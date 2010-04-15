Тур де Франс-2021, превью этапов: 21 этап, Шату - Париж, Елисейские поля



Заключительный этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в небольшом городке Шату (Chatou, департамент Ивелин, регион Иль-де-Франс), который впервые принимает старт этапа Тур де Франс.



Поселения на месте Шату имелись ещё во времена галлов и римлян. Своё название город получил от латинского слова "Кот" (Cattus). На французском языке жители Шату называются катувьен (Catoviens). Впервые письменно упомянут при Меровингах в 691 году. В XIV веке принадлежал аббатству Сен-Дени, затем — аристократическому нормандскому роду де Мале (Malet). В XVI столетии перешёл к роду Портейль, а в 1762 году — к Анри-Леонару Бертену, высокопоставленному сановнику Людовика XV по финансовому ведомсту. С 1050 года между Шату и Руэйлем через Сену ходил паром, в 1626 здесь был построен мост.



В XIX веке к Шату была проведена ветка железной дороги, соединившей его с Парижем. Городок стал расти, в его окрестностях возводятся многочисленные летние виллы состоятельных парижан. Во 2-й половине XIX столетия Шату облюбовали писатели и художники-импрессионисты — Ги де Мопассан (Guy de Maupassant), Альфред Сислей (Alfred Sisley), Берта Моризо (Berthe Morisot), Клод Моне (Claude Monet), Пьер-Огюст Ренуар (Pierre-Auguste Renoir). В память о творчестве этих мастеров остров на Сене близ Шату был назван Островом Импрессионистов. Художники, избравшие для этюдов берег Сены и этот остров, были завсегдатаями находившейся на нём таверны дом Форнуаз, вошедшей в историю импрессионистского движения. В Шату были созданы многие замечательные полотна Ренуара, Андре Дерена (André Derain), Мориса де Вламинка (Maurice de Vlaminck) и других живописцев. Часть этих произведений хранится теперь в крупнейших художественных музеях мира.



Альтиметрия 21-го этапа Тур де Франс-2021

Этап "дружбы" с финишем на Елисейских Полях определит обладателя зеленой майки.

Из Шату пелотон отправится, потягивая шампанское, и преодолеет заключительный категорийный подъём Тур де Франс-2021 - подъём 4-й категории Кот-де-Гре (Cote des Gres), протяжённость 1,9 км, 65-160 м, перепад 95 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%.

Впервые линию финиша пересекут в Париже (Paris, административный центр департамента Париж и региона Иль-де-Франс) на 53,9 км. При девятом пересечении линии финиша на Елисейских Полях в столице Франции мы узнаем имя победителя 21 этапа 108-го выпуска Тур де Франс.

Классический финиш этапа на Елисейских Полях завершится борьбой спринтеров, оставшихся в гонке.

Париж - город, в котором есть всё: кривые улочки и грандиозные бульвары, знаменитые монументы и убогие задворки, роскошные рестораны и маленькие бистро, оперные театры и джазовые подвальчики, солидные буржуа и бездомные, блеск и нищета огромного города. Это город, в котором современная жизнь живёт бок о бок с историей. Полный тайн, он продолжает жить, удивляя и восхищая всех, кто соприкасается с ним.



Один из современников писал: «В Париже каждый находит свой город. Это зеркало, в котором всегда видишь то, что хочешь, потому что отражаешься в нем ты сам». Для кого-то Париж – столица мира, для кого-то – город любви. Каждый находит в нем то, что ищет, но несомненно одно: Париж всегда ярок и неуловим.



Побывайте на острове Сите, зайдите в Нотр-Дам, прогуляйтесь по широким бульварам и прекрасным площадям этого города, бросьте взгляд на Елисейские Поля, посмотрите на город с Эйфелевой башни, загляните в кварталы Сен-Жермен и Марэ, познакомитесь с букинистами на набережной Сены.



Три самые известные парижские достопримечательности — это древний Собор Парижской Богоматери, построенный на острове Сите ещё в 12-м веке, Эйфелева башня и Триумфальная арка - конструкции 19-го века.



Ажурная металлическая башня, построенная по проекту инженера Эйфеля, задумывалась как временная постройка, служащая входом на Всемирную выставку 1889 года. Но она не только пережила само это мероприятие, но и стала с тех пор истинным символом города. На севере и на юге от неё над линией горизонта возвышаются базилика Сакре-Кёр, построенная на вершине холма Монмартр, и одинокая башня Тур Монпарнас, особенно выделяющаяся на фоне своего «плоского» района.



Историческая ось памятников архитектуры пересекает город из центра на запад. Начинаясь от знаменитого на весь мир музея Лувр, она продолжается через сад Тюильри, проспект Елисейские поля до самой Триумфальной арки в центре площади. В самом центре исторической части находится Дом инвалидов, в котором находится военный музей, здесь же покоятся останки Наполеона Бонапарта. Тут же и бывшая церковь Пантеон, охраняющая вечный покой некогда знаменитых французских деятелей. Бывший королевский дворец Консьержери стал на время Великой французской революции тюрьмой для свергнутой королевы, откуда она была впоследствии конвоирована для публичной казни.



В 1163 году епископ Морис Сюлли решил построить собор, который был бы достоин Парижа и всей Франции, в том месте, где начиналась история Парижа, когда на острове поселились первые парижане. Так началась история Собора Парижской Богоматери, ставшего шедевром готической архитектуры. От храма Юпитера, на месте которого был осуществлён этот проект, остался лишь западный фасад - портал Святой Анны. Великолепные огромные витражи, окна-розы, стрельчатые арки, готические шпили и н-образный фасад и сейчас привлекают массу туристов.



Кроме того, в Париже стоит посетить Культурный центр имени Жоржа Помпиду, Латинский квартал, Люксембургский сад, современный район Дефанс и многие другие интересные места и, конечно же, рестораны, без которых неспешное путешествие по Парижу не будет полным.



Город Париж в истории Тур де Франс



Тур де Франс и Париж тесно связаны с самого рождения Большой Петли. Из Парижа Тур де Франс стартовал с 1903 по 1950 годы (кроме 1926 года), и в 1963 году. На Тур де Франс-1963 участники вышли на старт 1-го этапа в Париже, но отсчёт километров гонки официально начался в городе Ножар-сюр-Марн (Nogent-sur-Marne).



Париж принимал старт 5-го этапа Тур де Франс-1951. Пролог Тур де Франс-2003 стартовал в Париже.



В 1966 году Тур де Франс в последний раз финишировал на велодроме Парк де Пранс (Parc de Princes). Закончилась традиция, длившаяся с 1903 года. Вскоре после окончания Тур де Франс-1966 велодром был снесён. Затем, в период с 1968 по 1974 годы, финиш Большой Петли принимал городок Венсен (Vincennes), пригород Валь-де-Марн (Val de Marne) в восточном пригороде Парижа.



Финиш Тур де Франс вернулся в Париж в 1975 году. С Тур де Франс-1975 последний этап трёхнедельного французского Гран-тура и награждение победителей Большой Петли проходит на Елисейских Полях.



Подошёл к концу наш очередной велосипедный тур по городам маршрута Тур де Франс. Сегодня хотим поблагодарить всех причастных к этому величественному празднику, легендарной велогонке, заставляющей биться сильнее сердца не только профессиональных велосипедистов, но и болельщиков, которые неустанно следят за всеми перипетиями Большой петли вместе с нами на протяжении многих лет на страницах сайта VeloLIVE.com и наших страниц в социальных сетях в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Телеграм.