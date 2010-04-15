Тур де Франс-2022, превью этапов: 11 этап, Альбервиль - Коль де Гранон

Тур де Франс-2022, превью этапов: 10 этап, Альбервиль - Коль де Гранон



Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Альбервиль (Albertville, департамент Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы). Альбервиль многогранен - это и город искусств, и город спортивного туризма, и город, принимавший, ни много ни мало, Олимпийские Игры 1992 года. Исторической частью Альбервиля считается городок Конфлан (Conflans), первое упоминание которого относится к XIII -му веку, когда около горной деревушки рыцарским орденом Святого Иоанна Иерусалимского была основана больница для паломников.

На протяжении веков городок оставался под властью Савойской династии – герцоги Савойские позже стали Сардинскими королями, пока в 1860 году не отошёл Франции. И в 1835 году король Сардинии Карл Альберт принял решение объединить Конфлан и издавна существующую рядом с ним больницу – так появился Альбервиль, который был назван в честь этого монарха, который, между прочим, был отцом первого короля объединённой Италии. Видимо, у монаршей фамилии это было в генах – стремление что-нибудь объединять, будь то крошечные деревушки или целые государства.

Так или иначе, Альбервилю уже 183 года, но Конфлан существует в качестве «города в городе», и в нем сохранились здания, датируемые XIV-м веком. Здесь же возвышается монументальный замок, без которого невозможно представить себе старинный французский город.

Альбервилю также чрезвычайно повезло с местонахождением: мало того, что этот городок стоит на перекрёстке четырёх альпийских долин, так через него многие столетия проходили торговые пути, связывающие Францию, Италию и Швейцарию. Ну а прославился он ровно двадцать два года назад, когда здесь прошли XVI зимние Олимпийские игры. В самом Альбервиле разыгрывалось всего около трети из 57 комплектов медалей, остальные соревнования проводились в окрестных городках и деревушках, что вполне естественно для Альп. Олимпиада эта запомнилась тем, что в ней принимала участие уже не сборная СССР, а сборная СНГ – она выступала под олимпийским флагом, а в честь победивших спортсменов играл олимпийский гимн. Отдельными командами были представлены Латвия, Литва и Эстония.

В Альбервиле впервые проводились олимпийские соревнования по биатлону среди женщин (спринт, индивидуальная гонка и эстафета 3х7,5 км), по фристайлу (могул) среди мужчин и женщин и шорт-треку (500 метров у женщин, 1000 у мужчин и эстафеты на 3000 и 5000 метров соответственно). В лыжных гонках появилась новая - дуатлон - на 10 километров у женщин и 15 у мужчин. Самая длинная женская дистанция была увеличена с 20 до 30 километров, а в прыжках с трамплина 70-метровый трамплин заменён на 120-метровый.

Первое место в неофициальном командном зачёте на этой Олимпиаде заняла команда Германии, выигравшая 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). Сборная СНГ с 23 наградами (9-6-8) стала второй. На третье место поднялись олимпийцы из Норвегии.

Игры в Альбервиле были последними, проходившими в один год с летней Олимпиадой. В 1991 году Международный олимпийский комитет принял решение «развести» зимний и летний олимпийские циклы, и Олимпиады стали проводиться каждые два года.

Сейчас многие олимпийские объекты Альбервиля используются уже совсем в другом качестве, однако город по-прежнему остаётся привлекательным для любителей спорта.

Город Альбервиль в истории Тур де Франс

Альбервиль принимал этапы шести изданий Большой Петли. Впервые он появился на маршруте французкого Гран-тура в 1998 году. 16-й этап Тур де Франс-1998 был последним серьёзным испытанием в Альпах - Коль де Пор (Col de Port), Коль дю Кушерон (Col du Cucheron), Коль дю Граньер (Col du Granier), Коль дю Гран Кушерон (Col du Gran Cucheron) и Коль де ла Мадлен (Col de la Madeleine).

На последнем подъёме Ян Ульрих (Jan Ullrich) пытался исправить положение дел, он атаковал, но Марко Пантани (Marco Pantani) сбросить было невозможно. Кроме того, являясь лидером, Пантани предоставил Ульриху делать всю работу, предпочитая защищаться. А Ульриху было необходимо как можно дальше оторваться от Бобби Джулича (Bobby Julich) и Фернандо Эскартина (Fernando Escartin). По крайней мере эту задачу немецкий велогонщик выполнил, кроме того, взял и победу на этапе. Джулич и Эскартин преследовали дуэт Пантани и Ульриха, но проиграли почти две минуты. Ульрих обошёл Эскартина и вернулся хотя бы в тройку лидеров, обойдя Эскартина.

На 17-м этапе Тур де Франс-1998 участники Большой Петли должны были стартовать из Альбервиля, но всеобщее внимание вновь переключилось на дело «Фестины». Грубое обращение полиции с уже задержанными спортсменами вызывало негодование всех не затронутых скандалом велогонщиков пелотона, и они провели забастовку, выражая свой протест по поводу того, что полиция обращается с велогонщиками как с преступниками. Днём ранее ещё два велогонщика «Фестины» признались в употреблении допинга. В Альбервилле, который был финишным городом 16-го этапа и стартовым 17-го, полиция занялась также командой TVM, велогонщиков которой, той ночью забрали в больницу для сдачи всевозможных анализов. Результаты 17-го этапа были аннулированы. А в тот же день произошли новые аресты – Марка Мадьо (Marc Madiot), менеджера La Francaise des Jeux, Вансана Лавеню (Vincent Lavenu), менеджера Casino и велогонщика команды Casino Родольфо Масси (Rudolfo Massi).

Пять раз за последние годы Альбервиль был стартовым городом Большой Петли. На 11-м этапе Тур де Франс-2012, на 19-м этапе Тур де Франс-2016, на 18-м этапе Тур де Франс-2018, на 20-м этапе Тур де Франс-2019 и в прошлом году, на 6-м этапе Тур де Франс-2021.

Альтиметрия 11-го этапа Тур де Франс-2022

Горный этап в Альпах с набором высоты 4000 м и финишем в подъём высшей категории.

Этап можно было назвать "королевским", но следующий, 12-й, будет ещё тяжелее. 11 и 12 этапы практически повторяют связку 17 и 18 этапов 1986 года. Остаётся надеяться, что погода не внесёт своих корректив.

Со старта пелотон отправится на юг, через 16,5 км разыграет промежуточный спринт, после чего, скорее всего, сформируется отрыв.

Далее дорога начнёт плавно подниматься вверх и приведёт к подножию подъёма 2-й категории Ласет-де-Монвернье (Lacets de Montvernier), протяжённость 3,4 км, 505 - 782 м, перепад высот 277 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%. Этот подъём третий раз включён в маршрут Тур де Франс, в последний раз в 2018 году, первым был Пьер Роллан.

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После короткого спуска начнётся тягун протяженностью 15 км до подножия подъёма 1-й категории Коль дю Телеграф (Col du Télégraphe), протяжённость 11,9 км, 715-1566 м, перепад высот 851 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 10%, на котором нет участков со сверхуклонами и нет полок, а идут стабильные градиенты в районе 6-8%.

В последний раз подъём присутствовал на Тур де Франс в 2017 году - первым его прошёл Примож Роглич.



После розыгрыша горной премии на вершине Телеграфа пелотон ждёт примерно 5-километровый пологий спуск в Валуар (Valloire), откуда начнётся подъём на вершину высшей категории Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 17,7 км, 1417-2642 м, перепад высот 1225 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%.

В последний раз, когда Галибье преодолевали через Телеграф на Тур де Франс первым был Примож Роглич, в 2017 году. Первый подъём высшей категории на Тур де Франс-2022.

Первые километров пять пологие, далее градиент вырастает до 7-8% и, перевалив за высоту 2000 м над уровнем моря, градиенты будут стабильно держаться в районе 8-9%, достигая 10% на самой вершине, расположенной на отм. 2642 м, - самой высокой точке маршрута Тур де Франс-2022.

Первый гонщик, поднявшийся на вершину Галибье, становится обладателем премии Анри Дегранжа.

Далее спуск до Ле-Монетье-ле-Бен (Le Monêtier-les-Bains), откуда на следующем этапе будут подниматься.

Завершив спуск протяженностью 33 км, велогонщики начнут подъём на вершину высшей категории Коль-дю-Гранон (Col du Granon), протяжённость 11,3 км, 1378-2413 м, перепад высот 1035 м, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 14%.

Это самый высокогорный финиш этапа Тур де Франс-2022 и второй по высоте за всю историю Тур де Франс.

Второй визит Тур де Франс на Коль-де-Гранон Серр-Шевалье (Col du Granon Serre Chevalier, департамент Верхние Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег), впервые в 1986 году, тогда:

На первом альпийском этапе с Коль де Вар (Col de Vars), Коль д'Изоар (Col d'Izoard) и финишем на Коль дю Гранон было много атак, пелотон растянулся по всем подъёмам. Со старта в Гапе, испанец Эдуардо Чосас (Eduardo Chozas) ушел в одиночный отрыв, завершившийся победой. На спуске с Изоар Урс Циммерман (Urs Zimmermann), который шёл на 3-м месте генеральной классификации, оторвался от Бернара Ино (Bernard Hinault) на 90 секунд. На Коль дю Гранон Грег Лемонд (Greg LeMond) сел Циммерману на колесо, а Ино пытался преследовать, но пара уходила всё дальше. Американец Грег Лемонд, наконец, переоделся в жёлтое, а Бернар Ино провел свой последний день в желтой майке Тур де Франс.

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