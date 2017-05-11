Тур де Франс-2022, превью этапов: 12 этап, Бриансон - Альп-д’Юэз

Старт двенадцатого этапа Тур де Франс (Tour de France)-2022 принимает Бриансон (Briancon) - столица области Экрен в Верхних Альпах. Расположившийся на высоте 1326 метров над уровнем моря, Бриансон является самым высокогорным городом Франции и словно драгоценный камень обрамлён высокими и мощными альпийскими вершинами.

Сюда приезжают художники и поэты – за вдохновением, туристы - в поисках новых впечатлений, велосипедисты – чтобы покорить величественные горные склоны, вошедшие в историю велоспорта, такие как - Коль д'Изоар (Col d'Izoard), Коль де Вар (Col de Vars) и Коль Анель (Col Agnel).



Бриансон имеет длинную историю. Во времена расцвета феодализма город долго оставался независимым благодаря своему высокогорному положению, но впоследствии был соединён с Дофине, а в 1349 году уже присоединён к Франции. В 1697 году он перешёл к Савойскому герцогу по Рисвикскому миру, но в 1713 году был снова возвращён Франции. Причиной послужила война за испанское наследство, в ходе которой в 1709 году под Бриансоном австрийцы были наголову разбиты французами. Сегодня Бриансон – живой студенческий город, привлекающий в силу своей живописности множество туристов.



Говоря о Бриансоне, нельзя не сказать о внушительной цитадели, возвышающейся на обрыве и внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первоначально она была построена католиками для охраны пути из Милана во Вьен на Роне. Но в XVII веке вездесущий и выдающийся военный инженер Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) перестроил крепость с учётом всех новейших веяний фортификационного искусства, превратив её в один из самых внушительных укреплённых пунктов Франции. Крутые и узкие улочки вокруг цитадели сохранились в том же виде, что и века назад, а четверо городских ворот выводят к простой университетской церкви, откуда легко подняться на стены, с которых открывается совершенно фантастическая панорама пяти долин, снежных горных пиков и перевала Монженевр (Montgenèvre) - одного из самых старых и самых важных горных проходов, связывающих Францию и Италию.



Ещё одной из главных городских достопримечательностей считается мост Асфельд (Pont d'Asfeld), возведённый между двумя горными речками - Гизан (Guisane) и Дюрас (Durance). Он был построен в 1722 году и состоит из одной арки высотой 56 м, а длина пролёта составляет 40 м. Это поистине уникальное архитектурное строение, подобных которому нет в мире.



Другие важные достопримечательности Бриансона – это ворота Пинерол (Porte de Pignerol), служившие некогда входом в город; центральная улица, ведущая вверх (Grand Rue) и фонтан Франциска I, датируемый 16-м веком.



Бриансон пользуется большой популярностью у любителей и зимних видов спорта. Недалеко от города расположено несколько горнолыжных курортов, самый близкий - Серр-Шевалье (Serre Chevalier). Рядом простираются территории национального парка Экрен (Parc national des Écrins).



Национальный парк Экрен, основанный в 1978 году, занимает площадь чуть более 908 квадратных километров и является популярнейшим направлением экотуризма в регионе. Самая высокая точка в пределах парка - одноименный горный массив Экрен (Écrins), который возвышается на 4102 метра над уровнем моря. Кроме многочисленных горных зон, парк также представляет пастбища, сосновые и дубовые леса, субальпийские и альпийские луга, озера и даже ледниковые долины, которые идеально подойдут для катания на лыжах, особенно в зимнее время. Здесь также протекают реки Романш, Драк, Дюран и Гизан.

Город Бриансон в истории Тур де Франс



34 издания Тур де Франс принимал французский город Бриансон. Впервые Бриансон появился на маршруте велогонки на Тур де Франс-1922. За 34 издания Большой петли в Бриансоне участники стартовали 33 раза и финишировали 32 раза. В прошлый раз Тур де Франс стартовал в Бриансоне в 2017 году.



Альтиметрия 12-го этапа Тур де Франс-2022

Королевский горный этап Тур де Франс-2022 в Альпах с набором высоты 4500 м и финишем в подъём высшей категории - Альп-д'Юэз. В день Взятия Бастилии велогонщики будут брать 3 вершины высшей категории, если погода не внесёт корректив.

Самый высокогорный старт этапа Тур де Франс-2022.

Со старта сразу же начнётся подъём протяжённостью 33,2 км с набором высоты 1305 м через Коль дю Лотаре (Col du Lautaret) до вершины высшей категории Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 23 км, 1470-2642 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%. По пути будет разыгран промежуточный спринт в Ле-Монетье-ле-Бен (Le Monêtier-les-Bains). Подъём повторяет спуск прошлого этапа.



В последний раз вершина Галибье преодолевалась с этой стороны на Тур де Франс в 2019 году, тогда первым на вершине был Наиро Кинтана.

Пройдя вершину Галибье - самую высокую точку маршрута Тур де Франс-2022, во второй раз в этом выпуске, но без премии Анри Дегранжа, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 18 км до Валуара, по этому склону на прошлом этапе велогонщики поднимались.

Затем 5-километровый пологий подъём до вершины Телеграфа и снова вниз почти 25 км до Сен-Жан-де-Морьенн (Saint-Jean-De-Maurienne) к подножию подъёма Круа-де-Фер или Железный Крест.

Железный Крест - Коль-де-ла-Круа-де-Фер (Col de la Croix de Fer), высшая категория, протяжённость 29 км, 554 - 2067 м, перепад высот 1513 м, средний градиент 5,2%, максимальный 12%.

Подъём ступенчатый, с полочками и спусками. Наибольшие градиенты - 6 км со средним градиентом 7-10% начинаются после прохождения первого спуска. Следующие 11 км - небольшой спуск, выполаживание и градиенты в районе 5%. Заключительные 6 км подъёма со средними градиентами в районе 7%.

В последний раз Железный Крест присуствовал на Тур де Франс в 2018 году, первым его преодолел Стевен Крейсвейк. К вершине подъёма от пелотона, скорее всего, останется небольшая группа генеральщиков со своими главными помощниками. Пройдя вершину Железного Креста, велогонщики направятся на спуск через Коль дю Гландон. Скоростной спуск протяжённностью почти 30 км чередуется с небольшими подъёмами.

Завершив спуск и проехав по долине реки Романш (Romanche) около 10 км до городка Бург д’Уазан (Le Bourg d’Oisans), велогонщики развернутся на северо-восток к подножию легендарного Альп-д'Юэз (L'Alpe-d'Huez, департамент Изер, регион Овернь — Рона — Альпы).

Подъём высшей категории Альп-д'Юэз (Alpe d'Huez), протяжённость 13,8 км, 726 - 1850 м, перепад высот 1124 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15% начинается 2-х километровой стенкой со средними градиентами в 10%. Последующие 7 км со средними градиентами от 6 до 10%, после которых следующая километровая стенка со средним градиентом в 11,5%, а затем километр с 9% градиентом. Заключительные километры до вершины - выполаживание до 5%.

Что для велогонщика и для велосипедного болельщика Альп д’Юэз? Гора, овеянная легендами, олицетворяющая саму суть велоспорта и Тур де Франс. Что такое Альп д’Юэз для далёкого от велосипедных баталий человека? Это горнолыжный курорт, один из лучших во Франции по качеству сервиса и природным условиям, позволяющим любителям спорта кататься на освещённых солнцем склонах до вечера даже в январе.

Если бы не велоспорт, Альп д'Юэз оставался бы просто ещё одним хорошим горнолыжным курортом. Любители лыж освоили Альп д’Юэз первыми. В 1936 году на Альп д'Юэз был построен первый во Франции подъёмник, в 1945 появилась система подъёмников, увеличилось количество отелей. Сверху Альп д'Юэз выглядит как треугольник с основанием, обращённым на юг. Это один из самых высокогорных европейских курортов, входящий в двадцатку мировых горнолыжных курортов с перепадом высот свыше 2 000 метров.

Сейчас любителей горных лыж на Альп д’Юэз привлекают более 135 разнообразных трасс, среди которых есть спуски как для опытных лыжников, так и для новичков. Для профессионалов интерес представляет самая длинная сертифицированная трасса в Европе «SARENNE» - «чёрная» трасса – 16-километровый спуск с Саренн (Sarenne) на Пике Блан (Pic Blanc, 3 330 м). Любители острых ощущений спускаются с Саренн ночью, когда трасса освещена лишь лунным светом. Благодаря фильму про Джеймса Бонда стала популярной ещё одна интересная трасса – «Тоннель», спуск, который проходит через узкий 200-метровый тоннель в скалах, по которому в одном из фильмов бондианы Агент 007 уходил от погони.

Лыжный сезон на Альп д’Юэз длится с начала декабря по конец апреля. Пользуясь многочисленными подъёмниками для перехода от трассы к трассе, за один день можно накатать несколько десятков километров, ни разу не спустившись к отелю. Сеть сложных и более лёгких спусков буквально опутывает юго-западные склоны. Не пустуют склоны Альп д’Юэз и летом.

Можно совершить многокилометровые пешие прогулки, выбрав подходящий для себя из десятков предлагаемых маршрутов разной степени сложности. Работает клуб парапланеризма, есть возможность совершить экскурсию на вертолёте, и, конечно, Альп д’Юэз – идеальное место для любителей горного велосипеда, которые найдут для себя более 200 км трасс.

Поначалу Альп д’Юэз являлся серьёзным конкурентом Куршевеля (Courchevel), но с развитием горнолыжных курортов в «Три Долины» (Les Trois Vallées), Куршевель несколько утратил своё значение.

Подъём Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

Тур де Франс превратил зимний курорт Альп д’Юэз, бывший одним из многих… в символ Большой Петли, в легендарную вершину, вписанную в историю велоспорта. Несмотря на то, что гора Альп д’Юэз кажется вечной, на Тур де Франс она появилась гораздо позже тех же Коль дю Турмале (Col du Tourmalet) и Коль дю Галибье (Col du Galibier). Когда в 1903 году стартовал первый Тур де Франс, на Альп д’Юэз даже не была проложена дорога, она протянулась к вершине горы только в 1923 году, и её ширина составляла не более четырёх метров. Та дорога, которая сегодня ведёт на вершину, была и вовсе проложена только в 1936 году.

В годы Второй мировой войны этот уже сформировавшийся курорт стал центром Сопротивления и лишь чудом спасся от карающей руки нацистов, ведь существовал приказ выжечь все дотла. Впервые Тур де Франс приехал сюда в 1952 году.

21 поворот, ведущий к вершине горы, показался организаторам отличной возможностью усложнить велогонку. Победителем 262-километрового этапа Лозанна (Lausanne) – Альп д’Юэз стал Фаусто Коппи (Fausto Coppi). Но его прохождение подъёма к вершине Альп д’Юэз было настолько быстрым, что организаторам показалось, что выбранный ими подъём не так уж сложен. Коппи ехал настолько уверенно и комфортно, как будто находился на равнине. Жан Робик (Jean Robic), соперник Коппи, атаковал в самом начале подъёма, ему ответил лишь Фаусто Коппи. Но потом Коппи в свою очередь сбросил Робика на пятом из 21-го поворота Альп д’Юэз.

Ездой Фаусто Коппи был впечатлён тогда даже двукратный победитель Тур де Франс 1930, 1932 года Андре Ледюк, (Andre Leducq) который сказал: «Я смотрел, как он (Коппи) проходит повороты Альп д’Юэз с Робиком, которого он быстро поймал после атаки у подножия подъёма. Его щёки были розовыми, взгляд ясным, ноги лёгкими».

Приглашённый в 1952 году на Тур де Франс французский журналист и сценарист Макс Фавалелли (Max Favalelli), писал: «Если вы в пятницу были на крутых склонах Альп д’Юэз и видели проезжающего мимо Коппи, сидящего на велосипеде прямо, то могли сказать: «Меня обманули! Это не подъём, а равнина!»

Правда, после победы Фаусто Коппи об Альп д’Юэз организаторы Большой Петли забыли до Тур де Франс-1964, когда её прохождение было поставлено в середину этапа, затем снова перерыв до Тур де Франс-1976.

Время прохождения подъёма к вершине Альп д’Юэз начали измерять с Тур де Франс-1994 от отсечки 14,5 км до вершины.

С Тур де Франс-1999 измеряли время подъёма за 14 км до вершины. По сути, сам подъём начинается за 13,8 км до вершины. Рекорд прохождение Альп д’Юэз - 37' 35" (на 13-м этапе Тур де Франс-1997) принадлежит Марко Пантани (Marco Pantani).

В прошлый раз связку подъёмов Железного Креста и Альп-д'Юэз проходили на 20 этапе в 2015 году, тогда первым на вершине был Александр Женье (Alexandre Geniez), а на спуске с вершины Коль де ла Круа де Фер сформировался отрыв, в который Тибо Пино (Thibaut Pinot) отобрался вместе с Райдером Хешедалем (Ryder Hesjedal), Хосе Серпой (Josè Serpa), Рубеном Пласой (Rubén Plaza), Виннером Анаконой (Winner Anacona), Пьером Ролланом (Pierre Rolland).

На финальном подъёме Альп д’Юэз за 9 км до финиша Тибо Пино добрал ехавшего впереди своего товарища по команде Александра Женье, затем к ним переложился Райдер Хешедаль. За 6 км до финиша Пино атаковал, уехав от Хешедаля в одиночку. На финише Пино опередил ближайшего преследователя Наиро Кинтану (Nairo Quintana) на 18 секунд.

В это время среди генеральщиков продолжалась борьба. Алехандро Вальверде атаковал за 3 км до вершины Круа де Фер, за ним последовал Наиро Кинтана. Дуэт велогонщиков Movistar удерживал просвет до вершины, но лидер общего зачёта Крис Фрум (Chris Froome) и Винченцо Нибали уже на спуске с Круа де Фер нейтрализовали эту атаку.

Затем за 10 км до финиша Алехандро Вальверде атаковал в одиночку, почти сразу за ним поехал Наиро Кинтана. Вальверде вскоре добрала группа лидера гонки Криса Фрума, а колумбийский велогонщик остался впереди, продолжая сокращать расстояние до едущих в отрыве Хешедаля и Пино. Кинтана прошёл канадского велогонщика, но Тибо Пино догнать не смог, и финишировал 2-м. Винченцо Нибали из-за технической проблемы отстал от группы жёлтой майки за 13 км до финиша, и не смог улучшить своё положение в общем зачёте.

Сейчас Альп д’Юэз часто называют «голландской горой» - причина в том, что здесь 14 раз побеждали представители Нидерландов. И по сей день где-то треть болельщиков на этой горе – голландцы. Но ненамного от голландских велогонщиков отстали итальянцы – на их счету 7 побед на легендарной горе. 3 раза американцы, дважды – испанцы, один раз люксембуржец (Фрэнк Шлек).

Однако связано с этой горой и определённое суеверие – мол, тот, кто выиграет на Альп д’Юэз, тому уже не суждено выиграть весь Тур де Франс. И многие велогонщики во все времена мысленно предпочитали жертвовать этапом, но взять общую победу. Но, как говорит Грег Ле Монд (Greg LeMond): «Они сами становились жертвами собственных пророчеств. Коль скоро вы говорите себе, что если выиграете этап, то не выиграете Тур, то вы уже потеряли этот Тур».

На Тур де Франс-2011 выигрывал этап до Альп д’Юэз Пьер Роллан (Pierre Rolland), который прошёл подъём за 41' 57".

На Тур де Франс в 2018 участников 12-го этапа ждал королевский горный этап с набором высоты 5 000 м и финишем на Альп д’Юэз. Стевен Крёйсвейк (Lotto NL - Jumbo) уехал в отрыв дня, а затем около 70 км провёл в одиночном отрыве на королевском горном альпийском этапе с прохождением легендарных подъёмов: Коль де ла Маделен (Col de la Madeleine) - протяжённый и ступенчатый; подъём Железный Крест - Коль-де-ла-Круа-де-Фер (Col de la Croix de Fer) - подъём ступенчатый, с полочками и спусками; подъём Альп д’Юэз.





Хотя какое-то время Стевен Крёйсвейк являлся виртуальной жёлтой майкой лидера, по итогам этапа в награду получил только красный номер самого активного велогонщика.





Photo © ASO



В одиночку Стевен Крёйсвейк уехал от попутчиков по отрыву на подъёме Круа-де-Фер (Железный Крест), а прохождение Альп д’Юэз начал с преимуществом в 4 минуты 18 секунд. Но за 6 км до финиша, когда из группы генеральщиков начались атаки, в запасе у Крёйсвейка было всего полторы минуты. За 3,5 км до финиша Стевена Крёйсвейка прошёл Крис Фрум (Sky), а затем и другие генеральщики. В итоге Стевен Крёйсвейк пересёк финиш 10-м через 53 секунды после победителя этапа.

За полтора километра до финиша Том Дюмулин (Sunweb), Герант Томас и Крис Фрум, а также Роман Барде (AG2R La Mondiale) собрались вместе. Пока лидеры выжидали, их добрал Микель Ланда (Movistar), который атаковал за 650 м до финиша. Герант Томас (Sky) ответил на его ускорение, а затем продолжил спринтовать, опередив соперников.

Photo © CORVOS/Team Sunweb



Герант Томас выиграл королевский горный этап Тур де Франс-2018 с финишем на Альп д'Юэз.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Телеграм, Одноклассниках, вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2022.