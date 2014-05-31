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Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь

Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь


   Девятый этап этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Клюз (Cluses, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы), который расположен недалеко от ряда популярных горнолыжных склонов. В римскую эпоху в этих местах через реку Арв (l'Arve) был построен мост Пон-Вье. Путешественники, переходящие мост, вскоре развили торговлю в этом районе, и в центре «узкой долины» родилась первая деревня. Клюз стал независимой коммуной 4 мая 1310 года. Барон Хьюз де Фосиньи сыграл важную роль в развитии города как независимой коммуны.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь


   В 1720 году Клод-Жозеф Балладуд представил часовое дело в долине Арве, где раньше была фермерская община. Вскоре появились семейные мастерские и надомная промышленность, которые стали снабжать основные центры изготовления часов Женевы. В 1848 году была создана "École Royale d'Horlogerie" (Королевская часовая школа), и производство точных часов в долине Арве вскоре стало основой города.


   20 июня 1844 года все деревянные дома в стиле шале были уничтожены пожаром. Город был перестроен с новой архитектурой в стиле итальянского Турина (который в то время был столицей Сардинии-Савойи). Этот стиль до сих пор представлен в Клюзе, что делает город особенно примечательным.


   Коюз сегодня это горнолыжный курорт, один из самых северных курортов французских Альп. Он вырос из деревенского лыжного клуба, который в начале XX века создал местный учитель. На склонах Клюз начинали свою спортивную карьеру четырнадцать призеров и чемпионов Олимпийских игр и Кубка мира по горным лыжам и сноуборду. Клюз регулярно становится местом проведения крупных международных соревнований по скоростному спуску, фристайлу и другим лыжным видам.


   Горнолыжный сезон в городе Клюз продолжается с середины декабря до конца апреля. Большинство спусков находятся на северных склонах, снега выпадает в этих местах много. Общая протяженность горнолыжных трасс составляет около 130 километров, плюс 112 километров трасс, предназначенных для беговых лыж. В Клюз найдутся спуски для отдыхающих с любым уровнем подготовки, однако большая часть трасс (70 километров) подготовлена для спортсменов со средним уровнем. Соответственно, для профи предназначаются около 30 километров трасс и чуть меньше для новичков. Трассы для начинающих расположены на ближних к Клюз склонах.


Город Клюз в истории Тур де Франс


   Впервые Клюз появился на маршруте Тур де Франс в 1994 году. Дебютировал город Клюз в качестве финишного города на 18-м этапе Тур де Франс-1994. Этап с прохождением Коль де Сези (Col de Saisies), Коль де ла Круа Фри (Col de la Croix Fry) и Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière) Пётр Угрюмов (Piotr Ugrumov) снова атаковал, и на этот раз выиграл этап из одиночного отрыва, что позволило ему обойти Марко Пантани (Marco Pantani) и занять третье место в генеральной классификации.

 

   На следующем этапе, который стартовал из Клюз, судьба Тур де Франс окончательно решилась. Участникам велогонки предстояло преодолеть 47,5 км горной разделки с финишем на Авориаз (Avoriaz) (1850 м), на которой Пётр Угрюмов вновь оказался сильнейшим.


    В последний раз Клюз участвовал в Тур де Франс в 2002 году, в качестве финишного города на 17-м этапе, и дав старт 18-му этапу.


Альтиметрия 9-го этапа Тур де Франс-2021

Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь

 

 

    Королевский горный этап в Альпах с набором высоты 4100 м и финишем после прохождения вершины 1 категории перед днём отдыха

 

    От Клюза пелотон отправится на юг по равнине и через 17 км окажется у подножия подъёма 2-й категории Кот де Доманси (Cote de Domancy), протяжённость 2,5 км, 575 - 810 м, перепад высот 235 м, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 17%.

 

   В последний раз подъём преодолевался на индивидуальной разделке на 18 этапе в 2016 году. Быстрее всех подъём преодолел Ричи Порт, затратив 6 минут и 51 секунду, показав VAM, равный 2137 м/ч, а от Салланша до Межева быстрее всех проехал Крис Фрум.

 

    Разыграв горные очки, велогонщики продолжат подъём до Межева, проехав ещё 7 км с набором высоты 300 м. Далее 10 км полого спуска на высоте 1 км над уровнем моря до начала подъёма протяжённостью 12,7 км до вершины 1-й категории Коль де-Сэси (Col des Saisies), протяжённость 9,4 км, 1067 - 1650 м, перепад высот 583 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%.

 

    В последний раз подъём преодолевали в 2010 году, первым на вершине был Жером Пино. В 2020 году подъём проходили со стороны, где в этом году будет спуск. Первым в 2020 году вершину прошёл Марк Хирши.

 

    После скоростного спуска протяжённостью 16 км велогонщики окажутся у подножия подъёма высшей категории Коль-дю-Пре (Col du Pré), протяжённость 12,6 км, 780 - 1748 м, перепад высот 968 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 16%, который станет первым подъёмом высшей категории на Тур де Франс-2021. Начиная с 6-го километра, средние градиенты резко возрастают и достигают ближе к вершине двухзначных величин.

 

   Подъём впервые появился в маршруте Тур де Франс в 2018 году, первым тогда вершину прошёл Варран Баргий. 

 

 

   После короткого спуска и небольшого равнинного участка начнётся подъём 2-й категории Корме-де-Розелен - (Cormet de Roselend), протяжённость 5,7 км, 1599 - 1968 м, перепад высот 369 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%.

 

    В последний раз Корме-де-Розлен проходили на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине был Варран Баргий, а в 2019 году прохождение было отменено из-за оползня. В 2020 году подъём проходили со стороны, где будут спускаться в этом году, первым был Марк Хирши.

 

   После 20 км скоростного спуска участники смогут немного отдохнуть на равнине перед восхождением в подъём 1 категории Тинь (Tignes), протяжённость 21 км, 917 - 2089 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 12%.

 

   Двухступенчатый подъём, первые 11,5 км со средними градиентами от 4% до 8%, далее полочка протяжённостью 2,5 км и заключительные 7 км с набором высоты 500 м. Впервые на Тур де Франс-2021 велогонщики окажутся на высотах за 2 км над уровнем моря. 

 

 

 

    Вершина подъёма находится за 1,9 км до линии финиша в Тине (Tignes, департамент Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы). Финиш этапа расположен на отметке 2107 м над уровнем моря.

 

   На финише этапа не действует нейтрализация. Этап подходит генеральщикам, обладающими в своём распоряжении мощными горными поездами, а также горнякам, хорошо переносящим высоту, среди них: Тадей Погачар, Примож Роглич, Герант Томас, Ричард Карапас, Наиро Кинтана и другие.


   Финиш девятого этапа Тур де Франс - небольшая комунна Тинь, которая находится в в 510 км к юго-востоку от Парижа, в 165 км восточнее Лиона. В Тине проживает около 2400 человек, но коммуна готова принять до 27000 туристов. И летом, и зимой Тиню есть что предложить отдыхающим. Зимой Тинь, вместе с Валь д’Изер входящий в горнолыжную зону Эспас-Килли, предлагает 300 км склонов, 75 подъёмников. В 2016 году в Тине начали воплощать беспрецедентный проект – горнолыжный склон под крышей спортивной арены (Tignes Sport Arena), который даст возможность кататься на лыжах круглый год.

 

    Тинь славится не только горнолыжными склонами. Самая высокая точка Тинь-Валь д’Изер – ледник Гран-Мотт, расположенный на высоте 3656 м. До вершины ледника поможет добраться фуникулёр, который  способен перевезти 3000 человек в час. Побывать на леднике можно и летом.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь

Photo Par Stanislas Rivé — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,  

 

  Отдохнуть от походов по горам и от лыжных трасс можно в ресторане с большой открытой площадкой, который находится прямо у фуникулёра. В ресторане можно попробовать  сыр  persillé, которым восхищался ещё Карл Великий. Сыр делают из овечьего и козьего молока, но, к сожалению, сегодня производит его лишь одна ферма Paulette Marmottan. Сыр цилиндрической формы, около 10 см высотой, покрыт коричневой корочкой снаружи, а внутри белоснежный.

Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь

 

Photo Par X-Javier — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

 

Тинь также знаменит своим горным озером, которое питают воды ледника Гран-Мотт.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 9 этап, Клюз - Тинь

 Photo Andy Parant


Город Тинь в истории Тур де Франс


    В предыдущий раз Тинь должен был принимать финиш этапа в 2019 году, но из-за непогоды, пелотон так и не смог добраться до него. Таким образом, единственный раз когда Тинь принимал финиш этапа Тур де Франс был в 2007 году, где Михаэль Расмуссен (Michael Rasmussen) одержал победу на этапе из отрыва и первым прошёл вершину, а затем последовала дисквалификация. Вторым на вершине через 2 минуты и 47 секунд был Ибан Майо (Iban Mayo), третьим через 3 минуты и 12 секунд Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde).

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 31.05.2014

    Хороший этап для генеральных сражений, но после сегодняшнего все залезут в скорлупу и отдадут отрыву, желающих будет много.

  2. garmincervelo

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 4.06.2018

    педалябилэ

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Mima
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    Mima-Фото
    Цитата: M-07
    Погачар просто монстр сегодня, от всех соперников уехал, как от стоячих, на Туре такого не помню, даже Нибали так не доминировал, когда главные конкуренты сошли. Это, конечно, не конец Тура, но учитывая сильную разделку Тадея, боюсь, не будет ли он доминировать на Туре в стиле Армстронга много лет. Не хотелось бы такого.
    Объясните мне, пожалуйста, почему Погачар так уехал? И никто не смог за ним сесть.
  • Nesh
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    Nesh-Фото

    Самый унылый тур де франс. Думаю Рогличь набирал минуты для поездки в отрыв , может завтра.

  • salomon
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    salomon-Фото
    Цитата: dmar
    Не могу подобрать точного выражения: нокаут, деклассирование, унижение... Наверное, каждый претендент на генерал испытал сегодня на себе эти чувства. Либо это суперталант, либо новый клиент Опры.
    Скорее - прищелец из Космоса !!!
  • dmar
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    dmar-Фото
    Не могу подобрать точного выражения: нокаут, деклассирование, унижение... Наверное, каждый претендент на генерал испытал сегодня на себе эти чувства. Либо это суперталант, либо новый клиент Опры.
  • Kaz_Almaty
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    Kaz_Almaty-Фото
    Луценко хорош. При такой не разбирихи в общем зачёте, надо залетать на 2-3 место, но есть Уран, Вингегор, Карапуз которые в горах чуть по сильнее, но есть разделка.
  • garmincervelo
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (2)
    garmincervelo-Фото
    педалябилэ
  • garmincervelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    garmincervelo-Фото
    Интрига однако - будет ли 10 минут до второго места, или решат не доводить болельщиков.
  • kwwk
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (2)
    kwwk-Фото

    Хороший этап для генеральных сражений, но после сегодняшнего все залезут в скорлупу и отдадут отрыву, желающих будет много.

  • salomon
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    salomon-Фото
    На первом же горном этапе Тадей Погачар показал всему миру WHO IS WHO !!! Вне конкуренции !!! Ну а бредовые GC фантазии по поводу в.д.Пула и других панчёров закончились сегодня ! A завтра будет ещё круче в горы и участь в.д.Пула ожидает ван Арта...

    Цитата: Yuriy 17
    Перед Бахрейном и Погачар бессилен.

    Скоро все перестанут в отрыв с Бахрейном отбираться - шансов всё равно нет
    Бахрейн пусть порадуется локальным успехом. На большее они не способны...
  • garmincervelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    garmincervelo-Фото
    Ушла целая эпоха, теперь окончательно. Порт, Томас, Кинтана -> пенсия.

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