация: 30.06.2017

    6 горных с 5 горными финишами (Ла-Планш-де-Бель-Фий, Коль-дю-Гранон, Альп д’Юэз, Пейрагюд, Отакам),+++++++++++++++++++++++++++Видимо французам нарастающее господство Погачара достало, чтоб медом не казалось это туропутешествие, велопрогулка, приделали аж пять горных финишей. Типа , вот пусть помучается этот ..словенец на французской петле, в отсутствии равных конкурентов. Хаха! Ну, че? Нам болелам от этого только и стоит испытывать кайф в предвкушении горных перепитий. .

    Вся жизнь это гонка.
  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: reforg34
    Вполне под Фрума профиль. Если без форс-мажоров и тренировка пойдет по плану, большие шансы будут взять свой 4 ТДФ в карьере. Томасу и Кинтане остается либо бороться за 2 место или же пропускать ТДФ.
    Друх...он Фруми четвертый тур взял ищо пять годков назад. Ты точно из нашего времени фруминатор? ))))

    И ничего он больше не выиграет Никогда..

    Вся жизнь это гонка.
  7. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 16:57 | Регистрация: 7.12.2014

    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Кэв сегодня заявил, что на туре-22 у спринтеров вообще мало шансов. И надо очень постараться, что то выиграть. Однозначно, орги сделали резко крен в сторону горняков, видимо из за критики нынешнего тура, где спринтеры просто молотили этапы один за другим. Четыре этапа Кэва, что только стоит. А горняки свои этапы не добирали. Да и тур честно говоря был наискучнейший без особых интриг. А между прочим в связи с этим у Кэва вообще практически не остается шансов подписать новый контракт с Квиками. после этой презентации. Кэв видимо удручен. Недаром он лично приехал на нее. Посмотрел и афигел наверное.  

    Вся жизнь это гонка.
  9. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 17:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Earl57
    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...

    Он уже в туре и он его возьмёт 

  10. Имя: Андрей

    Krakk

    Вчера, 18:04 | Регистрация: 22.06.2018

    Что сказать Лучше ли 2-х последних версий? Наверное. Можно это назвать достойным маршрутом? Ни в коей мере! Все по "классике" последних лет, в финал запихнули равнинный этап и длиннющую разделку, нахрен обесценив все остальное. "Аж пять горных финишей", "хрен в сторону горняков", вы о чем вообще? Не имеет никакого права называться горным тур, заканчивающийся разделкой!

    Цитата: Earl57
    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...
    Какой восторг? Человеку плюнули в душу, поедет ли теперь вообще? Снять бы кадр в момент презентации именно 20-го этапа, так небось еще не такие физиономии были.

    Доколе гонцы будут это терпеть?

    1. Имя: efefe

      Gorn9k

      Вчера, 18:11 | Регистрация: 28.05.2017

      Терпеть что?) Разделка в конце заставляет колхозников хоть что-то делать в горах
      Погачар так вообще должен плакать от радости, по сути этап для него

  11. lazhu

    Вчера, 18:48 | Регистрация: 14.03.2021

    В кои-то веки на туре настоящие горы. Сколько шансов у спринтеров до елисейских полей доехать? Разве что Мэтьюз наконец возьмет свое

  12. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 8.09.2017

     Я думаю 'Кочегар' справится. Нет ни одного этапа, который мог бы его сильно разбить, по высотам только Granon немного выше привычного. 

     Я думаю организаторов всё устраивает, выигрывают Европейцы, спонсируют Шейхи, всё идёт как надо. (тем более Французов нет на горизонте).

     

     По мне я бы хотел TTT, километров на 45, давно не было. А дисциплина интересная. И мне кажется этапов типа "классика" маловато как то, понятно что не хочет никто по 250 км наматывать, но один этапчик можно было. 

  13. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:17 | Регистрация: 4.01.2015

    Аж 4 страны на карте Тур де Франс 2022 (классно), и только 1 этап за 200+км. но что скажет будущим летом товарищ КОВИД.

    Не вижу впервые за долгие годы Турмале на ТдФ, но зато Галибье аж 2 раза...если погода позволит. Финиш на Граноне - это будет сильно, хорошо что и на Ла-Планш-де-Бель-Фий сделали финиш у самого конца вершины, там где градиенты в 22%+ Ну и посмотрим как там будет на этапе "рубэ" с почти 20км. булыги. Горные этапы сжатые по километражу, расслабона не будет совсем ибо борьба начнётся думаю от самого старта на них.

    Но вот что меня удручает это конечно длинная и почти ровная разделка на 40км., и то что горы заканчивается неожиданно рано, более того все королевские тяжелые этапы - все по будням pardon хорошо хоть июль, а значит отпуск.

    Цитата: Earl57
    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...

    Посмотрел на картинку - вспомнил фразу Отара во время трансляции когда презентовали Альпийские этапы, и показали Наиро - Мамучашвивли (тогда): "Кинтана уже сразу напрягся..))"

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  14. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:42 | Регистрация: 3.07.2011

    Альпийская программа будет замечательной. Если у Тадея и возникнут проблемы, то они будут связаны со слабостью команды, такую трассу в одиночку контролировать сложно.

  15. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Этап 12 Жесть.

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Комментарии

  • Pi-man
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Pi-man-Фото

    Какой-то маленький город этот Копенгаген! Или все датские велогонщики живут рядом. biggrin

  • Astanaforever
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Датчане в восторге ликуют от этого Франса. Тур все смещается с каждым годом на восток. Может когда-нибудь в будущем тур начнется где-нибудь в предгориях Заилийского Алатау Алма-Ате? ееее. А че? Там есть такие свои Альп д Юэзы и Мон ван Ту...закачаешься. Мечтать не вредно.)))
  • VeloVelo
    Луис Леон Санчес и Йохан Прайс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Да, Санчес в Астане расцвел, это факт. И стал одним из самых уважаемых гонщиков в пелотоне. Думаю, он не забудет этот период своей жизни. 

    Ну а то, что ушел, что ж, это его воля. С уважением отношусь к Лулу. 

  • vadi
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    vadi-Фото
    Равного капитанства всех лидеров точно не будет, слишком уж заметна разница в уровнях. Будет так - если Роглич упадет, чем он в последнее часто грешит, то заместители будут бороться за подиум. Нету у команды других щансов всять 1-е место кроме как со словенцем, поэтому будут всех отправлять ему на помощь в приказном порядке - и Вингегора, и ВанАрта, и Дюмолана, и Денниса (кстати про Денниса ничего не слышно, он вообще в команде?)
  • VeloVelo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Этап 12 Жесть.

  • старт-шоссе 82
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я об этом писал еще в 16 году, после того как Крёйсвейк чуть не выиграл Джиро.
    Что касается этого тура, я считаю что Джамбо сделает большую ошибку, если выставит =опять= всех своих лидеров на тур. Практика последних лет показывает, что когда команда идет с двумя-тремя со-капитанами ни к чему хорошему это не приводит.
  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    Sezar-Фото

    Альпийская программа будет замечательной. Если у Тадея и возникнут проблемы, то они будут связаны со слабостью команды, такую трассу в одиночку контролировать сложно.

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Аж 4 страны на карте Тур де Франс 2022 (классно), и только 1 этап за 200+км. но что скажет будущим летом товарищ КОВИД.

    Не вижу впервые за долгие годы Турмале на ТдФ, но зато Галибье аж 2 раза...если погода позволит. Финиш на Граноне - это будет сильно, хорошо что и на Ла-Планш-де-Бель-Фий сделали финиш у самого конца вершины, там где градиенты в 22%+ Ну и посмотрим как там будет на этапе "рубэ" с почти 20км. булыги. Горные этапы сжатые по километражу, расслабона не будет совсем ибо борьба начнётся думаю от самого старта на них.

    Но вот что меня удручает это конечно длинная и почти ровная разделка на 40км., и то что горы заканчивается неожиданно рано, более того все королевские тяжелые этапы - все по будням pardon хорошо хоть июль, а значит отпуск.

    Цитата: Earl57
    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...

    Посмотрел на картинку - вспомнил фразу Отара во время трансляции когда презентовали Альпийские этапы, и показали Наиро - Мамучашвивли (тогда): "Кинтана уже сразу напрягся..))"

  • Astanaforever
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Кто еще знал, годков четыре назад, что Лотто-Джамбо будет бороться за генерал на туре.? Ашалеть какой они сильнейший состав сформировали за эти три года!!!
  • BaTman
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    BaTman-Фото

     Я думаю 'Кочегар' справится. Нет ни одного этапа, который мог бы его сильно разбить, по высотам только Granon немного выше привычного. 

     Я думаю организаторов всё устраивает, выигрывают Европейцы, спонсируют Шейхи, всё идёт как надо. (тем более Французов нет на горизонте).

     

     По мне я бы хотел TTT, километров на 45, давно не было. А дисциплина интересная. И мне кажется этапов типа "классика" маловато как то, понятно что не хочет никто по 250 км наматывать, но один этапчик можно было. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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