Тур де Франс-2022, превью этапов: 4 этап, Дюнкерк - Кале



Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Дюнкерк (Dunkerque). Третий по величине город-порт Франции, Дюнкерк расположен на берегу Ла-Манша. Этот город с богатой и славной историей был основан еще в середине X века. В Дюнкерке множество исторических памятников и военных монументов, так как город и его окрестности в разные эпохи неоднократно становились ареной ожесточенных баталий.



Дюнкерк был основан в 960 году Балдуином Фландрским (Baudouin III de Flandres) - графом Фландрии в 958—962 годах из Первого Фландрского дома. В Средние века разорялся не менее шести раз, в XVII веке служил яблоком раздора между французами, англичанами, испанцами и голландцами.



В начале Нидерландской революции Дюнкерк на короткое время, с 1577 по 1583 годы, перешёл в руки Голландской Республики, но в 1583 году герцог Пармский вернул его Испании и сделал опорной базой морских операций против Нидерландов. Сначала в Дюнкерке находилась только небольшая королевская эскадра, но затем он стал крупной базой пиратов (дюнкеркских приватиров, которым испанские власти Нидерландов выдавали специальное разрешение нападать на торговые суда держав, враждебных Испании).



В 1600 году в Битве у Ньивпорта голландские войска попытались захватить Дюнкерк с суши. Несмотря на первые успехи, армии принца Морица Оранского не удалось завладеть крепостью, и морские операции приватиров продолжились. В 1646 году, однако, приватиры утеряли свою базу, так как город захватили французы, но в 1652 году Габсбурги вернули её себе.



В 1658 году в ходе войны между Францией и Испанией Дюнкерк был захвачен французскими войсками и по мирному договору, заключённому в следующем году, был передан союзной Франции Английской республике Оливера Кромвеля. В 1662 году король Англии Карл II продал Дюнкерк Франции за 320 000 фунтов.



Во времена Людовика XIV приватиры, теперь находившиеся на службе короля Франции, совершили множество набегов на голландские суда. Самому знаменитому из приватиров, Жану Бару, в центре города поставлен памятник. По Утрехтскому миру 1713 года Франция обязалась прекратить пиратство и разобрать городские укрепления.



История города тесно связана с событиями Второй мировой войны: в первую очередь Дюнкерк известен как место исторической эвакуации британских войск в 1940 году. Экспедиционные силы союзников были окружены в Дюнкерке в 1940 году, более 300 000 солдат были эвакуированы из Дюнкерка в Англию в ходе операции «Динамо». На эту тему в 2017 году снят фильм британского кинорежиссёра Кристофера Нолана (Christopher Nolan) «Дюнкерк». Вывод войск — хотя технически это означало поражение — считался чудесным спасением солдат, которых британская публика считала потерянными, что они будут схвачены или убиты, поэтому эта операция дала столь необходимый моральный подъём.



По приказу Уинстона Черчилля все суда, большие и малые, были направлены к Дюнкерку для того, чтобы забрать английских солдат. В результате за несколько дней было эвакуировано 338 тысяч военнослужащих, в том числе 123 тысячи французов.

В дальнейшем в ходе войны Дюнкерк был разрушен практически на три четверти, так что в плане старой застройки он не слишком богат.



Дюнкерк и его окрестности находятся на бывшей территории графства Фландрского, поэтому говорят здесь на особом диалекте, в котором много слов, заимствованных из западнофламандского языка. Название города является офранцуженной формой старого нидерландского названия Дёйнкерке, что в переводе означает «церковь в дюнах».



Дюнкерк привлекает красивыми пейзажами. Его песчаные пляжи простираются на десятки километров, они граничат с 600 гектарами прекрасно сохранившихся дюн.



Две колокольни Дюнкерка являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО - Колокольня Святого Элоя (Beffroi de Saint-Eloi) и Колокольня городской ратуши (Beffroi de l’Hôtel de Ville).



Колокольня Святого Элоя была возведена в 1440 году. 50 её колоколов после ремонта 2009 года оживляют город каждые четверть часа популярными мелодиями.



С башни колокольни Святого Элоя открывается панорамный вид на весь город. Чтобы оглядеть город, нужно подняться на лифте до колоколов, а затем прошагать ещё шестьдесят ступеней вверх до смотровой площадки. На террасе в информационной таблице представлены основные памятники и культурные достопримечательности Дюнкерка.



Городская ратуша была построена между 1897 и 1901 годами на месте нескольких последовательно разрушавшихся ратуш. Строение выполнено из красного кирпича и белых камней в стиле фламандского ренессанса. В холле находится великолепный витраж, представляющий возвращение Жана Барта в Дюнкерк после его славной победы в битве при Текселе в 1694 году. На торжественном открытии витража присутствовал российский император Николай II. В 1940 году война сильно повредила эту ратушу, которую затем восстанавливали в течение десяти лет.



Интересна и башня Легенер (Leughenaer), выстроенная в XV веке. С ней связана городская легенда, корни которой уходят в прошлое Дюнкерка как пиратского города. Согласно преданию башня высотой почти 30 м играла роль фальшивого маяка. Ориентируясь на её неверные огни, суда, проходившие близ берега, неизбежно путали это место с гаванью и встречали свой конец на острых скалах.



Огромный интерес представляет музей порта с уникальной экспозицией. Музей предлагает 1600 кв. м. выставочной площади, четыре века истории, 500 экспонатов (масштабные модели, видео, картины и т. д.)



Региональная коллекция современного искусства (FRAC) представляет собой стеклянный корабль, обращенный к морю. На шести уровнях размещаются выставочные галереи, мастерские художников и конференц-зал.



Ещё одно примечательное место Дюнкерка - Дворец Вселенной и Наук (ПЛЮС) в Каппель-ла-Гранде, который занимает более 4000 кв. м. Всё его пространство посвящено наукам о жизни, Земле и Вселенной и человеке.



Самое знаменитое событие в культурной жизни Дюнкерка — это ежегодный карнавал, который проводят здесь в конце зимы — начале весны. Его называют "Зонтичным фестивалем" и небезосновательно считают самым весёлым и многолюдным во всей стране. Дюнкеркский карнавал — это костюмированные шествия, уличные ансамбли, танцы на площадях, и море веселья в кафе на набережных: история проведения карнавала связана со старым праздником рыбаков. Во время карнавала в Дюнкерке главное событие — разбрасывание с балкона ратуши в красочную толпу пятисот килограмм копчёной рыбы членами городского совета.



Город Дюнкерк в истории Тур де Франс



Дюнкерк принимал участие в 18-ти изданиях Тур де Франс. Впервые город Дюнкерк появился на маршруте Большой Петли в 1911 году, принимая финиш 1-го этапа и отправляя участников велогонки на старт второго этапа. С тех пор Дюнкерк принял равное количество стартовых (17) и финишных (17) этапов.



В последний раз этап Тур де Франс стартовал в Дюнкерк в 2007 году.



Альтиметрия 4-го этапа Тур де Франс-2022

4-й этап Тур де Франс-2022 стартует в Дюнкерке (Dunkerque, департамент Нор, регион О-де-Франс).

После дня отдыха - переезда из Дании, первый день Тур де Франс во Франции. Этап, похожий на Арденнскую классику, стартует от побережья Северного моря. Участников ждёт множество спусков и подъёмом, 6-ти из которых присвоили категорию:

подъём 4-й категории Кот-де-Кассель (Côte de Cassel), протяжённость 1,7 км, 77-148 м, перепад высот 71 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 6%;

подъём 4-й категории Кот-де-Ремийи-Виркан (Côte de Remilly-Wirquin), протяжённость 1,1 км, 58-133 м, перепад высот 75 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%;

подъём 4-й категории Кот-де-Ньель-ле-Блекан (Côte de Nielles-lès-Bléquin), протяжённость 1,1 км, 85-170 м, перепад высот 85 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 10%;

подъём 4-й категории Кот-де-Арлетт (Côte de Harlettes), протяжённость 1,3 км, 111-199 м, перепад высот 78 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 8%;

подъём 4-й категории Кот-дю-Вантю (Côte du Ventus), протяжённость 1,1 км, 113-166 м, перепад высот 53 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%;

подъём 4-й категории Кот-дю-Кап-Блан-Не (Côte du Cap Blanc-Nez), протяжённость 0,9 км, 40-107 м, перепад высот 67 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 10%.

Заключительная часть этапа проложена непсоредственно вдоль северного побережья Франции у пролива Ла-Манш. Ветер с моря может внести свои коррективы в ход развития этапа, так что спринтерским командам будет тяжело контролировать гонку.

Фаворитами можно назвать Ваута ван Арта, Матье ван дер Пула, Петера Сагана, Майкла Мэттьюса и других.





Город-порт Кале у пролива Па-де-Кале - крупнейший по численности населения город департамента Па-де-Кале. Кале является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции, расстояние по прямой до Англии составляет 34 километра. Между Кале и английским Дувром курсирует паром, в 1994 году открыто движение по железнодорожному тоннелю от пригорода Кале Кокеля до английского Фолкстона. Белые скалы Дувра можно легко увидеть в ясный день из Кале. Город является основным портом для паромных переправ между Францией и Англией.



Первый пассажирский порт Франции, Кале - город с богатым историческим и культурным наследием. Благодаря своему расположению со времен средневековья Кале был крупным портом и важным центром транспорта и торговли с Англией.



На протяжении истории, начиная с 1346 года, во время Столетней войны, он часто подвергался осаде. Кале был аннексирован Эдвардом III в Англии в 1347 году и превратился в процветающий центр производства шерсти. События осады увековечены в памятнике гражданам Кале, который создал по заказу города Роден.



Город стал называться «самой яркой жемчужиной в английской короне» из-за его значимости в качестве ворот для торговли оловом, свинцом, кружевом и шерстью (или «скобами»). Англичане продолжали владеть городом до 1558 года, когда у Марии Тюдор его отвоевал герцог Гиз. Это была последняя территория Англии в континентальной Европе.



Окончательно Кале за Францией закрепил Като-Камбрезийский мир. В 1596 году, 24 апреля после осады город был взят испанскими войсками. Он был возвращён Франции по Вервенскому миру.



Город был практически полностью разрушен во время Второй мировой войны, когда в мае 1940 года он стал целью стратегической бомбардировки и вторжения немецких войск, которые захватили город во время Осады Кале. Во время Второй мировой войны немцы построили массивные бункеры вдоль побережья для подготовки к запуску ракет по Англии. Кале был перестроен после войны и укрепил свои позиции в качестве транспортного лидера через Атлантику. В 1994 году завершилось строительство тоннеля под Ла-Маншем.



Старая часть города, собственно Кале (известная как Calais-Nord), расположена на искусственном острове, окруженном каналами и гаванями. Современная часть города, Сен-Пьер, расположена на юге и юго-востоке. В центре старого города находится Оружейная площадь (Place d’Armes). Одна из крупнейших площадей Кале, в средние века была сердцем города.



На ней расположена Сторожевая башня (Tour du Guet) — один из символов Кале, сооружение, построенное в XIII веке, которое использовалось в качестве маяка до 1848 года, когда в порту был построен новый маяк. Во время английской оккупации (1347—1558) называлась Рыночная площадь (Market Square). После взятия Кале французскими войсками герцог Гиз даровал жителям города право дважды в год проводить на Оружейной площади ярмарки. Эта традиция сохраняется до сих пор, так же, как и шумные базары по средам и субботам.



К юго-востоку от Оружейной площади находится кафедральный собор Богоматери (Notre-Dame de Calais), построенный в XIII веке. Собор также является одним из самых впечатляющих городских строений. Соборная башня была построена позднее — в конце XIV — начале XV века. Собор содержит элементы фламандской, готической, англо-нормандской и тюдорской архитектуры. Как следует из названия, собор посвящён Деве Марии и имеет форму креста, состоящего из нефа и четырёх приделов. Собор неоднократно перестраивался, и в настоящее время основная его часть относится к периоду первой половины XV века. Главный алтарь построен в 1628 году из каррарского мрамора, привезенного из Генуи.



Собор получил статус исторического памятника в 1913 году, но 15 января 1915 года его витражи серьезно пострадали во время бомбардировки. 6 апреля 1921 года здесь сочетались браком будущий президент Франции генерал де Голль и Ивонн Вандру. Здание собора серьезно пострадало во время Второй мировой войны и было частично восстановлено, но часть старого алтаря и внутреннего убранства были утеряны.



К югу от площади, напротив парка Сен-Пьер, находится городская ратуша (Hôtel-de-ville), украшенная огромными старинными часами. Это одно из самых замечательных архитектурных сооружений в городе, представляющее собой прекрасный образец неофламандского стиля. Здесь же можно полюбоваться на знаменитую работу Родена «Граждане Кале» - памятник мужеству и преданности своему народу, отлитый в бронзе. Скульптура изображает шесть граждан Кале, которые пришли сдаваться английскому королю Эдуарду III, чтобы спасти свой город от голодной смерти во время Столетней войны.



Еще в Кале есть табличка, которая отмечает место отправки того самого д’Артаньяна за подвесками французской королевы. Хотя от города, который описывает Александр Дюма уже ничего и не осталось (из-за разрушений во время Второй мировой войны), однако заглянуть сюда стоит.



Город Кале в истории Тур де Франс



Кале лишь однажды принимал участие в Тур де Франс. Это был третий этап Тур де Франс-1994, участникам велогонки предстояло проехать 66,5 км командную гонку на время. Крис Бордман (Chris Boardman) потерял жёлтую майку - его команда GAN заняла лишь 8-е место. Бордман, страстно желавший сохранить жёлтую майку, подгонял свою команду как мог, и, будучи неопытным (он лишь в 1993 году перешёл в профессионалы), тянул с бешеной силой, не задумываясь о том, сохранила ли команда всех велогонщиков.



Победу праздновала велокоманда GB-MG Technopgym, в составе которой были Йохан Мюзеув (Johan Museeuw), Давиде Кассани (Davide Cassani), Карло Боманс (Carlo Bomans), Альберто Элли (Alberto Elli). Велокоманда Лэнса Армстронга Motorola упустила победу, проиграв всего 6 секунд, что глубоко расстроило менеджера Джима Очовича (Jim Ochowicz), который мечтал о победе целый год. Йохан Мюзеув стал новым лидером генеральной классификации.

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