VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам

Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам


    Восемнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Лурд (Lourdes), который является одним из важнейших центров религиозного паломничества. Каждый год в Лурд прибывают более семи миллионов паломников, и лишь 38% из них - французы.


   Сейчас по количеству отелей Лурд уступает лишь Парижу, а история города началась в 1858 году, в те времена это была небольшая деревня в долине реки Гав-де-По (Gave-de-Pau). В тот год 11 февраля 14-летняя дочь бедного местного мельника Бернадетт Субиру (Bernadette Soubirous) вместе с подругами собирала хворост, и в одной из пещер увидела даму в белом - Деву Марию.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам


  До 16 июля видение повторялось 18 раз, и каждый раз Бернадетту сопровождала всё более внушительное количество народа. С тех пор в Лурд стали стекаться люди, надеющиеся на исцеление от тяжёлых болезней. Но сначала католическая церковь не поверила Бернадетте, её даже заключили в карцер, где она и находилась до того времени, пока видения не прекратились. Позже Бернадетта стала монахиней. Потом церковь всё же провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов, в результате в 1933 году её канонизировали под именем святой Бернадетты.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам

   

   На месте пещеры Грот-де-Масабель (Ggrotte de Massabielle), где девочке первый раз явилась Дева Мария, возвышается храм Нотр-Дам-де-Лурд (Notre-Dame de Lourdes) с базиликами. Верхняя базилика – Нотр-Дам-де-Имакюле-Консепсьон (Basiliques Notre-Dame de l'Immaculée Conception) и нижняя - Нотр-Дам-дю-Розер (Basiliques Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes), за ними прячутся пещеры, в одной из которых есть источник «чудесной» воды, якобы и приносящей исцеление от всех болезней.


   Там установлено шесть женских и одиннадцать мужских купелей, а сама вода из источника служит основным «экспортным товаром» города, так же, как и ёмкости, в которые её можно набрать самим. Источник находится в том самом месте, где Бернадетте явилась Дева Мария. Вода (40 литров в минуту) собирается в цистерны, откуда по трубам попадает в храм наверху. Сам источник закрыт стеклянным экраном и лежит ниже уровня грота. В гроте под храмом находится статуя Девы Марии.


   Люди охотно покупают и особые бусы, содержащие маленькие ампулы с водой из источника. Рядом с базиликой, на пути к гроту, установлены огромные павильоны для свечей в человеческий рост. Утверждается, что ежегодно в лурдских молитвенных свечах сжигается 800 тонн воска.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - ОтакамТур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам


   Верхняя базилика, построенная в неоготическом стиле, была освящена в 1876 году, шпили и боковые башни были завершены в 1908. Часы базилики каждый час играют мелодию «Аве Мария». На вершине купола нижней базилики Нотр-Дам-дю-Розер, завершённой в 1899 году, находится позолоченный крест и корона – это подарок Лурду от народа Ирландии, сделанный в 1924 году.


   Особый интерес представляет подземная базилика Святого Пия X (Basilique Souterraine St-Pie X), в которой одновременно может разместиться до 25 тысяч человек. Базилика носит имя Пия Х, так как именно при нём была канонизирована Бернадетт. Эту базилику считают одной из самых больших и вызывающих споры. Её постройка была завершена в 1958, когда ожидался наплыв народа в связи со 100-летием явления Девы Марии. Базилика, созданная по замыслу архитектора Пьера Ваго (Pierre Vago), имеет очень современный вид, главные её черты – утилитарность и простота. По внешнему виду она не слишком похожа на привычный храм.


   Общая площадь базилики – 12 000 кв. м. Потолок, низкий для такого пространства, высотой всего 10 м, поддерживается 29 балками из бетона, и опирается на 58 опор, сходящихся по центру, что изнутри напоминает киль огромного перевёрнутого корабля. Впрочем, такая архитектура встречалась и раньше, но только тогда использовалось дерево.


   Все паломники и туристы посещают в основном места, связанные со Святой Бернадетт - её родной дом, дом кормилицы Логю, в котором девочка воспитывалась в связи с бедственным положением своей родной семьи, карцер и школу, в которой она училась. Паломники и обслуживающий персонал отелей носят характерные знаки отличия – цветные косынки. Источники католической церкви утверждают, что только за первые 50 лет паломничества получили полное излечение от самых различных болезней минимум 4 000 человек.


    А единственной светской достопримечательностью Лурда является замок, возвышающийся на скалистом берегу к востоку от долины реки. В 11-м веке в нём жили графы Бигорр, но тот облик, что сохранился до нашего времени, замок приобрёл при Генрихе IV. Сейчас в замке находится музей Пиренеев, настолько богатый, что его называют маленьким городом. Здесь можно увидеть и традиционную мебель региона, и народные костюмы, и даже макеты самых известных сооружений и поселений Пиренеев. Кроме того, с высоты открывается панорамный вид на Пиренеи с заснеженными вершинами, и на Лурд, который весь виден как на ладони.


Город Лурд в истории Тур де Франс


   Город Лурд принимал пять изданиё Тур де Франс - дважды как финишный город и четыре раза как стартовый город. Впервые город Лурд появился на маршруте Большой Петли в 1948 году. 7-й этап Тур де Франс-1948 стартовал в Биаррице (Biarritz) и финишировал в Лурде. Участникам этапа предстояло проехать 219 км. Победителем 7-го этапа ТУр де Франс-1948 стал Джино Бартали (Gino Bartali). Будучи очень религиозным человеком, Бартали после победы послал телеграмму папе Римскому, и попросил специального благословения себе и своей семье. После обеда Джиро Бартали посетил грот, встал на колени и помолился: «Мадонна, я не буду просить тебе помочь мне победить. Это я могу сделать и сам. Я пришёл лишь попросить у тебя защитить меня от падений». Ранее Бартали упал на дороге до Бриансона и был вынужден сойти с гонки. В 1948 году его молитва была услышана.


   Для следующей встречи города Лурд и Большой Петли понадобились долгих 42 года. На 17-м этапе Тур де Франс-1990 город Лурд выступал в качестве стартового. На 150-км этапе с финишем в городе По (Pau) победу одержал российский велогонщик Дмитрий Конышев (Dmitri Konyshev), который всего на одну секунду опередил на финише бельгийца Йохана Брюнеля (Johan Bruyneel).


   На 11-м этапе Тур де Франс-1994 велогонщикам стартовавшем в городе Каор (Cahors) предстояло проехать 263,5 км и финишировать на новой вершине Лурд/Отакам (Lourdes/Hautacam) (высшей категории, 1 560 м). Один из участков этого подъёма имел 10% градиент, а в целом предстояло преодолеть 17,3 км с 1 170 м перепада высот. По другим расчётам перепад высот составлял 1 000 м на 13,6 км подъёма. Мигель Индурайн (Miguel Indurain) мог быть сильным соперником в разделке, но на таком рельефе он уступал настоящим мастерам горовосхождений.



   Первым пошёл в атаку Марко Пантани (Marco Pantani)Жан-Франсуа Бернар (Jean-François Bernard), грегари Индурайна, который мощно тянул впереди пелотона, хорошо просеял группу. Выдохшийся Бернар оставил своего капитана на половине подъёма. Индурайн поехал в ровном темпе, но с такой скоростью, что вскоре с ним остались лишь двое – Люк Лебланк (Luc Leblanc) и Ришар Виранк (Richard Virenque). Через пару километров не выдержал и Виранк. Индурайн и Лебланк остались вдвоём и смогли пройти уехавшего раньше Пантани. Лебланк пытался сбросить испанца, но тот постоянно закрывал просвет. Лебланк выиграл этап, но все увидели нового Индурайна, который мог атаковать в горах и обыгрывать лучших горняков на их территории.


   11-й этап Тур де Франс-2000, единственный главный пиренейский этап с финишем в гору Лурд/Отакам, мог расставить всех фаворитов по соответствующим местам в генеральной классификации. На этапе, протяжённостью 205 км, реальное восхождение не начиналось вплоть до 111 км с Коль де ла мари-Бланк (Col de Marie-Blanque) и следовавшим за ним Коль д'Обиск (Col d'Aubisque) и затем его маленьким братом Коль дю Сулор (Col du Soulor) перед заключительным подъёмом. В истории Тур де Франс такие этапы обычно называют «Генеральная уборка», когда контроль над велогонкой переходит к настоящему лидеру, расставляя всех по своим местам. День начался в пользу Лэнса Армстронга (Lance Armstrong) с холодной, дождливой погоды, которую предпочитал американец и ненавидел Ян Ульрих (Jan Ullrich).


   Велокоманда Фернандо Эскартина (Fernando Escartin) Kelme отправила несколько своих велогонщиков вперёд, и они стали лидировать. Велокоманда US Postal начала отыгрываться на Коль д'Обиск и задала высокий темп, чтобы просеять группу, включая Лорана Жалабера (Laurent Jalabert). Велогонщик команды Kelme Хавьер Очоа (Javier Otxoa) пересёк Коль д'Обиск первым. Следом за ним были 8 велогонщиков из группы Фернандо Эскартин и Ришар Виранк (Richard Virenque). Приблизительно через 3 минуты прибыли главные соперники: Лэнс Армстронг, Ян Ульрих, Марко Пантани и Алекс Цулле (Alex Zülle). Велогонщик команды Deutsche Telekom Джузеппе Гуэрини (Giuseppe Guerini) сделал большую работу в группе Армстронг / Ульрих на верхних склонах Коль д'Обиск.


   Очень скоро в заключительный подъём атаковал Пантани. Армстронг и Цулле были единственными, кто мог пойти за ним. Затем, пошла атака Армстронга, удивившая всех зрителей, когда американец рванул и прошёл сначала Цулле, а затем и Пантани. Таким образом, он обошёл всех, кроме Очоа, который был слишком далеко. Очоа выиграл этап, проехав в отрыве около 160 километров. Армстронг прибыл 42 секунды спустя. Затем на финиш прибыли и измотанные соперники Виранк и Эскартин в 2 минутах, Цулле в 3 минутах 47 секундах. Плохая готовность Ульриха была очевидна, он финишировал 13-м, через 4 минуты после Очоа. 25-летний баск надел гороховую майку, это была первая профессиональная победа Очоа. Пантани приехал 21-м, почти на 6 минут позади.



   В один день на одном подъёме Армстронг поставил своих соперников в трудное положение. Как и Эдди Меркса (Eddy Merckx) 30 лет назад, он выиграл столько времени, что отыграться было почти нереально.


   13-й этап Тур де Франс-2011 можно с полным правом назвать этапом имени Тора Хушовда (Thor Hushovd).


   Отобравшись в состав раннего отрыва, норвежец первым начал восхождение к вершине Коль д'Обиск. Затем к нему присоединились Давид Монкутье (David Moncoutié) и Жереми Руа (Jeremy Roy). Разумеется, французам достаточно быстро удалось оставить Тора позади. На горном финише Руа опередил Монкутье на 45 секунд, и на 2 минуты - Хушовда. Но Руа не учёл, что Хушовд является неплохим мастером спуска, и на пару с Монкутье норвежцу удалось организовать преследование. Хотя справедливости ради надо отметить, что работал в этом дуэте в основном Хушовд. Его усилиями паре преследователей удалось приблизиться к Руа.


   А за 2 километра до финиша 13-го этапа Тур де Франс-2011 «Тор–громовержец» начал своё блестящее соло, которое закончилось под аплодисменты болельщиков, собравшихся в Лурде. Норвежец стал первым действующим чемпионом мира, одержавшим индивидуальную победу на этапах Большой Петли с тех пор, как в 2002 году подобного же успеха добился Оскар Фрейре (Oscar Freire). Ну, а Жереми Руа, не скрывавший после финиша своего разочарования, мог утешиться разве лишь тем, что облачился по итогам этапа в майку горного короля Тур де Франс.

 

   В последний раз Тур де Франс посетил город в 2018 году, в качестве стартового города 19-го этапа.

 

Альтиметрия 18-го этапа Тур де Франс-2022

 

  

 

   Заключительный горный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 900 м и финишем в подъём высшей категории.

 

  Этап даёт последнюю возможность для горняков-генеральщиков сделать запас времени перед разделкой на 20 этапе. По итогам этапа мы узнаем обладателя белой майки в красный горох победителя горной классификации Тур де Франс-2022, этому велогонщику останется просто доехать до финиша гонки в Париже.

 

  Со старта в Лурде пелотон отправится на запад, дорога будет постепенно подниматься вверх и, разыграв промежуточный спринт, пелотон начнет подъём высшей категории Обиск (Col d'Aubisque), протяжённость 16,4 км, 545 – 1709, перепад 1164 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%.

 

 

 

  В последний раз на Тур де Франс с этой стороны подъём преодолевали в 2012 году, первым на вершине был Томас Фоклер. В 2018 году вершину преодолевали с противоположной стороны, где в этом году будет спуск, а затем прохождение вершины Коль-дю-Сулор (Col du Soulor), откуда спустятся не на восток, а на север.

 

  Завершив спуск протяжённостью 13 км и повернув на восток, велогонщики начнут преодолевать новый подъём - подъем 1-й категории Коль-де-Спандель (Col de Spandelles), протяжённость 16,4 км, 521 – 1378, перепад 857 м, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 14%. Дебют на Тур де Франс.

 

 

   Вписав свое имя в историю Тур де Франс, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 15 км и далее заключительный подъём 18 этапа - подъём высшей категории Отакам (Hautacam), протяжённость 13,6 км, 456 – 1520, перепад 1064 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%.

 

 Финишировать на 18-этапе участникам Тур де Франс-2022 предстоит на горнолыжном курорте Отакам. Летом Отакам привлекает любителей ощутить себя в одиночестве на лоне природы, испытать, что такое деревенская жизнь и даже попробовать себя в роли пастуха. Остановившись в местной гостинице коммуны Аржеле-Газос (Argelès-Gazost) можно насладиться фирменным блюдом – черничным пирогом.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам

 

   Впервые Отакам появился на Тур де Франс в 1994 году, в последний раз подъём проходили в 2008, на 10-м этапе, и тогда победу на нём праздновал Хуан-Хосе Кобо. На Отакам в 2008 Кэдел Эванс впервые надел жёлтую майку, опередив в общем зачёте на одну секунду Фрэнка Шлека, после чего австралийский велогонщик удерживал майку лидера ещё пять дней.

 

    В последний раз финишировали на Отакаме  в 2014 году. Обладатель жёлтой майки лидера Винченцо Нибали продолжил вести гонку в активном стиле, атаковав за 9,5 км до финиша. Рывок Нибали стал ответом атаку американского гонщика команды Lampre-Merida Криса Хорнера (Chris Horner), а затем чемпион Италии сбросил своего попутчика и поехал до вершины Отакам в одиночку, в итоге опередив ближайших соперников на 1-10 и взяв четвёртую на этом Тур де Франс победу на этапе.

 

  За три дня до окончания Тур де Франс-2014 Винченцо Нибали лидировал в генеральной классификации с преимуществом в 7 минут 10 секунд над французским гонщиком Тибо Пино (FDJ), занявшим по итогам этапа 2-е место в общем зачёте. В призовую тройку поднялся ещё один французский гонщик Жан-Кристоф Перо (AG2R). Рафал Майка (Tinkoff-Saxo) финишировал на этапе 3-м, взяв на вершине высшей категории Отакам 32 очка, что позволило ему стать горным королём Тур де Франс-2014, так как на завершающих трёх этапах серьёзных горных очков больше не разыгрывалось.

 

     Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте.  Присоединяйтесь к нам в ТелеграмОдноклассниках,  вКонтакте.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2022.

По материалам Интернет

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 велоспорт Гран-тур история велоспорта история Тур де Франс новости велоспорта страницы истории Тур де Франс страницы истории велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 15.04.2010

    Это уже круто, 3 этап королевский в подряд.

  2. reforg34

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 19.04.2019

    7-кратный победитель Лэнс Армстронг наглядно показал, как надо атаковать, чтобы сбрасывать минуты у своих соперников.  Конечно, в стиле Армстронга Томасу не удастся победить, но скорее всего Винокуровски будет вести этап. А там как говорится титул сэра рыцаря-бакалавра не за горами для него. И тогда все мы уважительно будем обращаться к нему  Сэр Герант Томас.

  3. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 26.04.2017

    И опять надеюсь. И буду болеть.

    Желаю Погачару выбрать отставание и вернуть жёлтую майку на этом этапе!

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 21:09 | Регистрация: 22.05.2013

    Я за Гадю, он как-то с душой едет, как и большинство французов, 4 место в итоге было бы для него супер. 

  5. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 21:32 | Регистрация: 20.11.2012

    Отрыв должен доехать. завтра у лидеров ГК уже не будет силов так гнать весь этап, который ещё и длиннее. Интересно, будет ли в отрыве кто-то из десятки. И последний шанс Фрума. Сегодня он попробовал отобраться, но понял, что шансы минимальные, и отвалился. Нужно поставить в конце карьеры достойный великого чемпиона восклицательный знак, как Вино, Канча и Конта.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Pi-man
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Pi-man-Фото
    мы услышали ваше мнение
  • sixpack
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    sixpack-Фото
    Отрыв должен доехать. завтра у лидеров ГК уже не будет силов так гнать весь этап, который ещё и длиннее. Интересно, будет ли в отрыве кто-то из десятки. И последний шанс Фрума. Сегодня он попробовал отобраться, но понял, что шансы минимальные, и отвалился. Нужно поставить в конце карьеры достойный великого чемпиона восклицательный знак, как Вино, Канча и Конта.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    velodoctor-Фото

    Я за Гадю, он как-то с душой едет, как и большинство французов, 4 место в итоге было бы для него супер. 

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Gorn9k-Фото

    Понятно, что разные туры и этапы, но Погги примерно на 5 секунд быстрее проехал Бардэ в 2017 году

  • shoooster
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    shoooster-Фото
    Скорей не он выигрывает, а другой проиграл. Если б Погачар из-за самонадеятельности не наделал ошибки на известном этапе, никакой потенции победить его у Винегора нету!
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    SVS-Фото

    И опять надеюсь. И буду болеть.

    Желаю Погачару выбрать отставание и вернуть жёлтую майку на этом этапе!

  • Vitaliy-57
    Крис Фрум: “Для меня 3-е место ... (8)
    Vitaliy-57-Фото
    Крис, начинай, мы ждали тебя!???????????????????????
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Gorn9k-Фото
    Тур поэтому и называется туром, что выигрывает самый стабильно-сильный
  • reforg34
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    reforg34-Фото

    7-кратный победитель Лэнс Армстронг наглядно показал, как надо атаковать, чтобы сбрасывать минуты у своих соперников.  Конечно, в стиле Армстронга Томасу не удастся победить, но скорее всего Винокуровски будет вести этап. А там как говорится титул сэра рыцаря-бакалавра не за горами для него. И тогда все мы уважительно будем обращаться к нему  Сэр Герант Томас.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    ittrainbow-Фото
    на месяцок, за белую майку соревнуются те кому не было 25 лет на 1 января, а ему в декабре исполнилось

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 июля

Julien Morice (BB Hotels p/b KTM)

Andrea Vendrame (Ag2r - Citroen)

Txomin Juaristi Arrieta (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (112)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)