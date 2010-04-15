Тур де Франс-2022, превью этапов: 8 этап, Доль - Лозанна



Восьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Доль (Dole), который расположен на пересечении сразу нескольких рек - Ду, Клож и канала Рейн-Рона. Археологические раскопки и найденные артефакты указывают, что рядом с нынешним городом некогда существовало кельтское поселение, которое было основано в римскую эпоху. В 5-м веке Доль стал центром архиепископства королевства бургундов. С 11-го века Доль, укреплённый крепостью, служил одной из столиц графов и пфальцграфов Бургундии, ставших вассалами Священной Римской империи.

В 30-е годы 12 века граф Буругндии выступил против правителя Священной Римской империи Конрада, и в результате этого военного конфликта Доль получает права вольного имперского города и выходит из состава королевства бургундов. Граф Рено III делает Доль своей главной резиденцией. При нём выстраиваются новые фортификационные стены, большой каменный мост с семнадцатью арками, по берегам реки Ду выстроились мельницы, организуется ярмарка, основывается цистерцианский монастырь, командорство ордена тамплиеров. Его зять Фридрих Барбаросса расширяет замок графов Амау.

После кончины графа Рено III прямых наследников по мужской линии не осталось. Его единственная дочь Беатриса вышла замуж за императора Фридриха Барбароссу и Доль вновь превратился в одну из провинций Священной Римской империи. По приказу императора Барбароссы в Доле был перестроен графский замок - его расширили и выглядеть он стал заметно богаче, как снаружи, так и внутри. После его смерти о Доле вновь позабыли. Его наследница, графиня Аликс Меранская, в 1274 году даровала Долю вольную хартию, и город получил право на самоуправление.

В последующие века Доль переходил от одного владельца к другому. В 1361 году, Бургундия, в состав которой к этому времени вошёл Доль, перешла в руки Короля Франции Иоанна Доброго. По его распоряжению фортификационные стены были перестроены, в результате чего, вокруг города выросла высокая стена с двадцатью одной башней, пройти через высокие стены можно было только через ворота, которых было всего четыре.

«Золотой век» для города наступает в 15-м веке, когда пфальцграфством владеют герцоги второго Бургундского дома. Но после гибели последнего из них, Карла Смелого, в ходе войны за его наследство наёмники Людовика XI разграбили и практически уничтожили город. Большая часть местного населения была убита, а те, кому удалось выжить, были выставлены на продажу в качестве рабов. Фортификационные стены были разгромлены, городские постройки сожжены. В 1493 году город в составе графства был возвращён наследникам Карла Смелого - Габсбургам - и вскоре был восстановлен в готическом стиле.

В 1670-х годах после нескольких осад перешёл в руки Короля-Солнца. Местный парламент и Бургундский университет, основанный в 1423 году Филиппом Добрым, были переведены в Безансон. Доль стал небольшим патриархальным городом.

В годы Великой французской революции, Доль питал надежды стать столицей департамента Юра, но потерпел поражение в пользу города Лон-ле-Сонье.

В последний раз в своей истории Доль был захвачен и разрушен в годы Второй мировой войны. Город подвергся длительным бомбардировкам, в результате которых был захвачен немецкой армией 17 июня 1940 года. Он был освобождён войсками союзников лишь четыре года спустя - 9 сентября 1944 года.

Из исторических и архитектурных памятников до наших дней сохранились лишь некоторые. Среди них коллегиальная церковь Богоматери (Collégiale Notre-Dame de Dole) 16-го века. Собор Богоматери был построен в период с 1509 по 1586 года, на месте старинной церкви, которую снесли 1479 году. Собор Богоматери должен был отражать высокий статус города, ведь на то время он был столицей пфальцграфства и резиденцией парламента Франш-Конте. Над собором возвышалась 75-метровая колокольня, символизирующая возрождение Доля после кровавых войн 15-го века.

В 1610-1613 годах на средства членов коллегии адвокатов Доля в церкви была построена Святая капелла. В 1754 году в соборе появился орган, насчитывающий более 3 000 труб. Орган был изготовлен известным мастером - Карлом Рипп (Karl Riepp). И в наши дни можно насладиться величием звуков, исходящим из органа.

Ещё одно старинное здание в Доль - странноприимный дом (Ancien Hôtel-Dieu). Его назначение - лечение малоимущих. Его строительство началось в 1613 году по приказу одного из парламентария Доля - Жаном Боивином (Jean Boyvin). В 1663 году на территории больницы монахини из ордена Марты основали первую монашескую общину.

Вплоть до 1973 года в стенах странноприимного дома функционировала больница, затем он стал домом престарелых, так как в городе была открыта новая современная больница. С 2000 года в стенах странноприимного дома размещается городской архив и библиотека.

Новая больница Доля получила имя Луи Пастера (Louis Pasteur). И это не простая случайность. Лу Пастер - уроженец Доля - французский микробиолог и химик, член Французской академии. Пастер, показав микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека, стал одним из основоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни в настоящее время, опытным путём доказав невозможность этого. Его имя широко известно в ненаучных кругах благодаря созданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации, без которой пищевая промышленность современного мира просто не может существовать.

Луи Пастер был награждён орденами почти всех стран мира. Всего у него было около 200 наград. Интересный факт - несмотря на его научные открытия у него не было ни медицинского, ни биологического образования. В 1868 году у него произошло кровоизлияние в мозг, в результате которого он стал инвалидом - его левая рука была парализована. После этого, он совершил свои самые значительные открытия: создал вакцину против сибирской язвы и прививки против бешенства. Когда учёный умер, оказалось, что огромная часть мозга была у него разрушена. Скончался Пастер от уремии. В городе Доль имеется ещё много и других замечательных исторических памятников, музеев, рассказывающих историю этого древнего города и региона.



Альтиметрия 8-го этапа Тур де Франс-2022

Среднегорный этап с финишем в подъём 3 категории. На этом этапе Тур де Франс-2022 пересечёт границу Швейцарии. Этап подходит для отрыва.

Со старта пелотон отправится на юго-восток, дорога будет постепенно подниматься всё выше и выше и приведет Тур де Франс-2022 в горный массив Юра.

На территории Франции велогонщики преодолеют подъём 4-й категории Кот-дю-Мареше (Côte du Maréchet), протяжённость 2 км, 804-918 м, перепад высот 114 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 8% и подъём 3-й категории Кот-де-Руссе (Côte des Rousses), протяжённость 6,7 км, 762-1097 м, перепад высот 335 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%.

А начиная с 113,6 км маршрута французский Гран-тур пойдёт по территории Швейцарии по плоскогорью до подъёма 4-й категории Коль-де-Петра-Феликс (Col de Pétra Félix), протяжённость 2,4 км, 1010-1144 м, перепад высот 132 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%.

Преодолев наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на спуск к северному берегу Женевского озера или Леман (фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève).

Финиширует этап в подъём 3-й категории Кот-дю-Стад-олимпик (Côte du Stade olympique), протяжённость 4,8 км, 383-604 м, набор высоты 225 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 12%. Ступенчатый подъем с поворотами с километровой стенкой, заключительные 800 м выполаживание.



Нейтрализация на финише этапа не действует, победитель этапа получает 50 очков в зачет зеленой майки.



Лозанна — старинный швейцарский город, расположенный на северном берегу Женевского озера. Город является культурным и спортивным центром страны, а также четвёртым самым крупным населённым пунктом Конфедерации.



Первые поселения на территории современной Лозанны появились еще в 1000 году до н.э. Но они быстро утратили свою ценность и исчезли еще до наступления римского правления в 15 году до нашей эры. С появлением римлян на холмистых швейцарских землях было основано поселение Лузонны (Lousonna). Довольно быстро его население выросло до 1500 человек. В отдаленных районах был построен театр, а более богатые домовладельцы поселились на склонах холма напротив озера.



Лузонна процветал как торговый город, но в IV веке настали трудные времена, и берег озера был покинут, а его жители переселились на более защищённое возвышенное место около озера. В наше время на этом месте находится Старый город. В 590 году епископ Магius перенёс центр епархии из Аванша в Лозанну, что утвердило возрастающее влияние этого города. В конце VI-го века город стал епископатом и стал постепенно расширяться. Приезжие стали заселять подножья холма Ситэ, создавая таким образом новые районы.



Преуспевающие епископы усиливали свою власть и даже в 1125 году стали высшими правителями, пока в XIII веке Лозанна не превратилась в один из самых больших городов этой области с населением около 9 тысяч человек. В 1275 году Папа Григорий X и император Рудольф Габсбургский посчитали освящение изумительного собора в Лозанне достаточно важным событием, чтобы почтить его своим присутствием. В 1481 году была введена муниципальная автономия и вскоре подписан союз с Фрибургом и Берном. Лозанна потеряла свою политическую важность, превратившись в провинциальный городок.



В XIV и XV веках Лозанна боролась с множеством опустошающих пожаров и эпидемий чумы, а также с возрастающими социальными волнениями, которые возникли из-за разделения города. С одной стороны, епископы наслаждались богатством в своём величественном дворце, с другой стороны, беднота ютилась в лачугах Ville Basse, или Нижнего города. Между тем, последние из оставшихся воинов и рыбаков всё-таки покинули руины внизу, на берегу озера у Види, и отправились на восток, в округ Шато д’Уши, защищать маленький порт.



В конце XVI - середине XVII века город был охвачен охотой на ведьм. В начале XVIII века в нем было восстания с целью освобождения от бернской власти. Но оно быстро было подавлено. По завершению Наполеоновских войн была провозглашена Леманская республика. Лишь в 1809 году Лозанна полноправно вошла в состав Швейцарской Конфедерации. В 1816 году город охватили эпидемия оспы и голод, вызванный похолоданием на континенте. Уже к 1860 году Лозанна постепенно изменила свой облик, поскольку его население увеличилось до 20 000 жителей. За это время были построены муниципальный театр, кантональный хоспис и здание Федерального суда.



С приходом ХХ века Лозанна получила престижное звание «‎Олимпийской столицы»‎, разместив на своей территории штаб-квартиру Международного олимпийского комитета. Город вдохнул глоток новой жизни и расцвел, благодаря офисам крупных компаний и глобализации коммерческой деятельности. Открылся Олимпийский музей, самый крупный информационный центр Олимпийских Игр. Спорт остается одним из приоритетов в жизни города. Примерами могут служить Лозаннский марафон и «Атлетиссима» (Athletissima) – международные соревнования по легкой атлетике.



Здесь находится Федеральный суд Швейцарии, что делает Лозанну местом размещения главного судебного органа Конфедерации, а также спортивный суд, в стенах которого проходят все слушанья по допинговым делам спортсменов.



Во все времена Лозанна привлекала путешественников со всего мира огромным количеством исторических и культурных достопримечательностей. Например, знаменитый кафедральный собор Лозанны (Нотр-Дам, Cathédrale Notre-Dame de Lausanne) — это прекрасный образец готической архитектуры. Собор строился в несколько этапов, начало его строительства датируется 1170 годом, конец — 1215-м. Освящён папой Григорием X в присутствии императора Рудольфа I в 1275 году. Впоследствии претерпел значительные изменения, особенно в XIX веке под руководством французского архитектора Виолле-ле-Дюка. Витраж «роза» отображает средневековую картину мира, сосредоточенную вокруг Бога. Орган собора имеет 7 тысяч труб.



Еще один готический памятник Лозанны — церковь Святого Франциска (Église St-François), расположенная на центральной площади города. Построена вместе с монастырём францисканцев около 1270 года, разместившегося на южной окраине города. Францисканцы появились в Лозанне в 1258 году. Церковь сильно пострадала в пожаре 1368 года, после чего была восстановлена на пожертвования знати. В начале XV века пристроена колокольня высотою 56 метров. До 1536 года принадлежала католической церкви, после — реформатской церкви. Остатки монастыря снесены в 1902 году.



С западной стороны к холму Ситэ примыкает крупнейшая площадь старого города Рипон. Её появление на месте ущелья Лува в 1812—1840 годы было вызвано необходимостью в создании нового рынка, поскольку средневековая площадь Палю стала слишком мала для города, получившего статус кантональной столицы. В 1906 году на площади был построен дворец русского графа Рюмина в стиле флорентийского неоренессанса, в котором разместился университет. Здание возводилось на деньги, завещанные городу Габриэлем Рюминым. Автор — французский архитектор Гаспар Андре. Сейчас в здании располагаются пять городских музеев и библиотека.



Помимо всего прочего, в городе постоянно проходят крупные международные мероприятия, среди которых всевозможные съезды, конференции и выставки. Обязательным к посещению для каждого гостя кантональной столицы считается Балет Мориса Бежара (Béjart Ballet Lausanne): именно в Лозанне знаменитый балетмейстер основал грандиозное шоу. Меломаны по достоинству оценят местный джазовый фестиваль «Jazzonze+Festival Lausanne».



А вот летом в Лозанне настоящий праздник: здесь проходят сразу два городских фестиваля — «Fête de Lausanne» и «Festival de la Cite». Поначалу они отличались обилием пивных напитков, но сейчас стали дополняться новыми интересными мероприятиями. Во время фестиваля «Festival de la Cite» можно насладиться классической музыкой, рок-хитами, театральными постановками и детскими спектаклями. При всем его разнообразии — вход абсолютно бесплатный.



Попробовать настоящий швейцарский шоколад можно в кондитерской «Durig». Главная ее особенность — шоколадные медведи и плитки с цветочной начинкой. Также стоит обратить внимание на необычные десерты с розовым перцем и трюфели с соленой карамелью. И это лишь малая доля всех особенностей обитательницы Женевского озера!



Город Лозанна в истории Тур де Франс



Лозанна принимала участие в пяти изданиях Тур де Франс. В трёх изданиях в годы после Второй мировой войны - в 1948, 1949 и в 1952 годах. Затем, после четвертьвекового перерыва, в 1978 году. Потребовалось 22 года, чтобы Лозанна вновь увидела велогонщиков Тур де Франс, в 2000 году. И вот, прошло ещё 22 года и Лозанна встречает участников 8-го этапа Тур де Франс-2022.

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