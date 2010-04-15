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Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей

Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей


  Девятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в Эгле (Aigle), главном городе винного региона Шабле (Chablais). Эгль прославился благодаря величественному замку Эгль (Château d'Aigle), который был возведен в XV веке. Район Эгля заселили ещё в период бронзового века.

 

  От времён владычества Древнего Рима здесь сохранились руины виллы, украшенные античными мозаиками; от раннего Средневековья — сеть захоронений.  В 1076 году император Священной Римской империи Генрих IV передал район Эгля Савойскому дому. Впервые Эгль письменно упоминается в 1152 году (как Aleo). С конца XI века известен дворянский род Д’Эгль (d’Aigle), построивший здесь замок. В XIII веке права на Эгль переходят к синьорам де Сильон. В 1231 году граф Савойский Томас I жалует Эглю право проведения торговых ярмарок, в 1314 он получает от графа Амадея V Савойского городское право.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей


    В Средневековье Эгль процветал, был богатым торговым центром на пути из Италии во Францию. В 1475 году Эгль захватили войска Берна, замок синьоров де Сильон был взят штурмом и сожжён. Это первое франкоязычное поселение, присоединившееся к Швейцарии в 1476 году. В 1528 году в этой общине была проведена Реформация. С 1798 по 1803 год Эгль входил в состав кантона Леман, затем преобразованного в кантон Во. В 1798 же году он становится центром округа Эгль. Берн же ещё в 1814 году предъявлял на Венском конгрессе претензии на Эгль, однако безуспешно.


   Основной достопримечательностью города является замок Эгль. Бароны Эгль в конце XII века владели в этих местах небольшим фортификационным укреплением, которое стало ядром будущего замка. На рубеже XIII века бароны Эгль становятся вассалами могущественных графов Савойских. В 1232 году графом Томасом Савойским, на правах сеньора, Эгль был пожалован в качестве феода братьям Якобу и Петеру де Сильон.


   Во второй половине XIII века Эгль получил городские привилегии, в замке были построены главная башня-донжон и крепостная стена. В XIV веке Эгль становится фамильной резиденцией лордов де Компей, при них была возведена массивная башня в южном углу замка. Во время Бургундских войн 1474 - 1477 годов Эгль был захвачен, а замок разорён. Жан де Компей бежал, но был убит в Веве, а его сын погиб, сражаясь на стороне Карла Смелого.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей


   После окончания войны род де Компей не смог вернуть свои права на замок. Он перешёл под управление Берна, в 1488 году был восстановлен и стал резиденцией губернатора провинции. Эгль стал одним из первых франкоязычных районов под властью северного Берна. В 1798 году кантон Во объявил о своей независимости, вследствие чего бернцы были вынуждены покинуть замок.


   С 1804 по 1832 год в нём располагались больница и суд. До 1972 года в замке действовала окружная тюрьма. В 1975 году в замке Эгль был открыт Музей винограда и вина (Musée de la Vigne et du Vin), в его залах выставлены различные экспонаты, иллюстрирующие процесс виноградарства и виноделия, в том числе старинный пресс для отжима винограда. В музее собраны большие коллекции бутылок для вина, бокалов, бочонков, графинов, пробок и штопоров. Специальный зал посвящён празднику виноделия в Веве. В Музее винных этикеток представлена экспозиция из 1200 бутылочных наклеек из многих стран мира.


   Есть в Эгле действующая старинная церковь Святого Мориса (Église St-Maurice или Église du Cloître). Эта церковь XII-го века находится недалеко от замка, выглядывая островком в море виноградников. Церковь была заложена в 1143 году, однако со временем её не раз обновляли, добавив стилистических элементов с разных эпох.


   Единственная улица в городе (Rue de Bourg), сохранившая средневековый колорит и придающая раскинувшемуся по полям Эглю городской вид. Здесь можно проникнуться размеренной и спокойной жизнью швейцарцев, без суетливой и шумной толпы туристов, столь типичной для больших популярных городов.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей


   В Эгле находится резиденция Международного союза велосипедистов (World Cycling Centre (UCI)) - велосипедная ассоциация, которая наблюдает за событиями по велоспорту на международном уровне. Это руководящий орган велосипедного спорта всего мира. В 2009 году UCI построил новый 200-метровый велодром в новом центре велоспорта рядом со штаб-квартирой. За 122 года существования UCI сменил 11 президентов, сейчас у руля «мирового велоспорта» стоит французский политик и спортивный функционер Давид Лапартьян (David Lappartient).


Альтиметрия 9-го этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

 

  Эгль (фр. Aigle, административный центр округа Эгль, кантон Во, Швейцария) впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Первая неделя Большой Петли завершается горным этапом по территории Швейцарии и Франции. Со старта пелотон отправится к берегу Женевского озера и через 153 км вернётся в стартовый город, по пути преодолев:

 

   подъём 4-й категории Кот-де-Беллевю (Côte de Bellevue), протяжённость 4,3 км, 398-570 м, перепад высот 172 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 6%;

 

   подъём 2-й категории Коль-де-Моссе (Col des Mosses), протяжённость 13,3 км, 900-1445 м, перепад высот 545 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%. Первый подъём 2-й категории на Тур де Франс-2022, в последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2009 году, первым был Пьеррик Федриго;

 

   подъём 1-й категории Коль-де-ла-Круа (Col de la Croix), протяжённость 8,1 км, 1163-1778 м, перепад высот 615 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%, в последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 1997 году.

 

  Завершив 20-километровой спуск с вершины 1 категории и проехав по равнине 15 км, велогонщики начнут подъём 1-й категории Па-де-Моржан (Pas de Morgins), протяжённость 15,4 км, 425-1377 м, перепад высот 952 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

 

  В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 1997 году, первым был Франк Ванденбруке. На спуске с вершины подъёма Па-де-Моржан Тур де Франс-2022 вернётся во Францию.

 

  Заключительные 4 км подъём до финиша этапа в Шатель, Порт дю Солей (Châtel Les Portes du Soleil, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы), который в последний раз принимал финиш этапа в 1975 году, победителем тогда стал Люсьен ван Импе.

 

 


     Финишный город Шатель является частью одного из крупнейших в мире горнолыжных курортов Порт-дю-Солей («Врата солнца»), который занимает огромную площадь примерно в 1000 кв. км между французским Монбланом и Женевским озером. Шатель - традиционный деревенский и семейный курорт в Верхнем Шабле, который имеет преимущество в связи со знаменитой горнолыжной зоной Порт-дю-Солей.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей


    Населенный бургундским племенем с V века, город развивался в XI веке со строительством монастыря. В середине XIX века во Франции, город начал свою первую зимнюю туристическую деятельность одновременно со строительством первого отеля. Первый подъёмник заработал сразу же по окончании Второй мировой войны. Интеграция городка Шатель с горнолыжной курортной зоной Порт дю Солей в 1970-х годах принесла ему определенную известность среди любителей зимних видов спорта.

 

Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей


   На территории Порта-дю-Солей всего около 650 км трасс разного уровня сложности, на которые распространяется единый ски-пасс. Есть простые маршруты для начинающих и крутые трассы с большим перепадом высот для опытных спортсменов и экстремалов. Есть трассы для беговых лыж, прокат снегоходов, каток, скалодром, бассейн и другие зимние и внесезонные спортивные развлечения.

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:34 | Регистрация: 15.04.2010

    Снова королевский этап. Чувствую, что Роглич может пойти в атаку.

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 21:22 | Регистрация: 8.07.2013

    Может завтра отрыв возьмет свое? а то девятый этап и не одной победы с отрыва.Хочеться разнообразия.

    Если бы это был тур нулевых или 7-8 летней давности ,то народ атаковал бы на последних км перед  Коль-де-ла-Круа (хм... не знаю почему я так считаю)

    Цитата: Николай Н.
    Снова королевский этап.
    Королевскими будут 11 и 12.

    Надеюсь Власов продержится, в роли =капитана-очевидность= выступать не буду.

    1. MVDP

      Сегодня, 21:53 | Регистрация: 3.10.2020

      Пятый этап отрыв взял.

      1. Имя: Алишер

        старт-шоссе 82

        Сегодня, 22:58 | Регистрация: 8.07.2013

        Точно. Забыл, это наверно потому что Ван Арты с Погачарами забили собой все информативное пространство.
        Шутка ,конечно не забыл, просто на Рубе отрывов (в привычном понимание) не бывает, да и гонку трудно назвать гонкой, скорее бои гладиаторов.

  3. reforg34

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 19.04.2019

    Все мы будем ждать атаки от Томаса в стиле Контадора. Если не будет скромничать, спокойно привезет всем 2-3 минуты.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 23:33 | Регистрация: 5.09.2020

      А как же Фрум?

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 3.07.2011

     Раньше Тадей наверно бы здесь издалека атаковал. Но Юмбо сейчас очень сильна и только этого и ждет.

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1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Mike88
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Mike88-Фото
    Согласен :)
  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    BlAr-Фото
    А как же Фрум?
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что означает "как мне невезёт" теперь нужно спрашивать не у Сагана, а у Мэтьюза. Снова второй, снова Майкла объезжают почти на самой ленточке..( Магнус Корт и далее чудом держится горным королем.  
    Кстати, заметили, ВВА выиграл этап(ы) на одному Туре и в жёлтой майке, и в зелёной bb

    Рискну предположить что до него такое сДелал разве только Эдди Меркс ?

    Цитата: Александра
    до чего же похоронный комментарий у Отара. Про каждого, кроме десятка молодых, можно услышать "лучшие годы миновали".

    Сегодня выдал почти в стиле Курдюкова - "Урана быстро замумифицировали..."))) Но если Серегй не может коментировать какие то этапы Тура, то лучше пускай Отар чем этот Кондрашов.

    Цитата: Александра
    Офтопим - 

    Федерико Бахамонтесу ("Орлу из Толедо") вчера (09.07) исполнилось 94 года !! А он победитель Тур де Франс ещё 1959 года !! Здоровья дедушке drinks

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Точно. Забыл, это наверно потому что Ван Арты с Погачарами забили собой все информативное пространство.
    Шутка ,конечно не забыл, просто на Рубе отрывов (в привычном понимание) не бывает, да и гонку трудно назвать гонкой, скорее бои гладиаторов.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    nightbuster33-Фото

    После многократной "просьбе" трудящихся Москон,побоявшись "жаркой" встречи после финиша со "своими поклонниками" решил прекратить гонку задолго до окончания этапа."Задолбали".На очереди следующий.А если серьёзно,та гонка,где он постарался выдать(выжать)из себя оказался запредельным для его организма,не даром,затем выявили отклонения в работе сердца.При нормальных нагрузках О"КЕЙ,при предельных, сердце постоянно будет блокировать работоспособность,как бы голова ни приказывала бы сделать это.Теперь выбор за Москоном:продолжить или на этом закончить.Написанное,только моё личное видение,никого ни к чему не обязывющее.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Пятый этап отрыв взял.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    Sezar-Фото

     Раньше Тадей наверно бы здесь издалека атаковал. Но Юмбо сейчас очень сильна и только этого и ждет.

  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель 7 э ... (9)
    Sezar-Фото

    Тоже не вижу его легкой победы. Будет серьезный бой на частокольных этапах.

  • reforg34
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать атаки от Томаса в стиле Контадора. Если не будет скромничать, спокойно привезет всем 2-3 минуты.

  • Sezar
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Sezar-Фото

    Власов в этом году в отличной форме. Если бы не травма заехал бы минимум в пятерку. Но еще не все потеряно.

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