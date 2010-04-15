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- Дата:
- Сегодня, 18:00
Тур де Франс-2022, превью этапов: 6 этап, Бенш - Лонгви
Шестой этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в бельгийском городе Бенш (Binche). Небольшой городок Бенш появился на карте графства Геннегау в XII столетии, основала его вдова Бодуэна III, который правил в графстве Геннегау. Всего через несколько десятков лет после его основания, сын вдовы, Бодуэн IV окружил город высокими крепостными стенами, что превратило его в один из многих форпостов графства, которое на тот момент враждовало с французским королевством. Когда Бенш стал частью Священной Римской империи, на него обратили внимание сильные мира сего.
Тогда Римской империей правил Карл Габсбург Пятый (Karl de Habsbourg V), великий испанский король. Для резиденции своей сестры Марии Австрийской, известной в народе и как Мария Венгерская (Marie de Hongrie), король выбрал именно тихий и уютный Бенш. После смерти мужа, короля венгров и чехов, Людовика II (Louis II de Hongrie), он был убит в битве при Мохаче, Мария стала наместницей брата в испанских Нидерландах. А в 1549 году, по её приглашению, в резиденции побывал и сам король.
Жизнь спокойного города резко изменилась во времена промышленной революции, когда в его окрестностях был обнаружен уголь. Зелёные поля - шикарные пастбища, на которых испокон веков паслись козы и лошади, вдруг запестрели провалами угольных шахт и кирпичными заводами. До 70-х годов прошлого столетия Бенш жил за счёт этого производства и добычи угля, но вместе с наступлением угольного кризиса город практически опустел. Во второй половине прошлого века многие рудники были закрыты. Однако коренные жители сумели восстановить, если не былую славу, то гордость города. И сейчас Бенш является довольно популярным туристическим городом.
В городе немало достопримечательностей. Среди них особенно выделяется церковь святого Урсмара (L'église du Saint-Ursmer) находящаяся на главной городской площади Гранд-Плас (Grand-Place de Binche). Она была первой освящённой церквью в честь Девы Марии. Церковь была построена в XII веке, а три века спустя капитул был перенесён из Лобба в Бенш, и храм стал коллегиальным. Более того, он сменил название на Урсмар, в честь первого настоятеля Лоббского монастыря, странствующего епископа ирландского происхождения, святого Урсмара. Во внешнем виде церкви можно увидеть несколько переплетающихся архитектурных стилей: романский, поздняя готика и другие. В начале этого века в храме проводились реставрационные работы.
Один из старейших традиционных карнавалов Европы каждую зиму привлекает на средневековые улочки бельгийского Бенша многотысячные толпы туристов. Беншский карнавал считается самым красочным, интригующим и шумным во всей Бельгии.
Карнавал города Бенш известен на весь мир неспроста. Во-первых, он второй по величине после Венецианского в Европе. Плюс «Бенш» даже признан ЮНЕСКО шедевром «устного и нематериального наследия человечества». В течение трёх дней небольшой валлонский городок становится одной большой площадкой для грандиозного маскарада.
Кульминацией карнавала является «Жирный вторник» (Mardi Gras). Предкарнавальный период начинается уже за 6 недель до карнавала: по воскресеньям проводятся репетиции музыкальных инструментов, предварительные встречи членов сообществ (soumonces) и балы, а в последний понедельник перед карнавалом – маскарадные розыгрыши-интриги «Труй-дё-нуй» (Trouilles de Nouilles). Традиционно празднества начинаются каждый год в первой половине февраля – за 49 дней до католической Пасхи.
Традиция проведения этого карнавала уходит в далёкое прошлое. В конце XIV, начале XV века, католическая церковь устраивала для горожан праздник прощения нескольких дней гуляний и кутежа, происходивших незадолго до самого строгого поста.
Из более дюжины костюмированных сообществ, традиционно участвующих в карнавале, наибольший интерес у зрителей вызывают знаменитые Жилли из Бенш (Gilles de Binche) в костюмах национальных цветов Бельгии с набитыми соломой горбами, в поясах с бубенчиками (apertintaille) и увенчанных страусиными перьями головных уборах, отбивающие деревянными сабо ритм по брусчатке и разбрасывая восторженной толпе апельсины из своих корзинок.
В первые сутки - «Жирное воскресенье» - идёт массовое карнавальное шествие всех участников. Во второй день – «Жирный или Молодёжный понедельник» – по городу шествуют демонстрации приверженцев различных политических течений. И, наконец, в финальный день – «Жирный вторник» – проходит марш главных героев праздника – весёлых усачей из карнавального общества Жилей. На их чёрно-жёлто-красных костюмах, изображены красные и черные львы. Толпа очкариков в восковых масках с мелкими усиками весело забрасывает публику апельсинами под несмолкаемый звук барабанных маршей. Поддерживать карнавальное безумие Жилям помогают другие традиционные персонажи праздника – Крестьяне, Пьеро и Арлекины. Завершается Карнавал Бенша поздно вечером заключительным хороводом Жилей на главной площади города и фейерверками.
Город Бенш в истории Тур де Франс
Бенш появляется на маршруте Большой петли во второй раз. Первая встреча состоялась на Тур де Франс-2019. Тогдк, как и сейчас город Бенш выступал в качестве стартового города.
Альтиметрия 6-го этапа Тур де Франс-2022
Бенш (Binche, округ Тюен, провинция Эно, регион Валлония, Бельгия) принимает старт 6 этапа Тур де Франс-2022, на котором велогонка покидает на время Францию и стартует в Бельгии.
Наиболее протяжённый этап Тур де Франс-2022. После брусчатки и перед предстоящими горами, этап, скорее всего, разделится на 2 части.
Этап подходит для отрыва - на заключительных 15 км организаторы расположили 4 подъёма, включая финиш этапа в некатегорийный подъём.
Отправившись на юг, велогонщики проедут по территории Бельгии 69,4 км, и Тур де Франс-2022 вернется на родину, во Францию, и направится на юго-восток.
На 87,2 км маршрута расположена вершина подъёма 3-й категории Кот-де-Мазюр (Côte des Mazures), протяжённость 2 км, 218-370 м, перепад высот 152 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%. Первый подъём 3-й категории на Тур де Франс-2022. Последующие 30 км перересеченного рельефа приведут к 40 км равнины.
Заключительная треть дистанции - пересечённый рельеф, на котором ближе к финишу этапа находятся подъёмы:
- подъём 4-й категории Кот-де-Монтиньи-сюр-Шьер (Côte de Montigny-sur-Chiers), протяжённость 1,6 км, 227-297 м, перепад высот 70 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 6%;
- некатегорийный подъём протяжённостью 2,5 км со средним градиентом 5%;
- подъём 3-й категории Кот-де-Пюльвантё (Côte de Pulventeux), протяжённость 0,8 км, 253-351 м, перепад высот 98 м, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 15%. Вершина короткой и крутой стенки расположена за 5,3 км до финиша этапа, который будет в некатегорийный подъём Кот-де-Релижьёс (Côte des Religieuses), протяжённость 1,6 км, 286-379 м, перепад высот 93 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 11%.
Первый этап Тур де Франс-2022, который завершится финишем в некатегорийный подъём, принимает Лонгви или Лонви (фр. Longwy, департамент Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст или Большой восточный регион).
Подъём начнётся с больших градиентов с дальнейшим выполаживанием. Два 180-и градусных поворота на подъёме могут создать заторы в хвосте пелотона. Команды постараются вывести в голову пелотона своих капитанов, так как нейтрализация на финише этапа не действует. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зеленой майки.
Финишный город Лонгви возник на высоте Тительберг как древнеримский каструм, на месте которого в VII веке был сооружён крепостной замок Лонкастр, центр графства. К IX веку вокруг замка образовался город, окружённый крепостной стеной, а в XI веке возник нижний, или новый, город (Нёввиль). Лонгви длительное время состоял в герцогстве Лотарингия, а в 1292 году был продан графам де Бар. В 1368 году город был продан за долги графом герцогу Люксембурга, но в 1378 году вернулся в Бар.
В 1480 году после смерти Рене I Анжуйского, герцога Бар, и его вдовы Изабель I Лотарингии, Лонгви вместе с герцогством Бар присоединяется с герцогством Лотарингии под властью Рене II. В 1648 году французский король захватывает Лонгви, и французы занимают его вплоть до 1660 года, когда он возвращается Лотарингии герцогом Лотарингии Карлом IV. В 1670 году французы снова нападают и захватывают Лонгви, который присоединяется к королевству Франции согласно Нимвегенским мирным договорам от 19 августа 1678 года.
После того как Лонгви окончательно отошёл к Франции, город был превращён в крепость. По приказу Людовика XIV великий военный инженер маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) построил новый город с фортом. Во время французской революции 13 августа 1792 года город был захвачен Карлом Вильгельмом Фердинандом, герцогом Брауншвейгскин, а точнее сдан под давлением населения, которое опасалось бомбардировки. После битвы при Вальми город был возвращён Франции, а прусская армия без боя покинула его 22 октября 1792 года. Город был вновь осаждён в июле 1815 году войсками принца Гессен-Хомбург.
В годы Первой мировой войны Лонгви играл важную роль. Речь идёт о Приграничном сражении, произошедшем в период с 7 по 28 августа 1914 года. Это было одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало около 3 000 000 человек. Завершилось победой германской армии, которая в ожесточённых встречных боях смогла нанести ряд ощутимых поражений войскам Антанты. Германские войска, проведя ряд успешных операций в Арденнах, Лотарингии, Эльзасе и Бельгии, сумели оттеснить союзные войска (в основном французские) на территорию Франции и продолжили наступление в направлении Парижа. Однако после этих успехов германским войскам, несмотря на превосходство в силах и благоприятное оперативное положение, не удалось разгромить французские армии. После войны город был награждён Военным Крестом с пальмовой ветвью и орденом Почётного легиона 20 сентября 1919 года.
Во время Второй мировой войны здесь проходили боевые действия, в период 10-13 мая 1940 года, известные под названием «Французская кампания или Падение Франции» - успешная военная операция стран «оси» в Западной Европе с мая по июнь 1940 года, приведшая к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооружённых сил, а также эвакуации Британских экспедиционных сил во Франции и обеспечившая господство в Европе Германии и её союзников. План «Гельб» - кодовое название немецкого плана блицкрига против Бельгии, Нидерландов, Люксембурга; План «Рот» - против Франции.
Немецкие войска 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, объявившую войну Германии ещё 3 сентября 1939 года, в связи с нападением последней на Польшу. В результате стремительного наступления немецких войск, использующих тактику молниеносной войны - блицкрига, союзнические войска были наголову разгромлены, и 22 июня Франция вынуждена была подписать перемирие. К этому времени большая часть её территории была оккупирована, а от армии практически ничего не осталось.
С конца 19 века в Лонгви стала быстро развиваться благодаря сети металлургических заводов, на которых работало подавляющее большинство местных жителей. В течение почти ста лет Лонгви был центром французской металлургии. В 1980-х годах металлургические предприятия были закрыты.
С 1798 года в Лонгви работает фабрика по производству керамических изделий, которые покрываются специальной эмалью создавая неповторимые рисунки на продукции фабрики (Faïenceries et émaux de Longwy).
Город Лонгви в истории Тур де Франс
Город Лонгви стоял практически у истоков создания легендарной французской велогонки. Впервые появившись среди городов участников на Тур де Франс-1911, город Лонгви принимал финиш и давал старт следующего этапа на протяжении четырёх лет. А затем, понадобилось 68 лет, чтобы город вновь посетил Тур де Франс. Это произошло на 3-м этапе Тур де Франс-1982, тогда Лонгви принимал финиш этапа.
И после этого, вновь, забвение на 35 лет. На Тур де Франс-2017 город Лонгви появился в качестве финишного города, тогда как раз на Кот-де-Релижьёс победу одержал Петер Саган (Peter Sagan).
Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) и Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt), товарищи Петера Сагана по команде BORA–hansgrohe, задали высокую скорость в начале подъёма, а Рафал Майка (Rafal Majka) – на финальном километре. За несколько сотен метров до финиша у словацкого велогонщика Петера Сагана соскочила с педали нога, но он быстро исправил ситуацию.
Генеральщики не стали атаковать на подъёме, и за 200 м до финиша Петер Саган, находившийся в голове группы, начал ускоряться. Никто из соперников не смог его обойти. Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий велогонщик команды BORA-hansgrohe Петер Саган взял победу на этапе, опередив австралийского велогонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) и ирландского велогонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина (Daniel Martin). Олимпийский чемпион, велогонщик команды BMC Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) финишировал 4-м.
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