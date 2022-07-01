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Тур де Франс-2022, превью этапов: 2 этап, Роскилле - Нюборг

Тур де Франс-2022, превью этапов: 23 этап, Роскилле - Нюборг


   Второй этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Роскилле (Roskilde), расположенном на холмах в глубине одноименного фьорда на северо-востоке датского острова Зеландия. Это старая столица датского королевства, которая находится между Копенгагеном и Калуннборгом.

 

  По-датски название города звучит – Роскильде. Оно означает «священные источники короля Ро». Считается, что основателем Роскилле является легендарный король Хротгара (V—VI веков), имя которого увековечено в названии города. Согласно другой версии, название происходит от Хроарсскильде — «щит Хроара». Согласно Адаму Бременскому и Саксону Грамматику, основан в 980-е годы конунгом Харальдом Синезубым.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 2 этап, Роскилле - Нюборг


    По имеющимся сведениям, примерно в 1020 году Кнуд Великий сделал Роскилле своей резиденцией. Около 1140 года живший в этом городе неизвестный автор составил Роскилльскую хронику, дополненную после 1170 года и описывающую события, происходившие в стране в 826-1157 годы. До 1443 года Роскилле являлся столицей Дании, после чего уступил столь важный статус Копенгагену. До начала Реформации город считался важнейшим религиозным центром страны. В 1658 году здесь был подписан Роскилльский мир, по условиям которого Дания пошла на значительные территориальные уступки Швеции. В 1847 году первая в стране железная дорога связала Роскилле и Копенгаген. Ее длина составляла 31 км. В конце XX века были проложены тоннели под проливами Большой Бельт и Эресунн, благодаря которым из Роскилле можно попасть на территорию Швеции и Германии.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 2 этап, Роскилле - Нюборг


    Роскилле - красивый древний город, который известен внушительным кафедральным собором, включённым в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и являющимся местом погребения датских королей, и музеем кораблей викингов. В настоящее время Роскилле является одним из крупнейших университетских городов Дании и занимает десятое место по численности населения.
  Город также является важным транспортным узлом Дании. В Роскилле также имеется региональный аэропорт, туннели под проливами в Германию и Швецию.


Альтиметрия 2-го этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

   Роскилле (дат. Roskilde, регион Зеландия, Дания) расположен на востоке острова Зеландия (Шелланн), это самый крупный остров Балтийского моря. Роскилле впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

 

  На ход этапа может повлиять ветер с моря. Спринтерский этап. Со старта пелотон отправится на северо-запад, где расположен подъём 4-й категории Кот-д'Асне Инделукке (Côte d'Asnæs Indelukke), протяжённость 1,1 км, 2-61 м, перепад высот 59 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%. Первый категорийный подъем Тур де Франс-2022.

 

  Через 10 км - следующий подъём 4-й категории Кот-д'Хёве-Стреде (Côte d'Høve Stræde), протяжённость 0,8 км, 14-62 м, перепад высот 48 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 8%.

 

 Повернув на юго-запад вдоль побережья острова Зеландия, пелотон пройдёт подъём 4-й категории Кот-де-Коруп-Страндбакке (Côte de Kårup Strandbakke), протяжённость 1,3 км, 8-83 м, перепад высот 75 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 8% и после чего будет разыгран первый промежуточный спринт Тур де Франс-2022.

 

  Далее маршрут пролегает на юг острова по побережью и по мосту до острова Спрогё, расположенного в центре пролива Большой Бельт.  Следующий мост поведёт до острова Фюн, где в городе Нюборг (дат. Nyborg, регион Южная Дания, Дания), расположенном на восточном берегу острова, финиширует этап.

 

  На заключительном километре расположен один 90-й градусный поворот. Нюборг впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. 

 

 Фаворитами можно назвать спринтеров Дилана ГруневегенаЯспера ФилипсенаФабио ЯкобсенаКалеба ЮэнаВаута Ван Арта и других. 

 
    Нюборг - город и порт в Дании на восточном берегу острова Фюн, на берегу пролива Большой Бельт, у небольшой бухты Нюборг-Фьорд. Долгое время Нюборг слыл одним из трех самых укрепленных городов в Дании, какое-то время был центром управления государством.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 2 этап, Роскилле - Нюборг


    Нюборг, являющийся административным центром одноименного муниципалитета, начался с военного замка, построенного в 1170-м году для защиты пролива Большой Бельт от неприятелей, чаще всего - от шведов. За первую пару сотен лет замок сильно преобразовался и укрепился. Его стены были не раз испытаны на прочность в военных компаниях, после каждой из которых замок приходилось существенно ремонтировать.


    Во второй половине XIX века практически вся нюборгская крепость была разрушена в результате очередных военных действий. И так как город неумолимо разрастался, требуя новые площади под строительство, администрация города решила не восстанавливать крепость, а расчистить землю и продать ее под строительство местным жителям. Это привело к тому, что уже через десятилетие район вокруг бывших укреплений был застроен домами и торговыми лавками. Нюборг перестал быть военным оплотом и приобретает классические черты торгового города. Бастионы крепости также были задействованы для «мирных целей»: по ним был проложен трубопровод. А крепостная водонапорная башня исправно служила городскому населению еще более ста лет.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 2 этап, Роскилле - Нюборг


    Несмотря на бурную строительную деятельность часть укрепительных валов и крепостные ворота сохранилась до наших дней. И сейчас один раз в год они превращаются в естественные декорации для Нюборгского театрального фестиваля.


    В 1899 году возникает общественное движение горожан, которые призывают сохранить хотя бы остатки исторической крепости. Их действия увенчались успехом лишь к 20-м годам двадцатого века, когда было принято решение восстановить крепость Нюборг в первоначальном виде. В результате титанического труда реставраторов часть крепости стала выглядеть также, как и в  XVI веке, а часть так и осталась в руинах. За прошедшие столетия крепостные стены и сооружения настолько просели, что сейчас замок-крепость как бы «утоплен» в земле. Первый этаж превратился в подвал, а некогда приземисты опорные башни крепости потеряли свою воинственность. В 1923 году реставрационные работы закончились. С тех пор в крепости располагается городской музей, а внутренние помещения открыты для осмотра.


    Ранее город был пунктом прибытия парома, соединявшего острова Зеландия и Фюн, но в связи с открытием туннеля и мостов через пролив Большой Бельт основное движение проходит севернее города.

 

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По материалам Интернет

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • AlexanderS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (27)
    AlexanderS-Фото
    А почему Ремко отсутствует? Я что-то этот момент упустил
  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (27)
    MVDP-Фото

    Похоже, дождя сегодня не избежать. Боюсь, будет лотерея.

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол 1-го этапа ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Невольно вспоминаеш тур де Франс 2015 - этап №1

    тоже по городу и дистанция 13,8. чуть ли ни клон.

    Денис - Мартин - Канчеляра - Дюмолан

    какие имена - букет.

     

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо за совет. По поводу разделки ,удивить может кто угодно, слишком короткая дистанция.
    Конечно больше подходит таким маленьким и юрким как Ремко, Порт или Роан Денис, но увы.
    Конечно хочеться что бы на сцену вышел новый чемпион, посмотрим.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо.
  • AmaAma
    Составы команд на Тур де Франс ... (54)
    AmaAma-Фото
    Беннет и Солер должны дольше быть с Погачаром в горах, чем Кошта и Формоло
    Думаю.. всё-таки это усиление для команды
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (27)
    velodoctor-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    но я скажу Кюнг или Бисигер...а вдруг ?)

    Вот мне тоже кажется молодой Биссегер может удивить, а Кюнг наоборот аутсайдер, он высокий очень и не совсем техничный по мне, для такой городской разделки.
    И в очередной раз скажу, как обидно что нет Ремко, прямо ощущение, что тур неполноценный без него. 

  • velodoctor
    Составы команд на Тур де Франс ... (54)
    velodoctor-Фото

    Солера, чтоб тот работал на кого-то, надо палкой подгонять
    biggrin ..

  • Earl57
    Составы команд на Тур де Франс ... (54)
    Earl57-Фото
    Солер так тянуть впереди пелотона не будет как Формоло. Он больше по отрывам специалист. А замена Кошты на Беннета - это шило на мыло, особой разницы нет.
  • AmaAma
    Составы команд на Тур де Франс ... (54)
    AmaAma-Фото
    Замены всего 2
    Солер - Формоло
    Беннет - Кошта
    В прошлом году от ОАЭ 0 отрывов и 0 попыток взять этап
    100% работа на Погачара
    Может в этом дадут "погулять" Солеру, Макналки, Хирши

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