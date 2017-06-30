Тур де Франс-2021, превью этапов: 11 этап, Сорг - Малосен



Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Сорг (Sorgues, департамент Воклюз, регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег). Историю и ландшафт городка сформировала река Сорг (Сорга). Сорг зародился как рыбацкая деревушка и традиционно жил за счет рыбной ловли, а также производства бумаги, шерстяных и шелковых изделий. Но все эти отрасли со временем почти или полностью изчезли. Им на смену пришел туризм и торговля старинными вещами.



Река издавна служила источником благосостояния для местных жителей, «питая» многочисленные мельницы и фабрики. Когда-то тут насчитывалось свыше 60 водяных колёс, хотя до наших дней на разных рукавах реки Сорг сохранилось 17 водяных колёс. Сегодня колёса крутятся вхолостую или вовсе стоят, играя лишь декоративную роль, но они создают неповторимую атмосферу города. Раньше большинство водяных колёс в Сорге находилось внутри помещений, и это защищало их от атмосферных воздействий, а заодно и от света, способствующего росту мха. Теперь же колёса находятся под открытым небом и обильно поросли мхом и водорослями, что только усиливает их живописность.



Этот скромный на вид провансальский городок уже почти полвека является центром «блошиной» торговли европейского уровня, притягивая коллекционеров и охотников за стариной со всех концов света. Первую «барахолку» в Сорге (она же первая в Провансе) организовали в 1966 году, и с тех торговля антиквариатом стала основой местной экономики.



Среди достопримечательностей городка Сорг: остатки феодального замка Кастеллас, сооружённого римским папой Иоанном XXII; усадьба королевы Джованны, включает комплекс зданий, где проживал 32-й магистр госпитальеров Хуан Фернандес де Хередиа, во внутреннем дворе находится часовня, настенная живопись XIV века была перенесена в Лувр.



А также большое количество замков: усадьба Моннэ, XIV века, замок Сент-Юбер, XVIII век, сады вокруг замка окружены литыми решётками; замок де Брант (или де Сильван), XVIII и XIX века; центральное здание, два крыла, большой сад с платанами; замок де ла Серр, средневековое строение, переделано в XIX веке в стиле неоренессанс; замок д’Уасле; замок дю Драгонне.



Альтиметрия 11-го этапа Тур де Франс-2021

Сорг впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Самый ожидаемый этап Тур де Франс-2021 с двойным восхождением на Мон-Ванту (Mont Ventoux) и двойным спуском. Горный этап вокруг "Гиганта Прованса" с набором высоты 4400 м.

Из Сорга пелотон отправится на юго-восток и преодолеет 2 подъёма 4 категории Кот-де-Фонтен-де-Воклюз (Cote de Fontaine-de-Vaucluse), протяжённость 1,9 км, 83-197 м, перепад 114 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10% и Кот де Горд (Cote de Gordes), подъём 4-й категории, протяжённость 2,5 км, 216-344 м, перепад 128 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%. В последний раз подъём Кот де Горд проходили на Тур де Франс в 2016 году, первым на вершине был Томас Де Гендт.

После поворота на север на 63-м километре маршрута начинается подъём протяжённостью 20 км до вершины 1-й категории Коль-де-ла-Лигьер (Col de la Liguiere), протяжённость 9,3 км, 375-998 м, перепад 623 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 12%.

Затем 15 км спуска до Соль (Sault), откуда начнётся первое восхождение до вершины Мон-Ванту, подъём 1-й категории, протяжённость 22 км, 788-1910 м, перепад 1122 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%, состоящее из двух частей:

первая - подъём до Шале-Рейнар (Chalet Reynard) протяжённостью 16 км со средними градиентами от 2% до 6%, и заключительная часть - 6 км со средними градиентами от 5% до 10% с открытыми участками.

Вершина 1 категории расположена на 122,5 км маршрута. Далее 20 км скоростного спуска на запад. Проехав вблизи от линии финиша этапа, велогонщики устремятся против хода часовой стрелки до Бедуана (Bedoin), откуда начнётся классическое восхождение на "Гигант Прованса".

Мон-Ванту, подъём высшей категории, протяжённость 15,7 км, 536 - 1910 м, перепад - 1374 м, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 12%.

Первый подъём на Тур де Франс-2021, где происходит удвоение горных очков. Первый на вершине получает 40 очков в зачёт гороховой майки и 8 секунд бонификации в генеральную классификацию. Сам подъём протяженнее, если отсчитывать от Бедуана (Bedoin), то это 22,7 км, 290 – 1910 м, перепад 1620 м.

В 2016 году этап до вершины Мон-Ванту был сокращен до Шале-Рейнар (Chalet Reynard) из-за сильного ветра на вершине, первым на финише этапа был Томас Де Гендт из отрыва. А в 2013 году победу на Мон-Ванту (Mont Ventoux) в День взятия Бастилии 14 июля одержал Крис Фрум.

Пройдя во второй раз за этап вершину Мон-Ванту, велогонщики устремятся на скоростной спуск протяжённостью 22 км до финиша этапа в Малосене (Malaucène, департамент Воклюз, регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Нейтрализация действует на заключительных 3 км. На этом этапе можно как выиграть Тур де Франс-2021, так и проиграть. Скорее всего этап разделится на две части: борьба отрыва и битва генеральщиков.

Финиш 11-го этапа Тур де Франс-2021 принимает город Малосене. Находится он недалеко от Дрома у северного подножия Мон-Ванту на склоне горной гряды Дантель-де-Монмирай. Через Малосене протекает небольшая речка Грозо, впадающего в 2 км от коммуны в Увез. Грозо берёт начало от одноимённого карстового источника, второго по величине в Воклюзе после Воклюзского источника.

Тур де Франс-2021, превью этапов: 11 этап, Сорг - Малосен



Достопримечательностями Малосене являются церковь Сен-Пьер-Сен-Мишель (Église Saint-Michel de Malaucène) укреплённая церковь, сооруженая в XIV веке и часовня Нотр-Дам-дю-Гросо (Chapelle Notre-Dame-du-Groseau), сохранившаяся от бывшего монастыря, хоры перенесены из церкви XII века.



Но самой главной достопримечательностью этих мест безусловно является вершина Мон-Ванту.

Вершина Мон-Ванту в истории Тур де Франс

В послевоенные годы право на проведение Тур де Франс получило французское издание L’Equipe, и тогда же началась новая эра знаменитой велогонки - усовершенствование регламента, новые рекорды, технические новшества, появление легендарных этапов и новых звёзд велоспорта. 1947-1979 - в эти годы в маршруте Тур де Франс появились вершины Мон Ванту (Mont Ventoux) и Альп д’Юэз (l'Alpe d'Huez), этапы с финишем в гору. На Тур де Франс был введён фотофиниш и допинг-контроль.



"Гигант Прованса", "Лысая гора", "Чудовище Прованса" - как только не называют Мон Ванту. Самая распространённая версия появления названия Mont Ventoux - "Гора ветра" - связано с тем, что на вершине Мон Ванту дует особенно сильный ветер, мистраль, самая высокая скорость ветра на вершине, которая была задокументирована – 320 км/ч. Такие порывы ветра, конечно, исключение, но ветер, скорость которого превышает 90 км/ч, фиксируется на Мон Ванту на протяжении 240 дней в году, из-за чего часто бывает закрыта дорога на вершину.



На гору, на которую ещё в Средние века поднялся итальянский поэт Петрарка, организаторы Тур де Франс долгие годы опасались отправлять спортсменов. В итоге, гора была включена в маршрут Большой, впервые в истории Тур де Франс гонщики поднялись на Мон Ванту в 1951 году на 17-м этапе, проходившем между Монпелье и Авиньоном (Avignon), общей протяжённостью 224 км. Первым гонщиком, которому покорилась мистическая вершина, был Люсьен Лазариде (Lucien Lazaridès). Луизон Бобе (Louison Bobet) ушёл в отрыв и выиграл этап, в то время как лидер велогонки Хьюго Кобле (Hugo Koblet) смог удержаться рядом с соперниками. После этого этапа, занимавший второе место, Рафаэль Джеминиани (Raphael Geminiani) больше не пытался обойти Хьюго Кобле, а вместо этого сосредоточился на защите своего второго места от Луизона Бобе.

А первый финиш на вершине Мон-Ванту состоялся в 1958, тогда 13-й этап - 20,5 км индивидуальную гонку на время выиграл знаменитый "Ангел гор" Шарли Голь (Gaul Charly). Голь, много потерявший на равнинных этапах, был уверен, что отыграет всё в горах. Но после Пиреней он всё ещё сидел на 8-м месте, проигрывая Вито Фаверо (Vito Favero) 10 минут 41 секунду. Голь показал высший класс в разделке, обыграв Федерико Бахамонтеса (Federico Bahamontes) на полминуты. Жак Анкетиль (Jacques Anquetil) финишировал 4-м позади Голя, Джеминьяни и Луизон Бобе. Жак Анкетиль потерял на Мон Ванту 5 минут. Рафаэль Джеминьяни надел жёлтую майку. А Шарли Голь впервые в своей карьере стал реальным претендентом на победу в Тур де Франс.





В истории велоспорта с вершиной Мон Ванту связана одна из самых трагических страниц - смерть Тома Симпсона (Tom Simpson), погибшего на подъёме во время этапа Тур де Франс 13 июля 1967 года. Когда гонщики достигают последнего километра вершины, они проезжают знаменитый памятник Тому Симпсону, который стал настоящей святыней для всех велосипедистов. В наши дни мемориал, посвящённый английскому велогонщику, посещают тысячи любителей велоспорта.



В генеральной классификации Тур де Франс-1967 Симпсон шёл на 7-м месте. 13 этап 13-го июля из Марселя в Карпентра. Маршрут извивался на протяжении 75-ти километров, пересекая вершину Мон Ванту.

"Моё счастливое число 13. Моя дочь родилась в пятницу, 13-го числа, как и моя жена. Может быть 13-й этап, в 13-го июля тоже принесёт мне удачу" - говорил Симпсон перед этапом, который навсегда вошёл в историю велоспорта и забрал жизнь британского велогонщика.



В этот день, несомненно, все ждали настоящий спектакль. Было невыносимо жарко и тяжело (термометр на вершине Мон Ванту показывал 55 градусов Цельсия), что усугублялось ещё и тем, что на горе, где не растёт ни дерева, солнце отражалось от белых известняковых склонов.



Раймон Пулидор (Raymond Poulidor) и Хулио Хименес (Julio Jimenez) пошли в атаку рано, и пелотон распался. Две маленькие группы стали преследовать беглецов, и Симпсон был в первой группе догоняющих. Ранее, в начале подъёма была традиционная остановка в кафе. Симпсон, который ранее в этот день предупредил товарищей по команде о том, что не стоит есть мороженное, поступил так, как никогда не делал - выпил немного коньяка прямо из бутылки. В те годы, организаторы Тур де Франс ограничивали каждого велогонщика четырьмя бачками воды, приблизительно два литра. Во время гонок спортсмены останавливались в придорожных барах, чтобы утолить жажду и заполнить бутылки из фонтанов.



Том Симпсон был не очень силен, но смог атаковать из своей группы, в отчаянной попытке сократить разрыв, который выглядел обманчиво небольшим. Несколько человек из толпы выбежали подтолкнуть его вверх по склону, но он уже не нуждался в такого рода помощи.



В трёх километрах от вершины Симпсон упал. Часто пишут, что последними словами Симпсона были: "Посадите меня на мой велосипед". Это привносит драматичности в сюжет, который повторяется в каждой истории о Мон Ванту. Но это не верно. Эти слова были придуманы Сидом Солтмаршем (Sid Saltmarsh), описывавщему события для "Sun" и "Cycling". Когда он упал в первый раз, он сказал механику британской команды Гарри Холлу, "Поднимите меня, поднимите меня. Я хочу продолжить. Поднимите меня, посадите меня ровно."



Действующие из лучших побуждений поклонники посадили его на седло и растолкали велосипед. Симпсон продолжил двигаться по дороге зигзагами. Ещё одна сотня метров, и Том снова шатается и падает с велосипеда, на сей раз в полном изнеможении. Он моментально впал в кому, и ни доктор Тур де Франс, ни доктора в местной больнице, куда его доставили вертолётом, не смогли ничего сделать. Через 3 часа Том Симпсон был мёртв.

[video=https://www.youtube.com/watch?v=6q38Gyjv4EE]

Один из самых ярких этапов до Мон Ванту нашего времени - 12-й этап Тур де Франс 2000 года и победа Марко Пантани (Marco Pantani) в дуэли с Лэнсом Армстронгом (Lance Armstrong). Этап 12, финиширующий на вершине Гиганта Прованса, проходил в 33-ю годовщину смерти Тома Симпсона. Несмотря на то, что на дистанции было 3 подъёма второй категории, активные действия начались именно на подъёме к вершине Мон Ванту. У подножья горы товарищи по команде Армстронга Тайлер Хэмилтон (Tyler Hamilton) и Кевин Ливингстон (Kevin Livingston) задали такой быстрый темп, что Цулле, Эскартин и Моро выпали. В конечном счёте, осталось только 7 гонщиков: Армстронг, Роберто Эрас (Roberto Heras), Сантьяго Ботеро (Santiago Botero), Хосеба Белоки (Joseba Beloki), Ришар Виранк (Richard Virenque), Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Марко Пантани. Пантани отпал, когда Ульрих потянул группу. Затем, после того, как гонщики поднялись на высоту 1410 м, туда, где уже фактически нет деревьев, приблизительно в 5 км от вершины, Пантани внезапно атаковал. Это сразу подкосило тех, кто находился впереди, первым моментально выпал Виранк. Затем было ещё 3 атаки Марко Пантани, он создал хороший просвет за 3 км до финиша. Но в этот момент из самого хвоста группы вырвался Армстронг, прошел Ульриха и догнал стремительно удалявшегося Пирата.



Армстронг позднее написал, что, поскольку они вместе боролись с сильным ветром около вершины, он попытался поощрить Пантани и крикнул "Vince" ("выиграй"). Пантани неправильно понял, ему показалось, что Армстронг закричал "Vitesse" ("давай быстрее"), и пытался противодействовать ему. Наверху, как написал Армстронг, он замедлил темп, чтобы позволить Пантани одержать победу. Это обычная практика, когда гонщик в жёлтой майке работает на пару с другим гонщиком, чтобы получить значительное преимущество во времени над соперниками. Последствия того жеста почти стоили Армстронгу Тур де Франс. В серии пресс-конференций американец заявил, что он действительно позволил Пантани выиграть этап. Пантани был разгневан и оскорблён. Он говорил, что он был лучшим гонщиком и справедливо выиграл спринт. Спор достиг наивысшей точки, когда Армстронг назвал Пантани "Elefantino" ("слонёнок"), прозвище, которое терпеть не мог Пантани, потому что оно высмеивало его выступающие уши. Несмотря на этот неприятный эпизод, Армстронг нанёс ещё один удар в солнечное сплетение пелотона.



Последним на вершине побеждал Крис Фрум (Christopher Froome) в 2013 году. 15 этап стал самым протяжённым этапом на Большой Петле-2013 - 242,5 км. Пелотон стартовал в Живоре и финишировал на легендарной вершине Мон Ванту. Вскоре после старта образовался отрыв, в котором оказались следующие гонщики: Петер Саган (Peter Sagan), Маркель Иризар (Markel Irizar) (RadioShack-Leopard), Дэрил Импи (Daryl Impey) (Orica-GreenEdge), Воут Поелс (Wout Poels), Пьеррик Федриго (Pierrick Fedrigo) и Жереми Руа (Jérémy Roy) из команды FDJ.fr, Альберто Лосада (Alberto Losada) (Katusha Team) и Сильвен Шаванель (Sylvain Chavanel) из (Omega Pharma-Quick Step). За 83 километра до финиша преимущество отрыва над пелотоном составляло 3 минуты 35 секунд. Во главе пелотона работала команда Movistar, капитан команды Вальверде, намеревался улучшить своё положение в общем зачёте. Гонщики команды Sky сидели сразу за Movistar и контролировали ход гонки.

Когда до Мон Ванту оставалось чуть менее 10 км, к работе подключилась Sky, разрыв между отрывом и пелотоном начал стремительно таять. Из отрыва атаковал Сильвен Шаванель и начал подъем на Мон Ванту в одиночку. А гонщики отрыва, тем временем, стали вываливать один за другим. Так, спринтер Петер Саган не выдержав заданного темпа начал проваливаться назад, а заодно пощеголял "на прощанье" перед болельщиками проехав несколько метров на заднем колесе своего велосипеда. Пелотон тем временем собрал остатки отрыва. Гонщики Sky решили максимально отработать на своего капитана Криса Фрума и довезти его как можно ближе к финишу. Также им приходилось контролировать конкурентов Фрума, которые вот-вот должны были предпринять попытки отъехать. Из пелотона начали сыпаться гонщики, подъем на Мон Ванту давал о себе знать - Мон Ванту 22,7 км 290 – 1912 м перепад 1622 м уклон 7, 1% максимальный уклон 12 %.



До финиша оставалось 15 км, Шаванель вез Фруму около двух минут, когда контакт с группой лидера начал терять Энди Шлек (Andy Schleck) (RadioShack-Leopard). В этот момент два товарища по команде Шлека - Ян Бакелантс (Jan Bakelants) и Маркель Иризар – атаковали, и попытались догнать Шаванеля. А из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Nairo Quintana), но его атака осталась незамеченной. Фрум продолжал работать впереди в группе фаворитов в компании двух своих помощников - Ричи Порта (Richie Porte) и Питера Кенноха (Peter Kennaugh) (Sky), также в этой группе ехали: Альберто Контадор (Alberto Contador) и Роман Кройцигер (Roman Kreuziger), Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), Бауке Моллема (Bauke Mollema), Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde). Вскоре группа фаворитов догнала Шаванеля.

За 10 км до финиша, Кинтана догнал Микеля Ниеве (Mikel Nieve), их преимущество над Фрумом достигло 35 секунд. И вот когда Кеннох сдал свою смену Ричи Порту, и началась раздача. Порт задал такой ритм, что у него на колесе усидел только Фрум и Контадор. Порт, Фрум и Контадор ехали от Кинтаны и Ниеве уже всего в 15 секундах. И вот тут атаковал Фрум, быстро добрал Кинтану, который сел ему на колесо.



Фрум предпринял несколько атак, но сбросить настойчивого колумбийца ему не удалось. Но и везти его на колесе тоже не входило в планы Фрума, он несколько раз предлагал выйти на смену, что Кинтана и делал. Позади объединили силы Контадор и Ниеве. Фрум уже был в 18 секундах от Контадора, и в минуте от Хоакима Родригеса (Joaquin Rodriguez) и компании. До финиша оставалось 5 км.



Фрум и Кинтана продолжали работать вместе, их преимущество за 2 км до финиша составляло уже около минуты. За километр до финиша Фрум продолжал набирать скорость, а вот у Кинтаны сил уже не оставалось. Фрум поехал за победой на этапе. В День взятия Бастилии на юбилейном выпуске французского Гран-тура выиграл британец Крис Фрум. Генеральная классификация не претерпела существенных изменений, отрыв Фрума от остальных соперников стал ещё больше, но вот в номинациях поменялись владельцы гороховой и белой майки. Победа на эпическом этапе до Мон-Ванту помогла Фруму не только укрепить свою позицию лидера общего зачёта, но и принесла ему майку горного короля. Майка лучшего молодого гонщика перешла Наиро Кинтане, а Петер Саган, специально поехавший в отрыв, чтобы иметь возможность взять промежуточный спринт, остался лидером в номинации лучшего спринтера. Последние 15,65 км подъёма на Мон-Ванту Фрум прошёл приблизительно за 48 минут 35 секунд (+/- 5 секунд).



После финиша и Фруму, и Кинтана потребовалась медицинская помощь - высота и нагрузка сделали своё дело - гонщикам потребовались кислородные маски. Церемонию награждения пришлось немного задержать, пока Фрум и Кинтана приходили в себя.



На велосипеде к вершине Мон-Ванту можно подняться по трём дорогам: от Бедуана (Bedoin) по южному склону – это самый известный и самый трудный подъём, 21,8 км на высоту 1617 м, со средним градиентом 7,43%; по северо-западному склону от Малосена, по этой дороге пройдёт этап, подъём равен по сложности восхождению от Бедуана, но дорога от Малосена лучше закрыта от ветра; и с восточной стороны от городка Со (Sault) – этот подъём считается самым простым.

Если вы захотите вступить в элитный клуб покорителей Мон-Ванту "Безумцы Мон-Ванту" (Cinglés du Mont-Ventoux), то вам придётся подняться на вершину Гиганта Прованса трижды. Лимита времени нет за исключением того, что по трём дорогам подняться на вершину необходимо в течение одного дня. В итоге покоритель проедет 136 км дистанции с перепадом высот 4500 метров. Во время восхождения необходимо отмечаться на контрольных отсечках, для чего надо заехать в определённые магазинчики и кафе по дороге на Мон-Ванту и получить печать, что пункт пройдён. А уж вопрос, начать ли с самого несложного подъёма от Со, или сразу разделаться с самым тяжёлым от Бедуана, решает каждый для себя самостоятельно.



Клуб появился в 1988 году, с тех пор тысячи велосипедистов стали "Безумцами Мон-Ванту". Участником можно стать с 18 лет, тем, кому уже исполнилось 16, необходимо предъявить разрешение родителей и медицинскую справку. Организаторы клуба предупреждают, что Мон-Ванту не делает поблажек никому, вершина может встретить вас ветром, холодом, жарой, штормом. А если вы хотите получить незабываемые впечатления и встретить рассвет на вершине Гиганта Прованса, то выезжать надо в 3:30 утра. Тем, кому мало тройного восхождения, могут попробовать подняться на Мон-Ванту четыре раза за день, включая подъём по лесной дороге от Бедуана. В 2007 году самые выносливые и смелые начали практиковать 6-кратное восхождение на Мон-Ванту.

Двенадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2016, который проходил 14 июля, в День взятия Бастилии, был изменён. Вместо финиша на вершине Мон-Ванту на высоте 1912 м гонщики закончили этап на высоте 1435 м у Шале-Рейнар (Chalet Reynard), где дорогу защищает лес. Организаторы сократили этап из-за прогноза, согласно которому порывы ветра на вершине Мон-Ванту могли достигать 100 км/ч. Таким образом, подъём до Мон-Ванту стал на 6 км короче.

Photo © ASO/A.Broadway



В отрыв дня отобралась большая группа гонщиков. В итоге от отрыва впереди осталось трое – бельгийский гонщик команды Dimension Data Серж Паувелс, испанский гонщик команды Cofidis Даниэль Наварро и Томас Де Гендт из велокоманды Lotto Soudal. Де Гендт, поначалу терявший контакт с Паувелсом и Наварро, сумел вернуться, а затем предпринимал несколько атак. Паувелс не отпускал бельгийского гонщика, но на финише Томас Де Гендт спуртовал и опередил своих соперников, взяв первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Томас Де Гендт также возглавил горную классификацию и надел гороховую майку.



Но самые зрелищные и исторические события происходили позади гонщиков отрыва. На Мон-Ванту за спиной отрыва шла борьба претендентов на общий зачёт. Несколько атак Наиро Кинтаны (Movistar) на подъёме за 4 км до финиша не имели успеха. Крис Фрум (Sky) атаковал за 3,5 км до финиша, за ним сел Ричи Порт (BMC), а затем лидеров добрал атаковавший из группы Бауке Моллема (Bauke Mollema) из велокоманды Trek-Segafredo.

Photo © Getty Images Sport



Однако, на узкой дороге, заполненной болельщиками, произошло столкновение Ричи Порта, Бауке Моллемы с остановившимся мотоциклом оператора. Крис Фрум, ехавший позади них, также не избежал столкновения и сломал в этом завале велосипед. Моллема и Порт вернулись на велосипеды и продолжили гонку, а лидер общего зачёта побежал c велосипедом через толпу болельщиков, далее, бросив велосипед, пробежал еще несколько десятков метров в гору, а затем получил велосипед из нейтральной технички. И только после этого до него добралась техничка его команды Sky, и он получил свой велосипед. Но в итоге Фрум финишировал 25-м, пропустив вперёд всех своих соперников.

В генеральной классификации организаторы после долгих совещаний и просмотра видео оставили Криса Фрума (Sky) лидером зачёта. Болельщики были возмущены решением коллегии комиссаров. В свою очередь организаторы Тур де Франс объяснили вердикт коллегии комиссаров тем, что решение продиктовано сложившейся ситуацией. Большое количество людей, которые практически полностью перекрыли движение на заключительных километрах Мон-Ванту, остановка мотоцикла с телевизионным оператором и последующее за этой резкой остановкой столкновение трёх гонщиков, пробежка лидера без велосипеда... такого хаоса в новой истории Тур де Франс ещё не было. В правилах гонки и Международного Союза Велосипедистов (UCI) не нашлось подходящего пункта, регламентирующего, как поступать в подобном случае.



На следующий день после финиша в сети интернет появилось видео, заснятое одним из болельщиков на Мон-Ванту, на котором было видно, что капитан команды Movistar Наиро Кинтана в момент паники и столпотворения после падения тройки лидеров Криса Фрума, Ричи Порта и Бауке Моллемы, воспользовался помощью мотоцикла, везущего запасные колёса. На видео было видно, что на подъёме колумбийский гонщик одной рукой держался за торчащее за мотоциклом запасное колесо.

Мон-Ванту бросает новый вызов, и на наших глазах будет написана новая страница истории велоспорта. Не пропустите этот этап!

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