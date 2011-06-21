Тур де Франс-2021, превью этапов: 1 этап, Брест - Ландерно



Первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в одном из крупнейших французских портов - городе Брест (Brest). Важный торговый и военный город-порт Брест раскинулся на северном берегу атлантического побережья, в великолепной естественной Брестской бухте, на самом западе департамента Финистер.

Город занимает выгодную, стратегически важную позицию, расположившись амфитеатром на склоне двух холмов. Гавань Бреста по расположению считается одной из самых удачных в Европе - с севера она защищена полуостровом Леон (le Léon), а с юга - полуостровом Крозон (Crozon). В заливе множество прекрасных якорных стоянок, сформировавшихся естественным природным путём, которые подходят для морских судов любого размера и назначения. Сам город, пересечённый небольшой рекой Панфель (la Penfeld), окружён серьёзными укреплениями, которые имеют три входа.



Со времён Римской империи Брест известен как город-крепость. В нём уже в начале франкского подчинения возвышался замок, возможно, римской постройки. Начиная с одиннадцатого века, замок укрепляли герцоги Бретани. Затем долгие годы городом и замком владели англичане до тех пор, пока он опять не перешёл во владения к бретонским герцогам.

Не одно столетие Брест, входивший в провинцию Бретань, существовал и развивался независимо от Франции, но, несмотря на многовековое существование, особое значение он получил лишь в семнадцатом веке, как главная база французского флота во всех морских войнах Франции с Англией, Голландией и Испанией. В 1631 году по приказу кардинала Арман-Жана дю Плесси Ришелье (Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu) была расчищена и укреплена гавань, построен арсенал и верфи для военных кораблей.



Министр Жан-Батист Кольбер (Jean-Baptiste Colbert), заменивший деревянную верфь каменной, возвёл в Бресте военную гавань, которая, по приказанию короля Франции и Наварры Людовика XIV де Бурбон, в 1680-1688 годах получила дополнительное укрепление под руководством гениального военного инженера Себастьена Ле Претр де Вобана (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban). Так что, англичанам, которые в 1694 году атаковали порт с целью его захвата, пришлось отступить, понеся большие потери, так и не сумев взять город.



Во время Французской революции на брестском рейде 1 июня 1794 года французский флот под начальством французского адмирала Луи-Тома Вилларе-Жуайёза (Thomas Villaret de Joyeuse) был разбит англичанами под начальством британского адмирала Ричарда Хау (Richard Howe). Шесть линейных кораблей были взяты англичанами, а седьмой был затоплен.

Во время Второй Мировой войны в Бресте нацистские войска создали крупную базу подводных лодок Германии, в которой разместились 1-я флотилия «Веддиген» и 9-я флотилия подводных лодок кригсмарине. Для того, чтобы уничтожить этот стратегический объект, сооружённый из мощных бетонных крытых доков-бункеров для обслуживания и ремонта подводных лодок, пилоты американских и английских воздушных сил на протяжении шести недель подвергали Брест бомбардировке, поэтому в конце войны город был разрушен. В пятидесятых годах его попытались частично восстановить, но Брест не стал прежним. Бункер всё ещё существует в настоящее время.



Практически все исторические здания Бреста были разрушены за годы Второй мировой войны, однако кое-что сохранилось в той или иной степени. Главными достопримечательностями Бреста считаются три сооружения, которые расположены на берегах реки Панфель - Брестский замок, башня Танги (Tanguy) и подъёмный мост через Панфель.

Старинный Брестский замок, возведённый в 11-14 веках на месте римской крепости и много раз перестроенный, хотя и не очень привлекателен, но является одним из символов города. За свою историю замок много раз перестраивался и до наших дней сохранился в виде ограждения из семи соединяющихся между собой башен, в центре которого расположена ещё одна крепость, отделённая рвами, крепость с большими залами, подземельями, темницами и часовней. В наши дни в замке, помимо военных учреждений, расположен Морской музей, где в том числе, есть две картины художника Ивана Константиновича Айвазовского.



Через реку Пенфельд расположена башня Танги, сразу напротив Брестского замка. В башне расположен музей, посвящённый истории Бреста до Второй мировой войны. Примерный возраст башни Танги составляет семь столетий.



Подъёмный мост Рекувранс (Recouvrance) был возведён в 1954 году, через морской рукав, возле устья реки Панфель, вместо Национального моста, разрушенного союзниками в 1944 году. Этот подъёмный мост - самый большой в Европе, олицетворяет город Брест и является его символом. Длина моста составляет 257 метров, он укреплён на двух башнях, размещённых друг от друга на расстоянии 106 метров, которые во время отлива возвышаются над уровнем воды на 28 метров. Новый мост признан самым крупным вертикальным подъёмным мостом в Европе. Предыдущий мост был разводным, и его макет можно увидеть в морском музее.



Ещё одной достопримечательностью города Брест является его центр «Океанаполис» (Océanopolis), здание которого напоминает гигантского краба. Он поделён на три павильона, каждый из которых описывает различные климатические зоны (тропическую, умеренную и полярную). В целом, во всём центре насчитывается более 40 аквариумов. Посетив его, можно узнать подробности морской жизни различных областей Мирового океана. На 400 квадратных метрах ежегодно проводится до 10 выставок разнообразных фотографий.



В Бресте ежегодно в ноябре с 1985 года в культурном центре «Кварц» (Quartz) проводится фестиваль короткометражного фильма «Festival Européen du Film Court de Brest».



Раз в четыре года в Брест приплывают корабли из разных стран на фестиваль «Салюты Бреста» (Tonnerres de Brest), в котором участвуют парусные суда со всего мира и военные оркестры. Во время фестиваля устраиваются фейерверки и ночные парады парусов.



Город Брест в истории Тур де Франс и велоспорта



Брест - один из городов Франции, который принимал этапы 30 изданий Тур де Франс. За это время этапы Большой Петли стартовали в Бресте 29 раз, в их число входит три Гран-депара, 27 раз город принимал финиш этапов.

Впервые город Брест появился в качестве финишного и стартового города на Тур де Франс-1906. Организаторы Тур де Франс-1906 увеличили количество этапов ещё на два, велогонка стала более похожа на длительную многодневную гонку с общим километражем - 4 546 км, с прохождением нескольких разных горных массивов. Анри Дегранж (Henri Desgranges) усложнил маршрут Большой Петли, он ввёл прохождение ещё одного горного массива - Шартрёз (Chartreuse), что позволило Люсьену Потье (Lucien Pothier) стать первым горным королём в истории Тур де Франс. Новшеством Тур де Франс-1906 также стало введение красного флажка, символизирующего начало последнего километра.



11-й этап Тур де Франс-1906 стартовал в Нанте (Nantes), участникам предстояло преодолеть этап протяжённостью 321 км. На финише этапа в Бресте первым линию финиша пересёк Луи Трусселье (Louis Trousselier), время победителя на финише составило 12 часов 54 минуты. Через день, на 12-м, предпоследнем, этапе Тур де Франс-1906 участникам предстоял этап протяжённостью 415 км. Стартовав в Бресте, участники велогонки финишировали в Кане (Caen). Победителем этапа стал Жорж Пассерьё (Georges Passerieu), он проехал этот протяжённый этап за 18 часов 25 минут. Оба велогонщика поднялись на финальный подиум в Париже - Жорж Пассерьё закончил Тур де Франс-1906 на второй позиции итоговой генеральной классификации, а Луи Трусселье на третьей.



На старт пролога Тур де Франс-1974, который принимал город Брест, Эдди Меркс (Eddy Merckx) приехал в ранге действующего победителя Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-1974 и Тура Швейцарии (Tour de Suisse)-1974. Несмотря на хорошее начало сезона, Эдди не удалось выиграть ни одну из весенних классик. Продолжались проблемы со здоровьем – Меркса беспокоили боли в позвоночнике. За пять дней до начала Тур де Франс ему была проведена операция на копчике. Многие ожидали также, что Луис Оканья (Luis Ocana) и Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk) составят конкуренцию бельгийцу. Но оба отказались от участия в Тур де Франс из-за травм. На вопросы о своей готовности к Большой петле Меркс ответил победой на 7-километровом прологе.



Брест входил в маршрут Тур де Франс в 2008 году, и это тоже был Гранд-депар Большой Петли. В 2008 году организатор и владелец Тур де Франс (а также 11 других велогонок) компания Amaury Sport Organisation (ASO) отказалась сотрудничать с Международным союзом велосипедистов (UCI) из-за продолжающихся допинговых скандалов и вывела свои велогонки из календаря ПроТур. Теперь эти велогонки должны были числиться либо в календаре Европейского Тура, либо в «историческом календаре» предложенного UCI в январе 2008 года. ASO отклонили это предложение для Тур де Франс и Париж-Ниццы (Paris-Nice), и провели их под эгидой федерации велоспорта Франции. В ответ на это UCI прекратила сотрудничать с федерацией велоспорта Франции и подконтрольными ей организациями. Тур де Франс-2008 не фигурировал ни в одном календаре UCI, а стало быть, ни один велогонщик не заработал ни одного очка ПроТура. Это исключение касалось и выбора велокоманд, и антидопингового контроля.



Стартовал Тур де Франс-2008 впервые с 1967 года не с пролога или разделки, а с групповой гонки. И финишем первого этапа была короткая полуторакилометровая горка со средним градиентом 6%, идеально подходящая специалистам по холмистым однодневкам. В ранний отрыв отобралось 8 человек, дольше остальных продержались Дэвид Де ла Фуэнте (David de la Fuente) и Лилиан Жегу (Lilian Jegou), которых догнали за 7 километров до финиша. Далее на авансцену вышли классики. На последнем километре атаковал Штефан Шумахер (Stefan Schumacher), ему удалось «засветить» небольшой просвет, однако встречный ветер и крутизна подъёма остановили его рывок. Контратаку возглавил Ким Кирхен (Kim Kirchen), однако, как выяснилось, и он пошел слишком рано. Идеальный момент для рывка выбрал Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), который и победил на этапе, получив при этом жёлтую майку. Следом за ним финиш из группы выиграл Филипп Жильбер (Philippe Gilbert).

В последний раз Брест принимал старт этапа Тур де Франс три года назад, на Тур де Франс-2018. Шестой этап Тур де Франс-2018 - среднегорный этап с финишем в подъём 3-й категории. На этапе с финишем в подъём Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne) протяжённость 2 км, 156-293 м, перепад высот 137 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%, который называют «Альп д’Юэз Бретани», ирландский велогонщик Дэниэль Мартин (Daniel Martin) из велокоманды UAE Team Emirates атаковал за километр до финиша, на участке, где градиент доходил до 12%. Мартин сумел удержать минимальное преимущество до финиша, где опередил Пьера Латура (Pierre Latour) из AG2R La Mondiale и Алехандро Вальверде (Movistar).

Photo credits: A.S.O./A.Broadway

Победа на 6-м этапе Тур де Франс-2018 стала для Дэниэля Мартина второй в карьере победой на этапе Тур де Франс. Три года назад на Тур де Франс-2015 на 8-м этапе с финишем в этот же подъём Дэн Мартин был 2-м. Он атаковал в том же самом месте, но на этот раз победа от него не ускользнула.

Город Брест в истории велоспорта



С городом Брестом связана ещё одна велогонка - 1200-километровый веломарафон от Парижа до Бреста и обратно 1200-километровый марафон Париж-Брест-Париж в конце XIX века стал первой регулярной профессиональной велогонкой в истории.



Впервые велогонка Париж-Брест-Париж, которая тогда называлась «Paris-Brest et retour» (Париж—Брест и обратно), состоялась в 1891 году, её организаторами были клуб Audax Club Parisien и газета «Le Petit Journal». Старт был дан на юго-западе Парижа, а дальше 207 участников направились на запад, к Атлантическому океану, преодолевая 600 километров до портового города Бреста, после чего им предстояло вернуться по тому же маршруту.



К участию в 1200-километровом марафоне допускались только французские гонщики – и только мужчины. Каждый из них мог заплатить десяти помощникам, которые располагались по маршруту, чтобы оказать техническую или другую помощь, но лишь несколько гонщиков со спонсорской поддержкой могли позволить себе такую роскошь.



Велосипеды помечались на старте, менять их запрещалось. Машин сопровождения не было – они появятся только через несколько лет, поэтому гонка контролировалась наблюдателями, которые перемещались на поездах и связывались между собой по телеграфу. На гонке также работали репортёры, которые посылали в Париж отчёты о ходе соревнования, чтобы зрители постоянно были в курсе событий. Сразу же появились первые спонсоры – производители пневматических велосипедных шин хотели продемонстрировать любителям велоспорта, что их продукция превосходит по качеству безвоздушные шины конкурентов.



Несмотря на все опасения, гонка Париж-Брест-Париж имела огромный успех у прессы и публики. Победитель – Шарль Террон (Charles Terront) – финишировал в Париже через три дня после старта. Несмотря на ранний час, его горячо приветствовали десять тысяч зрителей. Время победителя составило 71 час 37 минут 8 секунд, и он на 8 минут опередил своего ближайшего конкурента Жьеля Лаваля (Jiel Laval), который все же не выдержал и остановился в последнюю ночь, чтобы поспать. Террон же трое суток провёл без сна и финишировал практически в бреду от усталости. Его средняя скорость по дороге в Брест составила 17,59 км/ч, а на обратном пути – 16,78 км/ч. В ходе гонки он пять раз прокалывал шины, но с успехом заменял их, и по итогам марафона шины Michelin завоевали безоговорочное признание.



Альтиметрия 1-го этапа Тур де Франс-2021



На первом этапе протяженностью почти 200 км велогонщики финишируют в подъём 3 категории. Этап похож на Арденнскую классикуc с набором высоты под 2000 м.

Со старта в самой западной точке маршрута Тур де Франс-2021 пелотон отправится на восток и через 7,5 км начнёт преодолевать подъём 4-й категории (Cote de Trebeolin), протяжённость 0,9 км, 44-90 м, перепад 46 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%. Первый подъём 4 категории на Тур де Франс-2021.

Далее маршрут этапа устремляется на юг, следующая вершина категорийного подъёма расположена на 27,2 км маршрута - (Cote de Rosnoen), подъём 4-й категории, протяжённость 3 км, 21-141 м, перепад 120 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%. На 61,5 км расположена вершина подъёма 3-й категории (Cote de Locronan), протяжённость 0,9 км, 110-194 м, перепад 84 м, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 12%. Первый подъём 3 категории на Тур де Франс-2021.

Через 80 км со старта, достигнув Кемпера (Quimper), маршрут поворачивает на север. На 115 км расположена вершина подъёма 4-й категории (Cote de Stang Ar Garront), протяжённость 2 км, 9-77 м, перепад 68 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%. На 135,1 км розыгрыш первого промежуточного спринта на Тур де Франс-2021, расположенном на некатегорийном подъёме до горы Сан-Мишель (Montagne Saint-Michel).

Далее дорога поворачивает на запад и на 150,7 км расположена вершина подъёма 4-й категории (Cote de Saint-Rivoal), протяжённость 2,5 км, 165-263 м, перепад 98 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%. Пройдя вершину подъёма, велогонщики отправятся на спуск на юг и снова подъём до наивысшей отметки этапа. И снова спуск на этот раз на запад и далее на северо-запад по пересеченному рельефу до финиша этапа в Ландерно (Landerneau, департамент Финистер, регион Бретань), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Финишировать же велогонщики будут в подъём 3-й категории Кот-де-ла-Фосс-о-Луп (Cote de la Fosse aux Loups), протяжённость 3 км, 6-176 м, перепад 170 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 14%. Подъём начинается со стенки с градиентами до 14%, далее выполаживание. На финише можно ожидать спринт из небольшого пелотона. Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2021, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа не действует нейтрализация. Список фаворитов на победу на этом этапе многочисленный: Жулиан Алафилипп, Матье ван дер Пул, Примож Роглич, Ваут ван Арт, Тадей Погачар, Марк Хирши, Петер Саган, Алехандро Вальверде, Омар Фраиле, Сонни Кольбрелли и другие. На развитие этапа может повлиять ветер с океана.



Финиш первого этапа Тур де Франс-2021 принимает город Ландерно (Landerneau, департамент Финистер, регион Бретань), расположенный в устье реки Элорн, разделяющей исторические территории Леон на севере и Корнуай на юге. Ландерно был заселен с римских времен, но своим нынешним названием он обязан святому Арноку (Терноку). Поселившись здесь, Арнок построил келью и часовню в месте, названном Ленд-Эрнок, от которого затем и произошло название Ландерно. Позже он стал епископом в Илли.



Приход Ландерно относится к епархии Леона, а светскими владельцами его были виконты Леона. После смерти последнего виконта Леона в 1363 году его владения перешли к зятю, виконту де Роган. В 1488 году в городе был основан монастырь ордена францисканцев.



В XVI-XVII веках благодаря торговле льном город процветал. Здесь производилось большое количество тонких льняных полотен, и Ландерно был вторым после Морле портом, из которого экспортировались полотняные изделия. Его порт и особенно его мост (единственный долгое время на реке) сделали его очень рано коммерческим перекрестком.



Из порта Ландерно также шли поставки леса, железа, вина в Испанию и Швецию. С XVIII века Ландерно также использовался для временного хранения товаров, прибывающих и отправляющихся из Бреста.



Однако с современной навигацией портовое значение города уменьшается, но его экономика остается динамичной (текстильная промышленность), как и его демография.



Относительно не затронутый бомбардировками, которые разрушили Брест во время Второй Мировой войны, Ландерно сохранил замечательное историческое сердце, включая последний «населенный» мост в Европе. Ландерно является членом союза городов искусства и истории и исторических городов Бретани, богатых двумя известными центрами современного искусства.

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