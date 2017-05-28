Тур де Франс-2022, превью этапов: 7 этап, Томблен - Ла Планш Де Бель Фий

Седьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Томблен (Tomblaine). Небольшой городок расположен на северо-востоке Франции, в пригороде Нанси (Nancy), разделён от последнего рекой Мёрт. История города началась в галло-римские времена, по крайней мере, за 500 лет до н.э.



Примерно с 1540 года Томблен и Нанси были связаны паромной переправой. В начале девятнадцатого века одной паромной переправы стало мало, и тогда, местный Барон Бюке (Buquet) и по совместительству мэр города Нанси, распорядился возвести новый удобный мост. Работы начались в 1842 году, первый камень в основания моста был заложен дочерью Барона - Марией Бюке (Marie Buquet) 2 июля 1842. Мост построили всего за два месяца, открытие состоялось в октябре того же года. Хотя мост и был построен на личные средства Барона, плата за переправу по нему не взимали вплоть до 1896 года, когда мост был продан городу Нанси.



Томблен известен любителям горнолыжного спорта. Зимой туристы любят приезжать за массой положительных эмоций от катаний на лыжах, летом же сюда стекаются любители покататься на горных велосипедах, так же эта местность притягивает любителей семейных велосипедных прогулок.



Находясь в районе города Нанси, Томблен лежит в департаменте Мёрт и Мозель (Meurthe-et-Moselle), на реке Мёрт (Meurthe). В отличие от остальной части Лотарингии, этот древний (основан ориентировочно в VI-VIII веках) город не был занят пруссаками после поражения 1870 года, поэтому его исторический центр остался практически не затронутым войной.



Старый город с его узкими и кривыми улочками, повторяющими контуры древних крепостных стен, и многочисленными старинными особняками является главной точкой притяжения. Здесь можно увидеть внушительный комплекс ратуши, близлежащие Музей изящных искусств и Музей-аквариум, классический дворец Пале-дю-Жувемемен (старая резиденция губернатора Лотарингии, XVIII век) и лежащий за ним дворец Пале-Дукаль (XV-XVI веков), в котором сейчас расположен Музей Лотарингии, объединенный с Музеем Корделье, чьи коллекции размещаются тут же, в бывшей дворцовой часовне и церкви. С другой стороны губернаторского дворца раскинулся живописнейший парк Ла-Пепинье - своего рода смесь классического французского сада, английского парка и зоопарка, питомцы которого свободно разгуливают по газонам. Всего в получасе пешком к юго-западу от вокзала можно обнаружить отличный музей Эколь с захватывающим собранием стиля ар-нуво.



Лотарингия, или Лорен (Lorraine, Lothringen). Название этой исторической провинции происходит от латинского Lotharii regnum, что переводится как «королевство Лотара» - одного из трёх внуков Шарлеманя (так французы называют Карла Великого). Это более равнинная, чем Эльзас, область, на востоке упирающаяся в склоны Вогез, а на западе рассеченная невысокой цепью гор Аргон и Мез.

Вся остальная территория представляет собой продуваемое всеми ветрами невысокое плато, чей достаточно однообразный ландшафт прерывается только долинами Мозеля, Мёза (Мааса), Саара и многочисленных каналов. В течение более тысячи лет Лотарингия была основным маршрутом вторжения из германских стран, поэтому неудивительно, что очень многое здесь связано с военной историей, а двойной крест Лотарингии был выбран символом сопротивления захватчикам и Жанной д'Арк, и Шарлем де Голлем.



Город Томблен в истории Тур де Франс



Впервые городок Томблен появился на маршруте Большой петли в 2012 году. Ровно десять лет назад, седьмой этап Тур де Франс-2012, протяжённостью 199 км состоялся дебют этапа стартовавшего в Томблен с финишем в Ла Планш Де Бель Фий (La Planche des Belles Filles).

В конце седьмого этапа организаторы приготовили велогонщикам первый горный финиш на Ла Планше дэ Бэль Фий, и этот довольно короткий, но крутой подъём наглядно продемонстрировал, кто есть кто на этой Большой Петле. Велокоманда Sky, от которой все, конечно же, ожидали сильного выступления, продемонстрировала тотальное доминирование – победу одержал Кристофер Фрум (Cristopher Froome), Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), занявший третье место, переоделся в жёлтую майку. В пределах полутора минут на финиш заехали четыре велогонщика британской команды, в то время как остальные фавориты остались на этой горе в одиночестве. Незначительные до того момента разрывы в генеральной классификации стали расти, и по итогам этапа первая пятерка выглядела следующим образом:

Генеральная классификация после 7-го этапа Тур де Франс-2012:



1. Брэдли Уиггинс - 34 часа 21 минута 20 секунд

2. Кэдел Эванс + 10 секунд

3. Винченцо Нибали + 16 секунд

4. Рейн Таарамяэ + 32 секунды

5. Денис Меньшов + 54 секунды

Горным королем стал Крис Фрум, а в белую майку облачился эстонец Рейн Таарамяэ (Rein Taaramae) (Cofidis).



В последний раз город Томблен становился участником Большой петли восемь лет назад, будучи стартовым городом 8-го этапа Тур де Франс-2014.



Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2022

Среднегорный этап с финишем в подъём 1 категории. Первая проверка для генеральщиков. Тур де Франс-2022 продолжает своё движение на юго-восток и въезжает в Вогезы.

Со старта дорога начнёт плавно подниматься и через 107,7 км велогонщики преодолеют вершину 3-й категории Коль-де-Гросс-Пьерр (Col de Grosse Pierre), протяжённость 6,7 км, 762-1097 м, перепад высот 335 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%.

Далее скоростной спуск протяжённостью 13 км и преодоление некатегорийного подъёма Коль дю Мениль (Col du Ménil). После ещё одного спуска начнется подъём 3-й категории Коль-де-Круа (Col des Croix), протяжённость 2,4 км, 1010-1144 м, перепад высот 132 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%.

После спуска протяжённостью 16 км начнётся некатегорийный подъём Коль-де-ла-Шевестрай (Col de la Chevestraye), вершина которого расположена за 13 км до финиша.

После короткого быстрого спуска начнётся главный подъём дня - восхождение в подъём 1-й категории Ла супер Планш де Бель Фий (La super Planche des Belles Filles), протяжённость 7 км, 532-1140 м, перепад высот 608 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 24%. Первый подъем 1-й категории на Тур де Франс-2022.

Как и в 2019 году, в конце подъёма Ла-супер-Планш-де-Бель-Фий ждёт участок грунтовой дороги с градиентами до 24%.

На финише этапа не действует нейтрализация. Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles, департамент Верхняя Сона, регион Бургундия - Франш-Конте) в последний раз входил в маршрут Тур де Франс в 2020 году, на нём проводилась решающая разделка.

В исторических памятках упоминания о деревушке Ла-Планш-де-Бель-Фий встречаются с XVI века. Своё название городок получил после эпизода, произошедшего во времена «Тридцатилетней войны» - продолжавшийся с 1618 по 1648 годы военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи и Европе, затронувший, в той или иной степени, практически все европейские страны. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками империи, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней значимой религиозной войной в Европе и породил вестфальскую систему международных отношений.

В ходе этой войны, согласно легенде, девушки из соседней деревни укрывались в горах, спасаясь от жестокости викингов, насилующих женщин на пути к завоеванию этих земель. Чтобы избежать такой участи, молодые девушки решают покончить жизнь самоубийством, спрыгнув со скалы в тёмные воды озера Трей. Местный художник, передал всю трагичность истории в своём творении в виде деревянной статуи, расположенной на одном из склонов гор.

Ла-Планш-де-Бель-Фий - единственный горнолыжный курорт в департаменте Верхняя Савойя. Любителям горных лыж курорт предоставляет пять склонов, 25 км трасс. Летом в Ла-Планш-де-Бель-Фий приезжают мастера маунтибайка. Курорт живёт за счёт туризма, одним из излюбленных мест посещения является национальный парк Баллон-де-Вогез (Ballons des Vosges), один из самых больших и популярных природных парков Франции.

Ла-Планш-де-Бель-Фий в истории Тур де Франс



Финал этапа велогонки на этой вершине для настоящих горняков, в 2012 британский велогонщик команды Sky Крис Фрум праздновал на Ла-Планш-де-Бель-Фий победу на 7-м этапе Тур де Франс-2012. Фрум, протянув группу пару километров, отцепив при этом от неё Дениса Меньшова, а затем с лёгкостью опередил в спринте одного из лучших горных финишёров пелотона - Кэдела Эванса (Cadel Evans).



А в 2014 году на этапе с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий победу одержал капитан казахстанской велокоманды Astana Pro Team итальянец Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali). На первом королевском горном этапе Тур де Франс-2014 дуэль между Винченцо Нибали и капитаном российской велокоманды Tinkoff-Saxo Альбертом Контадором (Alberto Contador) ожидалась самая настоящая дуэль, но она не состоялась.

Драматичный сход испанского велогонщика после падения на спуске стал одним из главных событий дня. Одним из героев дня стал Микеле Скарпони (Michele Scarponi), который не вписался в поворот на спуске, въехав в толпу болельщиков, но сумел быстро вернуться в гонку и добрать своего капитана, которому продолжал помогать на последнем подъёме. Винченцо Нибали одержал после атаки, которую предпринял за 2,5 км до финиша.

Разрывы на подъёме в обоих случаях не были большими - первая 10-ка велогонщиков находилась в 1 минуте.

К финальному подъёму на Ла-Планш-де-Бель-Фий, на 5-м этапе Тур де Франс-2017, впереди из отрыва остались лишь Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), атаковавший за 12 км до финиша, и Ян Бакелантс (Jan Bakelants). Однако, на подъёме 1-й категории они не смогли противостоять группе генеральщиков, которая прошла бельгийских велогонщиков за 4 км до финиша.

Photo © Movistar Team

К моменту, когда атаковал капитан казахстанской команды Astana Pro Team Фабио Ару (Fabio Aru) за 2,4 км до финиша, в группе генеральщиков осталось около 15 гонщиков. Попытку уехать предпринимал и Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott, но его атаку быстро нейтрализовали.



За 1,8 км до финиша атаковал Крис Фрум (Sky), после чего группа генеральщиков развалилась. За Фрумом поехал Ричи Порт (Richie Porte) из BMC, Дэн Мартин (Daniel Martin) из Quick Step Floors и Роман Барде (Romain Bardet) из AG2R La Mondiale. Альберто Контадор (Alberto Contador) из Trek Segafredo и Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar не смогли ответить на атаку Криса Фрума.



Чемпион Италии Фабио Ару одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2017. Дэн Мартин финишировал 2-м через 16 секунд, Крис Фрум (Sky) замкнул на этапе тройку лучших, уступив Ару 20 секунд. Столько же уступил победителю и Ричи Порт (BMC). Роман Барде финишировал 5-м, через 24 секунды. Саймон Йейтс (Orica-Scott), Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из Cannondale-Drapac и Альберто Контадор финишировали через 26 секунд.

На финальном решающем подъёме 6-го этапа Тур де Франс-2019 – подъёме 1-й категории Ла Планш де Бель Фий, в впереди в отрыве оставались четверо – (Dylan Teuns) из Bahrain-Merida, Тим Велленс из Lotto Soudal, Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse) из Wanty-Groupe и Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) из Trek-Segafredo, и у них в запасе было около 4 минут преимущества над пелотоном.



За 4 км до финиша впереди в отрыве остались Джулио Чикконе, который старался удержать преимущество над пелотоном, так как уже был виртуальным лидером генеральной классификации, и Дилан Тёнс.



На последнем километре дистанции велогонщики поднимались по грунтовой дороге с градиентами до 24%, Дилан Тёнс уехал от своего попутчика по отрыву Джулио Чикконе, опередив его в итоге на 11 секунд, и взял победу на этапе. Это первая в карьере победа бельгийского велогонщика команды Bahrain-Merida на этапе Гран-тура.



Финишировав вторым, 24-летний итальянский велогонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) не подозревал, что сумел перехватить жёлтую майку лидера у Жулиана Алафилиппа (Julian Alaphilippe) из Deceuninck-Quick Step, опередив его в общем зачёте на 6 секунд.

В последний раз подъём 1-й категории Ла Планш де Бель Фий участники французского Гран-тура преодолевали на 20-м этапе Тур де Франс-2020 - индивидуальная гонка с раздельным стартом. Перед стартом 20-го этапа Тур де Франс-2020 преимущество Приможа Роглича (Primoz Roglic / Jumbo-Visma) над ближайшим соперником Тадеем Погачаром (Tadej Pogacar / UAE Team Emirates) составляло 57 секунд.

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 14,45 км маршрута, Тадей Погачар, стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации, уступал 17 секунд действующему чемпиону Франции в гонке с раздельным стартом Реми Каванье (Remi Cavagna) из велокоманды Deceuninck - Quick Step, проехавшему дистанцию за 16 минут и 57,91 секунды со средней скоростью 51,150 км/час, и 5 секунд нидерландскому велогонщику Тому Дюмолину (Tom Dumoulin / Jumbo - Visma).



Стартовавший следом в желтой майке лидера словенец Примож Роглич уступил своему соотечественнику на отсечке 13 секунд.



На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 30,3 км маршрута, Тадей Погачар уступал полсекунды Тому Дюмулину, показавшему результат 39 минут и 43,9 секунды, и опережал Реми Каванью на 17 секунд. А обладатель желтой майки лидера Примож Роглич уступил обладателю белой майки 36 секунд.



Тадей Погачар, Примож Роглич, а также австралиец Ричи Порт (Richie Porte / Trek-Segafredo), уступавший 1 минуту Погачару на отсечке, сменили велосипед с разделочного на обычный перед началом восхождения на подъём 1-й категории Ла Планш де Бель Фий.



Том Дюмолин не стал менять велосипед.



Подъём начинался с километрового участка с градиентами в районе 9-13% и разрыв между двумя словенцами начал стремительно сокращаться. На промежуточной отсечке на 33,55 км маршрута Тадей Погачар показал время 49 минут и 15,99 секунд, опередив Тома Дюмолина на 48 секунд, а Ричи Порта на 1 минуту и 6 секунд. Ехавший следом Примож Роглич уступал уже 1 минуту и 22 секунды, таким образом, Тадей Погачар становился виртуальным обладателем желтой майки.



В итоге 21-летний словенец, стартовав в белой майке, финишировал, став обладателем 3-х маек: белой лучшего молодого гонщика, белой майки в красный горох лидера горной классификации и желтой майки лидера Тур де Франс-2020.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



Тадей Погачар финишировал на вершине подъема Ла Планш де Бель Фий со временем 55 минут и 55 секунд, преодолев 36,2 км дистанции со средней скоростью 38,841 км/час, и опередив на 1 минуту и 21 секунду Тома Дюмулина и Ричи Порта, которых в свою очередь разделили 58 сотых секунды.



Примож Роглич в итоге финишировал 5-м, проиграв своему соотечественнику 1 минуту 56 секунд и желтую майку лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020.



На вершине 1-й категории Ла Планш де Бель Фий также решилась судьба гороховой майки лидера горной классификации Тур де Франс-2020. Очки распределялись по времени прохождения подъема, где лучший становился обладателем 10 очков в зачёт гороховой майки.



В итоге гороховую майку забрал Тадей Погачар, который преодолел подъём протяжённостью 5,9 км с перепадом высоты 503 м за 16 минут и 10,8 секунды со средней скоростью 21,879 км/час и вертикальной скоростью VAM 1865 м/ч.

Генеральная классификация после 20 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 84:26:33 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:59 3 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:03:30 4 Mikel Landa (Esp) Bahrain McLaren 0:05:58 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:06:07 6 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:06:47 7 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 0:07:48 8 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:08:02 9 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:09:25 10 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 0:14:03

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