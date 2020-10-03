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Тур де Франс-2021, превью этапов: 2 этап, Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан

Тур де Франс-2021, превью этапов: 2 этап, Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан


    Второй этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Перрос-Гирек (Perros-Guirec, департамент Кот-д’Армор, регион Бретань). Это курортный городок, в окрестностях которого расположена одна из знаменитейших достопримечательностей Бретани - Побережье Розового Гранита.

 

Местные жители название города произносят как «Перрос-Гирек». Старое название города - Пенроз (Penroz) и происходит оно от бретонских слов «Penn» (мыс, оконечность) и «Roz» (холм, спуск к морю). Позднее к названию было добавлено «Gireg» (бретонский вариант слова «Guirec») - имя монаха. В шестом веке монахи из Уэльса во главе со Святым Гиреком высадились на одном из островов прибрежного архипелага и основали там церковь, дабы обратить в истинную веру бретонцев, живущих на побережье.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 2 этап, Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан


  Затем монахи перебрались на континент - где-то между Перросом и Плуманаком (соседним городом). Вплоть до пятнадцатого века они продолжали жить на острове, названном в их честь - «Остров Монахов», но поскольку жизнь там была трудна и полна лишений, папа Николай V разрешил им окончательно перебраться на континент, но велел разрушить до основания все свои постройки на острове. Вблизи Перроса стоит часовня Святого Гирека и его статуя. По легенде девушка, которая хочет выйти замуж, должна помолиться в часовне, а затем воткнуть иголку в нос святого.


   В 1860 году был выстроен маяк, разрушенный во время Второй Мировой войны в 1944 году. После войны, в 1946 году, он был восстановлен. Маяк виден на расстоянии 40 км и является на сегодняшний день единственным обитаемым маяком.


   Главная достопримечательность этой местности - Побережье Розового Гранита. Берега Перрос-Гирека заполнены гранитными породами. Возраст гранитных валунов — около шести миллионов лет, их происхождение вулканическое. Местный гранит необычного розового цвета дал название побережью «Розового Гранита».

 

Розовым гранит бывает естественно не всегда, а только в лучах восходящего или заходящего солнца, и то, скорее, красно-розовым. Но даже не цвет, а размеры и формы гранитных глыб впечатляют. Вдоль тропинок растут лаванда, вереск, утесник, что делает пешие прогулки по розоватым холмам, поднимающимся над берегом иногда на 20 километров, незабываемыми.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 2 этап, Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан


   В настоящее время Перрос-Гирек - это курортный городок, славящийся талласотерапией. В городе есть три песчаных пляжа, где можно позаниматься водными видами спорта или просто позагорать, к услугам любителей парусного спорта - две пристани для яхт.


   В Перрос-Гиреке есть и множество развлечений, не связанных с морем: поля для гольфа, теннисные корты, дискотеки и танцевальные клубы, казино, роскошные магазины, можно совершить конные прогулки или отправиться на экскурсии по побережью, а также к расположенному неподалеку архипелагу «Семь островов». Между Гирреком и Трегастелем (еще одним близлежащем городком) примерно 40 гектаров (архипелаг из семи островов) которые заселяют 27 видов птиц, из них 13 - морские виды, а также там обосновалась дюжина тюленей.


Город Перрос-Гирек в истории Тур де Франс


   Городок Перрос-Гирек появлялся на мрашруте Тур де Франс лишь однажды. Это было в 1995 году, Перрос-Гирек дал старт второму этапу Тур де Франс-1995.


Альтиметрия 2-го этапа Тур де Франс-2021

Тур де Франс-2021, превью этапов: 2 этап, Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан

 

 

   Второй этап также похож на Арденнскую классику с набором высоты 1800 м и финишем в подъём 3 категории. Фаворитами можно назвать тех же, кто и на первом этапе. На финише этапа не действует нейтрализация. В ход развития этапа могут вмешаться ветра с пролива.

 

    Стартовав на побережье пролива Ла-Манш, велогонщики поедут на запад, затем разворот на восток и через 72 км со старта покорят подъём 4-й категории Кот-де-Сан-Барбе (Cote de Sainte-Barbe), протяжённость 0,9 км, 16-76 м, перепад 60 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%. И далее продолжат движение на юг вдоль побережья залива Сен-Мало, где разыграют промежуточный спринт и покорят еще два категорийных подъёма:


    - Кот-де-Порди (Cote de Pordic), подъём 4-й категории, протяжённость 2,1 км, 13-80 м, перепад 67 м, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 6%
    - Кот-де-Сан-Бриё (Cote de Saint-Brieuc), подъём 4-й категории, протяжённость 1 км, 16-96 м, перепад 80 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 12%

 

    Далее маршрут этапа устремляется в глубь материка на возвышенность и плавно поворачивает на запад, где пелотон начинает кружить вокруг Мюр-Де-Бретань (Mûr-de-Bretagne, департамент Кот-д’Армор, регион Бретань). Для начала велогонщики преодолеют подъём 4-й категории Кот-дю-вийаж-де-Мюр-де-Бретань (Cote du village de Mur-de-Bretagne), протяжённость 1,6 км, 116-182 м, перепад 66 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%. 

 

   Далее начнётся подъём 3-й категории Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne), протяжённость 2 км, 156-293 м, перепад высот 137 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%. В 2018 году первым на вершине был латвийский велогонщик Том Скуйиньш.

Тур де Франс-2018. Альтиметрия маршрута

    В первый раз участники пересекут линию финиша этапа за 15,3 км до окончания этапа. При первом прохождении Мюр-де-Бретань первые три гонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации, соответственно. Далее спуск и некатегорийный подъём протяжённостью 1,3 км со средним градиентом 6,4%.

 

    И снова спуск почти до самого подножия заключительного подъёма этапа, который называют «Альп д’Юэз Бретани» - второе прохождение подъёма 3-й категории Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne), протяжённость 2 км, 155-293 м, перепад высот 138 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%.

 

 

 

 


     Финиш второго этапа Тур де Франс-2021 принимает небольшой городок Мюр-Де-Бретань который лежит в самом сердце Бретани, на границе между двумя его частями - Кот-д'Армор и Морбиан. Его имя всегда было исторически связано с плотиной Герледан (Guerlédan). Построенная в 1930 году, на месте самого большого озера в Бретани Лак-де-Герледан, плотина Герледан была предшественником большой альпийской структуры.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 2 этап, Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан

 

    Этот огромный резервуар с водой, который во время его строительства проглотил дома, деревни и леса в долине Блаве (Blavet). Он простирается на 12 километров и занимает площадь в 400 гектаров, его глубина составляет 50 метров. Сегодня этот природный объект стал значимым местом для любителей спорта и поклонников «зелёного» туризма. Примерно раз в 10 лет воду сливают, и тогда сюда устремляется огромное количество туристов. Уникальная возможность ходить по дну озера даёт возможность осмотреть то, что скрывается под водой - леса, дома.


   В окрестностях этого потрясающего места можно открыть для себя интереснейшие маршруты, церкви и часовни, замки, старинные кузницы и даже сланцевые карьеры. В числе достопримечательностей находятся: Ферма Ликили (18-й век) - исторический памятник с 1990 года; часовня Сент-Сюзан (18-го века) - исторический памятник с 1952 года; гробница-мегалит (коридорного типа) Коэ-Коррек (эпоха неолита) - исторический памятник с 1956 год. С богатым наследием и историей, Мюр-де-Бретань умеет прекрасно сочетать традиции, современность и уважение к окружающей среде. В окрестностях города даже построили Музей электроэнергии.


Город Мюр-де-Бретань в истории Тур де Франс


    Большая Петля посетит этот город в четвёртый раз, Мюр-де-Бретань принимал у себя финиш 4-го этапа Тур де Франс-2011. Чтобы немного разбавить традиционное «равнинное» однообразие первой недели французского Гран-тура, организаторы добавили в маршрут серию этапов, включающих в себя небольшую «пересечёнку». Открывал эту серию на Тур де Франс-2011 4-й этап, который уже целиком проходил по территории Бретани.


    Его начало выдалось холодным и дождливым. И с самого начала болельщиков ждала уже привычная картина – отъезд от основной группы пяти велогонщиков. В числе тех, кто записал себя в «беглецы» на этот раз оказались Иманол Эрвити (Imanol Erviti), Беньят Инчаусти (Benat Intxausti), Блель Кадри (Blel Kadri), Жереми Руа (Jeremy Roy) и Джонни Хогерланд (Johnny Hoogerland). Достаточно быстро лидерам удалось набрать четырехминутное превосходство над пелотоном. Однако затем темп основной группы под свой контроль взяли велогонщики команды ВМС, обозначая претензии на лидерство в гонке Кэдела Эванса (Cadel Evans). Не отсиживались позади и представители велокоманды Omega Pharma–Lotto, рассчитывавшие на Филиппа Жильбера, под которого, в общем-то, и был «скроен» финиш этапа.


   Сбором премиальных очков на этот раз занялся Джонни Хогерланд, отметившийся и на первом категорийном подъёме этапа, и на промежуточном спринте. Тем временем, позади инициативой прочно завладели «Лоттовцы». И хотя на узких извилистых дорогах, да ещё и при наличии попутного ветра, задача поимки отрыва осложнялась, за 3 километра до финиша беглецы вынуждены были сложить оружие. Этап вступал в свою решающую стадию.


    Джордж Хинкепи (George Hincapie) совершил чудовищный по своей мощи протяг перед началом Мюр-де-Бретань, чтобы вывести Эванса в голову группы. Фавориты держались вместе, когда за 1,3 километра до финиша атаковал Альберто Контадор (Alberto Contador)Тор Хушовд (Thor Hushovd), Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), Кэдел Эванс и Александр Винокуров (Alexander Vinokourov) не отпустили испанца, а затем австралиец в спринте обошел Контадора. Желтую майку Кэделу заполучить не удалось – Хушовд получил на финише то же самое время, но зато Эвансу удалось, таким образом, одержать первую «самостоятельную» победу на этапе Тур де Франс (в 2007-м он стал победителем разделки 13-го этапа после того, как было объявлено о положительной допинг - пробе Александра Винокурова). В тот день, на 4-м этапе Тур де Франс-2011, праздновал победу будущий победитель Тур де Франс-2011.


   Шесть лет назад на 8-м этапе Тур де Франс-2015 Мюр-де-Бретань вновь был финишным городом. Этап складывался по классическому сценарию. Велогонщики не хотели тратить силы перед командной гонкой на время, которую предстояло проехать на 9-м этапе, поэтому яркой борьбы на 8-м этапе не последовало. Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 8-й этап Тур де Франс-2015. Вийермоз дважды атаковал на финальном подъёме Мюр-де-Бретань, и второй рывок оказался успешным, он сумел оторваться от группы, уехав за 800 м до финиша. Вийермоз не подпустил к себе преследовавшего его Дэна Мартина (Daniel Martin) и опередил на финише ирландского велогонщика на 5 секунд. Финиш из группы через 10 секунд выиграл Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde).


   Несмотря на то, что город Мюр-де-Бретань никогда не был стартовым на этапах Тур де Франс, он оказался под влиянием истории французской супермногодневной велогонки, что даже получил прозвище «Альп-д'Юэз Бретани», из-за своей «стены» -  длинного и прямого подъёма, в который несколько раз в прошлом поднимались велогонщики. На Тур де Франс в 1947 году, например, он был расположен на этапе гонки с раздельным стартом, который имел ещё одну трудность – протяжённость в 139 км! В этот день, Жан Робик (Jean Robic) подтвердил себя в качестве претендента на титул победителя, за два дня до завершающего Тур де Франс-1947 этапа в Париже.

 

   Мюр-Де-Бретань в последний раз принимал финиш этапа  Тур де Франс в 2018 году, тогда ирландский велогонщик Дэн Мартин из велокоманды UAE Team Emirates атаковал за километр до финиша, на участке, где градиент доходил до 12%. Мартин сумел удержать минимальное преимущество до финиша, где опередил Пьера Латура (Pierre Latour) из AG2R La Mondiale и Алехандро Вальверде (Movistar).

 

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По материалам Интернета

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  1. MVDP

    Сегодня, 19:30 | Регистрация: 3.10.2020

    Опять изи катка для ЖА.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Ну финиш то 100% под Аллу с Филиппом. И это правильно со стороны оргов. Не поспоришь., на таком этапе он должен был туда ещё доехать. Молодец!
  • Ice
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.

    У таких существ не хватает ума даже на адекватную оценку ситуации, зато убегают они быстрее, чем любой интеллектуал. Как говорится, ведет себя как животное, и инстинкты соотвествующие. Нормальных слов для подобных парнокопытных нет.

  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Earl57-Фото

    Цитата: Coffe
    Цитата: Серафим
    Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала.
    Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт.

    Марк Солер не выйдет. У него травма руки и его Тур закончен.

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Ну ван дер Пул не горняк, этот подъём для него тяжеловат оказался, думаю.
  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    motte-Фото

    Тадей начал своё восхождение к елисеям, забрав, для начала, белую маечку. 

  • Earl57
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Earl57-Фото
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.
  • Mima
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Mima-Фото

    Цитата: Arciv
    Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!

    А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший!
    Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали флайеры, бежали рядом - орущие редискаы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы? Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов? Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!

    Цитата: Mima
    Цитата: Arciv
    Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!

    А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший!
    Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали ылацеры, бежали рядом - орущие редискаы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы?Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов?Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!
    Извиняюсь за Т9

  • Arciv
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Arciv-Фото
    А будет какая-то информация потом о этой ..........? Очень бы хотелось знать последствия всего,или всё спустят?
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    старт-шоссе 82-Фото
    Этап получился ужастный ,я имею ввиду два завала. Последние 45 км смотрел этап с какой-то злостью и горечью.
    Цитата: Серафим
      Просто устрашающие завалы в гонке. Может, организаторы пойдут навстречу и нейтрализуют результаты этапа, конечно оставив бонусы?
       А этот dolboящер, тщедушный человечишко в черных очечках - таких надо бы нейтрализовать пожизненно.

    Целиком согласен и предлагаю выражение =нейтрализовать пожизненно= заменить на =кастрировать одномоментно=, думаю возрожать никто не будет.
     

     
    p.s. Алафилип очень мужественно атаковал, такое в современном велоспорте редко увидиш ,честь и хвала ему.
  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Coffe-Фото
    Цитата: Серафим
    Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала.
    Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт.

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