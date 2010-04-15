Тур де Франс-2022, превью этапов: 9 этап, Эгль - Шатель Порт дю Солей



Девятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в Эгле (Aigle), главном городе винного региона Шабле (Chablais). Эгль прославился благодаря величественному замку Эгль (Château d'Aigle), который был возведен в XV веке. Район Эгля заселили ещё в период бронзового века.

От времён владычества Древнего Рима здесь сохранились руины виллы, украшенные античными мозаиками; от раннего Средневековья — сеть захоронений. В 1076 году император Священной Римской империи Генрих IV передал район Эгля Савойскому дому. Впервые Эгль письменно упоминается в 1152 году (как Aleo). С конца XI века известен дворянский род Д’Эгль (d’Aigle), построивший здесь замок. В XIII веке права на Эгль переходят к синьорам де Сильон. В 1231 году граф Савойский Томас I жалует Эглю право проведения торговых ярмарок, в 1314 он получает от графа Амадея V Савойского городское право.



В Средневековье Эгль процветал, был богатым торговым центром на пути из Италии во Францию. В 1475 году Эгль захватили войска Берна, замок синьоров де Сильон был взят штурмом и сожжён. Это первое франкоязычное поселение, присоединившееся к Швейцарии в 1476 году. В 1528 году в этой общине была проведена Реформация. С 1798 по 1803 год Эгль входил в состав кантона Леман, затем преобразованного в кантон Во. В 1798 же году он становится центром округа Эгль. Берн же ещё в 1814 году предъявлял на Венском конгрессе претензии на Эгль, однако безуспешно.



Основной достопримечательностью города является замок Эгль. Бароны Эгль в конце XII века владели в этих местах небольшим фортификационным укреплением, которое стало ядром будущего замка. На рубеже XIII века бароны Эгль становятся вассалами могущественных графов Савойских. В 1232 году графом Томасом Савойским, на правах сеньора, Эгль был пожалован в качестве феода братьям Якобу и Петеру де Сильон.



Во второй половине XIII века Эгль получил городские привилегии, в замке были построены главная башня-донжон и крепостная стена. В XIV веке Эгль становится фамильной резиденцией лордов де Компей, при них была возведена массивная башня в южном углу замка. Во время Бургундских войн 1474 - 1477 годов Эгль был захвачен, а замок разорён. Жан де Компей бежал, но был убит в Веве, а его сын погиб, сражаясь на стороне Карла Смелого.



После окончания войны род де Компей не смог вернуть свои права на замок. Он перешёл под управление Берна, в 1488 году был восстановлен и стал резиденцией губернатора провинции. Эгль стал одним из первых франкоязычных районов под властью северного Берна. В 1798 году кантон Во объявил о своей независимости, вследствие чего бернцы были вынуждены покинуть замок.



С 1804 по 1832 год в нём располагались больница и суд. До 1972 года в замке действовала окружная тюрьма. В 1975 году в замке Эгль был открыт Музей винограда и вина (Musée de la Vigne et du Vin), в его залах выставлены различные экспонаты, иллюстрирующие процесс виноградарства и виноделия, в том числе старинный пресс для отжима винограда. В музее собраны большие коллекции бутылок для вина, бокалов, бочонков, графинов, пробок и штопоров. Специальный зал посвящён празднику виноделия в Веве. В Музее винных этикеток представлена экспозиция из 1200 бутылочных наклеек из многих стран мира.



Есть в Эгле действующая старинная церковь Святого Мориса (Église St-Maurice или Église du Cloître). Эта церковь XII-го века находится недалеко от замка, выглядывая островком в море виноградников. Церковь была заложена в 1143 году, однако со временем её не раз обновляли, добавив стилистических элементов с разных эпох.



Единственная улица в городе (Rue de Bourg), сохранившая средневековый колорит и придающая раскинувшемуся по полям Эглю городской вид. Здесь можно проникнуться размеренной и спокойной жизнью швейцарцев, без суетливой и шумной толпы туристов, столь типичной для больших популярных городов.



В Эгле находится резиденция Международного союза велосипедистов (World Cycling Centre (UCI)) - велосипедная ассоциация, которая наблюдает за событиями по велоспорту на международном уровне. Это руководящий орган велосипедного спорта всего мира. В 2009 году UCI построил новый 200-метровый велодром в новом центре велоспорта рядом со штаб-квартирой. За 122 года существования UCI сменил 11 президентов, сейчас у руля «мирового велоспорта» стоит французский политик и спортивный функционер Давид Лапартьян (David Lappartient).



Альтиметрия 9-го этапа Тур де Франс-2022

Эгль (фр. Aigle, административный центр округа Эгль, кантон Во, Швейцария) впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Первая неделя Большой Петли завершается горным этапом по территории Швейцарии и Франции. Со старта пелотон отправится к берегу Женевского озера и через 153 км вернётся в стартовый город, по пути преодолев:

подъём 4-й категории Кот-де-Беллевю (Côte de Bellevue), протяжённость 4,3 км, 398-570 м, перепад высот 172 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 6%;

подъём 2-й категории Коль-де-Моссе (Col des Mosses), протяжённость 13,3 км, 900-1445 м, перепад высот 545 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%. Первый подъём 2-й категории на Тур де Франс-2022, в последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2009 году, первым был Пьеррик Федриго;

подъём 1-й категории Коль-де-ла-Круа (Col de la Croix), протяжённость 8,1 км, 1163-1778 м, перепад высот 615 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%, в последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 1997 году.

Завершив 20-километровой спуск с вершины 1 категории и проехав по равнине 15 км, велогонщики начнут подъём 1-й категории Па-де-Моржан (Pas de Morgins), протяжённость 15,4 км, 425-1377 м, перепад высот 952 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 1997 году, первым был Франк Ванденбруке. На спуске с вершины подъёма Па-де-Моржан Тур де Франс-2022 вернётся во Францию.

Заключительные 4 км подъём до финиша этапа в Шатель, Порт дю Солей (Châtel Les Portes du Soleil, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь-Рона-Альпы), который в последний раз принимал финиш этапа в 1975 году, победителем тогда стал Люсьен ван Импе.



Финишный город Шатель является частью одного из крупнейших в мире горнолыжных курортов Порт-дю-Солей («Врата солнца»), который занимает огромную площадь примерно в 1000 кв. км между французским Монбланом и Женевским озером. Шатель - традиционный деревенский и семейный курорт в Верхнем Шабле, который имеет преимущество в связи со знаменитой горнолыжной зоной Порт-дю-Солей.



Населенный бургундским племенем с V века, город развивался в XI веке со строительством монастыря. В середине XIX века во Франции, город начал свою первую зимнюю туристическую деятельность одновременно со строительством первого отеля. Первый подъёмник заработал сразу же по окончании Второй мировой войны. Интеграция городка Шатель с горнолыжной курортной зоной Порт дю Солей в 1970-х годах принесла ему определенную известность среди любителей зимних видов спорта.



На территории Порта-дю-Солей всего около 650 км трасс разного уровня сложности, на которые распространяется единый ски-пасс. Есть простые маршруты для начинающих и крутые трассы с большим перепадом высот для опытных спортсменов и экстремалов. Есть трассы для беговых лыж, прокат снегоходов, каток, скалодром, бассейн и другие зимние и внесезонные спортивные развлечения.

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