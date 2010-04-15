Тур де Франс-2022, превью этапов: 16 этап, Каркасон - Фуа

Шестнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Каркасон (Carcassonne, административный центр департамента Од, регион Окситания). Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Каркасон - один из самых интересных и красивых городов, расположенный на самом юге Франции, относительно недалеко от границы с Испанией, внесен в список Всемирного наследия Юнеско.

Ежегодно Каркасон посещают около 4 миллионов туристов — это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Старый, укреплённый город стоит на скалистой возвышенности и окружён двумя стенами V и XIII столетий.



Историческая крепость Каркасона использовалась в качестве декорация для фильма «Робин Гуд — принц воров». Считается также, что именно эта крепость вдохновил Уолта Диснея при создании замка Спящей Красавицы.



Альтиметрия 16-го этапа Тур де Франс-2022

Каркасон (Carcassonne, административный центр департамента Од, регион Окситания), в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2021 году. После дня отдыха велогонщики преодолеют среднегорный этап с набором высоты 2800 м в Пиренеях. Этап подходит для отрыва.

Со старта пелотон отправится на юго-запад в сторону Пиреней, первый категорийный подъём начнется через 12 км - подъём 4-й категории Кот-де-Сент-Илер (Côte de Saint-Hilaire), протяжённость 1,5 км, 176-275 м, перепад высот 99 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

Следующая вершина - подъём 3-й категории Коль-де-л'Эспина (Col de l'Espinas), протяжённость 5,3 км, 278-543 м, перепад высот 265 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%. Затем спуск и далее некатегорийный подъём и снова спуск.

Последующие 30 км - тягун и 20 км пологого спуска. С 97 км начнётся подъём протяжённостью 28 км, который завершится на вершине 1 категории Пор де Лер (Port de Lers) протяженность 11,4 км, 718-1517 м, перепад высот 799 м, средний градиент 7%, максимальный 12%. В последний раз перодолевали на Тур де Франс в 2019 году, первым на вершине был Роман Барде.

После розыгрыша горной премии велогонщики спустятся по северному склону около 17 км и сразу же начнут восхождение на Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категория, протяжённость 9.3 км, 631-1375 м, перепад высот 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.

Подъём делится на две части - первые 6 км - пологие, а заключительные 3,3 км со средним градиентом в 12,8% и максимальным градиентом в 18%. В последний раз перодолевали на Тур де Франс в 2019 году, первым на вершине был Симон Гешке.

Вершина подъёма расположена за 27 км до финиша и все эти километры на восток - под спуск, спуск проложен, как и в 2017 году на 13 этапе, тогда первым линию финиша в Фуа (Foix, административный центр департамента Арьеж, регион Окситания) пересёк Варран Баргий. За 100 м до финиша разворот на запад. На том этапе:

Группа Наиро Кинтаны на спуске с Коль д'Анье проигрывала Альберто Контадору и Микелю Ланде 20 секунд, но добрать лидеров Кинтана и его попутчики смогли лишь за 28 км до финиша, за километр до третьей вершины дня Мюр де Пегер (Mur de Peguere). После чего группа лидеров увеличилась до четырёх человек. Михал Квятковски чуть раньше выпал из отрыва, подождав группу жёлтой майки, где начал помогать Крису Фруму (Sky). Дэн Мартин (Quick Step Floors) задавал скорость на финальном подъёме в группе жёлтой майки, просеяв её.

На спуске с Мюр де Пегер в группе жёлтой майки предпринимались многочисленные атаки. Крис Фрум пробовал атаковать, но Фабио Ару, защищающий майку лидера, закрывал просвет. Также атаковал Роман Барде (AG2R La Mondiale). Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) пытался уехать за 9 км до финиша, но его добрали. После нескольких бесплодных атак Дэну Мартину всё же удалось отъехать от группы жёлтой майки за 6 км до финиша, его вскоре добрал Саймон Йейтс (Orica-Scott) и они начали работать вместе. Но добрать четвёрку лидеров им не удалось.

Группа, в которой находились Альберто Контадор, Наиро Кинтана, Микель Ланда, Варран Баргий, разыграла спринт, где Баргий опередил Наиро Кинтану и Альберто Контадора.

Город Фуа является административным центром департамента Арьеж и самой маленькой провинциальной столицей Франции. Фуа находится в 82 км к югу от Тулузы (Toulouse). Это приятный город узких переулков и полукаменных зданий XVI-XVII столетий с привлекательным старым кварталом, зажатым между реками Арьеж и Арже.



Главный символ города – старинный замок Фуа (Château de Foix) знаменитых в средние века графов Фуа. Археологические находки свидетельствуют, что пещеры в скале Фуа, на которой расположен нынешний замок, были заселены еще в доисторические времена. Известно, что в эпоху Меровингов на этом месте располагался укрепленный форт, который в X столетии был переоборудован в замок. В 1002 году в завещании, составленном графом Каркассона Роджером I, говорится о том, что граф доверяет крепость на попечение Бернарда, своего младшего сына. Поскольку замок занимал важнейшую стратегическую позицию и обеспечивал контроль над долиной реки Арьеж, в 1034 году он был признан столицей графства Фуа, а в последующие два столетия являлся родовым графским домом рода де Фуа.

Тур де Франс-2022, превью этапов: 16 этап, Каркасон - Фуа (Пра д'Альби)



В начале XIII века на юге Франции разразилась череда Альбигойских войн, которые были развязаны католической церковью, боровшейся с катарами, к которым принадлежали и графы де Фуа. Объявив катаров еретиками, высшее католическое духовенство провозгласило против них Крестовый поход. И после падения Каркассона католическая армия, которую возглавлял граф Симон де Монфором, дважды на протяжении 1211 и 1212 годов осаждала замок Фуа, однако завладеть крепостью ему так и не удалось.



Лишь однажды за всю свою историю замок Фуа взяли силой оружия. Это случилось в 1486 году во времена военного конфликта между двумя ветвями рода де Фуа. С 1479 года графы де Фуа становятся правителями Наварры, а после - и королями Франции. В 1607 году король Генрих IV, последний из королей Наварры, включил территории графства Фуа в состав французского королевства. Замок же продолжил свое существование в качестве надежного защитника областей и гаранта личностной безопасности губернатора. Губернаторами Фуа в разные годы были граф де Тревиль, известный всем по роману Александра Дюма «Три мушкетёра», и маршал Филипп Анри де Сегюр, занимавший должность министра при Людовике XVI. После революции замок использовался исключительно как тюрьма, хотя и в средние века в нем содержалось немало узников. После того, как замок получил статус департаментской тюрьмы, в нем стали содержать кроме осужденных, которые отбывали наказание, еще и людей, находящихся под следствием, а также задержанных за разные правонарушения. Ситуация изменилась в 1864 году, когда в Фуа было окончено строительство новой тюрьмы.



В конце XIX века благодаря появившемуся в обществе интересу к средневековому историческому достоянию замок квалифицировали как исторический памятник, что позволило начать реставрационные работы. Используя новую на то время методику реставрации знаменитого французского искусствоведа и архитектора Виолле-ле-Дюка, реставраторы пытались вернуть замок к тому состоянию, которое он имел в средневековье. Замок Фуа сегодня представляет нашему взору результат этой трудной и кропотливой работы. С 1930 года в замке располагается музей департамента Арьеж. Секции доисторической, галло-романской и средневековой археологии рассказывают об истории Арьежа с древних времен.

Город Фуа в истории Тур де Франс



Город Фуа в этом году принимает седьмое издание Большой петли. На маршруте Тур де Франс город Фуа появился совсем недавно, в 2001 году — это был старт этапа. Всего Фуа дважды становился стартовым городом (в 2001 и 2007 годах) и четыре раза принимал финиш этапа (в 2008, 2012, в 2017 и в 2019).



В качестве вкатки после дня отдыха организаторы Тур де Франс-2008 предложили участникам гонки на 11-м этапе спокойный транзитный маршрут, с горой 1-й категории в середине маршрута. Изначально было понятно, что уехавший отрыв из 12 велогонщиков разыграет победу между собой. Так и случилось, первым стал Курт-Асле Арвесен (Kurt Asle Arvesen), вторым и третьим – Мартин Эльмигер (Martin Elmiger) и Алессандро Баллан (Alessandro Ballan) соответственно.



На 14-м этапе Тур де Франс-2012 протяжённостью 191 км с финишем в Фуа победа снова была разыграна велогонщиками из отрыва, и победителем стал Луис Леон Санчес (Luis León Sánchez), для которого это был уже четвертый успех на этапах Большой Петли в карьере. Главным фаворитом отрыва был Петер Саган (Peter Sagan), и, понимая, что в спринте из небольшой группы его победить невозможно, Санчес атаковал и выиграл одиночным отрывом.



13-й этап протяжённостью 101 км, наименее протяжённый этап Тур де Франс-2017, горный этап с набором высоты 2500 м. Этап совпал с национальным праздником Франции – «Днём взятия Бастилии», и поэтому надежды на победу возлагались прежде всего на французского велогонщика.



Короткий горный этап с прохождением трёх подъёмов 1-й категории начался с атаки велогонщика команды Direct Energie Томаса Фёклера (Thomas Voeckler), вместе с которым уехал Варран Баргий из Sunweb, однако их добрали за 90 км. Затем атаковали Сильван Шаванель (Sylvain Chavanel) из Direct Energie, Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) из Quick Step Floors и Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из BMC. Однако, Жильбер и Шаванель выпали на первом подъёме.



За 70 км до финиша из пелотона атаковали Альберто Контадор (Alberto Contador) из Trek Segafredo и Варран Баргий (Sunweb), за которыми сразу сел Микель Ланда (Mikel Landa) из Sky.



Через 7 км эта группа добрала державшегося впереди из раннего отрыва Алессандро Де Марки, и прошла итальянского велогонщика.



Вслед за Контадором из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar, уехавший вместе со своим товарищем по команде Карлосом Бетанкуром (Carlos Betancur), который вскоре вернулся в пелотон.



Варран Баргий, первоначально не выдержавший темпа Альберто Контадора и Микеля Ланды, выпал на первом подъёме 1-й категории Коль де Латрап (Col de Latrape), протяжённость 5.7 км, 694-1110 м, перепад 416 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%, но присоединился к группе Кинтаны. Также в группу Кинтаны переложился Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) из Sky.



Во время этапа сошёл Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) из Astana Pro Team, получивший травмы во время падения на 11-м этапе.



В итоге впереди сформировались две группы – Микель Ланда и Альберто Контадор были лидерами гонки, за ними группа Наиро Кинтаны, Варрана Баргия, Михала Квятковски и Алексиса Вийермоза (Alexis Vuillermoz) из AG2R La Mondiale, который недолго продержался в этой группе и выпал.



За 55 км до финшиа на вершине второго из подъёмов дня, Коль д'Анье (Col d'Agnes) протяжённость 10 км, 750-1570 м, перепад 820 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%, Контадор и Ланда опережали группу жёлтой майки на две с половиной минуты. Группа Кинтаны на спуске с Коль д'Анье проигрывала Контадору и Ланде 20 секунд, но добрать лидеров Кинтана и его попутчики смогли лишь за 28 км до финиша, за километр до третьей вершины дня Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категория, протяжённость 9.3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.



После чего группа лидеров увеличилась до четырёх человек. Михал Квятковски чуть раньше выпал из отрыва, подождав группу жёлтой майки, где начал помогать Крису Фруму (Chris Froome) капитану британской велокоманды Sky.



Дэн Мартин (Daniel Martin) из Quick Step Floors задавал скорость на финальном подъёме в группе жёлтой майки, просеяв её.



На спуске с Мюр де Пегер в группе жёлтой майки предпринимались многочисленные атаки. Крис Фрум пробовал атаковать, но Фабио Ару (Fabio Aru) из Astana Pro Team, защищающий майку лидера, закрывал просвет. Также атаковал Роман Барде (Romain Bardet) из AG2R La Mondiale. Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из Cannondale-Drapac пытался уехать за 9 км до финиша, но его добрали. После нескольких бесплодных атак Дэну Мартину всё же удалось отъехать от группы жёлтой майки за 6 км до финиша, его вскоре добрал Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott и они начали работать вместе. Но добрать четвёрку лидеров им не удалось.



Группа, в которой находились Альберто Контадор, Наиро Кинтана, Микель Ланда, Варран Баргий, разыграла спринт, где Баргий опередил Наиро Кинтану и Альберто Контадора.



Первая четвёрка велогонщиков генеральной классификации не выиграла и не проиграла по итогам горного этапа с прохождением трёх подъёмов первой категории. Фабио Ару (Astana Pro Team) защитил жёлтую майку лидера и продолжил опережать Криса Фрума (Sky) на 6 секунд. Роман Барде (AG2R La Mondiale) замыкал тройку лидеров, уступая Ару 25 секунд.



Победитель 13-го этапа Тур де Франс-2017 Варран Баргий (Sunweb) укрепил своё лидерство в горной классификации, где набрал 94 очка и на 61 очко опережал своего ближайшего соперника Микеля Ланду (Sky).



Французские фанаты ликовали - французский велогонщик команды Sunweb Варран Баргий одержал победу в День взятия Бастилии. В последний раз французский велогонщик выигрывал этап Тур де Франс в национальный праздник Франции в 2005 году, это был Давид Монкутье (David Moncoutié).

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2019 - финальный день в Пиренеях, начался на большой скорости. Многочисленные атаки продолжались на протяжении первых 45 км после старта, Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) также предпринял пару атак в попытке сформировать отрыв дня. Наконец, на первом из четырёх категорийных подъёмов этапа вперёд уехала группа из 28 велогонщиков, к которым позже переложились ещё 8 человек. Пелотон не отпускал отрыв далеко, так как в нём были велогонщики, входящие в топ-20 генеральной классификации.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



На предпоследнем подъёме 1-й категории Мюр де Пегер (Mur de Peguere), протяжённость 9,3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%, британский велогонщик атаковал у вершины, добрал ехавшего впереди в одиночном отрыве Симона Гешке (Simon Geschke) из CCC, а на финальном подъёме 1-й категории Пра д'Альби (Prat d’Albis), протяжённость 11,8 км, 396-1205 м, перепад 809 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 14%, Саймон Йейтс в одиночку атаковал за 8,7 км до финиша. За его спиной начались атаки генеральщиков, но британский велогонщик с преимуществом в 33 секунды первым пересёк линию финиша.



Победитель Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 Саймон Йейтс одержал вторую победу на этапе Тур де Франс-2019. 26-летний британский велогонщик команды Mitchelton-Scott сознательно терял время на первой неделе французского Гран-тура, чтобы получить шанс бороться за победы на этапах из отрывов, и с успехом воспользовался этим на второй неделе Тур де Франс-2019, выиграв два этапа за четыре дня.

Photo © Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ



Тибо Пино (Groupama-FDJ) атаковал за 6 км до финиша на финальном подъёме после того, как его товарищ по команде Давид Годю выполнил свою часть работы, задавая высокий темп в группе жёлтой майки. Эган Берналь (Ineos) последовал за ним, но затем второе ускорение Пино позволило ему уехать от Берналя.



За 1,6 км до финиша Пино добрал атаковавшего ранее (за 41 км до финиша) Микеля Ланду (Movistar), который не стал соперничать с французским велогонщиком за бонусные секунды второго места.



Таким образом, Тибо Пино финишировал вторым, через 33 секунды после победителя этапа и поднялся на две строчки в генеральной классификации, где теперь от 3-го места Пино отделяли всего 3 секунды.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway



Капитаны велокоманды Ineos Герант Томас и Эган Берналь на 15-м этапе Тур де Франс-2019 оба отыграли время у обладателя жёлтой майки лидера Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Герант Томас, проигрывавший французскому гонщику 2 минуты 2 секунды, теперь отставал от него на 1 минуту 35 секунд, а Эган Берналь, уступавший 3 минуты, теперь проигрывал 2 минуты 2 секунды.

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