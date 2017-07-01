Тур де Франс-2017: Превью

01.07. Суббота. Этап 1: Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT), 14 км 02.07. Воскресенье. Этап 2: Дюссельдорф - Льеж, 203.5 км 03.07. Понедельник. Этап 3: Вервье - Лонгви, 212.5 км 04.07. Вторник. Этап 4: Мондорф-ле-Бен - Витель, 207.5 км 05.07. Среда. Этап 5: Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км 06.07. Четверг. Этап 6: Везуль - Труа, 216 км 07.07. Пятница. Этап 7: Труа - Нюи-Сен-Жорж, 213.5 км 08.07. Суббота. Этап 8: Доль - Станция Де Руссе, 187.5 км 09.07. Воскресенье. Этап 9: Нантюа - Шамбери, 181.5 км 10.07. Понедельник. День отдыха: Дордонь 11.07. Вторник. Этап 10: Перигё - Бержерак, 178 км 12.07. Среда. Этап 11: Эиме - По, 203.5 км 13.07. Четверг. Этап 12: По - Пейрагюд, 214.5 км 14.07. Пятница. Этап 13: Сен-Жирон - Фуа, 101 км 15.07. Суббота. Этап 14: Бланьяк - Родез, 181.5 км 16.07. Воскресенье. Этап 15: Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле, 189.5 км 17.07. Понедельник. День отдыха: Ле-Пюи-ан-Веле 18.07. Вторник. Этап 16: Бриуд - Роман-сюр-Изер, 165 км 19.07. Среда. Этап 17: Ла-Мюр - Серр-Шевалье, 183 км 20.07. Четверг. Этап 18: Бриансон - Коль д'Изоар, 179.5 км 21.07. Пятница. Этап 19: Амбрён - Салон-де-Прованс, 222.5 км 22.07. Суббота. Этап 20: Марсель - Марсель (ITT), 22.5 км 23.07. Воскресенье. Этап 21: Монжерон - Париж, Елисейские поля, 103 км
а как же Нибали? его третье место на Джиро было как раз РЕЗУЛЬТАТОМ опыта и воли. ватт было маловато( по физической мощи он был слабейшим,ну,лично по моему мнению,в топ десятке. но по Воле(не Павлику) Виченцо на прошедшей Джиро был ПЕРВЫМ.
Лучше Нибали высокие горы по сумме прошли только Пино и Кинтана. Вероятно, вам просто очень запомнились 2 его первых неудачных этапа.
Тони всё отдаст чтобы облачится в жёлтое в Германии, это как для Кэва тогда была первая возможность на том Туре выиграть этап (что он и сделал) и последняя возможность одеться в жёлтое (что он тоже автоматически и сделал). Тем более что для Катюши кто ещё возьмет победу на этапе этого тур де Франс (разве что Кристофф да и то если все звзёды станут в ряд)
Коротковато да, но на то он и многократный чемпион Германии/мира в ITT чтобы быть №1 в разделке и на ТдФ (так как в Марселе, на пред_последнем этапе Мартин будет уже совсем не ТОрТ)
Латур хорош, но уверен, AG2R брали его в состав с условием работы на капитана. Возможно, в этом году шанс выиграть Тур у Барде как никогда высок. Хоть он и не входит в топ-2 фаворитов, но Тур выглядит открытым. Французской команде, думаю, очень важно побороться за генерал.