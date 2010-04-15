Тур де Франс-2022, превью этапов: 6 этап, Бенш - Лонгви



Шестой этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в бельгийском городе Бенш (Binche). Небольшой городок Бенш появился на карте графства Геннегау в XII столетии, основала его вдова Бодуэна III, который правил в графстве Геннегау. Всего через несколько десятков лет после его основания, сын вдовы, Бодуэн IV окружил город высокими крепостными стенами, что превратило его в один из многих форпостов графства, которое на тот момент враждовало с французским королевством. Когда Бенш стал частью Священной Римской империи, на него обратили внимание сильные мира сего.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 6 этап, Бенш - Лонгви



Тогда Римской империей правил Карл Габсбург Пятый (Karl de Habsbourg V), великий испанский король. Для резиденции своей сестры Марии Австрийской, известной в народе и как Мария Венгерская (Marie de Hongrie), король выбрал именно тихий и уютный Бенш. После смерти мужа, короля венгров и чехов, Людовика II (Louis II de Hongrie), он был убит в битве при Мохаче, Мария стала наместницей брата в испанских Нидерландах. А в 1549 году, по её приглашению, в резиденции побывал и сам король.



Жизнь спокойного города резко изменилась во времена промышленной революции, когда в его окрестностях был обнаружен уголь. Зелёные поля - шикарные пастбища, на которых испокон веков паслись козы и лошади, вдруг запестрели провалами угольных шахт и кирпичными заводами. До 70-х годов прошлого столетия Бенш жил за счёт этого производства и добычи угля, но вместе с наступлением угольного кризиса город практически опустел. Во второй половине прошлого века многие рудники были закрыты. Однако коренные жители сумели восстановить, если не былую славу, то гордость города. И сейчас Бенш является довольно популярным туристическим городом.

ТТур де Франс-2022, превью этапов: 6 этап, Бенш - Лонгви



В городе немало достопримечательностей. Среди них особенно выделяется церковь святого Урсмара (L'église du Saint-Ursmer) находящаяся на главной городской площади Гранд-Плас (Grand-Place de Binche). Она была первой освящённой церквью в честь Девы Марии. Церковь была построена в XII веке, а три века спустя капитул был перенесён из Лобба в Бенш, и храм стал коллегиальным. Более того, он сменил название на Урсмар, в честь первого настоятеля Лоббского монастыря, странствующего епископа ирландского происхождения, святого Урсмара. Во внешнем виде церкви можно увидеть несколько переплетающихся архитектурных стилей: романский, поздняя готика и другие. В начале этого века в храме проводились реставрационные работы.



Один из старейших традиционных карнавалов Европы каждую зиму привлекает на средневековые улочки бельгийского Бенша многотысячные толпы туристов. Беншский карнавал считается самым красочным, интригующим и шумным во всей Бельгии.



Карнавал города Бенш известен на весь мир неспроста. Во-первых, он второй по величине после Венецианского в Европе. Плюс «Бенш» даже признан ЮНЕСКО шедевром «устного и нематериального наследия человечества». В течение трёх дней небольшой валлонский городок становится одной большой площадкой для грандиозного маскарада.



Кульминацией карнавала является «Жирный вторник» (Mardi Gras). Предкарнавальный период начинается уже за 6 недель до карнавала: по воскресеньям проводятся репетиции музыкальных инструментов, предварительные встречи членов сообществ (soumonces) и балы, а в последний понедельник перед карнавалом – маскарадные розыгрыши-интриги «Труй-дё-нуй» (Trouilles de Nouilles). Традиционно празднества начинаются каждый год в первой половине февраля – за 49 дней до католической Пасхи.



Традиция проведения этого карнавала уходит в далёкое прошлое. В конце XIV, начале XV века, католическая церковь устраивала для горожан праздник прощения нескольких дней гуляний и кутежа, происходивших незадолго до самого строгого поста.



Из более дюжины костюмированных сообществ, традиционно участвующих в карнавале, наибольший интерес у зрителей вызывают знаменитые Жилли из Бенш (Gilles de Binche) в костюмах национальных цветов Бельгии с набитыми соломой горбами, в поясах с бубенчиками (apertintaille) и увенчанных страусиными перьями головных уборах, отбивающие деревянными сабо ритм по брусчатке и разбрасывая восторженной толпе апельсины из своих корзинок.



В первые сутки - «Жирное воскресенье» - идёт массовое карнавальное шествие всех участников. Во второй день – «Жирный или Молодёжный понедельник» – по городу шествуют демонстрации приверженцев различных политических течений. И, наконец, в финальный день – «Жирный вторник» – проходит марш главных героев праздника – весёлых усачей из карнавального общества Жилей. На их чёрно-жёлто-красных костюмах, изображены красные и черные львы. Толпа очкариков в восковых масках с мелкими усиками весело забрасывает публику апельсинами под несмолкаемый звук барабанных маршей. Поддерживать карнавальное безумие Жилям помогают другие традиционные персонажи праздника – Крестьяне, Пьеро и Арлекины. Завершается Карнавал Бенша поздно вечером заключительным хороводом Жилей на главной площади города и фейерверками.



Город Бенш в истории Тур де Франс

Бенш появляется на маршруте Большой петли во второй раз. Первая встреча состоялась на Тур де Франс-2019. Тогдк, как и сейчас город Бенш выступал в качестве стартового города.



Альтиметрия 6-го этапа Тур де Франс-2022

Бенш (Binche, округ Тюен, провинция Эно, регион Валлония, Бельгия) принимает старт 6 этапа Тур де Франс-2022, на котором велогонка покидает на время Францию и стартует в Бельгии.

Наиболее протяжённый этап Тур де Франс-2022. После брусчатки и перед предстоящими горами, этап, скорее всего, разделится на 2 части.

Этап подходит для отрыва - на заключительных 15 км организаторы расположили 4 подъёма, включая финиш этапа в некатегорийный подъём.

Отправившись на юг, велогонщики проедут по территории Бельгии 69,4 км, и Тур де Франс-2022 вернется на родину, во Францию, и направится на юго-восток.

На 87,2 км маршрута расположена вершина подъёма 3-й категории Кот-де-Мазюр (Côte des Mazures), протяжённость 2 км, 218-370 м, перепад высот 152 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%. Первый подъём 3-й категории на Тур де Франс-2022. Последующие 30 км перересеченного рельефа приведут к 40 км равнины.

Заключительная треть дистанции - пересечённый рельеф, на котором ближе к финишу этапа находятся подъёмы:

- подъём 4-й категории Кот-де-Монтиньи-сюр-Шьер (Côte de Montigny-sur-Chiers), протяжённость 1,6 км, 227-297 м, перепад высот 70 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 6%;

- некатегорийный подъём протяжённостью 2,5 км со средним градиентом 5%;

- подъём 3-й категории Кот-де-Пюльвантё (Côte de Pulventeux), протяжённость 0,8 км, 253-351 м, перепад высот 98 м, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 15%. Вершина короткой и крутой стенки расположена за 5,3 км до финиша этапа, который будет в некатегорийный подъём Кот-де-Релижьёс (Côte des Religieuses), протяжённость 1,6 км, 286-379 м, перепад высот 93 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 11%.

Первый этап Тур де Франс-2022, который завершится финишем в некатегорийный подъём, принимает Лонгви или Лонви (фр. Longwy, департамент Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст или Большой восточный регион).



Подъём начнётся с больших градиентов с дальнейшим выполаживанием. Два 180-и градусных поворота на подъёме могут создать заторы в хвосте пелотона. Команды постараются вывести в голову пелотона своих капитанов, так как нейтрализация на финише этапа не действует. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зеленой майки.

Финишный город Лонгви возник на высоте Тительберг как древнеримский каструм, на месте которого в VII веке был сооружён крепостной замок Лонкастр, центр графства. К IX веку вокруг замка образовался город, окружённый крепостной стеной, а в XI веке возник нижний, или новый, город (Нёввиль). Лонгви длительное время состоял в герцогстве Лотарингия, а в 1292 году был продан графам де Бар. В 1368 году город был продан за долги графом герцогу Люксембурга, но в 1378 году вернулся в Бар.



В 1480 году после смерти Рене I Анжуйского, герцога Бар, и его вдовы Изабель I Лотарингии, Лонгви вместе с герцогством Бар присоединяется с герцогством Лотарингии под властью Рене II. В 1648 году французский король захватывает Лонгви, и французы занимают его вплоть до 1660 года, когда он возвращается Лотарингии герцогом Лотарингии Карлом IV. В 1670 году французы снова нападают и захватывают Лонгви, который присоединяется к королевству Франции согласно Нимвегенским мирным договорам от 19 августа 1678 года.



После того как Лонгви окончательно отошёл к Франции, город был превращён в крепость. По приказу Людовика XIV великий военный инженер маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) построил новый город с фортом. Во время французской революции 13 августа 1792 года город был захвачен Карлом Вильгельмом Фердинандом, герцогом Брауншвейгскин, а точнее сдан под давлением населения, которое опасалось бомбардировки. После битвы при Вальми город был возвращён Франции, а прусская армия без боя покинула его 22 октября 1792 года. Город был вновь осаждён в июле 1815 году войсками принца Гессен-Хомбург.



В годы Первой мировой войны Лонгви играл важную роль. Речь идёт о Приграничном сражении, произошедшем в период с 7 по 28 августа 1914 года. Это было одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало около 3 000 000 человек. Завершилось победой германской армии, которая в ожесточённых встречных боях смогла нанести ряд ощутимых поражений войскам Антанты. Германские войска, проведя ряд успешных операций в Арденнах, Лотарингии, Эльзасе и Бельгии, сумели оттеснить союзные войска (в основном французские) на территорию Франции и продолжили наступление в направлении Парижа. Однако после этих успехов германским войскам, несмотря на превосходство в силах и благоприятное оперативное положение, не удалось разгромить французские армии. После войны город был награждён Военным Крестом с пальмовой ветвью и орденом Почётного легиона 20 сентября 1919 года.



Во время Второй мировой войны здесь проходили боевые действия, в период 10-13 мая 1940 года, известные под названием «Французская кампания или Падение Франции» - успешная военная операция стран «оси» в Западной Европе с мая по июнь 1940 года, приведшая к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооружённых сил, а также эвакуации Британских экспедиционных сил во Франции и обеспечившая господство в Европе Германии и её союзников. План «Гельб» - кодовое название немецкого плана блицкрига против Бельгии, Нидерландов, Люксембурга; План «Рот» - против Франции.



Немецкие войска 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, объявившую войну Германии ещё 3 сентября 1939 года, в связи с нападением последней на Польшу. В результате стремительного наступления немецких войск, использующих тактику молниеносной войны - блицкрига, союзнические войска были наголову разгромлены, и 22 июня Франция вынуждена была подписать перемирие. К этому времени большая часть её территории была оккупирована, а от армии практически ничего не осталось.



С конца 19 века в Лонгви стала быстро развиваться благодаря сети металлургических заводов, на которых работало подавляющее большинство местных жителей. В течение почти ста лет Лонгви был центром французской металлургии. В 1980-х годах металлургические предприятия были закрыты.



С 1798 года в Лонгви работает фабрика по производству керамических изделий, которые покрываются специальной эмалью создавая неповторимые рисунки на продукции фабрики (Faïenceries et émaux de Longwy).

Город Лонгви в истории Тур де Франс

Город Лонгви стоял практически у истоков создания легендарной французской велогонки. Впервые появившись среди городов участников на Тур де Франс-1911, город Лонгви принимал финиш и давал старт следующего этапа на протяжении четырёх лет. А затем, понадобилось 68 лет, чтобы город вновь посетил Тур де Франс. Это произошло на 3-м этапе Тур де Франс-1982, тогда Лонгви принимал финиш этапа.



И после этого, вновь, забвение на 35 лет. На Тур де Франс-2017 город Лонгви появился в качестве финишного города, тогда как раз на Кот-де-Релижьёс победу одержал Петер Саган (Peter Sagan).



Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) и Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt), товарищи Петера Сагана по команде BORA–hansgrohe, задали высокую скорость в начале подъёма, а Рафал Майка (Rafal Majka) – на финальном километре. За несколько сотен метров до финиша у словацкого велогонщика Петера Сагана соскочила с педали нога, но он быстро исправил ситуацию.

Генеральщики не стали атаковать на подъёме, и за 200 м до финиша Петер Саган, находившийся в голове группы, начал ускоряться. Никто из соперников не смог его обойти. Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий велогонщик команды BORA-hansgrohe Петер Саган взял победу на этапе, опередив австралийского велогонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) и ирландского велогонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина (Daniel Martin). Олимпийский чемпион, велогонщик команды BMC Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) финишировал 4-м.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Телеграм, Одноклассниках, вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2022.



