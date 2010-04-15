Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам



Восемнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Лурд (Lourdes), который является одним из важнейших центров религиозного паломничества. Каждый год в Лурд прибывают более семи миллионов паломников, и лишь 38% из них - французы.



Сейчас по количеству отелей Лурд уступает лишь Парижу, а история города началась в 1858 году, в те времена это была небольшая деревня в долине реки Гав-де-По (Gave-de-Pau). В тот год 11 февраля 14-летняя дочь бедного местного мельника Бернадетт Субиру (Bernadette Soubirous) вместе с подругами собирала хворост, и в одной из пещер увидела даму в белом - Деву Марию.



До 16 июля видение повторялось 18 раз, и каждый раз Бернадетту сопровождала всё более внушительное количество народа. С тех пор в Лурд стали стекаться люди, надеющиеся на исцеление от тяжёлых болезней. Но сначала католическая церковь не поверила Бернадетте, её даже заключили в карцер, где она и находилась до того времени, пока видения не прекратились. Позже Бернадетта стала монахиней. Потом церковь всё же провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов, в результате в 1933 году её канонизировали под именем святой Бернадетты.

На месте пещеры Грот-де-Масабель (Ggrotte de Massabielle), где девочке первый раз явилась Дева Мария, возвышается храм Нотр-Дам-де-Лурд (Notre-Dame de Lourdes) с базиликами. Верхняя базилика – Нотр-Дам-де-Имакюле-Консепсьон (Basiliques Notre-Dame de l'Immaculée Conception) и нижняя - Нотр-Дам-дю-Розер (Basiliques Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes), за ними прячутся пещеры, в одной из которых есть источник «чудесной» воды, якобы и приносящей исцеление от всех болезней.



Там установлено шесть женских и одиннадцать мужских купелей, а сама вода из источника служит основным «экспортным товаром» города, так же, как и ёмкости, в которые её можно набрать самим. Источник находится в том самом месте, где Бернадетте явилась Дева Мария. Вода (40 литров в минуту) собирается в цистерны, откуда по трубам попадает в храм наверху. Сам источник закрыт стеклянным экраном и лежит ниже уровня грота. В гроте под храмом находится статуя Девы Марии.



Люди охотно покупают и особые бусы, содержащие маленькие ампулы с водой из источника. Рядом с базиликой, на пути к гроту, установлены огромные павильоны для свечей в человеческий рост. Утверждается, что ежегодно в лурдских молитвенных свечах сжигается 800 тонн воска.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 18 этап, Лурд - Отакам



Верхняя базилика, построенная в неоготическом стиле, была освящена в 1876 году, шпили и боковые башни были завершены в 1908. Часы базилики каждый час играют мелодию «Аве Мария». На вершине купола нижней базилики Нотр-Дам-дю-Розер, завершённой в 1899 году, находится позолоченный крест и корона – это подарок Лурду от народа Ирландии, сделанный в 1924 году.



Особый интерес представляет подземная базилика Святого Пия X (Basilique Souterraine St-Pie X), в которой одновременно может разместиться до 25 тысяч человек. Базилика носит имя Пия Х, так как именно при нём была канонизирована Бернадетт. Эту базилику считают одной из самых больших и вызывающих споры. Её постройка была завершена в 1958, когда ожидался наплыв народа в связи со 100-летием явления Девы Марии. Базилика, созданная по замыслу архитектора Пьера Ваго (Pierre Vago), имеет очень современный вид, главные её черты – утилитарность и простота. По внешнему виду она не слишком похожа на привычный храм.



Общая площадь базилики – 12 000 кв. м. Потолок, низкий для такого пространства, высотой всего 10 м, поддерживается 29 балками из бетона, и опирается на 58 опор, сходящихся по центру, что изнутри напоминает киль огромного перевёрнутого корабля. Впрочем, такая архитектура встречалась и раньше, но только тогда использовалось дерево.



Все паломники и туристы посещают в основном места, связанные со Святой Бернадетт - её родной дом, дом кормилицы Логю, в котором девочка воспитывалась в связи с бедственным положением своей родной семьи, карцер и школу, в которой она училась. Паломники и обслуживающий персонал отелей носят характерные знаки отличия – цветные косынки. Источники католической церкви утверждают, что только за первые 50 лет паломничества получили полное излечение от самых различных болезней минимум 4 000 человек.



А единственной светской достопримечательностью Лурда является замок, возвышающийся на скалистом берегу к востоку от долины реки. В 11-м веке в нём жили графы Бигорр, но тот облик, что сохранился до нашего времени, замок приобрёл при Генрихе IV. Сейчас в замке находится музей Пиренеев, настолько богатый, что его называют маленьким городом. Здесь можно увидеть и традиционную мебель региона, и народные костюмы, и даже макеты самых известных сооружений и поселений Пиренеев. Кроме того, с высоты открывается панорамный вид на Пиренеи с заснеженными вершинами, и на Лурд, который весь виден как на ладони.



Город Лурд в истории Тур де Франс



Город Лурд принимал пять изданиё Тур де Франс - дважды как финишный город и четыре раза как стартовый город. Впервые город Лурд появился на маршруте Большой Петли в 1948 году. 7-й этап Тур де Франс-1948 стартовал в Биаррице (Biarritz) и финишировал в Лурде. Участникам этапа предстояло проехать 219 км. Победителем 7-го этапа ТУр де Франс-1948 стал Джино Бартали (Gino Bartali). Будучи очень религиозным человеком, Бартали после победы послал телеграмму папе Римскому, и попросил специального благословения себе и своей семье. После обеда Джиро Бартали посетил грот, встал на колени и помолился: «Мадонна, я не буду просить тебе помочь мне победить. Это я могу сделать и сам. Я пришёл лишь попросить у тебя защитить меня от падений». Ранее Бартали упал на дороге до Бриансона и был вынужден сойти с гонки. В 1948 году его молитва была услышана.



Для следующей встречи города Лурд и Большой Петли понадобились долгих 42 года. На 17-м этапе Тур де Франс-1990 город Лурд выступал в качестве стартового. На 150-км этапе с финишем в городе По (Pau) победу одержал российский велогонщик Дмитрий Конышев (Dmitri Konyshev), который всего на одну секунду опередил на финише бельгийца Йохана Брюнеля (Johan Bruyneel).



На 11-м этапе Тур де Франс-1994 велогонщикам стартовавшем в городе Каор (Cahors) предстояло проехать 263,5 км и финишировать на новой вершине Лурд/Отакам (Lourdes/Hautacam) (высшей категории, 1 560 м). Один из участков этого подъёма имел 10% градиент, а в целом предстояло преодолеть 17,3 км с 1 170 м перепада высот. По другим расчётам перепад высот составлял 1 000 м на 13,6 км подъёма. Мигель Индурайн (Miguel Indurain) мог быть сильным соперником в разделке, но на таком рельефе он уступал настоящим мастерам горовосхождений.







Первым пошёл в атаку Марко Пантани (Marco Pantani). Жан-Франсуа Бернар (Jean-François Bernard), грегари Индурайна, который мощно тянул впереди пелотона, хорошо просеял группу. Выдохшийся Бернар оставил своего капитана на половине подъёма. Индурайн поехал в ровном темпе, но с такой скоростью, что вскоре с ним остались лишь двое – Люк Лебланк (Luc Leblanc) и Ришар Виранк (Richard Virenque). Через пару километров не выдержал и Виранк. Индурайн и Лебланк остались вдвоём и смогли пройти уехавшего раньше Пантани. Лебланк пытался сбросить испанца, но тот постоянно закрывал просвет. Лебланк выиграл этап, но все увидели нового Индурайна, который мог атаковать в горах и обыгрывать лучших горняков на их территории.



11-й этап Тур де Франс-2000, единственный главный пиренейский этап с финишем в гору Лурд/Отакам, мог расставить всех фаворитов по соответствующим местам в генеральной классификации. На этапе, протяжённостью 205 км, реальное восхождение не начиналось вплоть до 111 км с Коль де ла мари-Бланк (Col de Marie-Blanque) и следовавшим за ним Коль д'Обиск (Col d'Aubisque) и затем его маленьким братом Коль дю Сулор (Col du Soulor) перед заключительным подъёмом. В истории Тур де Франс такие этапы обычно называют «Генеральная уборка», когда контроль над велогонкой переходит к настоящему лидеру, расставляя всех по своим местам. День начался в пользу Лэнса Армстронга (Lance Armstrong) с холодной, дождливой погоды, которую предпочитал американец и ненавидел Ян Ульрих (Jan Ullrich).



Велокоманда Фернандо Эскартина (Fernando Escartin) Kelme отправила несколько своих велогонщиков вперёд, и они стали лидировать. Велокоманда US Postal начала отыгрываться на Коль д'Обиск и задала высокий темп, чтобы просеять группу, включая Лорана Жалабера (Laurent Jalabert). Велогонщик команды Kelme Хавьер Очоа (Javier Otxoa) пересёк Коль д'Обиск первым. Следом за ним были 8 велогонщиков из группы Фернандо Эскартин и Ришар Виранк (Richard Virenque). Приблизительно через 3 минуты прибыли главные соперники: Лэнс Армстронг, Ян Ульрих, Марко Пантани и Алекс Цулле (Alex Zülle). Велогонщик команды Deutsche Telekom Джузеппе Гуэрини (Giuseppe Guerini) сделал большую работу в группе Армстронг / Ульрих на верхних склонах Коль д'Обиск.



Очень скоро в заключительный подъём атаковал Пантани. Армстронг и Цулле были единственными, кто мог пойти за ним. Затем, пошла атака Армстронга, удивившая всех зрителей, когда американец рванул и прошёл сначала Цулле, а затем и Пантани. Таким образом, он обошёл всех, кроме Очоа, который был слишком далеко. Очоа выиграл этап, проехав в отрыве около 160 километров. Армстронг прибыл 42 секунды спустя. Затем на финиш прибыли и измотанные соперники Виранк и Эскартин в 2 минутах, Цулле в 3 минутах 47 секундах. Плохая готовность Ульриха была очевидна, он финишировал 13-м, через 4 минуты после Очоа. 25-летний баск надел гороховую майку, это была первая профессиональная победа Очоа. Пантани приехал 21-м, почти на 6 минут позади.







В один день на одном подъёме Армстронг поставил своих соперников в трудное положение. Как и Эдди Меркса (Eddy Merckx) 30 лет назад, он выиграл столько времени, что отыграться было почти нереально.



13-й этап Тур де Франс-2011 можно с полным правом назвать этапом имени Тора Хушовда (Thor Hushovd).



Отобравшись в состав раннего отрыва, норвежец первым начал восхождение к вершине Коль д'Обиск. Затем к нему присоединились Давид Монкутье (David Moncoutié) и Жереми Руа (Jeremy Roy). Разумеется, французам достаточно быстро удалось оставить Тора позади. На горном финише Руа опередил Монкутье на 45 секунд, и на 2 минуты - Хушовда. Но Руа не учёл, что Хушовд является неплохим мастером спуска, и на пару с Монкутье норвежцу удалось организовать преследование. Хотя справедливости ради надо отметить, что работал в этом дуэте в основном Хушовд. Его усилиями паре преследователей удалось приблизиться к Руа.



А за 2 километра до финиша 13-го этапа Тур де Франс-2011 «Тор–громовержец» начал своё блестящее соло, которое закончилось под аплодисменты болельщиков, собравшихся в Лурде. Норвежец стал первым действующим чемпионом мира, одержавшим индивидуальную победу на этапах Большой Петли с тех пор, как в 2002 году подобного же успеха добился Оскар Фрейре (Oscar Freire). Ну, а Жереми Руа, не скрывавший после финиша своего разочарования, мог утешиться разве лишь тем, что облачился по итогам этапа в майку горного короля Тур де Франс.

В последний раз Тур де Франс посетил город в 2018 году, в качестве стартового города 19-го этапа.

Альтиметрия 18-го этапа Тур де Франс-2022

Заключительный горный этап Тур де Франс-2022 с набором высоты 3 900 м и финишем в подъём высшей категории.

Этап даёт последнюю возможность для горняков-генеральщиков сделать запас времени перед разделкой на 20 этапе. По итогам этапа мы узнаем обладателя белой майки в красный горох победителя горной классификации Тур де Франс-2022, этому велогонщику останется просто доехать до финиша гонки в Париже.

Со старта в Лурде пелотон отправится на запад, дорога будет постепенно подниматься вверх и, разыграв промежуточный спринт, пелотон начнет подъём высшей категории Обиск (Col d'Aubisque), протяжённость 16,4 км, 545 – 1709, перепад 1164 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%.

В последний раз на Тур де Франс с этой стороны подъём преодолевали в 2012 году, первым на вершине был Томас Фоклер. В 2018 году вершину преодолевали с противоположной стороны, где в этом году будет спуск, а затем прохождение вершины Коль-дю-Сулор (Col du Soulor), откуда спустятся не на восток, а на север.

Завершив спуск протяжённостью 13 км и повернув на восток, велогонщики начнут преодолевать новый подъём - подъем 1-й категории Коль-де-Спандель (Col de Spandelles), протяжённость 16,4 км, 521 – 1378, перепад 857 м, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 14%. Дебют на Тур де Франс.

Вписав свое имя в историю Тур де Франс, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 15 км и далее заключительный подъём 18 этапа - подъём высшей категории Отакам (Hautacam), протяжённость 13,6 км, 456 – 1520, перепад 1064 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%.

Финишировать на 18-этапе участникам Тур де Франс-2022 предстоит на горнолыжном курорте Отакам. Летом Отакам привлекает любителей ощутить себя в одиночестве на лоне природы, испытать, что такое деревенская жизнь и даже попробовать себя в роли пастуха. Остановившись в местной гостинице коммуны Аржеле-Газос (Argelès-Gazost) можно насладиться фирменным блюдом – черничным пирогом.

Впервые Отакам появился на Тур де Франс в 1994 году, в последний раз подъём проходили в 2008, на 10-м этапе, и тогда победу на нём праздновал Хуан-Хосе Кобо. На Отакам в 2008 Кэдел Эванс впервые надел жёлтую майку, опередив в общем зачёте на одну секунду Фрэнка Шлека, после чего австралийский велогонщик удерживал майку лидера ещё пять дней.

В последний раз финишировали на Отакаме в 2014 году. Обладатель жёлтой майки лидера Винченцо Нибали продолжил вести гонку в активном стиле, атаковав за 9,5 км до финиша. Рывок Нибали стал ответом атаку американского гонщика команды Lampre-Merida Криса Хорнера (Chris Horner), а затем чемпион Италии сбросил своего попутчика и поехал до вершины Отакам в одиночку, в итоге опередив ближайших соперников на 1-10 и взяв четвёртую на этом Тур де Франс победу на этапе.

За три дня до окончания Тур де Франс-2014 Винченцо Нибали лидировал в генеральной классификации с преимуществом в 7 минут 10 секунд над французским гонщиком Тибо Пино (FDJ), занявшим по итогам этапа 2-е место в общем зачёте. В призовую тройку поднялся ещё один французский гонщик Жан-Кристоф Перо (AG2R). Рафал Майка (Tinkoff-Saxo) финишировал на этапе 3-м, взяв на вершине высшей категории Отакам 32 очка, что позволило ему стать горным королём Тур де Франс-2014, так как на завершающих трёх этапах серьёзных горных очков больше не разыгрывалось.

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