Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь

Перед Бахрейном и Погачар бессилен.



Скоро все перестанут в отрыв с Бахрейном отбираться - шансов всё равно нет



На первом же горном этапе Тадей Погачар показал всему миру WHO IS WHO !!! Вне конкуренции !!! Ну а бредовые GC фантазии по поводу в.д.Пула и других панчёров закончились сегодня ! A завтра будет ещё круче в горы и участь в.д.Пула ожидает ван Арта...Бахрейн пусть порадуется локальным успехом. На большее они не способны...