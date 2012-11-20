Тур де Франс-2021, превью этапов: 10 этап, Альбервиль - Валанс

Десятый этап этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Альбервиль (Albertville, департамент Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы). Альбервиль многогранен - это и город искусств, и город спортивного туризма, и город, принимавший, ни много ни мало, Олимпийские Игры 1992 года. Исторической частью Альбервиля считается городок Конфлан (Conflans), первое упоминание которого относится к 13-му веку, когда около горной деревушки рыцарским орденом Святого Иоанна Иерусалимского была основана больница для паломников.

На протяжении веков городок оставался под властью Савойской династии – герцоги Савойские позже стали Сардинскими королями, пока в 1860 году не отошёл Франции. И в 1835 году король Сардинии Карл Альберт принял решение объединить Конфлан и издавна существующую рядом с ним больницу – так появился Альбервиль, который был назван в честь этого монарха, который, между прочим, был отцом первого короля объединённой Италии. Видимо, у монаршей фамилии это было в генах – стремление что-нибудь объединять, будь то крошечные деревушки или целые государства.

Так или иначе, Альбервилю уже 183 года, но Конфлан существует в качестве «города в городе», и в нем сохранились здания, датируемые 14-м веком. Здесь же возвышается монументальный замок, без которого невозможно представить себе старинный французский город.

Альбервилю также чрезвычайно повезло с местонахождением: мало того, что этот городок стоит на перекрёстке четырёх альпийских долин, так через него многие столетия проходили торговые пути, связывающие Францию, Италию и Швейцарию. Ну а прославился он ровно двадцать два года назад, когда здесь прошли XVI зимние Олимпийские игры. В самом Альбервиле разыгрывалось всего около трети из 57 комплектов медалей, остальные соревнования проводились в окрестных городках и деревушках, что вполне естественно для Альп. Олимпиада эта запомнилась тем, что в ней принимала участие уже не сборная СССР, а сборная СНГ – она выступала под олимпийским флагом, а в честь победивших спортсменов играл олимпийский гимн. Отдельными командами были представлены Латвия, Литва и Эстония.

В Альбервиле впервые проводились олимпийские соревнования по биатлону среди женщин (спринт, индивидуальная гонка и эстафета 3х7,5 км), по фристайлу (могул) среди мужчин и женщин и шорт-треку (500 метров у женщин, 1000 у мужчин и эстафеты на 3000 и 5000 метров соответственно). В лыжных гонках появилась новая - дуатлон - на 10 километров у женщин и 15 у мужчин. Самая длинная женская дистанция была увеличена с 20 до 30 километров, а в прыжках с трамплина 70-метровый трамплин заменён на 120-метровый.

Первое место в неофициальном командном зачёте на этой Олимпиаде заняла команда Германии, выигравшая 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). Сборная СНГ с 23 наградами (9-6-8) стала второй. На третье место поднялись олимпийцы из Норвегии.

Игры в Альбервиле были последними, проходившими в один год с летней Олимпиадой. В 1991 году Международный олимпийский комитет принял решение «развести» зимний и летний олимпийские циклы, и Олимпиады стали проводиться каждые два года.

Сейчас многие олимпийские объекты Альбервиля используются уже совсем в другом качестве, однако город по-прежнему остаётся привлекательным для любителей спорта.

Город Альбервиль в истории Тур де Франс

Альбервиль принимал этапы пяти изданий Большой Петли. Впервые он появился на маршруте французкого Гран-тура в 1998 году. 16-й этап Тур де Франс-1998 был последним серьёзным испытанием в Альпах - Коль де Пор (Col de Port), Коль дю Кушерон (Col du Cucheron), Коль дю Граньер (Col du Granier), Коль дю Гран Кушерон (Col du Gran Cucheron) и Коль де ла Мадлен (Col de la Madeleine).

На последнем подъёме Ян Ульрих (Jan Ullrich) пытался исправить положение дел, он атаковал, но Марко Пантани (Marco Pantani) сбросить было невозможно. Кроме того, являясь лидером, Пантани предоставил Ульриху делать всю работу, предпочитая защищаться. А Ульриху было необходимо как можно дальше оторваться от Бобби Джулича (Bobby Julich) и Фернандо Эскартина (Fernando Escartin). По крайней мере эту задачу немецкий велогонщик выполнил, кроме того, взял и победу на этапе. Джулич и Эскартин преследовали дуэт Пантани и Ульриха, но проиграли почти две минуты. Ульрих обошёл Эскартина и вернулся хотя бы в тройку лидеров, обойдя Эскартина.

На 17-м этапе Тур де Франс-1998 участники Большой Петли должны были стартовать из Альбервиля, но всеобщее внимание вновь переключилось на дело «Фестины». Грубое обращение полиции с уже задержанными спортсменами вызывало негодование всех не затронутых скандалом велогонщиков пелотона, и они провели забастовку, выражая свой протест по поводу того, что полиция обращается с велогонщиками как с преступниками. Днём ранее ещё два велогонщика «Фестины» признались в употреблении допинга. В Альбервилле, который был финишным городом 16-го этапа и стартовым 17-го, полиция занялась также командой TVM, велогонщиков которой, той ночью забрали в больницу для сдачи всевозможных анализов. Результаты 17-го этапа были аннулированы. А в тот же день произошли новые аресты – Марка Мадьо (Marc Madiot), менеджера La Francaise des Jeux, Вансана Лавеню (Vincent Lavenu), менеджера Casino и велогонщика команды Casino Родольфо Масси (Rudolfo Massi).

Четырежды за последние годы Альбервиль был стартовым городом Большой Петли. На 11-м этапе Тур де Франс-2012, на 19-м этапе Тур де Франс-2016, на 18-м этапе Тур де Франс-2018 и на 20-м этапе Тур де Франс-2019.

Альтиметрия 10-го этапа Тур де Франс-2021

Спринтерский этап с одним подъёмом 4 категории.

После дня отдыха пелотон отправится из Альбервиля на юго-запад до Роны, по пути преодолев подъём 4-й категории Коль-де-Куз (Col de Couz), протяжённость 7,4 км, 415-622 м, перепад 207 м, средний градиент 2,8%, максимальный градиент 8%, и разыграв промежуточный спринт в некатегорийный подъём.

За 35 км до финиша этапа расположена ещё одна некатегорийная вершина, спуск и 10 км равнины до финиша в Валансе (Valence, административный центр департамента Дром, регион Овернь - Рона - Альпы). За 100 метров до финиша правый поворот и круговая развязка.

Расположенный на скалистом возвышении левого берега Роны город Валанс (Valence) будет принимать финиш 10-го этапа Тур де Франс-2021. Валанс расположен примерно на полпути между городами Авиньон и Лион, и является центром департамента Дром: Валанс носит еще название среди французов - начало Юга.

Начало городу положили римляне, создав на этом месте колонию, которая называлась Валентия (Valentia), основанная в Нарбоннской Галлии (как римляне называли эту часть Франции). Местные жители до сих пор называются "валентинами" и "валентинками". Пошло все от Валентиниана, при котором в IV веке город начал развиваться как епископство. Валанс был важным торговым перекрестком, здесь проходила дорога за солью. город соперничал с близлежащими галло-римскими "бургами" Вьенном и Арлем. В Средневековье, кто только не владел городом, различные герцоги, императоры и прочие феодалы им владели вплоть до XV в, когда графство Валенсия прекратило свое существование, так как вошло в провинцию Дофинэ. Король сделал Валанс столицей герцогства Валентинуа и наделил титулом герцога Чезаре Борджиа. После его смерти титул был возрождён для Дианы де Пуатье. Людовик XIII в 1642 году отдал Валентинуа дому Монако, и с тех пор старшая линия этого дома присоединила к своему титулу звание герцогов Валентинуа. Нынешними обладателями герцогского титула является князь Монако Принц Альберт II.

Вторая половина XV и начало XVI веков стали золотой эпохой Валенсии. В середине XV века Валанс перешел из-под власти епископов под власть короля Людовика XI. Дофин Людовик II, будущий король Франции Людовик XI часто приезжал с официальным визитом в Валанс. Построил здесь Дворец дофина, который позже занимал религиозный орден реколлетов. Король Людовик XI создал здесь университет (упразднён во время Французской революции), что сразу же наводнило город такими знаменитыми профессорами и теологами как французский юрист Жак Кюжас (Jacques Cujas). Среди студентов одно время даже значился Франсуа Рабле (François Rabelais), который впоследствии стал одним из крупнейших французских писателей эпохи Ренессанса, автор "Гаргантюа и Пантагрюэль".

Тур де Франс-2021, превью этапов: 10 этап, Альбервиль - Валанс

Однако период процветания Валанса не продлился долго, когда войска барона Адрецкого (дез'Адре, главнокомандующимм протестантской армией в 60-х годах XVI века во время религиозных войн) опустошили Валанс. В 1785 году, в городе побывал молодой Наполеон Бонапарт. В 16-летнем возрасте он был здесь кадетом в артиллерийской школе. А квартировал будущий император в доме, находящемся напротив Дома Голов (Maison des Têtes), который был назван так из-за обилия скульптур, размещенных на фасаде.



К сожалению, большинство памятников истории и архитектуры Валанса было сожжено и разрушено. В Валансе стоит отметить одиннадцать церквей, из которых главной церковью в городе является собор Святого Аполлинария. Собор в романском стиле был построен при папе Урбане II, освятившем его в 1095 году на месте ещё более древней церкви, существовавшей здесь с 212 года. Собор примечателен памятником работы Кановы папе Пию VI, который, будучи выгнанным из Рима Наполеоном, был заключен в крепости Валанса в 1798 и 1799 годах и умер здесь же. В 1861 году к собору добавили башню. Собору был нанесен серьезный ущерб в период французских религиозных войн. Впоследствии была проведена большая работа по его восстановлению. Сокровищница собора включает в себя римские древности, скульптуры и картины. При соборе открыты - библиотека, музей.



Недалеко от собора Святого Аполинария находится бывший дворец епископа, в котором сейчас размещается музей изящных искусств. А также краеведческий музей (Musee Municipal), который в частности посвящен местной знаменитой личности - Юберу Роберу (Hubert Robert, XVIII век). Он изобрел свой стиль рисования, используя только красный карандаш и черный камень. Юбер Робер - французский пейзажист, получивший европейскую известность габаритными холстами с романтизированными изображениями античных руин в окружении идеализированной природы.



На берегу реки Роны есть парк Жуве, он занимает площадь около 6 га. Среди садов, прудов, клумб и фонтанов проходят концерты и пикники, и развлекательный парк Жана Педри, который интересно будет посетить детям. На другом берегу Роны, на белокаменном холме, находятся руины замка Крюсоль XII века (Chateau de Crussol). У замка Кюсоль очень печальная история, в руины он превратился не в результате войны. Первому разрушению замок подвергся, когда в 1855 году произошел взрыв в подземной шахте. Но, к сожалению, после этого взрыва разрушение замка не закончилось. Спустя почти сто лет после этого взрыва, в 1952 году, во время сильной грозы в него попала молния, из-за которой замок окончательно превратился в руины.



После геноцида армян, в начале 20 века, многие армяне иммигрировали во Францию. Валанс очень радушно принимал беженцев, и теперь является крупнейшей армянской диаспорой. Сегодня 10% валентинцев составляют французы армянского происхождения.



Находясь в Валансе на пешеходных улицах, можно легко обойти все исторические места даже не имя туристической карты или гида. Ориентироваться в старом городе помогают вделанные в асфальт значки с изображением грифона. Отслеживая их под ногами, можно обойти самые интересные места в Валансе.



В Валансе на Марсовом поле находится известная беседка Раймона Пейне. Французский график Раймон Пейн прославился тем, что создал "валентинку". Он начал публиковать их в 1965 году, когда день 14 февраля во Франции был официально объявлен Днем влюбленных.

Город Валанс в истории Тур де Франс

Шесть раз город Валанс фигурировал на маршруте Большой Петли. Впервые город Валанс стал участником французской супермногодневной гонки, проведя 7-й этап Тур де Франс-1978. Три раза Валанс становился стартовым городом, шесть раз принимал финиш этапа. В последний раз Валанс принимал финиш этапа Тур де Франс в 2015 году, тогда победителем стал Андре Грайпель (André Greipel).

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