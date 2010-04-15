Тур де Франс-2022, превью этапов: 3 этап, Вайле - Сённерборг



Третий этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в Вайле (Vejle) - самом удивительном архитектурном городе Дании, расположенном на востоке полуострова Ютландия. Город также является административным центром коммуны Вайле. В 1256 году Вайле впервые был упомянут в письменных источниках. Уже в 1327 году создан первый городской устав. Сегодня Вайле — это крупный порт и важный центр сельского хозяйства. Здесь развиты металлообработка, мясное производство, рыбоконсервное производство, текстильное производство.



Символом города Вайле считается мельница, расположенная недалеко от центра. Из достопримечательностей города Вайле наиболее интересна церковь Святого Николая (Stadtkirche Sanct Nicolai), известного покровителя моряков. Возведена церковь в XII веке, и именно она стала местом хранения найденной в 1835 году в болоте мумии женщины, жившей 450 лет до нашей эры. В церковных стенах замурованы головы казнённых около 300 лет назад разбойников. Сейчас церковь является городским музеем.



Есть в Вайне целый ряд современных построек, которые являются довольно уникальными по своей конструкции и архитектурному дизайну. К ним относится: Фьорденхус (Fjordenhus), Больген (Bølgen) и Мост Вайлефьорд (Vejlefjordbroen).



Фьорденхус, первое здание, полностью спроектированное датско-исландским художником Олафуром Элиассоном и архитектурной командой студии Olafur Eliasson, открылось 9 июня 2018 года. Строение, построенное из 970 000 кирпичей, берет своё начало от воды и достигает вершины почти 30 метров. Пройти к зданию можно только по специальному мосту. Структура располагается в нескольких метрах от берега.



Сложная изогнутая форма содержит четыре пересекающихся цилиндра, которые образуют вогнутые и выпуклые стены, и усеяна несколькими арочными окнами и отверстиями, направленными в сторону воды. «Внешние стены, которые обычно рассматриваются как мембрана между внутренней и внешней сторонами, являются пространствами во Фьорденхусе», - объясняет студия. «Вам предоставляется возможность быть как внутри, так и снаружи».



Больген - современный роскошный дом на берегу залива Вайлефьорд, напоминающий своими очертаниями волны и прекрасно вписывающийся в ландшафт города. Архитектурный комплекс «Волны в Вайле» довольно быстро стал местом, привлекающим интерес посетителей города. Этому способствует и окружающий пейзаж: красивый залив Вайлефьорд, прогулочная аллея, холмы, мост, лес.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 3 этап, Вайле - Сённерборг



Мост Вайлефьорд - консольный мост, соединяющий острова Хо и Норремаркен в Дании. Мост возвышается над водой на 40 метров и имеет 15 пролетов. Длина одного пролета - 110 метров, общая протяженность моста - 1712 метров. В 1970-х годах в транспортной системе города Вайле возникла огромная проблема - многочасовые пробки. Именно тогда было принято решение о строительстве моста, которое началось в 1975 году и продлилось 5 лет. Проект обошелся стране в 350 миллионов крон. Автомагистраль моста имеет шесть полос движения. Пропускная способность Вайле-Фьорд - самая большая среди всех автомобильных мостов Дании.



Альтиметрия 3-го этапа Тур де Франс-2022

Вайле (дат. Vejle, регион Южная Дания, Дания) расположен на востоке полуострова Ютландия на берегу Вайлефьорда. Вайле впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Спринтерский этап перед днем отдыха - переездом во Францию.

По пути на юг полуострова Ютландия гонщики преодолеют:

подъём 4-й категории Кот-де-Кольдингве (Côte de Koldingvej), протяжённость 1,1 км, 18-55 м, перепад высот 37 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 6%;

подъём 4-й категории Кот-де-Хайлсминде-Странд (Côte de Hejlsminde Strand), протяжённость 0,8 км, 0-40 м, перепад высот 40 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 8%;

подъём 4-й категории Кот-де-Геннер-Стран (Côte de Genner Strand), протяжённость 1,7 км, 3-61 м, перепад высот 58 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%.

Финишный город Сённерборг (дат. Sønderborg, регион Южная Дания, Дания) расположен на юге полуострова Ютландия и острове Альс. За 800 м до финиша пелотон ждёт поворот на 90 градусов, заключительные метры проложены с востока на запад. Сённерборг впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Далее спринтерам придётся нелегко, теоретически им можно сходить с гонки, так как во Франции им идеально подходит лишь финальный этап в Париже.



Город Сённерборг исторически входил в датский феод — герцогство Шлезвиг. В результате войны 1864 года Дания лишилась власти над этими территориями. После Шлезвигского плебисцита 1920 года Северный Шлезвиг был возвращён Дании.



Площадь территории коммуны Сённерборг в Южной Дании составляет чуть менее пятисот квадратных километров. Старейшая часть Сённерборга расположена на острове Альс, где стоит замок Сённерборг (Sønderborg Slot), однако западные пригороды распространились на полуостров Ютландия.



Крепостной замок XII-го века в своё время был неприступной крепостью, воздвигнутый для защиты берегов Балтики от набегов с моря. Основатель замка — правнук великого князя Киевской Руси Владимира Мономаха — король Вальдемар Великий. Он заложил замок всего лишь как часть обширных фортификационных сооружений на берегу острова, но со временем Сённерборг расстраивался и расширялся.



За 9 веков своего существования замок Сённерборг не раз менял своих владельцев. До XIV-го века он переходил то герцогам Шлезвига, то к датскому королю и наоборот. В 1350 году герцоги в значительной мере его перестроили и укрепили крепостные стены, а уже в конце XV-го века замок окончательно перешел датскому королю Иоганну. Его сын сделал из этого форта одну из самых мощных крепостей Дании.



В 1568—1570 годы Геркулесом фон Обербергом для королевы Доротеи была построена уникальная часовня, которую так и называют - "Часовня королевы Доротеи", которая осталась в почти неизменном виде и, как полагают, является одной из самых старых и хорошо сохранившихся лютеранских королевских часовен Европы.

Многие части часовни были изготовлены в Антверпене в мастерской архитектора Франса Флориса. Одному из сыновей королевской пары, герцогу Гансу II, построили склеп в часовне с внушительной дверью из мрамора и алебастра.



Строительство органа часовни приписывают мастеру Херманну Рафаелису (Hermann Raphaëlis). Создан он был около 1570 года. Окраска органа датируется преимущественно 1626 годом. Рафаелис был родом из Голландии, сын мастера органостроения Габриеля Рафаеля Роттенстина (Gabriel Raphael Rottensteen). Был приглашён в Данию в 1550 году, предположительно для постройки органа собора в Роскилле. Помимо строительства органа в Роскилле (который был построен в 1555 году) участвовал в постройке органа для часовни Копенгагенского замка в 1557 году. Позже переехал в Саксонию, где строил органы для часовен замков саксонского курфюрста Августа, зятя королевы Доротеи Позже его переделали на современный лад, но все части старого органа сохранены и выставлены в местном музее.



Замковый музей был основан еще в 1921 году, здесь хранятся не только экспонаты самого замка, но и предметы, обнаруженные в археологических раскопках в окрестностях: предметы быта, украшения, одежда. Коллекция музея представляет историю всего региона, начиная от Средних веков. Особое внимание уделено войнам середины XIX века и Второй мировой войне. В темное время суток на стенах крепости можно наблюдать красочные 3D-шоу на эти темы. Кроме исторических экспозиций, имеется небольшая художественная коллекция — это главным образом картины живописцев южной Ютландии.

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