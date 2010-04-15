Тур де Франс-2022, превью этапов: 5 этап, Лиль - Аренберг Порт дю Эно



Пятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Лилль (Lille Métropole) - столице исторической области Французская Фландрия, главный город северного региона Нор-Па-де-Кале на левом берегу канала Дёль.

Лилль называют городом с фламандским акцентом, он находится у самой границы с Бельгией (в 14 км). Это четвертый по величине город Франции и один из крупнейших промышленных центров страны. В 2004 году Лилль получил статус «Европейской культурной столицы». Благодаря туннелю под Ла-Маншем, который соединяет Европу с Англией, Лилль получил название «вокзал Европы».





Город основан в 640 году н. э., но впервые упоминание о Лилле появилось в архивах 1066 года. В Средние века Лилль был селом на острове между двух притоков реки Дёль, посреди труднопроходимых болот. С французского его название переводится очень просто - «остров» (l'île). В XI веке фламандский граф Балдуин IV обнёс село укреплениями против норманов и представил Лилль как свою графскую резиденцию. И началось развитие города. С 12 века Лиль превращается в один из крупнейших центров текстильного производства, быстро разрастается и богатеет. В наше время границы Лилля простираются далеко за пределы Старого города и давно осушенных болот, уходя на территорию Бельгии.



Прогуливаясь по Лиллю можно окунуться в историческое прошлое Франции, потому что город является архитектурным шедевром, гармонично сочетающим в себе старую и современную архитектуру. В самом центре расположена площадь Гранд-Плас (Grand Place), названная в честь известного французского военного и общественного деятеля Шарль де Голля (Charles de Gaulle), который, к слову, является уроженцем Лилля. В центре площади воздвигнута высокая статуя богини, символизирующая героизм местных жителей во время осады 1792 года.



На восточной стороне площади возвышается Старая фондовая биржа (La Vieille Bourse) XVII века, построенная во фламандском стиле - яркое свидетельство богатства местных купцов, она заслуженно считается одним из красивейших зданий города благодаря многочисленным украшениям: портикам, фронтонам, кариатидам и атлантам, и потрясающей лепниной в стиле фламандского ренессанса. Некоторое время назад местные власти расчистили внутренний двор биржи, который теперь служит живописным рынком, на котором продают антикварные книги и свежие цветы. В сентябре в Лилле устраивается «Большая распродажа» (La Grande Braderie), и на всех центральных улицах города и площадях в это время можно купить всё, что душе угодно.



Еще одной из достопримечательностей Лилля являются Парижские ворота (Les portes de Paris). Сооружение было возведено в конце 17 века в ознаменование победы Людовика XIV над захватом города. Справа ворота украшает статуя Геркулеса - символ прочности, слева статуя Марса - Бога войны.



Недалеко от центра расположилась военная цитадель, ее спроектировал выдающийся военный инженер, маршал Франции, писатель, придворный архитектор Людовика XIV, Себастьен Ле Претр маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban), масштабный фортификационный проект в форме пятиконечной звезды, этакий средневековый Пентагон. Выстроенные им крепости объявлены Всемирным наследием человечества. Комплекс до сих пор находится под управлением армии, но с мая по август, по воскресеньям, можно посетить его в рамках организованной экскурсии



Любителям военной техники будет любопытно ознакомиться с экспонатами Музея пушек, в котором собраны более 3000 экспонатов орудий.

Поклонникам живописи стоит посетить Дворец изобразительных искусств (Palais des Beaux-Arts), занимающий дворцовое здание 19 века. Здесь собрана одна из богатейших живописных коллекций Франции, которая уступает по своей величине только Лувру: в ней собраны полотна Рубенса, Ван Дейка, Гойи, Делакруа, Родена и Рафаэля.

Чудом современной архитектуры является Собор Нотр-Дам-де-ла-Трей (Notre-Dame-de-la-Treille), который был построен в честь Девы Марии. 105 метровую колокольню, которая является украшением собора, видно буквально отовсюду. В самом соборе хранятся культовые принадлежности, датированные 12 веком.



История города Лилля уходит в далекое прошлое, город обладает богатой историей и многочисленными памятниками культуры. В рамках нашего обзора хотелось бы рассказать и о других достопримечательностях этого прекрасного города, но расскажем мы о кулинарных традициях Лилля, которые заслуживают самого пристального внимания и дегустации.



Франция славится изысканными кулинарными блюдами на любой вкус, но также известно, что порции подают не самого желаемого размера. Чаще всего счет за посещение ресторана оказывается гораздо больше съеденного объема блюд. Про кухню в Лилле такого сказать нельзя – порции очень объемные, не зря здесь предпочитают фламандскую кухню. Главные три блюда в Лилле, которые обязательно стоит попробовать - карбонат по-фламандски, ватерзой и потевлейш.



На страницах нашего сайта, мы уже знакомили вас с блюдом «карбонат по-фламандски» (Carbonnades flamandes), и даже делились рецептом его приготовления в разделе ВелоКухня. Это удивительной нежности мясное блюдо с соусом, вкус которого вы забудете не скоро. Карбонат по-фламандски готовят из самой обычной говядины, небольшие кусочки мяса томят в пиве несколько часов, рецепт и способ приготовления не требует больших затрат. Еще одно блюдо из Лилля - ватерзой (waterzoï) - традиционная фландрийская похлебка из птицы или рыбы под сметаной, тушенной в бульоне с мелко нарезанными овощами. И, потевлейш (potjevleesch) - холодец в горшочке из разных видов мяса.



Из напитков, конечно же, многочисленные сорта пива, с крепким терпким ароматом и насыщенным вкусом. Из алкогольных напитков - хлебная водка, настоянная на можжевельнике - женевер (genièvre).



Все-таки Лилль хоть и имеет фландрийские корни и традиции, но расположен на территории Франции, поэтому нельзя не упомянуть о сыре. В Лилле есть собственный специфический сыр ну очень на любителя - «Le Vieux Lille», дело в том, что запах этого сыра неподготовленному носу перенести очень тяжело, местные жители называют его никак иначе как «лилльский смрадный».

Город Лиль в истории Тур де Франс

В 17-ти изданиях Большой Петли участвовал город Лиль. Принимал 16 раз старт и 17 раз финиш этапа Тур де Франс. В 2014 году город Лиль принимал финиш 4-го этапа Тур де Франс. Этот этап не обошёлся без падений в пелотоне. Одним из пострадавших стал британский велогонщик команды Sky Крис Фрум (Chris Froome), который упал на левый бок в самом начале этапа.

У Фрума оказалось повреждено левое запястье, также он получил многочисленные ссадины и царапины, но сумел финишировать в общей группе. Томас Фёклер (Thomas Voeckler), попытался уехать от группы в одиночку, его максимальное преимущество составляло полторы минуты, но поезд Giant-Shimano, работавший на Марселя Киттеля (Marcel Kittel), не дал беглецу шансов, добрав его за 16 км до финиша.

Марсель Киттель сделал хет-трик, но на этот раз выиграл не с таким подавляющим преимуществом, как на трёх прошлых этапах. Киттелю пришлось поработать в одиночку, чтобы обойти норвежского спринтера велокоманды «Катюша» Александра Кристоффа (Alexander Kristoff) и французского спринтера команды FDJ Арно Демара (Arnaud Demare). Кристофф, спуртовавший с колеса чемпиона России Александра Порсева (Alexander Porsev) примерно за 350 метров до финиша, вышел на первую позицию, но Киттель сумел обойти его на последних метрах.



Альтиметрия 5-го этапа Тур де Франс-2022

Лилль (Lille, административный центр департамента Нор и региона О-де-Франс) принимает старт этапа Тур де Франс, впервые с 1994 года. На 5 этапе Тур де Франс-2022 организаторы приготовили для пелотона 11 секторов брусчатки, общей протяжённостью 19,4 км. На этом этапе можно проиграть Тур де Франс. Погодные условия окажут влияние на развитие этапа.

Этап с брусчаткой на Тур де Франс всегда вызывает особый интерес у публики, и у пелотона. В этом году есть несколько команд, для которых этап с брусчаткой в приоритете, при этом у них нет целей в генеральной классификации. Quick Step Alpha Vinyl во главе с Патриком Лефевром неудачно провела весеннюю кампанию, и на этом этапе у них найдется несколько претендентов на победу.

Велокоманда Alpecin-Deceuninck со своим лидером Матье ван дер Пулом, действующим победителем Тура Фландрии, способна разорвать пелотон, тем более дистанция не сопоставима с 250 км и 50 км брусчатки настоящей Париж-Рубэ, однако в какой форме будет Матье ван дер Пул на втором для себе Гран-туре, пока не знает даже он сам. Петер Саган с велокомандой TotalEnergies также не претендует на генеральную классификацию.

Среди генеральщиков главным претендентом можно назвать Тадея Погачара, который проходил Кваремонт не хуже специалистов. В велокоманде INEOS Grenadiers один из сильнейших поездов на брусчатку - Дилан ван Барле, действующий победитель Париж-Рубэ, Филиппо Ганна, Люк Роу, Герант Томас, но им придётся помнить о подопечных - Даниэле Мартинесе и Адаме Йейтсе.

Ваут ван Арт еще один претендент на высокое место, но в велокоманде Jumbo - Visma есть Примож Роглич и Йонас Вингегор, которых надо безопасно провезти на колесе. Велокоманда Groupama - FDJ со Штефаном Кюнгом и Валентином Мадуа также должна беречь своего капитана Давида Годю.

Первый, точнее 11-й, сектор начнется на 80 км, отсчет, как и на Париж-Рубэ, идет в обратном направлении:

11. Fressain à de Villers-au-Tertre (***, 1400 м)

10. d'Eswars à Paillencourt (**, 1600 м)

9. de Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent (***, 1400 м)

8. d'Émerchicourt à Monchecourt (***, 1600 м)

7. d'Auberchicourt à Émerchicourt (***, 1300 м)

6. Abscon (***, 1500 м)

5. de Erre à Wandignie (****, 2800 м)

4. de Warlaing à Brillon (***, 2400 м)

3. de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (****, 2400 м)

2. de Bousignies à Millonfosse (***, 1400 м)

1. d'Hasnon à Wallers (***, 1600 м)

Ключевыми можно назвать 5, 4, и 3 секторы, расположенные практически подряд, начиная с 30 км до финиша этапа в Аренберге Порт дю Эно (Arenberg Porte du Hainaut, департамент Нор, регион О-де-Франс), который в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2014 году.



Аренберг - один из самых знаменитых и сложных участков классической гонки Париж-Рубэ. Этот участок предложил ввести в гонку бывший профессиональный велогонщик Жан Стаблинский (Jean Stablinski), который когда-то работал на шахте в Аренбергском лесу, и знал этот район очень хорошо. Первый раз через Аренбергский лес участники Париж-Рубэ проехали в 1968 году. В 1999 въезд в лес был сделан с другой стороны, чтобы не дать пелотону набрать большую скорость на небольшом спуске, где каждый стремился занять выгодную позицию.

В Аренбергском лесу нет резких поворотов, но дорога идет сначала слегка под гору, затем снова поднимается (есть даже перепад высот с 25 до 19 м). Хотя Аренбергский лес нельзя назвать секцией, где решается судьба Париж-Рубэ, но именно здесь обычно происходит первый значительный просев пелотона, поэтому участникам Тур де Франс придется здесь нелегко, особенно тем велогонщикам, которые обычно не являются участниками весенних классических гонок.



И несколько слов о Порт дю Эно (Porte du Hainaut) - агломерация, включающая 39 городов с общим населением в 150000 человек. Здесь расположен региональный центр развития фотографии, чем немало поспособствовал тот факт, что Порт дю Эно - это туристический центр с большим количеством памятников архитектуры и прекрасной природой. Через данную местность проложено множество различных туристических маршрутов, в том числе и велосипедных.

Аренберг Порт дю Эно в истории Тур де Франс

5-й этап Тур де Франс от Ипра (Ypres) до Аренберга (Arenberg) обсуждался с момента объявления маршрута французского Гран-тура, ведь организаторы включили в дистанцию этапа секции брусчатки знаменитой весенней классики Париж-Рубэ (Paris-Roubaix).

Этот этап стал судьбоносным для всего Тур де Франс-2014, а также он относится к ряду эпических, - и без того сложный маршрут проходил под дождём. Даже самым опытным участникам Париж-Рубэ не доводилось преодолевать мокрую брусчатку под непрекращающимся дождём. Из-за погодных условий организаторам пришлось удалить из маршрута две самых опасных и сложных секции брусчатки, те, где дорога стала совершенно непроходимой. Таким образом, гонщикам пришлось проехать не 9, а 7 секторов брусчатки.

Но одно из главных драматических событий этапа и Тур де Франс в целом произошло ещё до начала секций брусчатки. Один из претендентов на победу, защищающий свой титул победителя 2013 года, британский гонщик команды Sky Крис Фрум упал дважды, сначала через 30 км после старта, ударив правый бок, затем на 83-м км дистанции. Второе падение оказалось для капитана британской команды Sky роковым, он прекратил борьбу на Тур де Франс и сошёл с гонки. Схода защищающего титул победителя Тур де Франс гонщика Большая Петля не видела с 1980 года, когда Бернар Ино (Bernard Hinault) не стартовал на 13-м этапе. Падение и сход Фрума стали не единственным событием насыщенного этапа.

На брусчатке развернулась борьба не только велогонщиков, которые хотели выиграть эпический этап, но и среди генеральщиков. Альберто Контадор (Alberto Contador) потерял контакт с группой жёлтой майки ещё на втором секторе брусчатки за 52 км до финиша. Группа Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) добрала остатки отрыва дня за 28 км до финиша. С Винченцо Нибали находился его товарищ по команде Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), а затем к ним присоединился Лиуве Вестра (Lieuwe Westra), находившийся в отрыве, также в группе жёлтой майки ехали Петер Саган (Peter Sagan), Ларс Боом (Lars Boom) и Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) из Belkin, Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), Марк Реншоу (Mark Renshaw) и Маттео Трентин (Matteo Trentin) Omega Pharma-Quick Step, Тони Галлопан (Tony Gallopin) Lotto-Belisol, Фабиан Канчеллара (Fabian Cancellara), Сирилл Лемуан (Cyril Lemoine) Cofidis, Саймон Кларк (Simon Clarke), Мэттью Хэйман (Mathew Hayman) и Йенс Кёкелер (Jens Keukeleire) из Orica GreenEdge.

За 7 км до финиша впереди осталась тройка велогонщиков – Нибали, Фульсанг и Боом. Ларс Боом атаковал на последнем секторе брусчатки, оторвался от своих попутчиков и удержал преимущество до конца этапа. Он в одиночку пересёк линию финиша, опередив Винченцо Нибали и Якоба Фуглсанга на 19 секунд. 28-летний голландский велогонщик, лучшим результатом которого на Париж-Рубэ было 6-е место в 2012 году, наконец, смог стать победителем брусчатки «Северного Ада».

После этапа Ларс Боом рассказал: "Победа на этапе Тур де Франс – моя сбывшаяся мечта, а в таких условиях, в дождь, на брусчатке Париж-Рубэ, она становится совершенно особенной. Я мечтал о мокром Париж-Рубэ много лет, и это случилось на Туре, просто фантастика. Когда я утром проснулся и увидел погоду, я даже улыбнулся. Весь день чувствовал себя спокойно и уверенно. Мы с Сепом Ванмарке стартовали на этапе с мыслью о победе. Для меня особая честь стать первым голландским гонщиком, ровно через 9 лет выигравшим этап Тур де Франс после Питера Веенинга. У меня нет слов. Я плакал ещё сидя на велосипеде, у меня мурашки по коже. Думал, что Фабиан Канчеллара и Петер Саган меня догонят в финале, но они не смогли.Я знал, что смогу добиться цели, потому что брусчатка – моя сильная сторона, я был уверен, что еду за победой".

Обладатель жёлтой майки лидера, капитан казахстанской велокоманды Astana Винченцо Нибали единственный из генеральщиков сумел без потерь пройти брусчатку и выиграть у соперников значительное время в общем зачёте.

Так, Юрген ван ден Брук (Jurgen Van Den Broeck) (Lotto-Belisol) отстал от Нибали на 1 минуту 43 секунды, Ричи Порт (Richie Porte) (Sky) - 1 минуту 52 секунды, Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) (Movistar), Руй Кошта (Rui Costa) (Lampre - Merida), Тибо Пино (Thibaut Pinot) (FDJ.fr), Юрий Трофимов (Yuri Trofimov) (Katusha Team), Тиджей Ван Гардерен (Tejay Van Garderen) (BMC) – 2 минуты 9 секунд. Больше всех проиграл Нибали испанский велогонщик российской команды Tinkoff-Saxo Альберто Контадор – 2 минуты 35 секунды.



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