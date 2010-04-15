Тур де Франс-2022, превью этапов: 20 этап, Лакапель-Мариваль - Рокамадур

Двадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в небольшом городке Лакапель-Мариваль (Lacapelle-Marival). Он расположен на северо-востоке департамента Ло, окружен с северо-востока лесистыми холмами в предгорьях Центрального массива. Лакапель-Мариваль берет свое название от латинского «капелла», что означает «часовня», и от общего термина, обозначающего ручей.



Населенный с римских времен, город рос на протяжении веков, особенно благодаря сельскохозяйственному хозяйству. Городок привлекает средневековыми улочками с каменными домами и замком XIII-го века, который сохранился в прекрасном состоянии и встречает туристов на въезде в Лакапель-Мариваль.



Весь год по вторым и четвёртым понедельникам месяца здесь проходят «маривальки» — что-то вроде уличных выставок-продаж, где можно купить поделки, картины, ремесленные изделия и местные плоды огородничества.



Альтиметрия 20-го этапа Тур де Франс-2022

Лакапель-Маривал (Lacapelle-Marival, департамент Ло, регион Окситания) впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Предпоследний этап Тур де Франс-2022 года - индивидуальная гонка с раздельным стартом протяжённостью 40,7 км с финишем в некатегорийный подъём (Côte de l'Hospitalet), расположенный Рокамадур (Rocamadour, департамент Ло, регион Окситания), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Только когда линию финиша пересечёт обладатель желтой майки, можно будет назвать имя победителя Тур де Франс-2022.

Стартовав в Лакапель-Маривал, велогонщики отправятся на северо-запад по равнине до пересечения первой отсечки времени, расположенной в Айнаке (Aynac) на 10,6 км маршрута.

Далее дорога поворачивает на запад, на 22,1 км маршрута в Грама (Gramat) расположена вторая отсечка времени, а после преодоления третьей отсечки времени в Кузу (Couzou) на 32,6 км маршрута велогонщики поворачивают на север и отправляются на спуск протяжённостью 2,5 км.

Затем начнётся некатегорийный подъём Кот-де-Маже (Cote de Magès) протяжённостью 1,6 км со средним градиентом 4,7%.

Далее 2-х километровый спуск, пересечение реки Альзу (Alzou) и заключительный и решающий подъём этапа с 4 неприятными поворотами - некатегорийный подъём Кот-де-л'Оспитале (Côte de l'Hospitalet) протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 7,8%, вершина расположена за 300 м до финиша этапа, заключительные метры в тягун.

Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 40,7 км, проложенную по ходу часовой стрелки, преимущественно равнинную с небольшими тягунами и спусками с длинными прямыми участками дороги, и двумя подъёмами и спусками с участками градиента до 10% на заключительной четверти дистанции.

Список фаворитов этапа: Филиппо Ганна, Ваут ван Арт, Тадей Погачар, Штефан Кюнг, Йонас Вингегор, Герант Томас и другие.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 50 минут до 55 минут. Лимит времени 25%.



Маленький средневековый городок Рокамадур и его святилища очень популярны во Франции среди туристов и паломников. Рокамадур один из самых красивых городов в регионе Миди-Пиренеи (теперь часть Окситании), на юго-западе Франции. Он вырос вокруг могилы отшельника святого Амадура (Saint Amadour). Город находится в центре известнякового плато Верхний Керси исторической провинции Керси прямо на отвесной скале, на 150 метров возвышаясь над долиной реки Альзу, русло которой зажато обрывистыми склонами. Иногда его называют «вертикальным городом» — настолько специфично выглядят здания, которые словно облепляют крутой скалистый обрыв.



Рокамадур входит в число мест культового почитания Девы Марии (Ville mariale) и уже в XII веке он стал признанным местом паломничества, которое посетили множество христиан (roumieux), именитых или безвестных (в числе знаменитых паломников были английский король Генрих II, Симон де Монфор, Бланка Кастильская с юным Людовиком IX, святые Доминик и Бернар), приходившие сюда поклониться чёрной мадонне и гробнице святого Амадура.



С XII-го века сюда прибывали верующие, и сегодня город, несмотря на свои скромные размеры, входит в пятёрку самых посещаемых достопримечательностей Франции. Являясь так называемым «оплотом веры», Рокамадур считается одним из важнейших и самых популярных туристических центров во Франции, который ежегодно посещают около 1,5 миллиона туристов; по этому показателю Рокамадур уступает острову Мон-Сен-Мишель, крепости Каркасон, Эйфелевой башне и Версалю.



Средневековый городок Рокамадур с искривлёнными улочками сохранил несколько укреплённых ворот (porte Salmon, porte Cabilière, porte de l’hôpital, porte du figuier). В верхней части города расположены семь святилищ и другие старинные неотреставрированные строения. Это место — символическое завершение паломнического пути и его финальная цель: здесь принято оставлять дары, испрашивая исполнения желаемого. К святилищам ведёт крутая лестница в 216 ступеней, и паломники должны преодолеть её, ползя на коленях. 14 остановок по пути вверх символизируют остановки Христа на крестном пути.

Величественная лестница ведёт от площади к святилищам — базилике Сен-Совёр (basilique Saint-Sauveur), крипте святого Амадура (классифицирована как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), часовням Сент-Анн (Sainte-Anne), Сен-Блез (Saint-Blaise), Сен-Жан-Батист (Saint-Jean-Baptiste), Богоматери (Notre-Dame, где находится статуя чёрной мадонны) и Сен-Мишель (Saint-Michel). Над этим комплексом возвышается дворец епископов Тюля. Дорога крестного пути начинается у замка и проходит до креста крестоносцев, возле которого устроен павильон.



Один из наиболее значимых религиозных и культурных объектов Рокамадура — это часовня Богоматери. В XIX-м веке её восстановили по образу и подобию изначальной постройки XV-го века. Именно в этой часовне находится самая чудотворная из святынь города — небольшая статуя Чёрной Мадонны. Мадонна вырезана из двух кусков орехового дерева, и к её колену приклеена фигурка младенца. Когда где-то далеко моряки молят Богоматерь о спасении и избегают гибели в пучине, Мадонна звонит в колокол. Если верить бенедиктинским монахам, которые в XII-м веке в своей «Книге чудес» составили целую их «опись», уже тогда Мадонна сотворила более 120 чудес.



Жизнь поселения, расположенного ниже комплекса религиозных построек и часовен, во все времена зависела от потока паломников и туристической торговли. Рокамадур дал своё имя одноимённому сыру, который вырабатывается из козьего молока и в 1996 году был удостоен национального сертификата AOC.

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