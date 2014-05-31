Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь



Девятый этап этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Клюз (Cluses, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы), который расположен недалеко от ряда популярных горнолыжных склонов. В римскую эпоху в этих местах через реку Арв (l'Arve) был построен мост Пон-Вье. Путешественники, переходящие мост, вскоре развили торговлю в этом районе, и в центре «узкой долины» родилась первая деревня. Клюз стал независимой коммуной 4 мая 1310 года. Барон Хьюз де Фосиньи сыграл важную роль в развитии города как независимой коммуны.



В 1720 году Клод-Жозеф Балладуд представил часовое дело в долине Арве, где раньше была фермерская община. Вскоре появились семейные мастерские и надомная промышленность, которые стали снабжать основные центры изготовления часов Женевы. В 1848 году была создана "École Royale d'Horlogerie" (Королевская часовая школа), и производство точных часов в долине Арве вскоре стало основой города.



20 июня 1844 года все деревянные дома в стиле шале были уничтожены пожаром. Город был перестроен с новой архитектурой в стиле итальянского Турина (который в то время был столицей Сардинии-Савойи). Этот стиль до сих пор представлен в Клюзе, что делает город особенно примечательным.



Коюз сегодня это горнолыжный курорт, один из самых северных курортов французских Альп. Он вырос из деревенского лыжного клуба, который в начале XX века создал местный учитель. На склонах Клюз начинали свою спортивную карьеру четырнадцать призеров и чемпионов Олимпийских игр и Кубка мира по горным лыжам и сноуборду. Клюз регулярно становится местом проведения крупных международных соревнований по скоростному спуску, фристайлу и другим лыжным видам.



Горнолыжный сезон в городе Клюз продолжается с середины декабря до конца апреля. Большинство спусков находятся на северных склонах, снега выпадает в этих местах много. Общая протяженность горнолыжных трасс составляет около 130 километров, плюс 112 километров трасс, предназначенных для беговых лыж. В Клюз найдутся спуски для отдыхающих с любым уровнем подготовки, однако большая часть трасс (70 километров) подготовлена для спортсменов со средним уровнем. Соответственно, для профи предназначаются около 30 километров трасс и чуть меньше для новичков. Трассы для начинающих расположены на ближних к Клюз склонах.



Город Клюз в истории Тур де Франс



Впервые Клюз появился на маршруте Тур де Франс в 1994 году. Дебютировал город Клюз в качестве финишного города на 18-м этапе Тур де Франс-1994. Этап с прохождением Коль де Сези (Col de Saisies), Коль де ла Круа Фри (Col de la Croix Fry) и Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière) Пётр Угрюмов (Piotr Ugrumov) снова атаковал, и на этот раз выиграл этап из одиночного отрыва, что позволило ему обойти Марко Пантани (Marco Pantani) и занять третье место в генеральной классификации.

На следующем этапе, который стартовал из Клюз, судьба Тур де Франс окончательно решилась. Участникам велогонки предстояло преодолеть 47,5 км горной разделки с финишем на Авориаз (Avoriaz) (1850 м), на которой Пётр Угрюмов вновь оказался сильнейшим.



В последний раз Клюз участвовал в Тур де Франс в 2002 году, в качестве финишного города на 17-м этапе, и дав старт 18-му этапу.



Альтиметрия 9-го этапа Тур де Франс-2021

Королевский горный этап в Альпах с набором высоты 4100 м и финишем после прохождения вершины 1 категории перед днём отдыха

От Клюза пелотон отправится на юг по равнине и через 17 км окажется у подножия подъёма 2-й категории Кот де Доманси (Cote de Domancy), протяжённость 2,5 км, 575 - 810 м, перепад высот 235 м, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 17%.

В последний раз подъём преодолевался на индивидуальной разделке на 18 этапе в 2016 году. Быстрее всех подъём преодолел Ричи Порт, затратив 6 минут и 51 секунду, показав VAM, равный 2137 м/ч, а от Салланша до Межева быстрее всех проехал Крис Фрум.

Разыграв горные очки, велогонщики продолжат подъём до Межева, проехав ещё 7 км с набором высоты 300 м. Далее 10 км полого спуска на высоте 1 км над уровнем моря до начала подъёма протяжённостью 12,7 км до вершины 1-й категории Коль де-Сэси (Col des Saisies), протяжённость 9,4 км, 1067 - 1650 м, перепад высот 583 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%.

В последний раз подъём преодолевали в 2010 году, первым на вершине был Жером Пино. В 2020 году подъём проходили со стороны, где в этом году будет спуск. Первым в 2020 году вершину прошёл Марк Хирши.

После скоростного спуска протяжённостью 16 км велогонщики окажутся у подножия подъёма высшей категории Коль-дю-Пре (Col du Pré), протяжённость 12,6 км, 780 - 1748 м, перепад высот 968 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 16%, который станет первым подъёмом высшей категории на Тур де Франс-2021. Начиная с 6-го километра, средние градиенты резко возрастают и достигают ближе к вершине двухзначных величин.

Подъём впервые появился в маршруте Тур де Франс в 2018 году, первым тогда вершину прошёл Варран Баргий.



После короткого спуска и небольшого равнинного участка начнётся подъём 2-й категории Корме-де-Розелен - (Cormet de Roselend), протяжённость 5,7 км, 1599 - 1968 м, перепад высот 369 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%.

В последний раз Корме-де-Розлен проходили на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине был Варран Баргий, а в 2019 году прохождение было отменено из-за оползня. В 2020 году подъём проходили со стороны, где будут спускаться в этом году, первым был Марк Хирши.

После 20 км скоростного спуска участники смогут немного отдохнуть на равнине перед восхождением в подъём 1 категории Тинь (Tignes), протяжённость 21 км, 917 - 2089 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 12%.

Двухступенчатый подъём, первые 11,5 км со средними градиентами от 4% до 8%, далее полочка протяжённостью 2,5 км и заключительные 7 км с набором высоты 500 м. Впервые на Тур де Франс-2021 велогонщики окажутся на высотах за 2 км над уровнем моря.

Вершина подъёма находится за 1,9 км до линии финиша в Тине (Tignes, департамент Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы). Финиш этапа расположен на отметке 2107 м над уровнем моря.

На финише этапа не действует нейтрализация. Этап подходит генеральщикам, обладающими в своём распоряжении мощными горными поездами, а также горнякам, хорошо переносящим высоту, среди них: Тадей Погачар, Примож Роглич, Герант Томас, Ричард Карапас, Наиро Кинтана и другие.



Финиш девятого этапа Тур де Франс - небольшая комунна Тинь, которая находится в в 510 км к юго-востоку от Парижа, в 165 км восточнее Лиона. В Тине проживает около 2400 человек, но коммуна готова принять до 27000 туристов. И летом, и зимой Тиню есть что предложить отдыхающим. Зимой Тинь, вместе с Валь д’Изер входящий в горнолыжную зону Эспас-Килли, предлагает 300 км склонов, 75 подъёмников. В 2016 году в Тине начали воплощать беспрецедентный проект – горнолыжный склон под крышей спортивной арены (Tignes Sport Arena), который даст возможность кататься на лыжах круглый год.

Тинь славится не только горнолыжными склонами. Самая высокая точка Тинь-Валь д’Изер – ледник Гран-Мотт, расположенный на высоте 3656 м. До вершины ледника поможет добраться фуникулёр, который способен перевезти 3000 человек в час. Побывать на леднике можно и летом.

Photo Par Stanislas Rivé — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,

Отдохнуть от походов по горам и от лыжных трасс можно в ресторане с большой открытой площадкой, который находится прямо у фуникулёра. В ресторане можно попробовать сыр persillé, которым восхищался ещё Карл Великий. Сыр делают из овечьего и козьего молока, но, к сожалению, сегодня производит его лишь одна ферма Paulette Marmottan. Сыр цилиндрической формы, около 10 см высотой, покрыт коричневой корочкой снаружи, а внутри белоснежный.

Photo Par X-Javier — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Тинь также знаменит своим горным озером, которое питают воды ледника Гран-Мотт.

Photo Andy Parant



Город Тинь в истории Тур де Франс



В предыдущий раз Тинь должен был принимать финиш этапа в 2019 году, но из-за непогоды, пелотон так и не смог добраться до него. Таким образом, единственный раз когда Тинь принимал финиш этапа Тур де Франс был в 2007 году, где Михаэль Расмуссен (Michael Rasmussen) одержал победу на этапе из отрыва и первым прошёл вершину, а затем последовала дисквалификация. Вторым на вершине через 2 минуты и 47 секунд был Ибан Майо (Iban Mayo), третьим через 3 минуты и 12 секунд Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde).

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