Тур де Франс-2021, превью этапов: 8 этап, Ойонна - Ле Гран-Борнан



Восьмой этап этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 возьмет свой старт в городе Ойонна (Oyonnax, департамент Эн, регион Овернь - Рона - Альпы), который раскинулся в долине реки Анж, на высоте 540 м над уровнем моря, в 85 км северо-западнее Лиона и в 40 км западнее Женевы, в горах Юры.



Из исторических справок об Ойонне известно, что в XI веке могущественному роду местных феодалов из родов Боже, Туар и Виллар, принадлежал монастырь в городе Арбан. Владения монастыря в долине реки Анж и стали позже Ойонной. В 1402 году она перешла графам Савойским, а по Лионскому договору 1601 года отошла во владение Франции.



В средние века местные жители занимались сельским хозяйством, а также кустарным производством. Так в XVII веке в Ойонне началось первое массовое производство гребней, сначала деревянных, а затем из рога. Также открылись механические мастерские, и наладилось производство шёлка. Во второй половине XIX века производство многих товаров стало настолько массовым, что привело к открытию первых фабрик.



Открытие целлулоида (пластмасса на основе нитрата целлюлозы (коллоксилина), начиная с 1880 года, произвело в промышленности Ойонны переворот. Фабрики занялись изготовлением украшений, пуговиц, очков и прочих изделий из искусственных материалов. В 40-е годы XX века Ойонна превратилась в ведущий центр производства искусственных материалов, получив прозвище «Пластиковой долины», специализирующейся на производстве гребней, заколок и других аксессуаров для ухода за волосами.



Город Ойонна в истории Тур де Франс



Город Ойонна лишь однажды появлялся на маршруте Большой Петли. 11-й этап Тур де Франс-2014, первый после дня отдыха этап по рельефу не предлагал запредельных градиентов, но и не был полностью равнинным. Снова у велогонщиков отрыва была отличная возможность побороться за победу, чему способствовали четыре подъёма (три 3-й и один 4-й категории), начинавшиеся со 131,5 км дистанции.



Первый отрыв пелотон не отпустил далеко, подъёмы стали трамплином для дальнейших атак. Многие хотели взять победу на этом этапе, Николя Роч (Nicolas Roche / Tinkoff-Saxo) попытался уехать от группы за 21 км до финиша, прошёл последний подъём в одиночку, но был пойман за 5 км до конца этапа. Петер Саган (Peter Sagan / Liquigas-Doimo) вместе с Михалом Квятковски (Michał Kwiatkowski / Omega Pharma-Quick Step) и Майклом Роджерсом (Michael Rogers / Tinkoff-Saxo) также не смогли нарастить преимущество, и были поглощены сократившимся до 40 человек пелотоном.



Тони Галлопан (Tony Gallopin / Lotto-Belisol), который уже был в центре внимания на Тур де Франс, сумев на один день стать лидером генеральной классификации, атаковал дважды. Он в одиночку прошёл последний подъём этапа, но за 5 км до финиша его накатила группа отрыва в составе Петера Сагана, Майкла Роджерса и Михала Квятковски. Вторая попытка Галлопана увенчалась успехом – он воспользовался нерешительностью попутчиков по отрыву, понимавшими, что группа их вот-вот настигнет, и атаковал за 2,5 км до финиша.



26-летнему французскому велогонщику удалось удержать минимальный разрыв, группа едва не поглотила его, но Галлопан впервые в карьере стал победителем этапа Гран-тура.



Альтиметрия 8-го этапа Тур де Франс-2021

Ойонна впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Горный этап в Альпах с набором высоты 3300 м. На этом этапе Тур де Франс-2021 не выиграть, но проиграть можно. Первый из связки двух альпийских этапов. Скорее всего этап разделится на две части, отрыв поведёт борьбу за победу на этапе и очки в горной номинации, а генеральщики сосредоточатся на своей борьбе.



Из Ойонны пелотон устремится на юго-восток и уже на старте преодолеет некатегорийный подъём протяжённостью 5 км с набором высоты 329 м, на котором можно ожидать многочисленные атаки желающих отобраться в отрыв дня. Далее 15 км скоростного спуска и последующие 25 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к промежуточному спринту, неудивительно, если в этот отрыв отберётся Петер Саган.



После розыгрыша очков в зачёт зеленой майки следует разворот на восток и плавный подъём протяжённостью 17 км до вершины 3-й категории Кот-де-Коппоне (Cote de Copponex), протяжённость 6,5 км, 445-731 м, перепад 286 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 8%. После прохождения вершины придется проехать в гору ещё 5 км, затем короткий спуск и начало подъёма 4-й категории Кот-де-Ментонне-ан-Борн (Cote de Menthonnex-en-Bornes), протяжённость 2,7 км, 678-810 м, перепад 132 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 8%. После вершины подъём продолжится ещё 3 км, после чего пойдёт 15-километровый спуск.

Отдохнув на равнине порядка 10 км, велогонщики начнут преодолевать подъём 1-й категории Кот де Мон-Саксонне (Cote de Mont-Saxonnex), протяжённость 5,7 км, 487 - 960 м, перепад высот 473 м, средний градиентом 8,3%, максимальный градиент 15%. Первый подъем 1 категории на Тур де Франс-2021. Далее спуск протяжённостью 9 км. После поворота на юго-запад начнется заключительная связка из двух подъёмов 1 категории.

Первым участники преодолеют подъём 1-й категории Коль де Ромм (Col de Romme), протяжённость 8,8 км, 512 - 1297 м, перепад высот 785 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%.

Впервые на Тур де Франс-2021 велогонщики окажутся на высотах 1 км и выше над уровнем моря. После короткого спуска начнётся восхождение на Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombiere), 1-я категория, протяжённость 7,5 км, 977 - 1618 м, перепад высот 842 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 14%. На вершине первые три гонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации.

Вершина подъёма Коломбьер расположена за 14,7 км до финиша в Ле Гран Борнан (Le Grand Bornand, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы), который в последний раз принимал финиш этапа в 2018 году. После спуска заключительные 500 м этапа в тягун с 4% градиентом. Нейтрализация действует на заключительных 3 км.



Финиш восьмого этапа Тур де Франс-2021 принимает тихий семейный горнолыжный курорт Ле Гран-Борнан, находящийся регионе Овернь - Рона - Альпы, в департамент Верхняя Савойя, который вместе с соседним горнолыжным курортом Ла Клюза (La Clusa), расположен в самом сердце Массива дез Арави (Massif des Aravis), между величественным Монбланом, озером Анси и Швейцарией.

Горнолыжный курорт Ле Гран-Борнан состоит из двух, отделённых друг от друга частей: Ле Гран-Борнан Виллаж (Le village du Grand-Bornand) и Ле Гран-Борнан Шинайон (Le Grand-Bornand Chinaillon). Ле Гран-Борнан Виллаж расположен на 1000-метровой высоте, у подножия Гряды дез Аравии.

Это самая настоящая савойская деревушка с центральной площадью, где устраивают ярмарки местные фермеры, церковью и магазинчиками. Ле Гран-Борнан Шинайон расположен в шести километрах по направлению к Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière) на высоте 1300 метров. В обоих посёлках есть подъёмники, ведущие на склоны. Здесь - отличные трассы для беговых лыж и основные горнолыжные трассы. Здесь можно увидеть прекрасно сохранившуюся деревню XVII столетия - Вье Виллаж.

Ле Гран-Борнан состоит из более чем 400 домов, а самый старинный из них, датируется 1664 годом. Местные жители содержат около 50 ферм, производящих молочные продукты. Так же городок известен своим фестивалем «Детское счастье» (Au Bonheur des Mômes) или соревнованием «Скользящее сердце» (Glisse au Cœur), оригинальность которого в том, что скользя на лыжах, надо петь и играть на музыкальных инструментах.

Ле Гран-Борнан также известен как центр лыжного спорта. На склонах созданы отличные условия, как для новичков, так и для опытных лыжников и сноубордистов. Весело провести время можно на трёх санных трассах, а также покатавшись на «парэ» - монолыже с сиденьем и ручками. На таких снарядах раньше катались деревенские дети, а сейчас устраиваются заезды на скорость между туристами.

На этом курорте есть трассы как низкой, так и средней сложности, а общее количество спусков составляет около 90 километров. Имеется также несколько трасс для слалома. И, конечно же, безопасные детские зоны с различными аттракционами. В регионе Ле Гран-Борнан находится более 25 магазинов-прокатов.

Город Ле Гран-Борнан в истории Тур де Франс

Ле Гран-Борнан и Тур де Франс встречались уже несколько раз. 9-й этап Тур де Франс-1995 стартовал в Ле Гран-Борнан, и через 160 км этап финишировал в Ла Плань (La Plagne). Этап включал в себя прохождение четырёх тяжелейших перевалов с финальным подъёмом на Ла Плань. Алекс Цулле (Alex Zulle) уехал в ранний отрыв. Мигель Индурайн (Miguel Indurain) контролировал ситуацию, находясь в группе преследователей.

На подъёме к Ла Плань Индурайн атаковал, и никто из попутчиков не смог поддержать темп испанца. Этап выиграл Цулле, переместившись на второе место в генеральной классификации. Индурайн проиграл Алексу две минуты на финише. Павел Тонков (Pavel Tonkov), Марко Пантани (Marco Pantani), Иван Готти (Ivan Gotti), Ришар Виранк (Richard Virenque) и другие преследователи добрались до финиша этапа с отставанием более, чем в четыре минуты.

В 2004 году в Ле Гран-Борнан финишировал 17-й этап 204-км королевский альпийский этап Тур де Франс-2004. Участники 17-го этапа Тур де Франс-2004 должны были пересечь Коль дю Гландон (Col du Glandon), Коль де ла Мадлен (Col de la Madeleine), Коль де Тамье (Col de Tamié), Коль де ла Форкла (Col de la Forclaz) и Коль де ла Круа Фри (Col de la Croix Fry). Велокомнада T-Mobile дала понять, что этот день оставался единственной возможностью занять 2-е и 3-е места на подиуме. Они заранее объявили, что будут атаковать Иван Бассо (Ivan Basso).

Быстрый темп велокоманды US Postal, работавшей впереди, не просеял группу главных соперников, кроме нескольких велогонщиков, которые выпали из группы без помощи чьей-либо атаки. T-Mobile всю дорогу сидели позади US Postal. Уверенность покинула Яна Ульриха (Jan Ullrich) и Андреаса Клёдена (Andreas Klöden), когда американский велогонщик US Postal Флойд Лэндис (Floyd Landis) в удивительном стиле повёл лидеров на Коль де ла Круа Фри, группа сократилась до Лэнса Армстронга (Lance Armstrong), Ульриха, Кледена, Бассо и, конечно, Лэндиса. На заключительном спуске с Ле Гран-Борнар первым атаковал Лэндис («Убежал, будто украл что-то», - как сказал ему Армстронг), но его атаку ликвидировал Ян Ульрих. Тогда контратаковал Клёден из T-Mobile. Разочарованный неудачей своего товарища, Лэнс Армстронг вырезал у немца финиш в гору в превосходном стиле.

7-й этап Тур де Франс-2007 также финишировал в Ле Гран-Борнан, победу на котором одержал молодой велогонщик Линус Гердеманн (Linus Gerdemann) из T-Mobile, далеко уехавший от отставших компаньонов по отрыву на подъёме Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière). Он поехал в одиночку после очень сложного и техничного спуска с Ле Гран-Борнар. Гердеманн стал лидером общего зачёта с преимуществом в 1 минуту 24 секунду от испанского гонщика Иниго Ландалусе (Iñigo Landaluze). Этап, отсеявший всех, кто не является претендентом на высокие места из топ-10, не имел никакого реального эффекта на позиции лучших велогонщиков. Преследующая Гердеманна группа фаворитов приехала на финиш через 3 минуты 38 секунд. На следующий день участники Тур де Франс-2007 вышли на старт 8-го этапа в Ле Гран-Борнан.

17-й этап Тур де Франс-2009 от Бур-Сен-Морис (Bourg-Saint-Maurice) до Ле Гран-Борнар давал шанс соперникам Альберто Контадора ещё раз сразиться за генеральную классификацию. Это был самый тяжёлый этап Тур де Франс 2009 года, так как категорийные подъёмы шли друг за другом через небольшие отрезки дистанции. Прежде всего, ждали атаки от братьев Фрэнка и Энди Шлека (Fränk Schleck / (Andy Schleck) и даже предсказывали, где именно начнут разворачиваться главные события дня – на предпоследнем 8,8 км подъёме Коль де Ромм (Col de Romme), после которого почти сразу начинался 7,5 км восхождение на Коль де ла Коломбьер за 15 км до финиша.

Серия атак братьев-люксембуржцев порвала группу, но от испанца избавиться не удалось, с ними оставался также и Андреас Клёден. Затем уже Контадор создал сложности братьям Шлек, атаковав на последнем подъёме, правда, в результате пострадавшим оказался лишь его товарищ по команде Клёден, а братья ответили на атаку. Энди и Фрэнк не смогли удалиться от Альберто Контадора. Троица финишировала одной группой, отдав победу на этапе Фрэнку Шлеку. Контадор даже не пытался бороться за финишный спринт. На последних километрах Лэнс Армстронг, стремившийся проиграть как можно меньше, и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), догнали Клёдена, но они финишировали более чем через две минуты после тройки лидеров.

На 19-м этапе Тур де Франс-2013 велогонщиков ожидал настоящий горный марафон - 204 км из Ле-Бур-д'Уазан (Bourg-d’Oisans) до Ле Гран-Борнан - через пять перевалов, два из которых высшей категории. В отрыв отправился Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) из велокоманды Garmin-Sharp, к нему присоединился Горка Изагирре (Gorka Izagirre) из велокоманды Euskaltel Euskadi, но вскоре выпал. В это же время от пелотона отделяется группа преследователей, в которой насчитывается 40 велогонщиков. На втором подъёме к Хешедалю присоединился Пьер Роллан (Pierre Rolland) из Europcar, атаковавший из группы преследователей. Вскоре Роллан остался один, его цель - собрать горные очки.

Велогонщик команды Movistar Руй Кошта (Rui Costa) выиграл 17-й этап Тур де Франс-2013. Он атаковал своих попутчиков по отрыву на последнем подъёме и удержал преимущество, в одиночку пересёк линию финиша. А его товарищ по команде Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) вошёл в топ-10 генеральной классификации.

Ла Гран-Борнан присутствовал на маршруте Большой петли в 2016 году, но только в качестве проходного спуска. На 20-м этапе Тур де Франс-2016 участникам этапа предстояло преодолеть дистанцию протяжённостью 146,5 км. Этап с прохождением 4-х категорийных подъёмов и финишем после спуска с Коль де Жу План (Col de Joux Plane), включал прохождение через вершину Коль де Арави (Col des Aravis) и Ла Клюза, прежде чем велогонщики отправились покорять подъём 1-й категории Коль де ла Коломбьер они разыграли единственный на этапе промежуточный спринт, на спуске с Ла Гран-Борнан.

В последний раз Ла Гран-Борнан мы видели на 10-м этап Тур де Франс-2018. Транзитный перед решающим горным этапом, завершился общим спринтом, победу в котором одержал французский велогонщик Арно Демар (Arnaud Démare) из велокоманды Groupama-FDJ. Он опередил на финише своего соотечественника, велогонщика команды Cofidis Кристофа Лапорта (Christophe Laporte) и норвежского велогонщика велокоманды UAE Team Emirates, чемпиона Европы Александра Кристоффа (Alexander Kristoff).

Photo © ASO/Pauline Ballet

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2021.