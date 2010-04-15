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Тур де Франс-2022, превью этапов: 19 этап, Кастельно-Маньоак - Каор

Тур де Франс-2022, превью этапов: 19 этап, Кастельно-Маньоак - Каор


   Девятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в небольшом городке Кастельно-Маньоак (Castelnau-Magnoac). Город расположен на северо-востоке департамента Верхние Пиренеи, в регионе Окситания.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 19 этап, Кастельно-Маньоак - Каор


   Название городка происходит из средневековья. Castelnau — основанное на старом окситанском castel nau «новый замок» и указанию имени владельца - романское личное имя Magnon (производное от латинского Magnus) и суффикс -acum, галльского происхождения. В соединении, эти слова обозначают «новый замок Маньоак».


   Кастельно-Маньоак по сути является деревней. Его площадь не более 13 кв. км., а население составляет 800 человек. Примечательных достопримечательностей в Кастельно-Маньоак не имеется. Однако имеется собственная церковь и музей религиозного искусства. А также установлен мемориал корпусу Помье Франка и 49-му пехотному полку.


Альтиметрия 19-го этапа Тур де Франс-2022

  

  

 

  Кастельно-Маньоак (Castelnau-Magnoac, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания) впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Спринтерский этап, передышка между Пиренеями и разделкой, шанс для отрыва. Со старта пелотон отправится на северо-восток. На 38,4 км расположен промежуточной спринт, после которого, скорее всего, образуется отрыв дня.

 

  До финиша этапа велогонщики преодолеют подъём 4-й категории Кот-де-ла-сите-медиевале-де-Лозерт (Côte de la cité médiévale de Lauzerte), протяжённость 2 км, 111-235 м, перепад 124 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 8% и подъём 4-й категории Кот-де-Сен-Доне (Côte de Saint-Daunès), протяжённость 1,6 км, 166-267 м, перепад 101 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 8%.

 

  Каор (Cahors, административный центр департамента Ло, регион Окситания) в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 1994 году, победителем тогда стал Жаки Дюран. Заключительный километр в тягун со средним градиентом до 3% проложены на север.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 19 этап, Кастельно-Маньоак - Каор


   Каор — небольшой городок в регионе Миди-Пиренеи, на юго-западе Франции, родина вина Кагор и обладатель одной из самых фотографируемых достопримечательностей Франции — мост Валантре (Pont Valentré). Каор классифицирован как «Grand Site of Midi-Pyrénées». Знаменитый мост Валантре с его тремя башнями, эмблема города Каора, а также кафедральный собор святого Этьена — оба внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в контексте паломнического пути к Сантьяго де Компостела.


   История города Каор начинается ещё в доримскую эпоху. Каору 2000 лет. В этой местности проживали кельтские племена кадурков, которые дольше всего сопротивлялись римскому вторжению. В конце концов, Риму были подчинены и они, а римский город, возникший здесь, назывался Дивона Кадуркорум. В средние века в названии сохранилась лишь вторая часть, трансформировавшаяся в Каор.


   Со всех сторон он надежно защищен естественной преградой — рекой Ло. Город славится своими трюфелями, ярмаркой, которая открывается по утрам в субботу, и крепким тёмным вином — Каор (Кагор). История виноделия в долине Ло восходит в римской эпохе, но именно в средневековье был получен рецепт кагора, или «чёрного вина». В XIX-м веке местные виноградники уничтожила завезённая из Америки мушка филлоксера. В послевоенное время виноделие Каора постепенно возрождается.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 19 этап, Кастельно-Маньоак - Каор


   Главная улица Каора — бульвар Леона Гамбетта (boulevard Léon Gambetta) – аккуратно отделяет Старый Каор (Vieux Cahors) на востоке от нового города на западе. Бульвар является типичной южной транспортной магистралью, по краям которой — множество деревьев, маленьких кафе и магазинчиков. Она была названа (как, впрочем, и многие другие улицы во Франции) в честь радикала Леона Гамбетты (1838-1882). Он был уроженцем Каора, а после войны с Пруссией в 1870 году внес огромный вклад в восстановление Франции.


    Собор Сент-Этьен (Cathédrale Saint-Étienne de Cahors) был основан позади узких улочек старой части города Каор в 1119 году. В соборе есть несколько средневековых элементов, таких как фигурки на северном входе и тимпане (в романском стиле). На них изображена сцена Вознесения. Огромный купол над нефом, предположительно считается самым большим во Франции. На фресках XIV века изображена сцена избиения камнями Святого Стефана. На аркаде эпохи Возрождения частично сохранилась искусная резьба.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 19 этап, Кастельно-Маньоак - Каор


   Стоит посетить Дом Руальдов (L'hôtel de Roaldès) XVI века. Северный фасад здания украшен символами провинции Кьерси: деревом, солнцем и розой. Генрих Наваррский (который позже стал королем Генрихом IV) после осады и захвата Каора в 1580 году остановился здесь на ночь.


   Одной из достопримечательностей провинции является укрепленный мост Валантре с семью остроконечными арками и тремя башнями. Он строился в течение 70 лет (1308-1378 годы) и причислен к так называемым «чёртовым мостам», то есть таким, которые в своё время были вершиной искусства мостостроения. С моста открывается захватывающий вид, и поэтому он является одним из самых фотографируемых мест во Франции. В средней башне (Дьявольской) расположен небольшой музей, посвященный истории самого моста и города в целом. Мост изображён на гербе города.


Город Каор в истории Тур де Франс


   Каор не так давно стал частью маршрута Тур де Франс. В 1994 год Каор принимал финиш 10-го и давал старт 11-го этапа. В последний раз Каор участвовал в Большой петле в качестве стартового городка 18-го этапа Тур де Франс-2007.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 15.04.2010

    Есть шанс для спринтеров, если конечно догонят отрыв.

    1. MVDP

      Сегодня, 20:45 | Регистрация: 3.10.2020

      Должны догнать, не напрасно же они в горах мучались. И все выжили, как ни странно.

  2. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 21:06 | Регистрация: 6.10.2013

    Вариант спасения Тура для Тоталя через Петю.

  3. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 21:24 | Регистрация: 11.05.2017

    Цитата: Meridale
    Вариант спасения Тура для Тоталя через Петю.
    У Пети , при всем моем к нему уважении, шанс выиграть спринт из группы нулевой

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • BaTman
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (52)
    BaTman-Фото

     Супер зрелище, очень красивая борьба. Тур так тур. Йонаса можно поздравить, во всех смысла блестяще провёл этап. 

     На разделке будет жаркая борьба за 5-ое место, три достойных соперника с не стабильной разделкой )))

     

     

     

  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    shekn-Фото
    Цитата: Meridale
    Вариант спасения Тура для Тоталя через Петю.
    У Пети , при всем моем к нему уважении, шанс выиграть спринт из группы нулевой
  • Meridale
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Meridale-Фото

    Вариант спасения Тура для Тоталя через Петю.

  • sixpack
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (52)
    sixpack-Фото
    Завтра финиш в тягун, спринтеры измучены горами. ВВА за этапом поедет, а не за третьим местом
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (52)
    BlAr-Фото
    Этапы сопоставимы, а вот Тур в целом очень хорош!
  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    MVDP-Фото
    Должны догнать, не напрасно же они в горах мучались. И все выжили, как ни странно.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (52)
    BlAr-Фото

    За красотой спортивных событий этапа слегка забылась вызывающая безалаберность двух мотоцикловireful. Как они удосужились накосячить в одном и том же месте, вряд ли возможно объяснить. Наверное, была локальная магнитная буря...

  • Lucky
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (52)
    Lucky-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этот этап шедевр велоспорта. На этом этапе было всё, что украшает этот спорт. И правильно говорят, что пока ты не станешь на пьедестал в Париже не говори, что уже выиграл Тур, всё ещё может случится.
    Ещё говорят, встать на пьедестал в Париже не значит выиграть Тур, Армстронг и другие подтвердят
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (52)
    Gorn9k-Фото
    Берналь (если починят), оригинальный Йейтс и Карапуз точно добавят остроты.
    +В жумбо будет холивар, если роглич прям совсем святым не окажется и откажется от притязаний в пользу Вини
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (52)
    Gorn9k-Фото
    Этап даже не лучший на этом Туре, там, где Вини привез все время Погги, был ярче

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