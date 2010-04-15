Тур де Франс-2022, превью этапов: 15 этап, Родез - Каркасон

Пятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2022 стартует в городе Родез (Rodez), в регионе Южные Пиренеи. Родез является столицей департамента Аверон и бывшим центром провинции Руэрг, образованной после Великой Французской революции. Родез — древняя столица Руэрга, расположенная на скале высотой 600 м у места схождения горных долин и хребтов, прорезанных реками и озерами. Отсюда открывается великолепный вид на красивейшие озера Левезу (Levezou), Обрак (Aubrac) и Сегала (Segala).



История города насчитывает уже две тысячи лет. Он был известен, по крайней мере, с V века до н. э. В составе Римской империи он носил имена Сегодунум (Segodunum) "ржаной холм" и Цивитас Рутенорум (Civitas Rutenorum) "город рутенов" - от кельтского племени, чьим главным городом и являлся Родез. В Средние века тут разгорались нешуточные страсти между местными графами и епископами. Результатом этого соперничества стала стена, разделившая город на две части.



Сегодня город знаменит своими достопримечательностями. Его визитной карточкой, в первую очередь, является собор Нотр-Дам де Родез (Cathédrale Notre Dame de Rodez (Aveyron) с 87-метровой колокольней. Архитектура собора представляет собой смесь стилей XIII и XVII веков, окна украшают современные витражи. Сооруженный из красного песчаника, весьма пропорционален, несмотря на значительные размеры: 107 м в длину, 36 м в ширину и 20 м в высоту. Фасад собора частично вобрал в себя участки старинной крепостной стены.

Собор поражает гармонией своего внутреннего пространства. Строительство этого чуда архитектуры длилось 13 лет во время свирепствовавшей вокруг эпидемии чумы. Искусный декор собора напоминает причудливо вырезанную слоновую кость. Колокольня более поздней постройки сооружена взамен деревянной звонницы, сгоревшей в 1510 году. В настоящее время колокольня собора обустроена ажурным фонарем, увенчанным статуей Девы в окружении четырех ангелов. Собор служил местом обитания и служения епископа города Родез и Вабров.



В городе множество музеев – художественных, современного искусства, есть и археологический музей. Одна из самых красивых улиц Родеза – Авеню Виктора Гюго, напоминающая Елисейские поля в Париже.



Город Родез в истории Тур де Франс



Город Родез принимал у себя четыре издания Тур де Франс. Первая встреча состоялась на Тур де Франс-1984. За эти годы город Родез провел у себя три стартовых этапа и три финишных. В прошлый раз Тур де Франс стартовал в Родез в 2015 году.



Альтиметрия 15-го этапа Тур де Франс-2022

Второй по протяжённости этап Тур де Франс-2022. Перед днём отдыха немногочисленным спринтерам представляется шанс выиграть этап, но у любителей отрывов будут свои планы. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зеленой майки.

Пересечённый маршрут с многочисленными спусками и подъёмами, однако организаторы присвоили категории лишь двум:

подъём 3-й категории Кот-д'Амбьяле (Côte d'Ambialet), протяжённость 4,4 км, 226-428 м, перепад высот 202 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%;

подъём 3-й категории Кот-де-Каммазе (Côte des Cammazes), протяжённость 5,1 км, 438-647 м, перепад высот 209 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%.

Заключительные 5 км этапа с многочисленными поворотами. Финальный километр - тягун со средним градиентом 1,5%.

Финишируют участники 13-го этапа Тур де Франс-2021 в Каркасоне (Carcassonne, административный центр департамента Од, регион Окситания). Город Каркасон известен с древних времён, он расположен в стратегически важном месте Франции, на пересечении двух великих военных (а позднее и торговых) путей от Средиземноморья до Атлантики через Аквитанию и из Иберии в сердце Европы, в 80 км к востоку от Тулузы (Toulouse). Каркассон стоит в ложбине между Чёрной горой на севере и Корбьерами на востоке, на западе от него простирается равнина Лораге, а на юге долина Ода. Этот природный регион носит название Каркасе или Каркасонский (le Carcassès, le Carcassonnais). В судьбе города большую роль сыграли захватнические войны и крестовый поход папы Иннокентия III.



Каркасон находится на берегу реки Од, город площадью 65 кв. км делится на две части: нижний город - новый (его ещё называют - Бастид), который стоит на берегу реки, и верхний город - старый (он носит название - Ситэ), на холме над Одом. Верхний город построен на скалистой возвышенности и возвышается над нижним городом на 150 м, окружён двумя стенами 5-го и 13-го столетий. Нижний город находится на одном уровне с рекой на высоте 100 м над уровнем моря. Между ними находится квартал Триваль, на территории которого расположен Старый мост, пересекающий Од.



Нижний город - Бастид - средневековое укреплённое поселение, представляющее собой шестиугольник, по углам которого возвышаются бастионы. Улицы располагаются под прямыми углами по отношению друг к другу и организованы вокруг центральной точки - площади Карно. Бастиду окружает бульвар, идущий вдоль бывших древних земляных валов, уничтоженных в 1764 году по указу епископа Армана Базана де Безона (Armand Bazin de Bezons). Сегодня многие узкие улицы бастиды предназначены только для пешеходного движения.



Верхний город - Ситэ - окружён средневековыми земляными валами, внутренней и наружной оборонительными стенами, хотя наружная стена была построена много позже по приказу Людовика Святого, а между двумя линиями ворот был насыпан вал. Ситэ застроен дорогими и старинными особняками. Здесь весьма трудно передвигаться на автотранспорте, а в летние месяцы и вовсе запрещено. Верхний город представляет собой цитадель (крепость), сохранившуюся до наших дней с гало-римских времён и поражающую своей красотой. Каркассон начал упоминаться в летописях 1-го века до н. э., первое поселение было основано галлами во 2-м веке до н. э. С тех пор кто только не владел городом: и римляне, и вестготы, и сарацины, и даже франки.



После распада Франкской империи Каркассоном завладела семья Транкавель. В 12-м веке город становится прибежищем альбигойцев, приверженцев движения катар, и в глазах папы приобретает дурную славу, как рассадник ереси. Вскоре был организован крестовый поход под предводительством Симона де Морфона, которому и отошла крепость после её завоевания. После неудачной попытки восстания король Франции Людовик Святой изгнал каркассонцев из крепости на другую сторону реки Од. С 1247 года город начал разрастаться за пределы крепостных стен, разделившись на две части по обе стороны реки Од. Таким он предстаёт перед нами и по сей день.

Самым значимым историческим и культурным памятником города является замок Комталь, построенный во времена Транквелей на территории крепости. Замок, предположительно, был построен в 1130 году одним из виконтов семьи Транкавель, члены династии которой правили в Каркасоне с 11-го по 13-й век. На территории замка создан Музей инквизиции, пожалуй, это самый страшный музей в мире, экспонатами которого являются предметы, предназначенные для пыток и издевательств над людьми.

Музей создан не случайно, ведь именно на каркассонской земле был создан первый церковный суд католической церкви. В 1215 году его создал папа Иннокентий III. Четыре года спустя в Южной Франции был основан церковный трибунал, расследовавший преступления против веры. В замке сохранилась Башня Инквизиции, в подземной темнице которой пытали еретиков, а над ней располагается круглый зал, состоящий из двух больших окон и громадного камина.



Среди экспонатов музея инквизиции находится электрический стул, гильотина, гаррота - инструмент для удушения человека, дыба - орудие пытки посредством растягивания тела жертвы с одновременным разрыванием суставов, пояс верности, а также пресс для сдавливания черепа.

Наверное, особое отношение к пыткам на каркассонской земле заложили основатели замка, ведь история обороны крепости также полна кровожадных новшеств. Транкевели, построившие к 1130 году замок впервые использовали «машикули» - укрытие обороняющихся (деревянные галереи), которые позволяли вести бои, при этом, наблюдая за подножьем стен, под которыми часто делали подкопы, при этом оставаясь защищёнными. Это новшество военной архитектуры было заимствовано другими замками Европы. Кроме того, вход в замок Комталь закрывал полукруглый барбакан (ещё одно оборонительное сооружение с Башней), построенный перед оборонительным рвом и мостом в замок. Ров чаще всего был заполнен водой. Ещё один наружный барбакан был ещё более смертельной ловушкой, нежели внутренний ров между двумя стен перед Нарбонскими воротами. Он располагался со стороны реки и представлял собой участок стены, казавшийся более доступный, чем другие. Но тех нападавших, кто осмеливался перелезть через его стену, ждал огромные круглые камни, которые защитники выкатывали с высокой стены и бросали прямо на головы несчастных. Это был дьявольский мельничный жернов, оставлявший после себя только кашу из тел и оружия. Как видите, Каркассон с его фортификациями создавал впечатление неприступной твердыни.



В 1997 году средневековый архитектурный ансамбль Каркасона был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы со всего мира приезжают в Каркасон на протяжении всего года. Музей инквизиции очень популярен.



Город Каркасон в истории Тур де Франс



Этапы десяти изданий Тур де Франс принимал Каркасон в качестве финишного и стартового города. Впервые на маршруте Большой Петли город появился 75 лет назад. В Тур де Франс 1947 года участвовали национальные велокоманды. Таким образом, организаторы сохранили формат многодневки предвоенных лет. Немецкая велокоманда не получила приглашение для участия, а велокоманда Италии была сформирована из итальянцев, живущих во Франции. Всего в Тур де Франс-1947 приняли участие 10 велокоманд (по 10 велогонщиков в каждой). Помимо итальянцев и велокоманды Франции, среди приглашённых национальных велокоманд были бельгийцы; велокоманда, сформированная из голландских и французских велогонщиков, а также объединённая велокоманда Швейцарии и Люксембурга. Также в многодневке принимали участие пять региональных французских велокоманд, сформированных по географическому принципу: Север Франции, Запад Франции, Северо-Восток Франции, Центральный регион и Юго-Запад, и Юго-Восток Франции.



Состав участников Тур де Франс-1947 был интернациональным: 58 французских велосипедистов, 13 итальянцев, 11 бельгийцев, 6 голландцев, 6 швейцарских велогонщиков, 4 люксембуржца, один поляк и один представитель Алжира.

Организаторы отменили денежный приз; ввели правило, согласно которому, победители этапа, чтобы выиграть денежный приз, должны были проехать со скоростью, по крайней мере, 30 км/ч.

13-й этап Тур де Франс-1947 стартовал в Монпелье (Montpellier) и финишировал в Каркасоне. Этап протяжённостью 172 км выиграл Люсьен Тессер (Lucien Teisseire). 14-й этап прошёл между Каркасоном и Баньер-де-Люшоном (Bagneres-de-Luchon). Победителем этапа протяжённостью 253 км стал Бурлон Альберт (Bourlon Albert).



14-й этап Тур де Франс-1962, протяжённостью 215 км, как предполагалось, был трудным, с горными подъёмами Коль д'Ар (Col d'Ares) и Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet d'Aspet) и затем с заключительным подъёмом в укреплённый город Каркасон.



Но, помимо этого, для некоторых участников Тур де Франс-1962, он оказался трудным тем, что в истории велоспорта теперь известно, как «Дело Виела», по названию велокоманды Wiel's-Groene Leeuw. Ганс Юнкерманн (Hans Junkermann), выступавший за велокоманду Wiel's-Groene Leeuw, заболел в ночь перед 14-м этапом Тур де Франс-1962. По его просьбе старт этапа был задержан. После индивидуальной гонки с раздельным стартом в Супербаньер (Superbagneres) на 13-м этапе, Юнкерманн находился на 7-й позиции генеральной классификации, всего в 4-х минутах от лидера гонки Йозефа Планкарта (Jozef Planckaert). Учитывая высокое место в генеральной классификации Ганса Юнкерманна и его статус, как капитана велокоманды, задержка казалась разумной.



Когда пелотон стартовал, довольно скоро Юнкерманн оказался в хвосте группы, и вынужден был слезть с велосипеда, так как был не в силах продолжать велогонку. Ганс Юнкерманн утверждал, что отравился рыбой, которую подавали в гостинице. 14 участников Тур де Франс-1962, включая Гастона Ненчини (Gastone Nencini), Вилли Шредера (Willy Schroeders) и трёх товарищей по велокоманде Ганса Юнкерманна, также сошли во время этапа. В целом, пострадали участники восьми велокоманд.



Администрация гостиницы утверждала, что это мошенничество и что они не подавали никакой рыбы. Тот день был очень жарким, и появилась догадка, что дело было в допинговых махинациях спортсменов. Появилась карикатура, на которой велогонщики сидели за обеденным столом со шприцами из рыбных костей. Высмеянные велогонщики были в ярости из-за того, как газеты преподнесли инцидент и пригрозили забастовкой. Брат Луизона Бобе (Louison Bobet) Жан Бобе (Jean Bobet), пытался их остановить, говоря, что они могут усугубить ситуацию.

Несмотря на эту историю с отравлением, у 14-го этапа Тур де Франс-1962 с финишем в Каркасоне есть победитель, и это Жан Стаблински (Jean Stablinski). На следующий день из Каркасона участники 15-го этапа Тур де Франс-1962 отправились по маршруту 196 км этапа в Монпелье (Montpellier). Этап выиграл Вилли Ваннитсен (Willy Vannitsen).

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2018 - транзитный этап из Массива Централь на юг в сторону Пиреней перед днём отдыха финишировал к городе Каркасон. Со старта образовался многочисленный отрыв дня. Бельгийский велогонщик из велокоманды Dimension Data Серж Паувелс (Serge Pauwels) задавал скорость на финальном подъёме 1-й категории - Пик-де-Нор (Pic de Nore) - протяжённость 12,3 км, 424 - 1205 м, перепад высот 781 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 12%). Паувелс не смог ответить на атаку Рафала Майки (Bora-hansgrohe), которая порвала отрыв, и он остался в третьей группе, которая, когда преследователи догнали Рафала Майку, стала второй и финишировала через 2 минуты 31 секунду после победителя этапа.

Photo credit: ©Bettiniphoto



Датский велогонщик Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) из казахстанской велокоманды Astana Pro Team оказался сильнейшим в спринте из группы отрыва и выиграл 15-й этап Тур де Франс-2018.



За несколько сотен метров до финиша 15-го этапа Серж Паувелс упал на повороте, из-за того, что ехавшие впереди него велогонщики притёрлись колёсами. Он не смог избежать завала и врезался в велогонщика Дэмьена Хаусона (Damien Howson) из велокоманды Mitchelton-Scott. Серж Паувел смог доехать до финиша, но после осмотра выяснилось, что у него перелом локтя, и продолжать гонку нет никакой возможности.



Автором неприятного инцидента стал велогонщик Джанни Москон из велокоманды снят Sky, за что и был снят с Тур де Франс-2018 по решению судей. Джанни Москон толкнул велогонщика Эли Жебера (Elie Gesbert) из велокоманды Fortuneo-Samsic через 800 м после старта 15-го этапа Тур де Франс-2018. После просмотра видеозаписи комиссары гонки приняли решение дисквалифицировать Джанни Москона согласно статье 12.1040.30.1 Правил UCI, позволяющей снимать велогонщиков с соревнования за «акт насилия и проявление крайней агрессии».

На Тур де Франс-2021, как и в этом 2022 году, городу Каркассон выпала честь принять финиш этапа и отправить участников по маршруту следующего этапа.

Тринадцатый этап Тур де Франс-2021. На втором по протяжённости этапе Тур де Франс-2021, начавшемся с атак и завершившимся через 27 км после старта отъездом отрыва из трёх велогонщиков, команда Deceuninck-Quick Step контролировала ситуацию. Товарищи Марка Кэвендиша (Mark Cavendish) по велокоманде нейтрализовали поздние атаки, удержали разрыв с уехавшими Шоном Беннеттом (Sean Bennett / Qhubeka-Nexthash), Омером Гольдштайном (Omer Goldstein / Israel-Start Up-Nation) и Пьером Латуром (Pierre Latour / TotalEnergies) в пределах двух минут.



Когда за 53 км до финиша отрыв был нейтрализован, в пелотоне произошло массовое падение. В завал попала вся команда DSM, но все велогонщики продолжили гонку.



Попал в завал и 35-летний немецкий велогонщик Роджер Клюге (Roger Kluge), он сошёл, а велокоманда Lotto Soudal продолжила гонку с четырьмя велогонщиками - Филиппом Жильбером (Philippe Gilbert), Томасом Де Гендтом (Thomas De Gendt), Харрисоном Суини (Harrison Sweeny) и Брентом Ван Муром (Brent Van Moer). К счастью, у Клюге не выявили переломов, у него сильные раны спины, правого бедра и локтя, которые потребовали наложения швов.



В этот же завал попал и один из велогонщиков Deceuninck-Quick Step – Тим Деклерк (Tim Declercq), что изменило планы велокоманды. Вместо Деклерка в работу в голове группы включились чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) и Дрис Девенинс (Dries Devenyns) .



За 45 км до финиша из пелотона атаковал в одиночку Кентан Паше (Quentin Pacher / B&B Hotels p/b KTM), но и его отрыв был нейтрализован. Велогонщики команды Deceuninck - Quick Step Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) и Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) пелотон на последних 10 км, удерживая Марка Кэвендиша в голове группы. За километр до финиша Давиде Баллерини (Davide Ballerini) задал такой высокий темп, что создал просвет, заставивший других велогонщиков потратить силы, чтобы закрыть его за 600 м. Марк Кэвендиш, сидя на колесе Михаэля Мёркёва (Michael Morkov), выждал до последних ста метров, после чего спуртовал и первым пересёк финишную черту. Вторым финишировал товарищ Кэвендиша по велокоманде Михаэль Мёркёв, а Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) / Alpecin-Fenix) замкнул тройку призёров.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



Марк Кэвендиш одержал победу на 13-м этапе Тур де Франс-2021 и повторил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса (Eddy Merckx), выиграв на французском Гранд-туре в общей сложности 34 этапа в карьере.



Кроме того, 36-летний британский спринтер велокоманды Deceuninck-Quick Step стал самым возрастным велогонщиком, выигравшим четыре этапа в одном выпуске Тур де Франс. Также Марк Кэвендиш стал единственным велогонщиком в истории, выигравшим в разные годы три этапа Тур де Франс 9 июля. И именно 9 июля 2008 года, ровно 13 лет назад британский спринтер взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Тогда, 9 июля 2008 года Марк Кэвендиш выиграл 5-й этап французского Гранд-тура с финишем в Шатору, где обошёл в спринте Оскара Фрейре (Oscar Freire) и Эрика Цабеля (Erik Zabel).

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