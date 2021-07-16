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Тур де Франс-2021, превью этапов: 20 этап, Либурн - Сент-Эмильон

Тур де Франс-2021, превью этапов: 20 этап, Либурн - Сент-Эмильон


    Двадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городке Либурн (Libourne, департамент Жиронда, регион Новая Аквитания), где накануне финишировал предыдущий этап.

 

В последний раз Либурн принимал старт этапа Тур де Франс 1992 году, тогда это была командная гонка с раздельным стартом (ТТТ) протяженностью 63,5 км. Победу одержала команда Panasonic, в составе которой были Вячеслав Екимов (Viatcheslav Ekimov), Марк Сержант (Marc Sergeant), Олаф Людвиг (Olaf Ludwig), Маурицио Фондриест (Maurizio Fondriest), Дмитрий Жданов (Dimitri Jdanov). Команда Carreras, капитаном которой был Клаудио Кьяппуччи (Claudio Chiappucci), проиграла лишь 7 секунд Panasonic. Команда Джанни Буньо (Gianni Bugno) Gatorade стала 3-й, уступив 48 секунд. Индурайновская Banesto заняла 7-е место.


Альтиметрия 20-го этапа Тур де Франс-2021

Тур де Франс-2021, превью этапов: 20 этап, Либурн - Сент-Эмильон

 

 

     Предпоследний этап Тур де Франс-2021 года - индивидуальная гонка с раздельным стартом протяжённостью 30,8 км. Только когда линию финиша в Сент-Эмильон (Saint-Emilion, департамент Жиронда, регион Новая Аквитания) пересечёт обладатель желтой майки, можно будет назвать имя победителя Тур де Франс-2021.

 

  Стартовав в Либурне, велогонщики отправятся на северо-восток сначала по равнине, затем дорога начнёт постепенно подниматься вверх, далее поворот на юго-восток до пересечения первой отсечки времени, расположенной на 7,6 км маршрута.

 

   Далее разворот на северо-восток по равнине, и через 16 км со старта разворот на юго-запад и преодоление тягуна до второй промежуточной отсечки времени, которая находится на 20,1 км маршрута. Достигнув наивысшей точки 20 этапа, велогонщики отправятся на спуск на запад протяжённостью 3,6 км. Небольшой подъём, разворот на юго-восток и заключительные 1,5 км в тягун со средними градиентами до 5%.

 

 

   Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 30,8 км, проложенную по ходу часовой стрелки, преимущественно равнинную и в тягун с длинными прямыми участками дороги. Список фаворитов на победу: Тадей Погачар, Ваут ван Арт, Штефан Кюнг, Штефан Биссеггер и другие.

 

   Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 36 минут до 38 минут. Лимит времени 25%.


  Финиш индивидуальной гонки на время на 20-м этапе принимает Сент-Эмильон - город в регионе Новая Аквитания на юго-западе Франции. Наполненный историей, он возвышается на скалистой местности. Сент-Эмильон славится виноградниками, которые обязаны своей самобытностью известковому камню,  создающему уникальную почву для виноградников. Качество и разнообразие именитых вин Сент-Эмильона связаны с широким разнообразием видов почвы, а также, с ассамбляжем сортов винограда, создающих палитру ароматических и особенно вкусовых нюансов. На территории Сент-Эмильона существует 12 различных аппелясьонов, каждый из которых имеет свою специфику.


  Своим названием город обязан бретонцу по имени Эмильон из города Ван, который в VIII веке решил покинуть свою родную землю, чтобы уйти в монастырь и посвятить себя молитве. Следуя по Атлантическому побережью, он становится монахом и поселяется в местности Аксумбас, бывшее название города Сент-Эмильон.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 20 этап, Либурн - Сент-Эмильон


   Вместе с присоединившимися к нему последователями бенедиктинцами он основал первую религиозную коммуну, где проповедовал Евангелие местным жителям. Затем он создал монастырь, которому последователи дали его имя.


   С течением веков в городе основались несколько религиозных коммун, привлеченные культом Эмильона. Об этом свидетельствуют множество сохранившихся монастырей, обителей и церквей. Таким образом, между VIII и XVIII веками, Бенедиктийцы, Августинцы, Францисканцы, Доминиканцы и Сестры Урсулинки сосуществали и сменяли друг друга в самом сердце города.    


   В Сент-Эмильоне политическая власть была особым образом отмечена созданием "Жюрад" (Jurade) Джоном Безземельным в 1199. Жюрада состояла из местной знати и магистрата, состоявшего на экономической, политической и юридической службах, являвшимися исполнительным органом власти на территории, объединенной Юрисдицкией до Революции. В обмен на свою свободу английская корона дарит городу «привилегию вин Сент-Эмильон». Этот устаревший муниципальный совет, воссозданный в 1948 году несколькими виноделами, ставший с этого момента братством, чья основная миссия продвигать вина местных аппелясьонов по всему миру и, следовательно, гарантировать их качество.


   Поэтому два раза в году члены Жюрад переодеваются в старнную традиционную одежду для праздника весны в июне и для провозглашения сбора винограда, который отмечается по традиции в третье воскресенье сентября. По случаю этих церемоний, они представляют новых членов правления Жюрад.


   Средневековый город Сент-Эмильон (и его «юрисдикция», состоящая из прилежащих 8 деревень и виноградников) внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО в качестве «культурного пейзажа» за «исключительный пример исторического винодельческого пейзажа, сохранившегося через века».


Город Сент-Эмильон в истории Тур де Франс


   Сент-Эмильон дважды появлялся в Тур де Франс. Впервые это произошло на 8-м этапе Тур де Франс-1978 и на финише 20-го этапа Тур де Франс-1996, победу тогда одержал Ян Ульрих (Jan Ullrich), быстрее всех преодолевший дистанцию индивидуальной гонки с раздельным стартом протяженностью 63,5 км. Он преодолел дистанцию разделки со средней скоростью 50,452 км/ч, опередив на финише Мигеля Индурайна (Miguel Indurain) на 56 секунд, а лидера своей велокоманды Бьярне Рииса  (Bjarne Riis) – на 2 минуты 18 секунд.

 

 

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По материалам Интернета

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Комментарии

  • Earl57
    Йонас Вингегор о 18 этапе Тур ... (6)
    Earl57-Фото

    Вингегор и его теща. У дамы кулинарный канал и популярность зятя хорошее подспорье для привлечения зрителей))

    https://www.youtube.com/watch?v=94wxfROvZvA

    А дочурка сидит на диванчике))

  • cmap_nep
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (10)
    cmap_nep-Фото


    Хаха.. Вот это да!
    <br /[/quote] Хаха..Вот это да!
  • Astanaforever
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Я так и намеревался сделать. Лехе попутного ветра!
  • Николай Н.
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Можно начинать смотреть с 17 часов, там будет самое интересное.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Словенцы на этом Туре рулят. Даже Колумбийцев не видно. А сам этап был прогулочным, только борьба была в отрыве.

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (10)
    Kay82-Фото
    кстати в карьере
  • BAXUTOB
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (20)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: MVDP
    Да, как минимум Санек должен пошуметь.
    1) Погачар/Ван Арт/Вальверде 2) Власов 3)Луценко. Думаю:большинство чата согласилось бы на такой исход
  • oblivion
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (10)
    oblivion-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Словенцы словили птицу удачи в велоспорте. Четверть выигранных этапов на туре тому подтверждение. Непонятно, как квикстеп не захотели брать этап? Не захотели тянуть пелотон? А вдруг у Кэвендиша не так пойдет нога в Париже? Откладывать на год?И не ясно что будет с ним в будущем? Все таки возраст никак. Минус им на этом этапе жирный.

    Хаха.. Вот это да! Келдерман вылетел из десятки. Что с ним случилось? Ну теперь завтра Леше надо рвать Маса в разделке. Реально на все 100. Всего нужно отыграть минуту и одинадцать секунд. Удачи ему пожелаем.

    Непонятно. Келдермана сейчас снова вернули на его пятое место.
    Алафилипп в интервью перед этапом сказал, что они не будут из кожи вон лезть, что бы добрать сегодня отрыв. Может кэв после вчера плохо себя чувствовал и они решили сделать акцент на более подходящим им этапе. Не стоит их сразу за это журить. А Мохорич красавчик. Все четко сделал)
  • kabachok
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (10)
    kabachok-Фото
    сто процентов Роглича не хватает
  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (10)
    Earl57-Фото

    Мохорич молодец! Проверили, ничего не нашли запрещенного, а теперь получите... "При каждой неудаче давать умейте сдачу, иначе вам удачи не видать".

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