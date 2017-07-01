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Тур де Франс-2017: Превью

 

Тур де Франс (Tour de France) - 2017

 

Тур де Франс-2016: Превью - Жёлтая майка

Тур де Франс-2016: Превью - Зелёная майка

Тур де Франс-2016: Превью - Гороховая майка

Тур де Франс-2016: Превью - Белая майка
   Желтая майка Зеленая майка Горная майка Белая майка
Фавориты Фавориты Фавориты Фавориты
 

Тур де Франс-2017: Альтиметрия маршрута      
Тур де Франс-2017: Составы команд

Тур де Франс-2017: Текущие результаты
 
01.07. Суббота. Этап 1: Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT), 14 км
02.07. Воскресенье. Этап 2: Дюссельдорф - Льеж, 203.5 км
03.07. Понедельник. Этап 3: Вервье - Лонгви, 212.5 км
04.07. Вторник. Этап 4: Мондорф-ле-Бен - Витель, 207.5 км
05.07. Среда. Этап 5: Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км
06.07. Четверг. Этап 6: Везуль - Труа, 216 км
07.07. Пятница. Этап 7: Труа - Нюи-Сен-Жорж, 213.5 км
08.07. Суббота. Этап 8: Доль - Станция Де Руссе, 187.5 км
09.07. Воскресенье. Этап 9: Нантюа - Шамбери, 181.5 км
10.07. Понедельник. День отдыха: Дордонь
11.07. Вторник. Этап 10: Перигё - Бержерак, 178 км
12.07. Среда. Этап 11: Эиме - По, 203.5 км
13.07. Четверг. Этап 12: По - Пейрагюд, 214.5 км
14.07. Пятница. Этап 13:  Сен-Жирон - Фуа, 101 км
15.07. Суббота. Этап 14: Бланьяк - Родез, 181.5 км
16.07. Воскресенье. Этап 15: Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле, 189.5 км
17.07. Понедельник. День отдыха: Ле-Пюи-ан-Веле  
18.07. Вторник. Этап 16: Бриуд - Роман-сюр-Изер, 165 км
19.07. Среда. Этап 17: Ла-Мюр - Серр-Шевалье, 183 км
20.07. Четверг. Этап 18: Бриансон - Коль д'Изоар, 179.5 км
21.07. Пятница. Этап 19: Амбрён - Салон-де-Прованс, 222.5 км
22.07. Суббота. Этап 20: Марсель - Марсель (ITT), 22.5 км
23.07. Воскресенье. Этап 21: Монжерон - Париж, Елисейские поля, 103 км
Тур де Франс-2017: LIVE-Чат
Тур де Франс-2017: Цифры и числа
Страницы истории Тур де Франс
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Итоги Тур де Франс-2017 по очкам Мирового Тура

 

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Порсев, Фирсанов и Рыбалкин во ... (1)
    velodoctor-Фото

    1 этап под Фолифорова может быть, хотя неизвестно. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Прогнозы делать, это неблагое дело.
    Рулетка и все.
    Как вы можете знать физическое состояния гонца?
    Много факторов, даже звезды в этом участвуют, в прямом смысле этого слова.
  • Cmycmympuk
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    Cmycmympuk-Фото

    а еще автор забыл, или не знал, про ликер Killepitsch (килепич), который производят как раз в Дюсельдорфе. Одно из многих незабываемых впечатлений от песещения этого города.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    угу) хорошая мысль спрогнозировать генералов)

    фаворита у меня три-Порт и Вальверде,Фрум.

    думаю Кинтана будет в 15 секундах.

    не больше.

    Барде да-тут абсолютно не его поле.

    может и больше 30 секунд схватить тока в путь.

    Чавес,думаю,все же в 20 секундах должен пробовать проехать от лучшего генерала.

    загадка для меня только одна-как проедет Контадор.

    я вот реально не понял,на что он способен.

    но разделка его сильная сторона,будет пруха-будет подиум у него,среди всех)) не только среди генералов)

    проверено Канчелларой)

    не будет прухи-10 секунд от Порта.

     

     

     

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    Meilleur-Фото

    Порт 0

    Фрум +5''

    Контадор, Вальверде +15''

    Барде, Кинтана, Чавес +30''

     

    dirol

  • Meilleur
    Ричи Порт стартует на Тур де Ф ... (8)
    Meilleur-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а как же Нибали? его третье место на Джиро было как раз РЕЗУЛЬТАТОМ опыта и воли.
    ватт было маловато(
    по физической мощи он был слабейшим,ну,лично по моему мнению,в топ десятке.
    но по Воле(не Павлику) Виченцо на прошедшей Джиро был ПЕРВЫМ.

    Лучше Нибали высокие горы по сумме прошли только Пино и Кинтана. Вероятно, вам просто очень запомнились 2 его первых неудачных этапа.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тони всё отдаст чтобы облачится в жёлтое в Германии, это как для Кэва тогда была первая возможность на том Туре выиграть этап (что он и сделал) и последняя возможность одеться в жёлтое (что он тоже автоматически и сделал). Тем более что для Катюши кто ещё возьмет победу на этапе этого тур де Франс (разве что Кристофф да и то если все звзёды станут в ряд)

    Коротковато да, но на то он и многократный чемпион Германии/мира в ITT чтобы быть №1 в разделке и на ТдФ (так как в Марселе, на пред_последнем этапе Мартин будет уже совсем не ТОрТ) 

  • andreysee
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    andreysee-Фото

    Хотелось бы увидеть Роглича в желтой майке. Уникальный гонщик, талантливый спортсмен!

     

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2017: Белая майка ... (4)
    Николай Степаныч-Фото
    Латур хорош, но уверен, AG2R брали его в состав с условием работы на капитана. Возможно, в этом году шанс выиграть Тур у Барде как никогда высок. Хоть он и не входит в топ-2 фаворитов, но Тур выглядит открытым. Французской команде, думаю, очень важно побороться за генерал.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
    velodoctor-Фото

    Из основных соперников, Киттель, Метьюз, Роглич, Ван Емден, Кюнг.  Хотя я не эксперт в прогнозах, мне кажется у мартина маловато соперников, в 1ую очередь нету Денниса, Дюмолена. 



    Что касается Роглича, Он в этом году побеждал там где были Холмы, а тут техничная городская разделка. С другой стороны Роглич хотябы побеждал в отличии от Мартина. biggrin

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Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe)

Sylvain Chavanel (Direct Energie)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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