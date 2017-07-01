Тур де Франс-2017: Превью

угу) хорошая мысль спрогнозировать генералов)

фаворита у меня три-Порт и Вальверде,Фрум.

думаю Кинтана будет в 15 секундах.

не больше.

Барде да-тут абсолютно не его поле.

может и больше 30 секунд схватить тока в путь.

Чавес,думаю,все же в 20 секундах должен пробовать проехать от лучшего генерала.

загадка для меня только одна-как проедет Контадор.

я вот реально не понял,на что он способен.

но разделка его сильная сторона,будет пруха-будет подиум у него,среди всех)) не только среди генералов)

проверено Канчелларой)

не будет прухи-10 секунд от Порта.