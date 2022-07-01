Тур де Франс-2022, превью этапов: 13 этап, Ле-Бур-д'Уазан - Сент-Этьен



Тринадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в Ле-Бур-д’Уазан (Bourg d'Oisans), в регионе Рона-Альпы, в департаменте - Изер. Этот городок идеально подходит увлечённым велоспортом и тем, кто хочет провести спокойный отпуск в деревенском стиле.



Ле-Бур-д'Уазан находится на высоте 720 метров над уровнем моря, на территории Национального Парка Экрен (Parc national des Écrins), самого большого, а также самого высоко расположенного из семи Национальных Парков Франции. Открытое окно в природу, с неисчерпаемыми горными богатствами и величием нетронутой природы. Это идеальное место для истинных ценителей отдыха на природе - водопады, рыбалка, походы и различные спортивные мероприятия. Но главным летним видом спорта здесь становится, конечно же, велоспорт - это место просто велосипедный рай!



Если у вас есть желание соприкоснуться с профессиональным велоспортом, проверить на себе нагрузки профессионалов, испытать себя - именно здесь вы сможете полностью окунуться в мир велосипедного спорта, ведь именно здесь, расположены самые легендарные вершины Тур де Франс.

В вашем распоряжении один из 30 велосипедных маршрутов различных уровней сложности, вы можете испытать и сравнить своё время, данные тренировки по хронометру с другими участниками тренировок. На старте и финише каждого маршрута установлены специальные электронные столбы со считывающим устройством для чипа, который вы закрепите на вашем велосипеде.



Сегодня этот город считается настоящей столицей горного велоспорта, так как именно здесь находятся великие и знаменитые подъёмы Большой Петли - Коль дю Лотарэ (Col du Lautaret), Коль дю Галибье (Col du Galibier), Круа де Фер (Croix de Fer), Коль дю Гландон (Col du Glandon), и, конечно же, самая знаменитая вершина Большой Петли - Альп д'Юэз (Alpe-d'Huez) и ее легендарные 21 вираж.



В Ле-Бур-д'Уазан практически нет древних строений, развалин и памятников, ведь главной достопримечательностью является сама природа. Но есть и музей, в который обязательно стоит заглянуть. В здании мэрии расположен геологический Музей минералов и фауны Альп, с восхитительной коллекцией местных драгоценных минералов. Добыча золота и других минералов началась на этой территории еще с эпохи Средневековья, благодаря чему Ле-Бур-д'Уазан стал известен как научный центр геологии и минералогии.

Город Ле Бур-д'Уазан в истории Тур де Франс



Ле-Бур-д’Уазан фигурировал в 21-м издании Тур де Франс, из этого городка по маршруту Большой Петли велогонщики стартовали 21 раз, а финишировали здесь лишь однажды.



Впервые Лу-Бур-д’Уазан появился на маршруте Большой Петли на 11-м этапе Тур де Франс-1952. Этап был горным. Велогонщики французской национальной команды, в особенности Рафаэль Джеминьяни (Raphael Geminiani), атаковали на Коль дю Галибье, но Фаусто Коппи (Fausto Coppi) контратаковал и легко уехал в одиночный отрыв. В итоге, итальянец выиграл этап с завидным преимуществом. Он лидировал в генерале с почти 20 минутным отрывом от ближайшего соперника. По итогам всех этапов Фаусто Коппи стал победителем Тур де Франс-1952, опередив ближайшего соперника Стана Окерса (Stan Ockers) на 28 минут 17 секунд.



Во время 19-го этапа Тур де Франс-2013 участников велогонкм ожидал настоящий горный марафон - 204 км из Ле-Бур-д'Уазан до Ле Гран-Борнан (Le Grand-Bornand) - через пять перевалов, два из которых высшей категории. В отрыв отправился Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal), к нему присоединился Горка Изагирре (Gorka Izagirre), но вскоре выпал. В это же время от пелотона отделилась группа преследователей, в которой насчитывалось 40 велогонщиков. На втором подъёме к канадцу присоединился Пьер Роллан (Pierre Rolland), атаковавший из группы преследователей. Вскоре Роллан остался один, его целью было - собрать горные очки.



Португалец Руй Кошта (Rui Costa) выиграл 19-й этап на юбилейном Тур де Франс. Он атаковал своих попутчиков по отрыву на последнем подъёме и удержал преимущество, в одиночку пересёк линию финиша. А его товарищ по команде Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) вошёл в топ-10 генеральной классификации.

В прошлый раз из Ле-Бур-д'Уазан стартовали на 13-м этапе Тур де Франс-2018. Этап прошёл по традиционному сценарию спринтерского и завершился общим спринтом. Команды Groupama-FDJ, UAE Team Emirates и Bora–hansgrohe работали в голове пелотона, чтобы не дать отрыву набрать преимущества. На финальном километре от пелотона попробовал уехать Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) из Quick Step Floors. Но просвет ему удалось удерживать лишь несколько сотен метров, он не смог сопротивляться натиску спринтерских велокоманд.



Чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) сделал хет-трик, обойдя в спринте норвежского велогонщика и чемпиона Европы Александра Кристоффа (Alexander Kristoff) из UAE Team Emirates и французского велогонщика из велокоманды Groupama-FDJ Арно Демара.

Альтиметрия 13-го этапа Тур де Франс-2022

Ле-Бур-д’Уазан (Bourg d'Oisans, департамент Изер, регион Овернь — Рона — Альпы) принимает старт 13 этапа в пятницу, как и в 2018 году. Этап подходит для отрыва. Тур де Франс-2022 покидает Альпы и отправляется на запад в сторону Массива Централь.

По пути велогонщики преодолеют:

подъём 3-й категории Кот-де-Бри (Côte de Brié), протяжённость 2,4 км, 285-450 м, перепад высот 165 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%, в последний раз подъём присутствовал на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине был Томас де Гендт.

подъём 2-й категории Коль-де-Парменье (Col de Parménie), протяжённость 5,1 км, 234-571 м, перепад высот 337 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%;

подъём 3-й категории Кот-де-Сент-Ромен-ан-Галь (Côte de Saint-Romain-en-Gal), протяжённость 6,6 км, 169-466 м, перепад высот 297 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 8%.

Этап финиширует в Сент-Этьене (Saint-Etienne, административный центр департамента Луара, регион Овернь - Рона - Альпы). Финиш этапа в тягун.

Первые упоминания о Сент-Этьене относятся к 1243 году. К XV веку Сент-Этьен становится небольшим укрепленным городом.

Когда в XV веке в Сент-Этьене начало развиваться металлургическое производство, он стал городом оружия. В XVIII веке Королевская военная мануфактура Сент-Этьена ежегодно выпускала 12 тысяч единиц оружия. Военное производство росло и к 1838 году достигло 30 тысяч огнестрельного оружия в год.

Но Сент-Этьен также стал первым французским городом, где в 1866 году начали производить велосипеды. Именно поэтому одной из главных достопримечательностей Сент-Этьена является Музей искусства и промышленности, в котором находится и самая большая во Франции, обновлённая в 2001 году Жаном-Мишелем Вильмоттом, коллекция велосипедов. Интересно, что в этом же музее представлена богатая коллекция лент. Производство тесьмы и лент начало развиваться в XVI веке, а к началу XVIII века спрос на ленты возрос многократно, потому что король Франции Людовик XIV был большим любителем украшать лентами, унизанными драгоценными камнями, свою одежду и обувь. Его окружение подхватило эту моду, а у производителей лент и тесьмы появилась возможность работать без остановок и зарабатывать баснословные деньги.

Город «оружия и велосипедов» за последние годы из промышленного города превратился во французскую столицу дизайна. Этот статус Сент-Этьена укрепляет международное биеннале дизайна.

Сент-Этьен прославился как промышленный город и продолжает им оставаться. В Сент-Этьене работает 31 тысяча компаний, это девятый город Франции по количеству выданных патентов.

Город Сент-Этьен в истории Тур де Франс

Благодаря своему расположению Сент-Этьен часто принимал Тур де Франс – 24 раза с 1950 года. Именно в этом городе завершилась дуэль Бернара Ино и Грега Лемонда. В 1985 году в Сент-Этьене Ино упал во время группового спринта за километр до финиша, но, несмотря на падение, он выиграл в том году Тур де Франс. А на следующий год в Сент-Этьене Ино выиграл разделку у своего товарища по команде Грега Лемонда, и проиграл ему Тур де Франс. 25 секунд, полученных в результате победы в разделке было слишком мало, чтобы опередить Лемонда в общем зачёте.

Тур де Франс приезжала в Сент-Этьен в 2014 году, и тогда победу в спринте праздновал Александр Кристофф. В прошлый раз Сент-Этьен принимал финиш этапа Тур де Франс в 2019 году, победу тогда Томас де Гендт из отрыва.

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